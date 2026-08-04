دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در رم آغاز شد. همزمان، ارتش لبنان از کشف و توقیف یک محموله تسلیحاتی قاچاقشده برای حزبالله خبر داد. اقدامی که میتواند بر بحث خلع سلاح این گروه و ادامه عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان تاثیر بگذارد.
در مذاکراتی که سهشنبه ۱۳ مرداد در رم آغاز شد، هیاتهای نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند و هیات اسرائیلی نیز شامل مقامهایی از ارتش این کشور است.
این دور از مذاکرات بر ادامه عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافهای مرزی متمرکز است.
اسرائیل بارها تاکید کرده است اجرای این روند به خروج نیروهای حزبالله از مناطق نزدیک مرز این کشور بستگی دارد.
این نشست در ادامه دور ششم مذاکراتی برگزار میشود که اواخر تیر در رم، بدون دستیابی به توافق نهایی درباره عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان، پایان یافت.
دو طرف در آن دور بر سر ساختار و دستورالعملهای اجرای طرح آزمایشی مناطق حائل در جنوب لبنان به توافق رسیدند؛ طرحی که خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان و پیشبرد خلع سلاح حزبالله را دنبال میکند.
شبکه الحدث گزارش داد هیات لبنانی در مذاکرات رم بر موارد نقض توافق از سوی اسرائیل تمرکز خواهد کرد و از آمریکا خواهد خواست برای اجرای چارچوب توافق بر اسرائیل فشار وارد کند.
به گزارش این شبکه، هیات لبنانی همچنین در تلاش است اجرای طرح مناطق آزمایشی در جنوب لبنان گسترش یابد.
همزمان روزنامه هاآرتص گزارش داد ارتش اسرائیل حضور خود را در عمق جنوب لبنان تقویت کرده و در حال تثبیت کنترل بر مناطقی است که در جریان جنگ به تصرف درآورده.
ساعاتی پیش از آغاز این مذاکرات، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، این روند را «شرمآور» خواند و گفت مقامهای لبنانی بهجای حمایت از کشورشان، به اسرائیل کمک کردهاند.
او افزود مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز «شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهیهای پیاپی» دستاوردی نداشته و از مقامهای لبنانی خواست بهجای مذاکره با اسرائیل، با حزبالله گفتوگو کنند.
قاسم در این سخنرانی تلویزیونی از جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز انتقاد کرد و گفت او «نه در جایگاه داور عمل کرده و نه نقشی وحدتبخش داشته، بلکه جانبدارانه و تفرقهافکنانه عمل کرده است؛ رویکردی که با جایگاه او و قدرت لبنان سازگار نیست».
عون ۱۰ مرداد در پیامی به مناسبت روز ارتش اعلام کرد هیچ نیرویی جز ارتش، که نماینده همه لبنانیهاست، نمیتواند از این کشور حفاظت کند.
او افزود: «هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت مشروعیت ندارد و تنها ارتش مسئول دفاع از کشور است.»
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، به سخنان دبیرکل حزبالله واکنش نشان داد.
او گفت: «بزرگترین کمک را به اسرائیل کسی کرد که لبنان را یکجانبه وارد ماجراجوییهای بیهوده "جنگ پشتیبانی" کرد و به اسرائیل بهانه داد به ما حمله کند، حاکمیت ما را زیر پا بگذارد، شهرها و روستاها را ویران کند و صدها هزار نفر را آواره سازد.»
او افزود: «کسی که بهتنهایی درباره جنگ تصمیم میگیرد، میکوشد حق تصمیمگیری دولت را همچنان غصب کند و لبنان را به محاسبات و محورهای خارجی پیوند میزند، نمیتواند درباره میهندوستی و حاکمیت به دیگران درس بدهد.»
سلام تاکید کرد حاکمیت لبنان تنها با تصمیمی واحد و مستقل، در دولتی با یک ارتش که اقتدار خود را از طریق نیروهایش بر سراسر کشور اعمال کند، محقق میشود.
اندکی پیش از آغاز مذاکرات، ارتش لبنان تصاویری از راکتهای ۱۲۲ میلیمتری گراد منتشر کرد که به گفته این نهاد، هنگام قاچاق از سوریه برای حزبالله توقیف شدند.
ارتش لبنان همچنین اعلام کرد خودروی مورد استفاده دو قاچاقچی را توقیف کرده و در عملیات جستوجو و یورش علیه دیگر اعضای این شبکه، مهمات و تجهیزات نظامی دیگری نیز کشف و ضبط شده است.
