ترامپ پنج‌شنبه ۲۸ اسفند در دیدار با سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در کاخ سفید گفت: «رهبری ایران از بین رفته است. آنها دوباره به دنبال رهبران جدید هستند.»

او از فرار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پس از شدت گرفتن کارزار آمریکا و اسرائیل خبر داد و افزود: «آنها را بابت این کار سرزنش نمی‌کنم.»

اسکانت بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، نیز اعلام کرد افرادی که از ساختارهای دولتی یا نظامی جمهوری اسلامی جدا شده و سرمایه‌های خود را به خارج از ایران منتقل کرده‌اند، اکنون تحت نظارت واشنگتن قرار دارند.

او تاکید کرد: «در وزارت خزانه‌داری، دیده‌ایم که آن‌ها پول‌هایشان را از کشور خارج کرده‌اند. ما به دنبال آن هستیم. آن را پس می‌گیریم و به مردم ایران بازمی‌گردانیم.»

پیش‌تر در ۲۶ اسفند، ایران‌اینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد از زمان آغاز مناقشه کنونی، دست‌کم ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۵ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر پایه این گزارش، بخش قابل‌ توجهی از این تلفات در پی حملات هوایی اسرائیل و ایالات متحده به واحدهای موشکی و پهپادی حکومت ایران رخ داده است.

«انتظار دارم ژاپن نقش بیشتری ایفا کند»

ترامپ در ادامه سخنان خود در دیدار با نخست‌وزیر ژاپن تاکید کرد اقدامات واشینگتن در قبال تنگه هرمز به نفع همه کشورها خواهد بود.

ترامپ گفت ایالات متحده به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد، اما مشارکت دیگران در قبال بحران کنونی را اقدامی مناسب می‌داند.

او افزود انتظار دارد توکیو نقش بیشتری در این خصوص ایفا کند.

تاکایچی نیز از اقدامات رییس‌جمهوری آمریکا تمجید کرد و گفت باور دارد تنها ترامپ است که می‌تواند به صلح دست یابد.

بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن ۲۸ اسفند در بیانیه‌ای مشترک ، حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج ‌فارس را با شدیدترین لحن محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما آمادگی داریم در تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز مشارکت کنیم.»

۲۷ اسفند، ترامپ از مواضع متحدان واشینگتن در قبال تنگه هرمز انتقاد کرده و گفته بود کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته هستند، باید مسئولیت تامین امنیت این آبراه را بر عهده بگیرند.

وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، ۲۸ اسفند پس از نشست اضطراری دو روزه در لندن، خواستار ایجاد یک «کریدور امن کشتیرانی» در خلیج فارس شد تا شناورها و دریانوردان گرفتار بتوانند منطقه را ترک کنند.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل این سازمان، گفت این «کریدور بشردوستانه» برای خروج کشتی‌ها از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز در نظر گرفته شده است.

«از نتانیاهو خواستم به تاسیسات انرژی ایران حمله نکند»

ترامپ در ادامه اعلام کرد از بنیامین نتانیاهو خواسته است تاسیسات انرژی در ایران را هدف قرار ندهد و نخست‌وزیر اسرائیل نیز با این درخواست موافقت کرده است.

نیروی هوایی اسرائیل ۲۷ اسفند به تاسیسات پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه حمله کرد. در پی این اقدام، جمهوری اسلامی تاسیسات گاز طبیعی «راس لفان» قطر و بندر ینبع در عربستان سعودی را با موشک هدف قرار داد.

در واکنش به این حملات، وزارت خارجه قطر اعلام کرد وابسته‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی باید ظرف ۲۴ ساعت خاک قطر را ترک کنند.

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز هشدار داد اگر تهران گمان می‌کند کشورهای منطقه قادر به ایستادگی نیستند، «این یک محاسبه کاملا اشتباه است».