شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از نقاط مختلف ایران در پیام‌هایی گفتند بسته‌های اینترنتی که پیش‌تر چند هفته یا یک ماه دوام می‌آورد، اکنون گاه ظرف چند روز یا حتی چند ساعت به پایان می‌رسد.

این شهروندان تاکید کردند با اینترنت همراه خود حتی از اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام استفاده نمی‌کنند اما این بسته‌ها «به سرعت برق و باد» تمام می‌شوند.

کاربران به ریز دقیق و قابل راستی‌آزمایی مصرف اینترنت خود دسترسی ندارند و اپراتورها نیز تاکنون در این زمینه به شکلی دقیق و شفاف اظهار نظر نکرده‌اند.

مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، فرض تخلف و کم‌فروشی اپراتورها را «محتمل و جدی» خواند.

شش گیگ در سه روز تمام می‌شود

یک شهروند گفت سرعت اینترنت به‌شدت پایین آمده و حتی باز کردن تلگرام نیز به سختی انجام می‌شود.

او افزود بسته شش گیگابایتی یک‌ماهه همراه اول، با وجود اینکه بیشتر ساعات روز از اینترنت وای‌فای استفاده می‌کرده، تنها در سه روز تمام شده است.

مخاطبی دیگر گفت سرعت تمام شدن بسته‌های اینترنت به‌قدری افزایش یافته که یک بسته چهار گیگابایتی تنها هفت تا هشت ساعت دوام می‌آورد.

یکی دیگر از کاربران نیز گفت او و خانواده‌اش پیش‌تر حداکثر ماهی دو بار بسته شش گیگابایتی خریداری می‌کردند، اما اکنون ناچارند هر سه روز یک بار بسته جدید بخرند.

شماری از کاربران، این وضعیت را به تغییر شیوه محاسبه ترافیک داخلی و بین‌المللی مرتبط دانستند.

یکی از مخاطبان گفت ترافیک سایت‌های داخلی پیش‌تر با تعرفه نیم‌بها محاسبه می‌شد، اما اکنون تصور می‌کند مصرف اینترنت بین‌المللی با ضریبی بیشتر از میزان واقعی از بسته او کسر می‌شود.

یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اپراتورها ترافیک بین‌المللی را با ضریب ۲.۷ محاسبه می‌کنند و به همین دلیل بسته‌های کاربران بسیار زودتر از گذشته تمام می‌شود.

او به کنایه نوشت: «صد رحمت به داروغه ناتینگهام!»

شهروندی دیگر با اشاره به همین ضریب، گفت: «اگر حس می‌کنید اینترنت شما خیلی سریع‌تر از حد معمول تمام می‌شود، اشتباه نمی‌کنید؛ چون رسما در سر گردنه زندگی می‌کنیم!»

تکرار این برداشت در میان کاربران، نشان‌دهنده ابهام در نظام تعرفه‌گذاری و بی‌اعتمادی گسترده به شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورهاست.

افت سرعت و قطعی‌های طولانی

اعتراض شهروندان تنها به تمام شدن سریع بسته‌ها محدود نیست. شماری از شهروندان از افت شدید سرعت و قطع طولانی‌مدت اینترنت نیز خبر دادند.

یکی از مخاطبان از ایرانشهر گفت اینترنت شرکت مخابرات هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا حدود نیمه‌شب به‌طور کامل قطع می‌شود.

به گفته او، سرعت دانلود نیز از حدود ۱۶ مگابیت بر ثانیه به نزدیک ۱۰۰ کیلوبیت کاهش یافته است.

یکی دیگر از مخاطبان از تهران، افزایش هزینه بسته‌های اینترنت و تمام شدن سریع‌تر حجم آن‌ها را در کنار افزایش قبوض و دیگر هزینه‌های روزمره، بخشی از فشار اقتصادی حکومت بر مردم توصیف کرد.

فرضیه کم‌فروشی اپراتورها

فرضیه کم‌فروشی اپراتورها، یکی از پرتکرارترین موارد مطرح شده در پیام‌های شهروندان است.