تایمز اسرائیل نوشت انتشار این تصاویر میتواند تلاشی از سوی ارتش لبنان برای نشان دادن جدیت خود در اجرای ماموریت خلع سلاح حزبالله و افزایش فشار بر اسرائیل برای ادامه عقبنشینی از جنوب لبنان باشد.
در همین حال، نیروی موقت سازمان ملل در لبنان، یونیفل، اعلام کرد همچنان بهطور روزانه موارد نقض حریم هوایی لبنان، ایجاد موانع در مسیر گشتهای این نیرو و فعالیتهای اسرائیل در آبهای سرزمینی لبنان را ثبت میکند.
بر اساس گزارش یونیفل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از ۹ تا ۱۱ مرداد، ۱۲۵ مورد نقض حریم هوایی لبنان را ثبت کردند.
یونیفل همچنین اعلام کرد پهپادهای شناسایی و مسلح اسرائیل در نزدیکی یا بر فراز مواضع این نیرو مشاهده شدهاند.
شهروندان به ایراناینترنشنال گفتند پس از جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت، حجم بستههای اینترنت همراهشان با سرعتی غیرعادی تمام میشود. به گفته کاربران، به دلیل «دزدی» اپراتورها، آنان برای حجم کمتر، ناچارند در فاصلههای کوتاهتر پول بیشتری بپردازند.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از نقاط مختلف ایران در پیامهایی گفتند بستههای اینترنتی که پیشتر چند هفته یا یک ماه دوام میآورد، اکنون گاه ظرف چند روز یا حتی چند ساعت به پایان میرسد.
این شهروندان تاکید کردند با اینترنت همراه خود حتی از اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام استفاده نمیکنند اما این بستهها «به سرعت برق و باد» تمام میشوند.
کاربران به ریز دقیق و قابل راستیآزمایی مصرف اینترنت خود دسترسی ندارند و اپراتورها نیز تاکنون در این زمینه به شکلی دقیق و شفاف اظهار نظر نکردهاند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، فرض تخلف و کمفروشی اپراتورها را «محتمل و جدی» خواند.
اعتراض شهروندان تنها به تمام شدن سریع بستهها محدود نیست. شماری از شهروندان از افت شدید سرعت و قطع طولانیمدت اینترنت نیز خبر دادند.
یکی از مخاطبان از ایرانشهر گفت اینترنت شرکت مخابرات هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا حدود نیمهشب بهطور کامل قطع میشود.
به گفته او، سرعت دانلود نیز از حدود ۱۶ مگابیت بر ثانیه به نزدیک ۱۰۰ کیلوبیت کاهش یافته است.
یکی دیگر از مخاطبان از تهران، افزایش هزینه بستههای اینترنت و تمام شدن سریعتر حجم آنها را در کنار افزایش قبوض و دیگر هزینههای روزمره، بخشی از فشار اقتصادی حکومت بر مردم توصیف کرد.
فرضیه کمفروشی اپراتورها
فرضیه کمفروشی اپراتورها، یکی از پرتکرارترین موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
مخاطبی از تهران گفت: «همین که جمهوری اسلامی برای تامین مخارجش مجبور شده از حساب بانکی مردم پول برداشت کند، پول قبضها را چند برابر حساب کند، قیمت بستههای اینترنت را بالا ببرد و حجمشان را پایین بیاورد و در کل، خرج کشور را از جیب مردم بدهد، نشان میدهد محاصره دریایی آمریکا جواب داده.»
صارمیفر در گفتوگو با ایراناینترنشنال به بررسی دلایل مختلفی پرداخت که باعث شده ترافیک اینترنت شهروندان، «بیش از حد نرمال کنتور بیندازد».
به گفته او، همیشه این اعتراض وجود داشته که اپراتور حجم بسته را طور دیگری محاسبه میکند.
اما با وجود تردیدهای منطقی و قابل درک کاربران، تاکنون اندازهگیری مستقل و دقیقی که بتواند شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورها را ارزیابی کند، منتشر نشده و جز گزارشهای مردمی، داده دیگری در دست نیست.
صارمیفر تاکید کرد یکی از فرضیههای اصلی و مهم، «کمفروشی و دزدی اپراتورها» از کاربران است؛ اینکه همراه اول و ایرانسل، پس از کاهش درآمد ناشی از قطع گسترده و چند ماهه اینترنت، تلاش کردهاند زیان هنگفت خود را از طریق افزایش دفعات خرید بسته از سوی کاربران جبران کنند.
