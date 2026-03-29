انتشار تصاویر حضور حشد الشعبی در ایران موجی از انتقادات را در پی داشت
ورود نیروهای حشد الشعبی به ایران موج گستردهای از انتقادها را برانگیخته و به نگرانیها درباره بهکارگیری مجدد شبهنظامیان عراقی برای سرکوب مردم ایران دامن زده است.
هشتم فروردین، ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد کاروانی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در حال حرکت به سوی ایران هستند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که این نیروها با پرچم حشد الشعبی در شماری از شهرهای ایران مشاهده شدهاند.
بر اساس برخی تصاویر منتشرشده، شبهنظامیان عراقی سوار بر خودروهای تویوتا هایلوکس، با پرچم عراق در خرمشهر تردد میکنند.
مخاطبان ایراناینترنشنال یکشنبه ۹ فروردین خبر دادند شبهنظامیان عراقی در منازل مسکونی نیروهای سپاه پاسداران در خیابان اتوبوسرانی بندرعباس مستقر شدهاند.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، ۹ فروردین در گزارشی هشدار داد هدف از استقرار نیروهای حشد الشعبی در ایران «مشارکت در سرکوب» است.
بر پایه این گزارش، شبهنظامیان عراقی با عبور از مرز ایران، وارد آبادان و خرمشهر در استان خوزستان شدند و مورد استقبال مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در سوی دیگر، رسانههای جمهوری اسلامی نیروهای مسلح عراقی را «کاروان مردمی کمکرسانی» توصیف کردهاند، این در حالی است که طبق تصاویر موجود، این افراد با خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی وارد کشور شدهاند.
نقض قانون اساسی ایران
دادبان در ادامه نوشت: «اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۴۶ بر ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در کشور تاکید دارد و هرگونه حضور سازمانیافته و مسلح بدون طی این روند، فاقد وجاهت قانونی است.»
۲۶ دی سال گذشته، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان در جریان انقلابی ملی در ایران حضور داشتند. پیشتر ایراناینترنشنال نیز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دادبان هشدار داد استفاده از نیروهای خارجی بهمنظور سرکوب اعتراضات داخلی «مصداق تشدید نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق تجمع و امنیت شخصی» به شمار میرود.
نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در هفتههای اخیر در حمایت از تهران، حملاتی را علیه اهداف آمریکا و نیز اقلیم کردستان عراق انجام دادهاند؛ همزمان، حملات به مواضع حشد الشعبی در روزهای اخیر شدت گرفته است.
حزبالله لبنان و حوثیهای یمن نیز در حمایت از حکومت ایران وارد مناقشه خاورمیانه شدهاند.
انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی از حضور حشد الشعبی در ایران
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به حضور نیروهای حشد الشعبی در ایران، بازتابی از خشم، نگرانی و انتقاد گسترده است. برخی این اقدام را نقض حاکمیت ملی و نشانهای از تشدید سرکوب داخلی دانستهاند.
کاربری با اشاره به ورود نیروهای حشد الشعبی به خرمشهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خرمشهر را خدا آزاد کرد و به کمک جمهوری ننگین اسلامی دوباره اشغال شد.»
کاربر دیگری بر لزوم موضعگیری در قبال چنین رویدادی تاکید کرد: «تروریستهای حشد الشعبی رسما وارد ایران شدهاند. این تجاوز نیروی زمینی خارجی به خاک ایران است. تمامقد باید در مقابلش ایستاد.»
کاربری با نام «خدانور» به سکوت حامیان حکومت در برابر ورود شبهنظامیان عراقی به ایران اشاره کرد: «افرادی که میگفتند مشکل داخلی را باید داخل خانواده حل کرد، چه شد؟ حشد شعبی هم برایشان خانواده شد؟ اینجا نیروی خارجی اشکالی ندارد؟ اما اگر ما کمک بخواهیم، وطنفروش هستیم؟»
کاربر دیگری هدف از اعزام نیروهای حشد الشعبی به ایران را مشارکت در سرکوب مردم ایران دانست: «حکومت میداند نبرد نهایی در کف خیابانهای شهرهای بزرگ، بهخصوص تهران، رقم خواهد خورد.»
او افزود: «حکومت اگر توانایی شلیک موشک خود را حتی روزی ۴ یا ۵ تا ادامه دهد، برایش کافی است، اما بقای او از کف خیابانهای ایران میگذرد. حشد الشعبی برای حفظ همین سنگر است.»