۱۵ کشته در حمله به مقر حشد شعبی در غرب عراق
شبکه العربیه گزارش داد شمار کشتهها در حمله آمریکا به یکی از مقرهای حشد شعبی در غرب عراق به ۱۵ نفر افزایش یافت.
سعد دوای البعیجی، فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار، یکی از کشتهشدگان است.
شبکه العربیه گزارش داد شمار کشتهها در حمله آمریکا به یکی از مقرهای حشد شعبی در غرب عراق به ۱۵ نفر افزایش یافت.
سعد دوای البعیجی، فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار، یکی از کشتهشدگان است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد با استفاده از بیش از ۱۰۰ بمب، موج گسترده حملات هوایی خود به تهران را به پایان رسانده و مواضع نظامی و امنیتی را هدف قرار داده است.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه و امور نظامی، در این باره توضیح میدهد.
سازمان اورژانس ملی اسرائیل اعلام کرد در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به تلآویو در بامداد سهشنبه، ۶ نفر دچار جراحات سطحی شدند.
این حمله مناطقی از تلآویو را هدف قرار داد و به چند ساختمان و خودرو نیز خسارت وارد کرد.
یک مقام آمریکایی در مصاحبه با پایگاه سمافور گفت حملات آمریکا به ایران در جریان آنچه دونالد ترامپ گفتوگوهای «سازنده» با جمهوری اسلامی خوانده، ادامه خواهد یافت.
به گفته او، اسرائیل در حال حاضر طرف مستقیم این گفتوگوها نیست، اما در جریان تحولات قرار میگیرد.
این مقام آمریکایی توضیح داد توقف پنجروزه حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
او ادامه داد: «این توقف شامل سایتهای نظامی، نیروی دریایی، موشکهای بالستیک و زیرساخت صنایع دفاعی نمیشود.»
به گفته او، در حال حاضر تنها ترامپ، ویتکاف و کوشنر مجاز به مذاکره با تهران هستند، هرچند ممکن است در صورت لزوم از جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز استفاده شود.
شامگاه دوشنبه و بامداد سهشنبه چهارم فروردین، تهران و مناطق مختلف ایران از جمله اصفهان، تبریز و مشهد هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
بر اساس پیام مخاطبان ایراناینترنشنال، چند نقطه در چابهار و تاسیسات نیروی دریایی در کنارک هدف قرار گرفتند.
شامگاه دوشنبه نیز صدای انفجار در دزفول و شهرک صنعتی اندیمشک به گوش رسید.
یکی از مخاطبان در پیامی گفت بامداد سهشنبه صدای انفجار شدید در کوی سیدی مشهد شنیده شد.
صدای چندین انفجار در رامهرمز بین ساعت ۰۴:۳۰ تا ۵ بامداد سهشنبه به گوش رسید.
ساعت ۲ بامداد سهشنبه پنج انفجار شدید در تبریز رخ داد؛ شدت انفجارها باعث لرزش ساختمانها شد.
دوشنبه شب و بامداد سهشنبه صدای انفجار در مناطقی از تهران از جمله ستارخان و تجریش شنیده شد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با اشاره به هشدار دونالد ترامپ در خصوص حمله احتمالی به نیروگاهها گفت: «همین الان ۱۰ هزار مگاوات مازاد تولید داریم و مردم به هیچ وجه نگران نباشند.»
او افزود تولید برق در ایران بهصورت پراکنده انجام میشود، در حالی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل تولید برق متمرکز است و این موضوع آنها را «بسیار آسیبپذیر» میکند.