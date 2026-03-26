اورشلیم‌پست شامگاه چهارشنبه، پنجم فروردین، در گزارشی تحقیقی به تحلیل دیدگاه ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب‌الله و اشغال احتمالی و بلندمدت جنوب لبنان پرداخت.

در روزهای اخیر، مقام‌های ارشد سیاسی اسرائیل بدون شفاف‌سازی کامل درباره جزئیات، رویکرد و سیاست خود را در قبال جنوب لبنان تغییر داده‌اند.

پرسش بنیادین این است که آیا تل‌آویو قصد دارد مانند تجربه سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰، برای کاهش تهدیدهای حزب‌الله، جنوب لبنان را تا کرانه لیتانی در اشغال نگه دارد یا این رویکرد جدید صرفا اهرمی برای وادار کردن حزب‌الله به عقب‌نشینی و پذیرش شرایط است.

مواضع متناقض در بدنه سیاسی

بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، نخستین کسی بود که در روزهای اخیر از «الحاق جنوب لبنان» سخن گفت؛ پیشنهادی که بسیار بعید است دولت به‌طور جدی آن را در دستور کار قرار دهد.

اما روز سه‌شنبه، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، موضعی گرفت که به نظر می‌رسید تصرف جنوب لبنان تا رودخانه لیتانی را مستقیما به مساله خلع سلاح حزب‌الله گره زده است.

از آنجا که حزب‌الله به‌شدت با خلع سلاح مخالف است و ارتش لبنان نیز ترس و ناتوانی خود را در برخورد با این گروه نشان داده، موضع کاتز عملا می‌تواند به معنای اشغال جنوب لبنان برای سال‌ها یا زمانی نامعلوم باشد؛ حتی اگر اسرائیل رسما از واژه «اشغال» استفاده نکند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز سرانجام روز چهارشنبه با ادبیاتی خاص وارد بحث شد: «ما تهدید تهاجم زمینی به اسرائیل را رفع کردیم و در حال گسترش منطقه حائل هستیم. ما مصمم هستیم وضعیت در لبنان را تغییر دهیم.»