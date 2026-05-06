رویترز: جنگ ایران از انگیزههای احتمالی متهم حمله به ضیافت خبرنگاران کاخ سفید بود
خبرگزاری رویترز با استناد به یک گزارش اطلاعاتی نوشت «جنگ ایران» ممکن است یکی از انگیزههای احتمالی فردی بوده باشد که به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و مقامهای ارشد دولت او در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید متهم است.
رویترز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد این ارزیابی اولیه از سوی دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا تهیه شده و در اختیار نیروهای پلیس ایالتی و محلی سراسر کشور و همچنین دیگر نهادهای فدرال قرار گرفته است.
بر اساس این ارزیابی که تاریخ آن به هفتم اردیبهشت بازمیگردد، کول توماس آلن، از برخی مسائل سیاسی و اجتماعی «ناراضی» بوده و در شبکههای اجتماعی از اقدامات ایالات متحده در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود جنگ ایران «ممکن است در تصمیم او برای اجرای این حمله تاثیرگذار بوده باشد».
ترامپ پیشتر تاکید کرده بود این حمله «مانع پیروزی» او در جنگ ایران نخواهد شد.
آلن ششم اردیبهشت با اسلحه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید یورش برد، اما این حمله ناکام ماند و نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند.
او تاکنون به تلاش برای ترور، استفاده از سلاح گرم در جریان یک جرم خشونتآمیز و انتقال غیرقانونی سلاح و مهمات از مرزهای ایالتی متهم شده است.
وزارت دادگستری آمریکا ۱۵ اردیبهشت اتهام «حمله به مامور فدرال» را به پرونده آلن افزود و اعلام کرد او در یک ایست بازرسی امنیتی به سوی یکی از ماموران سرویس مخفی آمریکا تیراندازی کرده است.
مانیفست سیاسی و اخلاقی متهم
رویترز در ادامه نوشت مقامهای آمریکایی تاکنون جزییات اندکی درباره انگیزه احتمالی آلن منتشر کردهاند و تنها به ایمیلی اشاره داشتهاند که او شب حمله برای بستگان خود فرستاده است.
در این ایمیل که مقامها از آن با عنوان «مانیفست» یاد کردهاند، آلن خشم خود را نسبت به دولت ابراز و اعلام کرده بود قصد دارد یک «خائن» را هنگام سخنرانی هدف قرار دهد، اما از ترامپ نامی نبرده بود.
مانیفست، متنی است که یک فرد یا جریان در آن دیدگاهها، انگیزهها یا اهداف سیاسی، فکری یا شخصی خود را بهصورت علنی بیان میکند.
بر اساس اسناد دادگاه، دادستانها اعلام کردهاند آلن از نظر سیاسی با ترامپ «اختلاف» داشته و «در پی آن بوده که با سیاستها و تصمیمهایی که از نظر اخلاقی برایش غیرقابل قبول بودهاند، مقابله کند».
یک مقام ارشد انتظامی آمریکا به رویترز گفت افبیآی در حال بررسی دقیق فعالیتهای آلن در شبکههای اجتماعی و ردپای دیجیتال او برای شناسایی انگیزه این حمله است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، اضافه کرد: «این موضوع با دقت زیادی در دست بررسی است.»
فعالیت متهم در شبکههای اجتماعی
رویترز نوشت در جریان تحقیقات، پستهای منتشرشده در یک حساب کاربری شبکه اجتماعی «بلو اسکای» که گفته میشود به آلن مرتبط است، مورد بررسی قرار گرفته است.
این حساب در هفتههای پیش از حمله به ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، مطالب متعددی علیه ترامپ منتشر کرده بود.
این مطالب علاوه بر انتقاد از اقدامات آمریکا در قبال تهران، حمله به سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ، ایلان ماسک و جنگ روسیه علیه اوکراین را نیز در بر میگرفت.
این حساب همچنین پستی را بازنشر کرده بود که خواستار استیضاح ترامپ بهدلیل تهدید به «نابودی تمدن ایران» شده بود.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشینگتن از نخستوزیر آینده عراق انتظار دارد برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، «اقدامهای عملی» انجام دهد و در غیر این صورت، کمکهای امنیتی و انتقال منابع مالی آمریکا به عراق از سر گرفته نخواهد شد.
به گزارش نشریه بارونز، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد واشینگتن از علی الزیدی، نامزد ائتلاف حاکم عراق برای نخستوزیری، انتظار دارد رابطه دولت عراق با گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی را بهطور ملموس محدود کند.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
به گفته او، ازسرگیری کامل حمایتهای آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمکهای امنیتی، منوط به اقدامهایی مانند اخراج «شبهنظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروهها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آنها است.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: «اینها اقدامهای عملی هستند که میتوانند به ما نشان دهند ذهنیت جدیدی در عراق شکل گرفته است.»
