ترامپ: مذاکرات جدید آخرین فرصت تهران برای جلوگیری از حملات گسترده آمریکا است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۲ مرداد گفت مذاکرات تازه با تهران که برای برگزاری آن برنامهریزی شده، «آخرین فرصت» جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات آمریکا علیه این کشور است.
ترامپ که در دفتر بیضیشکل کاخ سفید سخن میگفت، افزود «فکر میکنم شاید بتوانیم به نتیجهای برسیم، اما میخواهم پیش از آنکه به مرحله قطع سر آنها برسیم، آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم.»
او اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانیهای ایالات متحده درباره برنامه هستهای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود.
رییسجمهوری آمریکا گفت: «مرحله نخست، بازگشایی تنگههاست. مرحله دوم، خلع سلاح هستهای خواهد بود. و این مرحله کمی زمان خواهد برد.»
ترامپ یکشنبه به خبرنگاران گفت دور جدید مذاکرات واشینگتن و تهران از بعدازظهر دوشنبه ۱۲ مرداد آغاز خواهد شد، با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه تاکید کرد که مذاکرهای با آمریکا وجود ندارد و صرفا مذاکراتی با عمان بر سر موضوع «تردد ایمن از تنگه هرمز» در حال انجام است.
او افزود این مذاکرات دوجانبه «بین دو دولت ساحلی است» و تلاش جمهوری اسلامی این است که در اولین فرصت با مشورت و همکاری عمان مسیری را تعیین کند که «قاعدتا موقت خواهد بود» و براساس آن «ایمنی کشتیرانی» در تنگه هرمز را فراهم کند.
بقائی درباره ادامه روند مذاکرات با آمریکا گفت: «این روزها نه قرار است میزبان هیاتی از بیرون باشیم و نه مهمان جایی باشیم.»
تکذیب مذاکره با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی با واکنش خشمگینانه ترامپ مواجه شد.
او دوشنبه ساعاتی پیش از گفتوگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باورنکردنی دورو هستند.»
او افزود: «آنها درخواست برگزاری نشست میکنند؛ حتی التماس میکنند؛ مذاکرات آغاز میشود و نشستهای بیشتری نیز برای آینده نزدیک برنامهریزی میشود، اما همزمان بهطور علنی و با افتخار میگویند هیچ مذاکرهای در جریان نیست.»
ترامپ همچنین گفت: «هیچ چیز وارد ایران نمیشود، مگر آنکه آمریکا بخواهد، و هیچ چیز نیز وارد نخواهد شد، مگر اینکه توافقی حاصل شود یا تسلیم کامل صورت بگیرد.»
ترامپ گفت مقامهای جمهوری اسلامی میگویند تنگه هرمز را با قدرت اداره خواهند کرد، در حالی که «این تنگه در حال حاضر بهطور کامل تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا و محاصره، یا آنچه برخی دیوار فولادین آمریکا مینامند، قرار دارد».
او افزود: «ایران چه بخواهد این را بپذیرد و چه نخواهد بپذیرد، ما در حال گفتوگو برای حل مشکلی هستیم که خود این کشور طی دههها ایجاد کرده است.»
رییسجمهوری آمریکا در پایان تاکید کرد: «موضوع بسیار ساده است؛ ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید گفت به درخواست متحدان آمریکا در خلیج فارس، یعنی قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تصمیم گرفته فعلا از صدور دستور برای اجرای حملات گسترده جدید علیه ایران خودداری کند.
او گفت برنامهای آماده شده بود تا نیروهای آمریکایی روز یکشنبه «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» را انجام دهند. اما پس از شنیدن درخواست رهبران کلیدی خلیج فارس، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و همچنین بنا بر درخواست مقامهای ایرانی که نامشان فاش نشده است، تصمیم گرفت این طرح را کنار بگذارد و زمان بیشتری به دیپلماسی بدهد.
با این حال، ترامپ بار دیگر تاکید کرد که صبرش در برابر حکومت ایران رو به پایان است.
ترامپ به خبرنگاران گفت:«این آخرین فرصت آنهاست که یک سند خوب را امضا کنند.»
با این حال شبکه سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد با وجود اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره اینکه قرار است مذاکرات با جمهوری اسلامی بعدازظهر دوشنبه آغاز شود، هیچ «مذاکره جدید» یا مذاکرات متفاوتی برنامهریزی نشده است.
