محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد و نوشت: «هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است. فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل در آن گیر افتادهاند.»
او افزود: «مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمانکننده متجاوزان هستند. همه مسئولان تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستادهاند.»
این در حالی است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده روز شنبه خواستار برگزاری دیداری با محمدباقر قالیباف شده است.
این مقام که نامش اعلام نشده، افزود تهران هنوز پاسخی به این درخواست نداده و شورای عالی امنیت ملی هنوز این موضوع را بررسی نکرده است.
پیشتر خبرگزاری رویترز بهنقل از یک مقام اسرائیلی، و شبکه کان اسرائیل بهنقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ با محمدباقر قالیباف صحبت کردهاند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه سوم فروردین ساعتی پس از گفتوگوی ترامپ با خبرنگاران هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد.
او در عین حال تاکید کرد که مواضع جمهوری اسلامی از جمله در مورد بسته ماندن تنگه هرمز بر روی دشمنان هیچ تغییری نکرده است.
رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه از تعویق پنج روزه حمله به نیروگاههای ایران خبر داد، به خبرنگاران گفت واشینگتن با یک رهبر بهگفته او عالیرتبه و مورد احترام گفتوگو کرده است که اداره امور را در دست دارد.
نخستوزیر بریتانیا: از مذاکرات واشینگتن و تهران مطلع بودم
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی در حالی هر نوع مذاکره با آمریکا را تکذیب کردهاند که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه سوم فروردین در یک کمیته پارلمان این کشور به صراحت اعلام کرد که از مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران مطلع بوده است.
استارمر در عین حال افزود که این کشور باید خود را برای ادامهدار بودن جنگ ایران و درگیری در خاورمیانه آماده کند؛ هرچند تاکید کرد در حال حاضر «نگرانی معناداری» درباره تامین انرژی وجود ندارد.
از سوی دیگر، خبرگزاری تاس بهنقل از کرملین گزارش داد که روسیه «اظهارات متناقض درباره مذاکرات با ایران» را مشاهده میکند و وضعیت را زیر نظر دارد.
کرملین همچنین تاکید کرد امیدوار است وضعیت پیرامون ایران، بهزودی به مسیر صلحآمیز بازگردد.
ترامپ افزود گفتوگوهای روز یکشنبه ۲ فروردین با جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳ فروردین نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه آمریکا خبری از مجتبی خامنهای دریافت نکرده است، افزود که نمیداند خامنهای زنده است یا نه اما تمایلی ندارد او کشته شود.
رییسجمهوری آمریکا گفت: « ما با کسی گفتوگو میکنیم که رهبر و مورد احترامترین فرد در حکومت است.»
ترامپ اضافه کرد که فرستاده ویژه او در خاورمیانه، استیو ویتکاف، و دامادش جرد کوشنر این گفتوگوها را انجام دادهاند.
او افزود: «ما گفتوگوهایی بسیار بسیار سخت و جدی داشتهایم. باید ببینیم به کجا میرسند. ما در نکات مهمی به توافق رسیدهایم؛ میتوانم بگویم تقریبا در همه موارد به توافق رسیدهایم. ما در ۱۵ مورد به توافق رسیدهایم. اگر این روند موفق شود، تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد.»
در همین حال کانال ۱۲ اسرائیل بهنقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر به گذشتهای بسیار بزرگ وجدی در رابطه با برنامه هستهای خود شده است اما احتمال توافق بسیار پایین است.
بهگفته این مقام اسراییلی، علت عقبنشینیهای جمهوری اسلامی، فشارهای نظامی است و هنوز کافی نیست.
یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل نیز به این شبکه گفت: «هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا توافقی حاصل خواهد شد یا خیر، در این مرحله احتمال آن زیاد به نظر نمیرسد. بعید است که جمهوری اسلامی با شرایط موافقت کند.»
پاکستان میانجی جدید
در همین حال، خبرگزاری رویترز بهنقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مقامهای اسرائیلی بر این باورند که ایالات متحده و حکومت ایران ممکن است بهزودی و حتی در همین هفته، گفتوگوهایی را در اسلامآباد برگزار کنند.
یک منبع آگاه نیز به آی۲۴نیوز گفت که مذاکرات برای دیدار این هفته بین مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی در اسلامآباد پاکستان، «در حال پیشرفت» است.
روزنامه فایننشالتایمز نیز گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان، روز یکشنبه دوم اسفند با دونالد ترامپ تلفنی گفتوگو کرده است.
بهنوشته این روزنامه، پاکستان میکوشد بهعنوان میانجی اصلی به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پایان دهد.