بنابراین یکی از فرضیههای منطقی این است که اپراتورها برای جبران کاهش درآمد، حجم واقعی کمتری در اختیار کاربر قرار میدهند تا او در بازههای زمانی کوتاهتر ناچار به خرید بستهای تازه شود.
صارمیفر در عینحال تاکید کرد دلایل فنی دیگری هم میتواند در این ماجرا موثر باشد.
این روزنامهنگار توضیح داد بسیاری از کاربران در دوره قطعی ۸۸ روزه اینترنت، امکان بهروزرسانی سیستمعامل و برنامههای تلفن همراه خود را نداشتند. با بازگشت نسبی اینترنت و دسترسی به فیلترشکنهای کارآمد، ممکن است بهروزرسانیهای معوق بهطور خودکار آغاز شده و بدون اطلاع کاربر، بخش قابل توجهی از حجم بسته را مصرف کرده باشد.
بهروزرسانی برنامهها، پشتیبانگیری خودکار عکسها و ویدیوها، همگامسازی فایلها با سرویسهای ابری و پخش خودکار ویدیو در شبکههای اجتماعی، از جمله مواردی است که میتواند مصرف اینترنت را بدون دخالت مستقیم کاربر افزایش دهد.
صارمیفر عامل موثر دیگر را ماهیت و کارکرد نامشخص برخی فیلترشکنها خواند و گفت بعضی از آنها ممکن است مصرف اضافه ایجاد کنند یا حتی به ابزاری برای جاسوسی، نصب بدافزار و سوءاستفاده از منابع فنی دستگاه تبدیل شوند.
به گفته او، هکرها در برخی موارد ممکن است از توان پردازشی و اینترنت دستگاه کاربران برای فعالیتهایی مانند استخراج رمزارز یا انتقال داده استفاده کنند؛ هرچند محدودیت پهنای باند در ایران، امکان برخی از این سوءاستفادهها را کاهش میدهد.
صارمیفر در عین حال تاکید کرد در شرایط فعلی نمیتوان بهطور دقیق تعیین کرد تمام شدن غیرعادی بستههای اینترنت صرفا ناشی از کمفروشی اپراتورهاست یا بهروزرسانیهای خودکار، فعالیت برنامهها در پسزمینه، استفاده از فیلترشکن یا ترکیبی از این عوامل.
کاربران معمولا تنها میتوانند میزان کلی حجم باقیمانده بسته خود را مشاهده کنند و به اطلاعاتی دقیق، مستقل و قابل راستیآزمایی درباره زمان مصرف، نوع ترافیک و شیوه محاسبه آن از سوی اپراتور دسترسی ندارند.
گفتههای محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، درباره ۲۸ بار استعفای مسعود پزشکیان و هشدار منتسب به مجتبی خامنهای درباره موافقت با استعفای بعدی، واکنشبرانگیز شد. حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود خرازی راست گفته است یا نه.
پزشکیان در بخشی از تیزر گفتوگوی تلویزیونی خود که قرار است اولین قسمت آن شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد از صداوسیما پخش شود، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد.»
او در بخش دیگری از این گفتوگو افزود: «اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادهام.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که خرازی گفت پزشکیان تاکنون ۲۸ بار استعفا داده یا تهدید کرده است از مقام خود کنارهگیری کند.
خرازی همچنین گفت که مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، معتقد است نپذیرفتن استعفای پزشکیان و مطرح شدن این هشدار به معنای افزایش قدرت او در ساختار حکومت نیست.
به گفته بهرنگ، پیام مجتبی خامنهای به پزشکیان این است که دولت او اختیارات بیشتری نخواهد داشت و رییس دولت حتی دیگر نمیتواند از نداشتن اختیار گلایه کند.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ۱۳ مرداد با انتشار تصویری از نوشته حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در شبکه ایکس، به سخنان خرازی واکنش نشان داد.
زارعی نوشت: «از ۹۰ میلیون ایرانی فقط یک شاهد برای تهمت خرازی به امام سید مجتبی شهادت داد؛ سرکرده شریان. از خ (...) پرسیدن شاهدت کیه؟! گفت دُمم! ... بله! دوران بزندررو علیه ولی فقیه و فرامینش گذشت؛ یکی بزنی، ۱۰ تا میخوری.»
رسایی شامگاه ۱۲ مرداد در شبکه اجتماعی «ویراستی»، با اشاره به تکذیب سخنان خرازی، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا کند تا روشن شود سخنان خرازی درست بوده است یا تکذیب مشاور پزشکیان.