بر اساس این گزارش، تنها همان گفتوگوهای جاری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، جرد کوشنر و تیم مذاکرهکننده آمریکایی با نمایندگان جمهوری اسلامی، از طریق میانجیها ادامه دارد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خبر داد مذاکره با تهران از بعدازظهر دوشنبه ۱۲ مرداد آغاز میشود، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هیچ مذاکرهای با ایالات متحده در جریان نیست و هیچ برنامهای نیز برای برگزاری دیدار وجود ندارد.
بهنوشته رویترز ترامپ شنبه بار دیگر الگویی را تکرار کرد که در سراسر پنج ماه گذشته شکل گرفته است: اعلام برنامه برای انجام «حملات گسترده» علیه جمهوری اسلامی و سپس لغو آنها در آخرین لحظه.
ترامپ یکشنبه در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت: «آیا ترجیح میدهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم.»
او افزود: «کاری که اکنون انجام میدهیم این است که در قالب مذاکره با آنها گفتوگو میکنیم. این مذاکرات بعدازظهر دوشنبه آغاز میشود».
او محل برگزاری یا شرکتکنندگان در چنین مذاکراتی را مشخص نکرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه سخنان ترامپ را رد کرد و گفت تهران در روزهای آینده هیچ برنامهای برای میزبانی از هیاتهای خارجی یا اعزام مذاکرهکنندگان به خارج از کشور ندارد.
بقایی افزود همه مذاکرهکنندگان ایرانی در حال حاضر در داخل کشور هستند، بهجز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که برای زیارت مذهبی در عراق به سر میبرد.
او گفت تنها گفتوگوهای در حال انجام، مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفت هیچ مذاکرهای برنامهریزی نشده است و عراقچی دستکم تا پایان هفته در دسترس نخواهد بود.
با این حال خبرگزاری آناتولی بهنقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله نخست از طریق میانجیها گفتوگوهای غیرمستقیم خواهند داشت و موضوع هستهای در این مرحله مطرح نخواهد شد.
این منابع گفتند اسلامآباد و دوحه از گزینههای میزبانی مذاکرات هستند و میانجیهای پاکستانی و قطری تماس با تهران و واشینگتن را ادامه میدهند.
ترامپ، شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت به درخواست جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه و به شرط دسترسی سریع به توافقی که بر اساس آن تنگه هرمز کاملا و فورا باز و تهدید هستهای تهران برطرف شود، از حملهای گستردهتر از هر حمله دیگر بعد از جنگ جهانی دوم، چشم پوشیده است.
او نوشت: «ایالات متحده آمریکا در بالاترین سطح آمادگی نظامی، قدرت و توان رزمی قرار دارد؛ سطحی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است و کاملا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است.»
ساعاتی پیش از انتشار این پیام، اکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز شنبه ۱۰ مرداد در تماس تلفنی با ترامپ نسبت به احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار شفاف شدن برنامه عملیاتی آمریکا شد.
با این حال روزنامه والاستریت ژورنال یکشنبه گزارش داد کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رویارویی با جمهوری اسلامی موضعی یکسان ندارند و در حالی عربستان همچنان بر کاهش تنشها تاکید میکند که امارات متحده عربی از واشینگتن خواسته است رویکردی سختگیرانهتردر قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد.
این روزنامه یکشنبه ۱۱ مرداد به نقل از مقامهای ارشد منطقهای نوشت امارات در روزهای اخیر با رییسجمهوری آمریکا، درباره اتخاذ موضعی قاطعتر در برابر حکومت ایران رایزنی کرده است.
این مقامها معتقدند تا زمانی که آمریکا فشار بر تهران را افزایش ندهد، کنترل تنگه هرمز را در دست نگیرد و حتی گزینه عملیات زمینی را مدنظر قرار ندهد، سپاه پاسداران حاضر به مصالحه نخواهد شد.
رویترز در گزارش خود افزود به نظر میرسد تحولات روز دوشنبه با الگویی مطابقت داشته باشد که از زمان آغاز «عملیات خشم حماسی» از سوی ترامپ، همراه با اسرائیل، بیش از پنج ماه پیش شکل گرفته است. ترامپ در چندین مورد تهدید به اقدام نظامی کرد و سپس تماسهای دیپلماتیک را دلیلی برای عقبنشینی از آن دانست.
با این حال، جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی تفاهمنامه اسلامآباد که با هدف پایان دادن به درگیری تنظیم شده بود، بهطور علنی مذاکره با واشینگتن را رد کرده است.