مخاطبی از تهران گفت: «همین که جمهوری اسلامی برای تامین مخارجش مجبور شده از حساب بانکی مردم پول برداشت کند، پول قبض‌ها را چند برابر حساب کند، قیمت بسته‌های اینترنت را بالا ببرد و حجمشان را پایین بیاورد و در کل، خرج کشور را از جیب مردم بدهد، نشان می‌دهد محاصره دریایی آمریکا جواب داده.»

صارمی‌فر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به بررسی دلایل مختلفی پرداخت که باعث شده ترافیک اینترنت شهروندان، «بیش از حد نرمال کنتور بیندازد».

به گفته او، همیشه این اعتراض وجود داشته که اپراتور حجم بسته را طور دیگری محاسبه می‌کند.

اما با وجود تردیدهای منطقی و قابل درک کاربران، تاکنون اندازه‌گیری مستقل و دقیقی که بتواند شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورها را ارزیابی کند، منتشر نشده و جز گزارش‌های مردمی، داده دیگری در دست نیست.

صارمی‌فر تاکید کرد یکی از فرضیه‌های اصلی و مهم، «کم‌فروشی و دزدی اپراتورها» از کاربران است؛ اینکه همراه اول و ایرانسل، پس از کاهش درآمد ناشی از قطع گسترده و چند ماهه اینترنت، تلاش کرده‌اند زیان هنگفت خود را از طریق افزایش دفعات خرید بسته از سوی کاربران جبران کنند.

بنابراین یکی از فرضیه‌های منطقی این است که اپراتورها برای جبران کاهش درآمد، حجم واقعی کمتری در اختیار کاربر قرار می‌دهند تا او در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر ناچار به خرید بسته‌ای تازه شود.

صارمی‌فر در عین‌حال تاکید کرد دلایل فنی دیگری هم می‌تواند در این ماجرا موثر باشد.

به‌روزرسانی‌های معوق و مصرف پنهان اینترنت

این روزنامه‌نگار توضیح داد بسیاری از کاربران در دوره قطعی ۸۸ روزه اینترنت ، امکان به‌روزرسانی سیستم‌عامل و برنامه‌های تلفن همراه خود را نداشتند. با بازگشت نسبی اینترنت و دسترسی به فیلترشکن‌های کارآمد، ممکن است به‌روزرسانی‌های معوق به‌طور خودکار آغاز شده و بدون اطلاع کاربر، بخش قابل توجهی از حجم بسته را مصرف کرده باشد.

به‌روزرسانی برنامه‌ها، پشتیبان‌گیری خودکار عکس‌ها و ویدیوها، همگام‌سازی فایل‌ها با سرویس‌های ابری و پخش خودکار ویدیو در شبکه‌های اجتماعی، از جمله مواردی است که می‌تواند مصرف اینترنت را بدون دخالت مستقیم کاربر افزایش دهد.

صارمی‌فر عامل موثر دیگر را ماهیت و کارکرد نامشخص برخی فیلترشکن‌ها خواند و گفت بعضی از آن‌ها ممکن است مصرف اضافه ایجاد کنند یا حتی به ابزاری برای جاسوسی، نصب بدافزار و سوءاستفاده از منابع فنی دستگاه تبدیل شوند.

به گفته او، هکرها در برخی موارد ممکن است از توان پردازشی و اینترنت دستگاه کاربران برای فعالیت‌هایی مانند استخراج رمزارز یا انتقال داده استفاده کنند؛ هرچند محدودیت پهنای باند در ایران، امکان برخی از این سوءاستفاده‌ها را کاهش می‌دهد.

صارمی‌فر در عین حال تاکید کرد در شرایط فعلی نمی‌توان به‌طور دقیق تعیین کرد تمام شدن غیرعادی بسته‌های اینترنت صرفا ناشی از کم‌فروشی اپراتورهاست یا به‌روزرسانی‌های خودکار، فعالیت برنامه‌ها در پس‌زمینه، استفاده از فیلترشکن یا ترکیبی از این عوامل.

کاربران معمولا تنها می‌توانند میزان کلی حجم باقی‌مانده بسته خود را مشاهده کنند و به اطلاعاتی دقیق، مستقل و قابل راستی‌آزمایی درباره زمان مصرف، نوع ترافیک و شیوه محاسبه آن از سوی اپراتور دسترسی ندارند.