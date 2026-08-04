در مذاکراتی که سه‌شنبه ۱۳ مرداد در رم آغاز شد، هیات‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند و هیات اسرائیلی نیز شامل مقام‌هایی از ارتش این کشور است.

این دور از مذاکرات بر ادامه عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلاف‌های مرزی متمرکز است.

اسرائیل بارها تاکید کرده است اجرای این روند به خروج نیروهای حزب‌الله از مناطق نزدیک مرز این کشور بستگی دارد.

این نشست در ادامه دور ششم مذاکراتی برگزار می‌شود که اواخر تیر در رم، بدون دستیابی به توافق نهایی درباره عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان، پایان یافت .

دو طرف در آن دور بر سر ساختار و دستورالعمل‌های اجرای طرح آزمایشی مناطق حائل در جنوب لبنان به توافق رسیدند؛ طرحی که خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان و پیشبرد خلع سلاح حزب‌الله را دنبال می‌کند.

شبکه الحدث گزارش داد هیات لبنانی در مذاکرات رم بر موارد نقض توافق از سوی اسرائیل تمرکز خواهد کرد و از آمریکا خواهد خواست برای اجرای چارچوب توافق بر اسرائیل فشار وارد کند.

به گزارش این شبکه، هیات لبنانی همچنین در تلاش است اجرای طرح مناطق آزمایشی در جنوب لبنان گسترش یابد.

هم‌زمان روزنامه هاآرتص گزارش داد ارتش اسرائیل حضور خود را در عمق جنوب لبنان تقویت کرده و در حال تثبیت کنترل بر مناطقی است که در جریان جنگ به تصرف درآورده.

ساعاتی پیش از آغاز این مذاکرات، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، این روند را «شرم‌آور» خواند و گفت مقام‌های لبنانی به‌جای حمایت از کشورشان، به اسرائیل کمک کرده‌اند.

او افزود مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز «شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی» دستاوردی نداشته و از مقام‌های لبنانی خواست به‌جای مذاکره با اسرائیل، با حزب‌الله گفت‌وگو کنند.

قاسم در این سخنرانی تلویزیونی از جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، نیز انتقاد کرد و گفت او «نه در جایگاه داور عمل کرده و نه نقشی وحدت‌بخش داشته، بلکه جانبدارانه و تفرقه‌افکنانه عمل کرده است؛ رویکردی که با جایگاه او و قدرت لبنان سازگار نیست».

عون ۱۰ مرداد در پیامی به مناسبت روز ارتش اعلام کرد هیچ نیرویی جز ارتش، که نماینده همه لبنانی‌هاست، نمی‌تواند از این کشور حفاظت کند.

او افزود: «هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت مشروعیت ندارد و تنها ارتش مسئول دفاع از کشور است.»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، به سخنان دبیرکل حزب‌الله واکنش نشان داد.

او گفت: «بزرگ‌ترین کمک را به اسرائیل کسی کرد که لبنان را یک‌جانبه وارد ماجراجویی‌های بیهوده "جنگ پشتیبانی" کرد و به اسرائیل بهانه داد به ما حمله کند، حاکمیت ما را زیر پا بگذارد، شهرها و روستاها را ویران کند و صدها هزار نفر را آواره سازد.»

او افزود: «کسی که به‌تنهایی درباره جنگ تصمیم می‌گیرد، می‌کوشد حق تصمیم‌گیری دولت را همچنان غصب کند و لبنان را به محاسبات و محورهای خارجی پیوند می‌زند، نمی‌تواند درباره میهن‌دوستی و حاکمیت به دیگران درس بدهد.»

سلام تاکید کرد حاکمیت لبنان تنها با تصمیمی واحد و مستقل، در دولتی با یک ارتش که اقتدار خود را از طریق نیروهایش بر سراسر کشور اعمال کند، محقق می‌شود.

اندکی پیش از آغاز مذاکرات، ارتش لبنان تصاویری از راکت‌های ۱۲۲ میلی‌متری گراد منتشر کرد که به گفته این نهاد، هنگام قاچاق از سوریه برای حزب‌الله توقیف شدند.

ارتش لبنان همچنین اعلام کرد خودروی مورد استفاده دو قاچاقچی را توقیف کرده و در عملیات جست‌وجو و یورش علیه دیگر اعضای این شبکه، مهمات و تجهیزات نظامی دیگری نیز کشف و ضبط شده است.

تایمز اسرائیل نوشت انتشار این تصاویر می‌تواند تلاشی از سوی ارتش لبنان برای نشان دادن جدیت خود در اجرای ماموریت خلع سلاح حزب‌الله و افزایش فشار بر اسرائیل برای ادامه عقب‌نشینی از جنوب لبنان باشد.

در همین حال، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان، یونیفل، اعلام کرد همچنان به‌طور روزانه موارد نقض حریم هوایی لبنان، ایجاد موانع در مسیر گشت‌های این نیرو و فعالیت‌های اسرائیل در آب‌های سرزمینی لبنان را ثبت می‌کند.

بر اساس گزارش یونیفل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از ۹ تا ۱۱ مرداد، ۱۲۵ مورد نقض حریم هوایی لبنان را ثبت کردند.

یونیفل همچنین اعلام کرد پهپادهای شناسایی و مسلح اسرائیل در نزدیکی یا بر فراز مواضع این نیرو مشاهده شده‌اند.