ترامپ هنوز به اهدافی که در آغاز جنگ تعیین کرده بود دست نیافته است: برچیدن برنامه هستهای ایران، محدود کردن توانایی این کشور برای حمله به رقبای منطقهای و ایجاد شرایطی که ایرانیان بتوانند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.
اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان یکی از محورهای اصلی مناقشه است. واشینگتن میگوید تفاهمنامه ماه اسلامآباد حکومت ایران را ملزم کرده بود این آبراه حیاتی را باز کند، در حالی که تهران استدلال میکند متن این تفاهمنامه بهصراحت اختیار ایران بر تردد کشتیها را حفظ کرده است.
بهنوشته رویترز این وضعیت به تهران اهرم نفوذ بیشتری نسبت به پیش از جنگ بر تنگه میدهد؛ نتیجهای که احتمالا شکستی قابلتوجه برای ترامپ تلقی خواهد شد.
ایالات متحده تاکنون نتوانسته است جمهوری اسلامی را وادار کند کنترل خود بر این آبراه را رها کند؛ مسئلهای که قیمت جهانی نفت را افزایش داده و موجب بالا رفتن قیمت بنزین در آمریکا شده است؛ موضوعی که از نظر سیاسی حساسیت زیادی دارد.
قیمت نفت روز دوشنبه پس از تازهترین تصمیم ترامپ برای خودداری از اقدام نظامی کاهش یافت و قراردادهای آتی نفت خام برنت با افتی بیش از چهار درصدی، به حدود ۸۴ دلار در هر بشکه رسید.
در تازهترین حادثه گزارششده در تنگه، نهاد امنیت دریایی بریتانیا، شامگاه یکشنبه اعلام کرد ناخدای یک کشتی از وقوع انفجاری در آبهای نزدیک شناور خبر داده است. در این حادثه که جزییات بیشتری از آن منتشر نشده، هیچکس آسیب ندیده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و تحلیلگران گزارش داد جمهوری اسلامی بر این باور است که با تبدیل مسیرهای تجاری، خطوط کشتیرانی و زیرساختهای انرژی خاورمیانه به اهرمهای فشار، میتواند هزینه رویارویی با خود را بهتدریج برای واشینگتن افزایش دهد.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، تهران بهجای تلاش برای دستیابی به یک پیروزی قاطع نظامی، راهبردی مبتنی بر «تشدید کنترلشده تنش» را دنبال میکند؛ رویکردی که هدف آن گسترش دامنه درگیری بدون کشاندن منطقه به جنگی تمامعیار است.
به گفته منابع آگاه، حکومت ایران میکوشد ایالات متحده و متحدانش را به این جمعبندی برساند که مهار بحران هزینهای بیشتر از پذیرش خواستههای تهران درباره تنگه هرمز دارد.
پیام تهران این است که اگر واشینگتن با نقش پررنگتر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موافقت نکند، درگیری میتواند به مناطقی فراتر از خلیج فارس گسترش یابد.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی معتقد است که با به خطر انداختن همزمان چندین گلوگاه دریایی و تاسیسات انرژی میتواند در هرگونه مذاکره احتمالی، موقعیت خود را تقویت کند.
مایکل نایتس، پژوهشگر موسسه واشینگتن، در همین رابطه گفت: «ایران از همان ابتدا کوشیده است با گسترش تدریجی گزینههای خود برای تشدید تنش، همواره برگ تازهای برای رو کردن داشته باشد؛ هر هفته یک جغرافیای جدید، یک نوع سلاح جدید یا یک هدف جدید.»
او افزود: «بزرگترین مزیت جمهوری اسلامی این نیست که بتواند به آمریکا یا اسرائیل آسیب وارد کند. مزیت اصلی آن این است که میتواند به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی ضربه بزند.»
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامید.
همچنین با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
سپاه پاسداران بهدنبال امتیازگیری از طریق تشدید تنش
رویترز در ادامه نوشت جمهوری اسلامی پس از ایجاد اختلال در تنگه هرمز، این پیام را مخابره کرده است که هیچ گلوگاه دریایی در منطقه از دایره تهدیدهایش مصون نیست.
بر اساس این گزارش، تهدید دریای سرخ و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی بخشی از راهبرد تهران برای افزایش هزینه حفاظت از تجارت جهانی و سنجش میزان آمادگی واشینگتن برای تحمل پیامدهای چنین تنشهایی است.