این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: «از زمان آغاز جنگ در ایران بیش از ۶۰۰ حمله علیه تاسیسات و منافع آمریکا در عراق انجام شده است. این حملات پس از آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن تا حد زیادی متوقف شده، هرچند حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق ادامه یافته است.»
او تاکید کرد: «برخی بخشهای دولت عراق همچنان پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای این گروههای مسلح فراهم میکنند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود در صورت روی کار آمدن دوباره نوری المالکی، حمایت آمریکا از عراق را متوقف خواهد کرد.
روابط واشینگتن و بغداد در دوران نخستوزیری المالکی بهدلیل نزدیکی او به جمهوری اسلامی و تنشهای فرقهای، تیره شده بود.
پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
آکسیوس چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه نوشت هدف از این یادداشت تفاهم، خاتمه درگیری نظامی و «تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستهای مفصلتر» است.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید انتظار دارد حکومت ایران طی ۴۸ ساعت آینده، به «چند نکته کلیدی» در ارتباط با مذاکرات پاسخ دهد.
به گفته منابع آگاه، هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است، اما دو طرف از زمان آغاز جنگ تاکنون هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبودهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرد در راستای درخواست پاکستان و سایر کشورها، «پروژه آزادی» که هدف آن کمک به شناورهای گرفتار در تنگه هرمز بود، «برای مدت کوتاهی» متوقف میشود.
او در عین حال خبر داد محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
دو مقام ایالات متحده در مصاحبه با آکسیوس تایید کردند تصمیم ترامپ برای تعلیق «پروژه آزادی» و جلوگیری از فروپاشی آتشبس شکننده، بهدلیل پیشرفت در روند مذاکرات با تهران اتخاذ شد.
در پی انتشار گزارش آکسیوس درباره پیشرفت در گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از ۶ درصد سقوط کرد و بازارهای سهام و اوراق قرضه روندی صعودی در پیش گرفتند.
مهمترین مفاد این یادداشت تفاهم چیست؟
آکسیوس در ادامه نوشت این توافق اولیه شامل تعهد جمهوری اسلامی به توقف موقت غنیسازی هستهای، موافقت واشینگتن با لغو تحریمها و آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده تهران و همچنین رفع محدودیتهای عبور و مرور در تنگه هرمز از سوی دو طرف خواهد بود.
بسیاری از مفاد این یادداشت تفاهم، منوط به دستیابی به توافق نهایی خواهد بود و به همین دلیل، احتمال ازسرگیری جنگ یا ادامه وضعیت بلاتکلیف کنونی همچنان وجود خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید بر این باور است که در حاکمیت جمهوری اسلامی، چنددستگی به چشم میخورد و دستیابی به اجماع میان جناحهای مختلف حکومت ممکن است امری دشوار باشد.
آکسیوس در عین حال یادآور شد برخی مقامهای آمریکایی حتی نسبت به دستیابی به یک توافق اولیه نیز بدبین هستند.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه آمریکا و اسرائیل ادامه میدهند.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت گفت «پروژه آزادی» ترامپ پس از «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
او تهدید کرد «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش» در تنگه هرمز و خلیج فارس به «هزینههای غیرقابل تحمل» برای آنها و «پیچیدهتر شدن ماجرا» خواهد انجامید.
دوره ۳۰ روزه برای مذاکرات جامع
آکسیوس گزارش داد این یادداشت تفاهم یکصفحهای شامل ۱۴ بند است و مذاکرات درباره آن میان استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان کاخ سفید و مقامهای جمهوری اسلامی «هم بهطور مستقیم و هم از طریق میانجیها» در جریان است.
بر اساس نسخه فعلی این سند، جنگ در منطقه پایان مییابد و یک دوره ۳۰ روزه برای مذاکره درباره توافقی جامع آغاز خواهد شد؛ توافقی که هدف آن بازگشایی تنگه هرمز، محدودسازی برنامه هستهای تهران و لغو تحریمهای آمریکا است.
دو منبع آگاه به آکسیوس گفتند این مذاکرات ممکن است در اسلامآباد یا ژنو برگزار شود.
به گفته یک مقام آمریکایی، محدودیتهای حکومت ایران بر کشتیرانی در تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا طی این دوره ۳۰ روزه بهتدریج برداشته خواهد شد.
او افزود اگر مذاکرات شکست بخورد، ارتش آمریکا میتواند محاصره را دوباره برقرار کند یا عملیات نظامی را از سر بگیرد.
صبح ۱۶ اردیبهشت، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با وانگ یی، همتای چینی خود، در پکن گفت جمهوری اسلامی تنها «یک توافق عادلانه و جامع» را میپذیرد.
وزیر خارجه چین نیز اعلام کرد پکن مایل است نقش گستردهتری در بازگرداندن ثبات به خاورمیانه ایفا کند.
