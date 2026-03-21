زمیر شنبه اول فروردین در یک پیام ویدیویی گفت: «ما در نیمه راه هستیم، اما مسیر مشخص است. تقریبا یک هفته دیگر، در عید پسح، عید آزادی، به مبارزه برای آزادی و آینده خود ادامه خواهیم داد».

او افزود: «خسارت گسترده‌ای که طی سه هفته گذشته به رژیم ایران وارد کرده‌ایم، در حال تبدیل شدن به یک دستاورد سیستمی-استراتژیک، نظامی، اقتصادی و دولتی است.»

زمیر گفت: «در نتیجه، رژیم شرارت ضعیف‌تر شده و جمهوری اسلامی بدون توانایی‌های دفاعی قابل توجه است. رهبران رژیم که توانایی‌هایی را با هدف نابودی ما توسعه داده بودند، اکنون آسیب دیده و سرگشته هستند».

او همچنین درباره حمله موشکی دوربرد ایران به پایگاه نظامی بریتانیا-آمریکا در اقیانوس هند، دیه‌گو گارسیا، اظهار کرد: «فقط دیروز، جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک میان‌قاره‌ای دو مرحله‌ای با برد ۴۰۰۰ کیلومتر به سوی یک هدف آمریکایی در جزیره دیه‌گو گارسیا شلیک کرد. این موشک‌ها برای اصابت به اسرائیل طراحی نشده بودند. برد آن‌ها به پایتخت‌های اروپا می‌رسد؛ برلین، پاریس و رم همه در محدوده تهدید مستقیم هستند».

استفاده از فناوری پرتاب ماهواره

در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه مشترک بریتانیا و آمریکا در اقیانوس هند که تقریبا چهار هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد، آسوشیتدپرس گزارش داد که ممکن است این حمله با استفاده از یک وسیله پرتاب فضایی صورت گرفته باشد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه اول فروردین گزارش داد که جمهوری اسلامی قبلا برد برنامه موشک‌های بالستیک خود را به هزار و ۲۴۰ مایل (دو هزار کیلومتر) محدود کرده بود، اما مقامات آمریکایی گفته‌اند که سیستم ایران برای پرتاب ماهواره می‌تواند برد آنها را افزایش دهد.

جاستین برانک، پژوهشگر ارشد موسسه خدمات متحد سلطنتی که یک اندیشکده دفاعی است، به این خبرگزاری گفت که وسیله پرتاب فضایی سیمرغ ایران می‌تواند «با احتمال کاهش دقت نهایی»، برد بیشتری به موشک‌ها ارائه دهد.

استیو پرست، دریادار بازنشسته نیروی دریایی سلطنتی نیز گفت: «موشک‌های بالستیک همان راکت‌های فضایی هستند. آنها پرتاب می‌شوند، خیلی بالا می‌روند و خیلی سریع پایین می‌آیند. اگر برنامه فضایی داشته باشید، برنامه موشک بالستیک هم دارید.»

پرست افزود گفت این پرتاب‌ها در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده، احتمالا پیامی از سر سرسختی بوده برای گفتن اینکه «ببینید ما چه می‌توانیم انجام دهیم».

هم‌زمان نشریه سان بریتانیا نوشت که جمهوری اسلامی پس از تلاش ناموفق برای حمله به دیه‌گو گارسیا، در حال ساخت سریع یک موشک موقت است که قادر به رسیدن به غرب باشد.

رسانه‌ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی دو موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی مشترک بریتانیا-آمریکا در دیه‌گو گارسیا شلیک کرده است اما هیچ‌یک از این دو موشک به هدف مورد نظر خود اصابت نکرده‌اند؛ یکی با پدافند هوایی یک ناو جنگی آمریکایی سرنگون شده و دیگری صبح جمعه در میانه مسیر از کار افتاده است.

پیشتر تصور می‌شد که پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند خارج از برد موشک‌های جمهوری اسلامی باشد.