رویکرد جمهوری اسلامی، به گفته یکی از منابع کشورهای خلیج فارس، بازتاب این باور در میان فرماندهان سپاه پاسداران است که «آنها میتوانند امتیازهای بیشتری بگیرند».
به گفته این منبع، فرماندهان سپاه بر این باورند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، تمایل چندانی به ورود به یک جنگ گسترده دیگر در خاورمیانه ندارد.
او ادامه داد: «مقامهای ایران معتقدند هرچه دامنه جنگ گستردهتر و فشار بیشتر شود، ترامپ در نهایت عقبنشینی خواهد کرد. ترامپ تصور میکند با وارد کردن ضربههای سنگین میتواند ایران را به میز مذاکره بکشاند، اما آنها کوتاه نخواهند آمد.»
۱۱ مرداد، ترامپ اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد هرگونه مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ مذاکرهای با آمریکا نداریم و مذاکرات جاری تنها با عمان و با محوریت دستیابی به تفاهم درباره تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز انجام میشود.»
تلاش تهران برای تغییر موازنه پیش از مذاکره
رویترز به نقل از یک منبع ارشد در حکومت ایران نوشت مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که تلاشهای پیشین برای نشان دادن انعطاف، تنها به تشدید فشارهای آمریکا انجامیده و از این رو، تهران معتقد است پیش از ورود به هر مذاکره جدی، باید اهرمهای فشار خود را تقویت کند.
این منبع افزود حکومت ایران بر این باور است که ترامپ هرگونه عقبنشینی را نشانه ضعف تلقی میکند و تنها در برابر فشار، حاضر به تغییر موضع میشود.
مایکل سینگ، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، در همین رابطه گفت تهران معتقد است همچنان ابتکار عمل را در دست دارد، زیرا کاخ سفید هنوز درباره میزان آمادگی خود برای تشدید کارزار نظامی، به جمعبندی نرسیده است.
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکا و کارشناس مسائل ایران، نیز تاکید کرد تهران میکوشد واشینگتن را به لغو محاصره دریایی و توقف حملات وادار کند.
آینده تنگه هرمز به محور اصلی اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است. منابع منطقهای گفتند عمان طرحی را با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مدیریت این آبراه ارائه کرده که شامل پرداخت «داوطلبانه» عوارض از سوی کشتیهای عبوری است.
با این حال، جمهوری اسلامی خواهان در اختیار گرفتن اختیارات اجرایی در تنگه هرمز و دریافت هزینه خدمات از کشتیهای عبوری است؛ خواستهای که واشینگتن آن را رد کرده و بر حفظ جایگاه هرمز بهعنوان یک آبراه بینالمللی، خارج از کنترل حکومت ایران، تاکید دارد.
راهبرد فرسایشی تهران در برابر واشینگتن
رویترز نوشت راهبرد جمهوری اسلامی نتیجهای مطابق انتظار تهران داشته است. با گسترش تهدیدها فراتر از تنگه هرمز، قدرتهای منطقهای و غربی بهجای افزایش فشار بر تهران، حفاظت از مسیرهای تجاری و زیرساختهای انرژی را در اولویت قرار دادهاند.
به نوشته این خبرگزاری، تشکیل ائتلاف دریایی جدید به رهبری عربستان سعودی نمونهای از این تغییر رویکرد است.
منابع کشورهای خلیج فارس گفتند این ائتلاف بر اسکورت کشتیهای تجاری، تبادل اطلاعات و حفاظت از خطوط کشتیرانی متمرکز است، نه رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی.
نایتس این وضعیت را موفقیتی برای تهران دانست و افزود هرچند جمهوری اسلامی توان مقابله مستقیم با قدرت نظامی آمریکا را ندارد، اما میتواند با وادار کردن دولتها و نیروهای دریایی به اتخاذ موضعی تدافعی، هزینههای سنگینی بر آنها تحمیل کند.
هر تهدید تازه در تنگه هرمز، تنگه بابالمندب و سایر نقاط، منابع و هزینه بیشتری برای حفظ جریان تجارت جهانی میطلبد.
به گزارش رویترز، رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که میتوانند فشارهای اقتصادی را بیش از ائتلاف تحت رهبری آمریکا تحمل کنند و با گسترش بحران، شرایط هرگونه مذاکره احتمالی را به نفع خود تغییر دهند.