شرکتهای چینی همچنان بهطور علنی «کالاهای دو منظوره» از جمله موتور و باتری را به ایران و روسیه عرضه میکنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی، اجرای تحریمها را با چالش جدی مواجه کرده است. کالاهای دو منظوره به اقلامی گفته میشود که همزمان دارای کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست.»
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین بهطور گسترده از آن استفاده کرده است.
در وبسایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.
چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره
بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناختهشده چینی در بحبوحه جنگ، نشانهای از چالش فزاینده پیشروی واشینگتن است؛ چالشی که همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی چین نشان میدهد شرکتهای این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانهای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کردهاند.
برخی صادرکنندگان پیشتر برای دور زدن تحریمها، محمولهها را با برچسب نادرست ثبت میکردند، اما به گفته مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمیشود.
پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود، یکی از نگرانیهای اصلی آمریکا به شمار میرود.
بررسی بقایای پهپادهای سرنگونشده در اوکراین نشان میدهد نسخههای اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بودهاند که از مسیر توزیعکنندگان مجاز به چین یا هنگکنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکهای از شرکتهای پوششی مستقر در هنگکنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامینکننده برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.
یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکتهای مشابه شناسایی و تحریم شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد عملیات همراهی کشتیها در تنگه هرمز، موسوم به «پروژه آزادی»، بهطور موقت متوقف میشود. پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، با اعلام پایان عملیات «خشم حماسی»، از آغاز عملیات کمک به نفتکشهای گرفتار در تنگه هرمز خبر داده بود.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد تنگه هرمز از زمان آغاز درگیریها عملا مسدود شده و حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان را مختل کرده؛ موضوعی که به بحران انرژی جهانی دامن زده است.
ترامپ شامگاه سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «بهطور متقابل توافق کردهایم در حالی که محاصره همچنان بهطور کامل برقرار خواهد ماند، "پروژه آزادی" برای مدت کوتاهی متوقف شود تا ببینیم آیا توافق میتواند نهایی و امضا شود یا نه.»
او دلیل این تصمیم را «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی عنوان کرد. این در حالی است که تنشهای نظامی و حملات متقابل در منطقه ادامه دارد.
این درگیریها که به لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز گسترش یافته، هزاران کشته بر جا گذاشته و اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده است.
رییس صندوق بینالمللی پول هشدار داده حتی در صورت پایان فوری جنگ، رفع پیامدهای آن دستکم سه تا چهار ماه زمان خواهد برد.
در عرصه دیپلماتیک، تلاشها برای پایان دادن به درگیریها ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی یک دور گفتوگوی مستقیم برگزار کردهاند، اما تلاشها برای برگزاری نشستهای بعدی ناکام مانده است.
سازمان ملل در پیشنویس قطعنامهای که با حمایت آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه شده، در پی احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و هشدار میدهد در صورت ادامه حملات به کشتیها، ایران با تحریمها یا حتی اقدامات اجرایی روبهرو خواهد شد.
در تازهترین تحولات مربوط به تنگه هرمز، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس سهشنبه ۱۵ اردیبهشت پیشنویس قطعنامهای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که در آن، جمهوری اسلامی در صورت ادامه حملات به کشتیها، به اعمال تحریم یا حتی اقدامات اجرایی تهدید شده است.
در این طرح از تهران خواسته شده محل مینهای دریایی را اعلام کند تا امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی تضمین شود.
همچنین در متن پیشنویس تاکید شده است که حکومت ایران باید «بیدرنگ» در تلاشهای سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور انسانی در تنگه مشارکت کند و امکان تسهیل انتقال کمکهای حیاتی، کود و سایر کالاها را فراهم آورد.
این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده است و میتواند قابلیت اجرایی، از جمله اقدام نظامی، داشته باشد، هشدار میدهد در صورت پایبند نبودن حکومت ایران به مفاد قطعنامه، «اقدامات موثر متناسب با شدت وضعیت، از جمله تحریمها» اعمال خواهد شد.
در متن این پیشنویس همچنین بر حق همه کشورها برای دفاع از کشتیهای خود در برابر حملات و تحریکهای جمهوری اسلامی تاکید و از دیگر کشورها خواسته شده با «پرداخت عوارض عبور» به جمهوری اسلامی به این حکومت کمک نکنند.
این پیشنویس در حالی ارائه شده که دولت آمریکا روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت اعلام کرد طرحی با عنوان «پروژه آزادی» را برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز آغاز میکند. مقامهای آمریکایی این اقدام را «انساندوستانه» توصیف کرده و هشدار دادهاند هرگونه اخلال در آن با «پاسخی قاطع» مواجه خواهد شد.
پیشتر نیز تلاش برای تصویب قطعنامهای با هدف بازگشایی تنگه هرمز، مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان از آن عبور میکند با وتوی روسیه و چین ناکام ماند.