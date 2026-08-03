ترامپ که در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود «فکر می‌کنم شاید بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم، اما می‌خواهم پیش از آنکه به مرحله قطع سر آنها برسیم، آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم.»

او اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود.

رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «مرحله نخست، بازگشایی تنگه‌هاست. مرحله دوم، خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود. و این مرحله کمی زمان خواهد برد.»

ترامپ یک‌شنبه به خبرنگاران گفت دور جدید مذاکرات واشینگتن و تهران از بعدازظهر دوشنبه ۱۲ مرداد آغاز خواهد شد، با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه تاکید کرد که مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد و صرفا مذاکراتی با عمان بر سر موضوع «تردد ایمن از تنگه هرمز» در حال انجام است.

او افزود این مذاکرات دوجانبه «بین دو دولت ساحلی است» و تلاش جمهوری اسلامی این است که در اولین فرصت با مشورت و همکاری عمان مسیری را تعیین کند که «قاعدتا موقت خواهد بود» و براساس آن «ایمنی کشتیرانی» در تنگه هرمز را فراهم کند.

بقائی درباره ادامه روند مذاکرات با آمریکا گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»

تکذیب مذاکره با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی با واکنش خشمگینانه ترامپ مواجه شد.

او دوشنبه ساعاتی پیش از گفت‌وگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشیال، نوشت: «رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باورنکردنی دورو هستند.»

او افزود: «آنها درخواست برگزاری نشست می‌کنند؛ حتی التماس می‌کنند؛ مذاکرات آغاز می‌شود و نشست‌های بیشتری نیز برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی می‌شود، اما هم‌زمان به‌طور علنی و با افتخار می‌گویند هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست.»

ترامپ همچنین گفت: «هیچ چیز وارد ایران نمی‌شود، مگر آنکه آمریکا بخواهد، و هیچ چیز نیز وارد نخواهد شد، مگر اینکه توافقی حاصل شود یا تسلیم کامل صورت بگیرد.»

ترامپ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تنگه هرمز را با قدرت اداره خواهند کرد، در حالی که «این تنگه در حال حاضر به‌طور کامل تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا و محاصره، یا آنچه برخی دیوار فولادین آمریکا می‌نامند، قرار دارد».

او افزود: «ایران چه بخواهد این را بپذیرد و چه نخواهد بپذیرد، ما در حال گفت‌وگو برای حل مشکلی هستیم که خود این کشور طی دهه‌ها ایجاد کرده است.»

رییس‌جمهوری آمریکا در پایان تاکید کرد: «موضوع بسیار ساده است؛ ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید گفت به درخواست متحدان آمریکا در خلیج فارس، یعنی قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تصمیم گرفته فعلا از صدور دستور برای اجرای حملات گسترده جدید علیه ایران خودداری کند.

او گفت برنامه‌ای آماده شده بود تا نیروهای آمریکایی روز یکشنبه «بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» را انجام دهند. اما پس از شنیدن درخواست رهبران کلیدی خلیج فارس، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و همچنین بنا بر درخواست مقام‌های ایرانی که نامشان فاش نشده است، تصمیم گرفت این طرح را کنار بگذارد و زمان بیشتری به دیپلماسی بدهد.

با این حال، ترامپ بار دیگر تاکید کرد که صبرش در برابر حکومت ایران رو به پایان است.

ترامپ به خبرنگاران گفت:«این آخرین فرصت آنهاست که یک سند خوب را امضا کنند.»

با این حال شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد با وجود اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره اینکه قرار است مذاکرات با جمهوری اسلامی بعدازظهر دوشنبه آغاز شود، هیچ «مذاکره جدید» یا مذاکرات متفاوتی برنامه‌ریزی نشده است.

بر اساس این گزارش، تنها همان گفت‌وگوهای جاری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، جرد کوشنر و تیم مذاکره‌کننده آمریکایی با نمایندگان جمهوری اسلامی، از طریق میانجی‌ها ادامه دارد.