رویترز در پایان هشدار داد هیچ یک از دو طرف نشانهای از عقبنشینی بروز ندادهاند و ادامه این راهبرد میتواند به مناقشهای بینجامد که مهار آن از توان هر دو طرف خارج باشد.
شماری از شهروندان در واکنش به لغو حمله آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، از رفتارهای چندگانه دونالد ترامپ با مقامهای باقیمانده حکومت ابراز نارضایتی کردند و آن را بخشی از «بازی تکراری تهدید-مذاکره» خواندند.
شهروندی از شیراز با اشاره به مواضع ناپایدار رییسجمهوری آمریکا گفت آقای ترامپ با رفتار «شلکن سفتکن» خود، به سرعت در حال از دست دادن محبوبیتش بین ایرانیان است و جمهوری اسلامی هم به توهم قدرت رسیده است.
او تاکید کرد جنگ اینچنین بینتیجه و فرسایشی که حکومت را هدف قرار ندهد، «فشاری بیدلیل» بر مردم است.
مخاطب دیگری از کرج گفت: «یکی از ترامپ بپرسد دقیقا فازش از این همه تغییر موضع و تغییر حرف چیست؟»
سه رسانه آمریکایی ۹ مرداد بهنقل از چند منبع مطلع گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامهریزی برای یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران تا به امروز علیه اهداف زیرساختی مرتبط با انرژی در ایران هستند و این حملات ممکن است ۱۰ و ۱۱ مرداد انجام شود.
با این حال رییسجمهوری آمریکا شامگاه ۱۰ مرداد اعلام کرد به درخواست جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه و به شرط دسترسی سریع به توافقی که بر اساس آن تنگه هرمز کاملا و فورا باز و تهدید هستهای تهران برطرف شود، از «حملهای گستردهتر از هر حمله دیگر بعد از جنگ جهانی دوم» چشم پوشیده است.
تهدید حمله به زیرساختها بینتیجه است
برخی شهروندان به تهدیدهای تکراری ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساختها اشاره کردند.
مخاطبی گفت این دست حملات، تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نمیکند، چون «سران حکومت ایرانی نیستند که دلشان به حال کشور بسوزد».
شهروندی دیگر به «بازی تکراری ترامپ» اشاره کرد و گفت: «تهدید حمله شدید به زیرساختها و پلها در آخر هفته میشود؛ نیمه شب یا میانجیگرها تماس میگیرند و منصرفش میکنند، یا با مذاکرهکنندگان خوبی در حال مذاکره هستند و مذاکره بسیار خوب پیش میرود.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس دوشنبه ۱۲ مرداد در گزارشی تحلیلی به مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی پرداخت و لغو حمله برنامهریزیشده اخیر پس از تهدید به حملات گسترده را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ با ایران خواند.
این رسانه نوشت در موارد پیشین حملات چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
بخش دیگری از پیامهای مخاطبان، به بینتیجه بودن فرایند توافق و مواضع جمهوری اسلامی در برابر تهدید ترامپ به حمله و خبرهای مذاکره اختصاص یافته است.
شهروندی گفت آمریکا آنقدر «مشاجره و کشمکش پوچ» با جمهوری اسلامی انجام داد که این «فرقه تبهکار» را «بسیار وقیح و پررو» کرد.
مخاطبی دیگر ترامپ را خطاب قرار داد و گفت: «شما چطور گول یک حکومت قاتل و دروغگو را میخورید؛ در صورتی که پشت بلندگوهایشان اعلام میکنند میخواهیم ترامپ و نتانیاهو را اعدام و اموالشان را به نفع جمهوری اسلامی مصادره کنیم.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد در نشستی خبری گفت «مذاکرهای با آمریکا وجود ندارد»، بلکه مذاکرات با عمان بر سر موضوع «تردد ایمن از تنگه هرمز» در حال انجام است.
شهروندی در واکنش به این رویکرد گفت: «آقای بقائی درست میگوید. کاری که جمهوری اسلامی میکند التماس است، نه مذاکره.»
چند شهروند دیگر نیز با ادبیاتی مشابه، به رویکرد «التماسی» جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا اشاره کردند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «فکر کن بزنند رهبرت را بکشند، بعد با لباس مشکی بروی پیش همان کشوری که رهبرت را کشته برای توافق. یعنی آخر خار و خفیف شدن همین است.»
آقای ترامپ، فریب این شیادان کودککش را نخور
برخی پیامها به شدت گرفتن روند اعدامها و تلاش حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه اشاره کردند؛ در شرایطی که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن است.