او نوشت: «برای اینکه مشخص بشه آقای خ درست نگفته، آقای پ یک بار دیگه استعفا بده و شما هم خبری کنید. اینطوری مشخص میشه کی راست میگه؛ خ یا پ.»
نوشته رسایی در واکنش به اظهارات علیاصغر شفیعیان، مشاور نهاد ریاستجمهوری در ایران، منتشر شد که در شبکه ایکس نوشته بود: «آقای خ نه رهبری را دیده و نه ارتباطی دارد و به روایتهای عجیب هم مشهور است. شایعه نسازید، توهم هم نزنید.»
شفیعیان در ادامه نوشت: «ناراحتی جریان آن یک رای مخالف در شعام، از آن امضاست و البته اعتماد رهبری به او (پزشکیان) و تصمیم در حال انجام، همچنین از تعریف و تمجید رهبر شهید و رهبر حاضر از رییسجمهور.»
مقامهای امارات متحده عربی در بحبوحه تشدید دوباره تنشهای نظامی، ورود شناورهای ایرانی به بنادر و اسکلههای این کشور را ممنوع کردند. این دستور از جمعه ۹ مرداد به مسئولان بنادر امارات ابلاغ شد و شناورهای ایرانی که در این بنادر پهلو گرفته بودند نیز موظف به ترک محل شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از ابلاغ دستور مقامهای اماراتی، پذیرش شناورهای ایرانی از جمله کشتیها و لنجهای چوبی در اسکلهها و بنادر امارات متحده عربی متوقف شد.
شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکلههای امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها تا دوشنبه ۱۲ مرداد بنادر امارات را ترک کردند.
مقامهای امارات تاکنون علت این تصمیم و مدت اجرای آن را اعلام نکردهاند و مشخص نیست ورود شناورهای ایرانی از چه زمانی دوباره مجاز خواهد شد.
این ممنوعیت در شرایطی اعمال شد که حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گسترش یافته بود و تهران نیز اهدافی را در شماری از کشورهای منطقه، از جمله اردن، بحرین و کویت، هدف قرار داد.
همچنین شناورهایی در آبهای تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند و گزارشهایی درباره احتمال آغاز دور تازه و گستردهتری از حملات آمریکا به ایران منتشر شد اما دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه و بهشرط توافق سریع، حمله گسترده را لغو کرده است.
مقامهای امارات، ارتباط ممنوعیت تازه وضعشده با این تحولات را تایید نکردهاند.
این دومین بار از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی را به بنادر خود متوقف میکند.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات، مقامهای این کشور مجموعهای از محدودیتها را اعمال کردند که ممنوعیت ورود کشتیها و لنجهای ایرانی، لغو اقامت شماری از ایرانیان و تعطیلی بیمارستان و مدارس ایرانی را شامل میشد.
محدودیت ورود شناورهای ایرانی پس از برقراری آتشبس موقت، در ۲۶ خرداد برداشته شد و رفتوآمد دریایی میان دو کشور از سر گرفته شد.
پیش از اعمال ممنوعیت تازه، با وجود محدودیتهای تردد دریایی از تنگه هرمز، شناورهای ایرانی میتوانستند میان بنادر امارات و شماری از بنادر ایران، از جمله بندر لنگه، خرمشهر، بوشهر و بندر «امام خمینی»، رفتوآمد کنند.
در دوره قبلی ممنوعیت رفتوآمد مستقیم در جریان جنگ اخیر، بخشی از کالاهای صادراتی امارات به ایران از طریق بندر خصب در عمان منتقل میشد؛ به این ترتیب که کالاها ابتدا عمدتا از مسیر زمینی از امارات به بندر خصب منتقل میشدند و سپس با قایقهای تندرو، لنجهای چوبی و شناورهای کانتینربر، به ایران میرسیدند.
در برخی موارد نیز انتقال کالا از امارات به عمان با شناورهایی انجام میشد که پرچم ایران نداشتند.
شرکت تحلیل دادههای کشتیرانی کپلر ۱۲ مرداد اعلام کرد در پی انتشار گزارشهایی درباره حمله به شناورها، تردد کشتیها در تنگه هرمز کاهش یافته است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد سهشنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد یک کشتی باری هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
این سازمان اشاره کرد که این حادثه در فاصله ۲۰ مایل دریایی (۳۷ کیلومتری) شمال شرقی بندر خصب روی داده است.
یک رسانه در اسرائیل گزارش داد حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه جرفالصخر عراق یک مرکز عملیاتی مشترک ایجاد کردهاند. استقرار کارشناسان پهپادی حوثی در این مرکز و امکان شلیک از خاک عراق، زمان رسیدن پهپادها و موشکها را به اسرائیل کاهش میدهد.