مارک والاس، سفیر پیشین آمریکا و مدیرعامل سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، به روزنامه سان گفت: «ما مدت‌هاست گفته‌ایم که برنامه موشکی بالستیک ایران تهدیدی فراتر از آنچه خرد رایج تصور می‌کرد، ایجاد می‌کند.»

او افزود: «حمله به دیه‌گو گارسیا اولین نمونه از این نمایش بود، اگرچه ناموفق بود.»

یک کهنه‌سرباز نیروی دریایی آمریکا به سان گفته هر دو موشک احتمالا موشک‌هایی از نوع «خرمشهر» بودند.

جاناتان هکِت، که ۲۰ سال در عملیات ویژه نیروی دریایی آمریکا خدمت کرده، هشدار داد جمهوری اسلامی اکنون ممکن است در تلاش باشد ساخت موشکی که بتواند یک هدف اروپایی را هدف بگیرد، تسریع کند.

او به سان گفت: «موجودی موشک‌های بالستیک میان‌بردکه در اختیار نیروی هوافضای سپاه است، عمدتا در نبرد واقعی یا آزمایش‌های عملیاتی شبیه‌سازی شده برای فاصله و بارگذاری که دیدیم، آزمایش نشده‌اند و به نظر من آنچه دیدیم تاییدی بود بر اینکه این موشک‌های میان‌برد آماده عملیات مداوم نیستند.»

او با اشاره به الگوبرداری سپاه پاسداران از موشک هواسونگ-۱۰ کره شمالی که در دهه گذشته خرمشهر نامیده شد، افزود: «این بدان معناست که نیروی هوافضای سپاه نسخه‌ای از این سلاح را برای افزایش برد فراتر از مشخصات اولیه تولید تغییر داده و این تغییرات را آزمایش و ارزیابی نکرده‌اند.»

هکت گفت که گفته شده بود موشک خرمشهر برد حداکثر دو هزار کیلومتر دارد، در حالی که دیه گو گارسیا دو برابر آن با ایران فاصله دارد.

او افزود که فرماندهان سپاه می‌توانند سوخت بیشتری اضافه کنند و اندازه کلاهک را کاهش دهند تا سعی کنند اهداف خارج از این برد را – از جمله در غرب – مورد اصابت قرار دهند.

این کارشناس با این حال تاکید کرد که بدون تحقیقات و توسعه دقیق در طول زمان، «آنها از مسیر، ناپایداری سوخت و عملکرد کلاهک در هدف مطمئن نخواهند بود و این سه مشکل احتمالا موجب شکست پرتاب موشک‌های دیروز شد.»

او گفت: «با توجه به وضعیت جنگی فشرده و فشار زمانی، بعید است سپاه نیرو، تخصص و صبر لازم برای توسعه نسخهٔ بلندبرد خرمشهر را داشته باشد که در برابر اهداف خارج از محدوده ۲۰۰۰ کیلومتری مؤثر باشد. اما این به این معنا نیست که از طریق یک سری اشتباهات خنده‌دار نتوانند هدف اروپایی را بزنند.»

روزنامه سان نوشت که هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای حمله به غرب – چه موفق باشد چه نه – به احتمال زیاد موفق نخواهد بود، زیرا موشک احتمالا وارد منطقه پدافند هوایی اوکراین می‌شود و از دریای سیاه عبور نخواهد کرد.

پیشتر روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشته بود که این «نخستین استفاده عملیاتی جمهوری اسلامی از موشک‌های بالستیک برد متوسط» در تلاش برای هدف قرار دادن هدفی خارج از خاورمیانه است.

وبسایت دیفنس اکسپرس نیز نوشت که با توجه به شکست این حمله، هنوز خیلی زود است که جمهوری اسلامی را از نظر توانایی حمله دوربرد یک تهدید قابل‌توجه توصیف کنیم.

این وبسایت افزود با این حال، با موشک‌های بالستیک چهار هزار کیلومتری، جمهوری اسلامی اکنون می‌تواند به همه کشورهای اروپایی به‌جز پرتغال برسد.