شهروندی گفت ای کاش ترامپ همزمان با اعلام آتشبس، از جمهوری اسلامی میخواست روند اعدامها را هم متوقف کند.
مخاطبی دیگر اشاره کرد جمهوری اسلامی ۴۷ سال است مردم خودش را سرکوب و اعدام کرده، کشتار به راه انداخته و مردم را با دین فریب داده است.
او افزود: «واقعا جای تاسف دارد که آقای ترامپ فریب این شیادان کودککش و جوانکش را میخورد.»
شمار دیگری از شهروندان نیز تاکید کردند بزرگترین سلاح ایرانیان در مواجهه با حکومت، نه امید محض به ترامپ یا جنگ، بلکه اطمینان و اعتماد ۱۰۰ درصدی به «شجاعت معترضان» است.
مخاطبی در همین زمینه نوشت: «امید ما به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، اتحاد و همبستگی مردم داخل و خارج و ایمان به حقیقت و پیروزی است.»
شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور گزارش داد تصمیمهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای لغو کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی در آخرین لحظه، به آمادگی عملیاتی اسرائیل آسیب میزند و توان نیروهای نظامی و امنیتی این کشور را فرسوده میکند.
این مقام امنیتی گفت: «برای دومین بار در کمتر از یک هفته، آمریکا اسرائیل را از حملهای برنامهریزیشده که میتوانست کل خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد، مطلع کرد، اما این عملیات در آخرین لحظه و بدون ارائه هیچ توضیحی، لغو شد.»
بر اساس این گزارش، طی هفتههای گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنشها و احتمال آغاز یک درگیری منطقهای در آمادهباش قرار داشتند.
یک مقام اسرائیلی دیگر نیز در گفتوگو با کان هشدار داد تغییرات مکرر در تصمیمها و مواضع رییسجمهوری آمریکا، برنامهریزی راهبردی و بلندمدت را برای اسرائیل به جد دشواری کرده است.
۱۱ مرداد، ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
اسرائیل و «راه رفتن در تاریکی»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد مقامهای ارشد سیاسی این کشور وضعیت ناشی از لغو حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی را به «راه رفتن در تاریکی» تشبیه کردهاند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل از تصمیم ترامپ برای لغو حمله گسترده به جمهوری اسلامی اطلاعی نداشت و حتی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تنها پس از انتشار پیام ترامپ در تروثسوشال از این تصمیم آگاه شدند.
کانال ۱۲ افزود مقامهای اسرائیلی پس از اعلام تصمیم ترامپ تلاش کردند دریابند که آیا این اقدام بخشی از یک عملیات فریب است یا اینکه رییسجمهوری آمریکا واقعا بهطور موقت از اجرای حمله عقبنشینی کرده است.
حدود یک ساعت پس از آغاز این بررسیها، محافل سیاسی و نظامی اسرائیل به این جمعبندی رسیدند که میتوان سطح آمادهباش و هشدار را کاهش داد.
این ارزیابی حاکی از آن بود که مقامهای اسرائیلی در نهایت لغو حمله را قطعی دانستند.
روزنامه اماراتی گلفنیوز ۱۱ مرداد نوشت تصمیم آمریکا برای توقف حملات برنامهریزیشده علیه حکومت ایران، خطر گسترش فوری جنگ را کاهش داده است، اما هنوز نمیتوان آن را نشانه پایان درگیریها یا برقراری آتشبسی پایدار دانست.
نگرانی از تقویت موقعیت تهران
منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، ۱۲ مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت لغو حمله آمریکا به حکومت ایران و بیاطلاعی مقامهای اسرائیلی از این تصمیم، نارضایتی افکار عمومی اسرائیل را برانگیخته است.
او افزود در اسرائیل این نگرانی وجود دارد که ادامه مذاکرات و تعویق اقدام نظامی، در حالی که تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، فرصت بیشتری در اختیار تهران قرار دهد.
به گفته این تحلیلگر، در شرایط کنونی زمینه برای اقدام یکجانبه اسرائیل علیه حکومت ایران فراهم نیست.