سایت واینت سهشنبه ۱۳ مرداد در گزارشی با استناد به تحقیقات الشرقالاوسط و ارزیابیهای پیشین اندیشکده واشینگتن نوشت همکاری حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، از هماهنگی سیاسی فراتر رفته است.
به نوشته این رسانه، دو طرف اکنون یک ساختار عملیاتی مشترک در خاک عراق ایجاد کردهاند.
بر اساس این گزارش، فعالیتهای مشترک در منطقه جرفالصخر استان بابل متمرکز شده که سالهاست پناهگاه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود.
جرفالصخر که در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غرب بغداد قرار دارد، پس از بازپسگیری از داعش در سال ۲۰۱۴ به یکی از مهمترین پایگاههای گروههای مسلح همسو با جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شد. این منطقه سالهاست تحت کنترل این گروهها قرار دارد و دسترسی غیرنظامیان به آن بهشدت محدود است.
کنترل گسترده شبهنظامیان، دور بودن از نظارت دولت مرکزی و دسترسی به مسیرهای ارتباطی، این منطقه را به محلی مناسب برای برنامهریزی پنهانی، آموزش فنی و پشتیبانی عملیات تبدیل کرده است.
واینت نوشت استقرار کارشناسان پهپادی حوثی در عراق، فاصله عملیاتی تا اسرائیل را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.
پهپادها یا موشکهای کروز شلیکشده از عراق در مقایسه با یمن، در زمان کوتاهتری به حریم هوایی اسرائیل میرسند و فرصت سامانههای هشدار و پدافند برای رهگیری آنها کمتر خواهد بود.
در این گزارش آمده است این شبکه تقسیم کار مشخصی دارد: یک نماینده ارشد حوثیها روابط با فرماندهان گروههای مسلح عراقی و حشد شعبی را مدیریت میکند و کارشناسان یمنی نیز برنامههای پهپادی، آموزش میدانی و انتقال دانش فنی را بر عهده دارند.
مسئولان پشتیبانی نیز مسیرهای انتقال تجهیزات و تدارکات میان سوریه، عراق و یمن را مدیریت میکنند.
این گزارش همچنین تاکید کرد منابع مالی این شبکه از طریق بنیادهای ظاهرا خیریه، شرکتهای تجاری، صرافیها، شرکتهای حملونقل و رستورانها در شهرهایی مانند نجف تامین میشود.
این سازوکار شناسایی و مختل کردن فعالیتهای شبکه را دشوارتر میکند.
انجام حمله از خاک عراق با فناوری حوثیها و نیروهای مشترک یمنی و عراقی، تعیین مسئولیت را دشوارتر میکند و گزینههای واکنش اسرائیل را محدودتر میسازد.
حمله به عربستان سعودی و تشدید تنش در عراق
بر اساس این گزارش، نیروهای حوثی اواخر تیرماه با هماهنگی گروههای مسلح محلی، در حملاتی از خاک عراق علیه اهدافی در عربستان سعودی مشارکت کردند.
واینت این حملات را نشانه آزمایش عملی همکاری دو طرف دانست و نوشت همین شبکهها و موقعیت جغرافیایی عراق میتواند با تغییراتی محدود برای حمله به اسرائیل نیز به کار گرفته شود.
در ادامه گزارش آمده است دولت عراق تاکنون نتوانسته یا نخواسته است این پایگاههای تحت کنترل گروههای مسلح را برچیند.
خبرگزاری رویترز نیز هشتم مرداد به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد حمله به عربستان سعودی از خاک عراق، تحت نظارت سپاه پاسداران و با مشارکت حوثیهای یمن و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق انجام شده است.
واینت تاکید کرد با ادامه فعالیت جرفالصخر، اتکا به تاکیدهای بغداد بر حاکمیت ملی یا اصلاحات داخلی برای حل این مساله واقعبینانه نیست: «باید بخشهایی از مرکز و غرب عراق را مناطق عملیاتی تحت هدایت جمهوری اسلامی در نظر گرفت.»
حوثیها علاوه بر همکاری نظامی، از طریق شبکههای مذهبی، آموزشی و خیریه در شهرهایی مانند نجف، در حال گسترش حضور خود در منطقه هستند.
به نوشته این رسانه، این روند همکاری دو طرف را پایدارتر و وابستگی آن را به چند فرمانده یا نیازهای موقت نظامی کمتر میکند.