امیر هشدار داد ترامپ اکنون بیش از هر زمان دیگری بر تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی اسرائیل تاثیر میگذارد و تغییرات ناگهانی در رویکرد او، محاسبات راهبردی اسرائیل را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۲ مرداد با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال تهران، لغو حمله اخیر را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ ایران خواند و نوشت در موارد پیشین، حملات علیه جمهوری اسلامی چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا از نیروهای خود خواسته است برای مقابله با جمهوری اسلامی، طرحهای «خلاقانه و غیرمتعارف» ارائه کنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای نظامی، نشاندهنده محدود بودن گزینههای پیش روی دونالد ترامپ برای واداشتن تهران به پذیرش توافق است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، یکی از افسران بخش اطلاعات فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) هفتم مرداد در ایمیلی خطاب به گروه گستردهای از تحلیلگران نظامی نوشت: «ما بهدنبال راههای تازه، خلاقانه و غیرمتعارف برای اعمال فشار و مجازات ایران هستیم.»
سیانان به نقل از مقامهای نظامی آمریکا این اقدام را «غیرمعمول» توصیف کرد و نوشت سنتکام در حال بررسی همه گزینههاست و به این جمعبندی رسیده که باید در راهبرد خود بازنگری کند.
تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در بیانیهای اعلام کرد این نهاد سابقهای طولانی در بهرهگیری از ایدههای نوآورانه دارد و برد کوپر، فرمانده سنتکام، همواره از اعضای تیم خود، صرفنظر از درجه نظامی، میخواهد پیشنهادهایشان را برای دستیابی به «بالاترین سطح عملکرد عملیاتی» مطرح کنند.
۱۱ مرداد، ترامپ اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
با این حال، سیانان گزارش داد رییسجمهوری آمریکا همچنان گزینه تشدید کارزار نظامی علیه حکومت ایران را بررسی میکند.
حملات نمادین یا عملیات گسترده؟
دو منبع آگاه از روند برنامهریزیهای نظامی به سیانان گفتند ارتش آمریکا در حال بررسی حمله به کوه کلنگ گزلا و دیگر مراکزی در ایران است که گمان میرود مواد یا تجهیزات هستهای در آنها نگهداری میشوند.
با این حال، این منابع تاکید کردند حتی قدرتمندترین تسلیحات متعارف آمریکا نیز به تنهایی احتمالا قادر به نابود کردن این تاسیسات نخواهند بود، زیرا بخش عمده آنها در اعماق زمین قرار دارند.
به گفته آنها، از بین بردن این مراکز احتمالا به عملیات زمینی نیاز دارد؛ گزینهای مخاطرهآمیز که ترامپ تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است.
سیانان افزود ترامپ همزمان در حال بررسی حملاتی نمادین است؛ عملیاتی که یکی از منابع آن را به «نمایش آتشبازی» تشبیه کرد و ممکن است شامل حمله به همان اهداف سال گذشته یا مراکز مشابه باشد تا امکان خروج آمریکا از جنگ فراهم آید.
این در حالی است که به نوشته سیانان، چنین حملاتی بعید است مهمترین چالش کنونی در مذاکرات تهران و واشینگتن، یعنی ادعای جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز، را حلوفصل کند.
یک منبع آگاه گفت: «در نهایت، رییسجمهوری آمریکا بهدنبال دستیابی به توافق است؛ بنابراین همواره تلاش میکند راهی پیدا کند که هم فشار را افزایش دهد و هم بتواند از این جنگ خارج شود.»
او اضافه کرد: «وقتی گزینههای متعارف رو به پایان است، به ایدههای خلاقانه نیاز دارید؛ بهویژه در چنین شرایطی.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن ۱۲ مرداد با هدف دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز و سپس پرونده هستهای جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد در نشستی خبری، هرگونه مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
محدودیت قدرت هوایی آمریکا
دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پیشتر بهطور علنی اذعان کرد حملات هوایی بعید است به تنهایی همه اهدافی را که ترامپ برای جنگ ایران در نظر گرفته، محقق کند.
او ماه گذشته در جلسه استماع کنگره گفت: «قدرت هوایی محدودیتهای خود را دارد.»
این در حالی است که گزینههای مختلف برای تشدید درگیری ماههاست به ترامپ ارائه شده و همزمان تجهیزات و نیروهای نظامی بیشتری نیز به منطقه اعزام شدهاند.
به گزارش سیانان، یکی از طرحهای سنتکام، بمباران سنگین مواضع جمهوری اسلامی به مدت یک تا دو هفته با هدف تضعیف توان موشکی حکومت ایران است.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۱ مرداد نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رویارویی با جمهوری اسلامی موضعی یکسان ندارند و در حالی که امارات متحده عربی از واشینگتن خواسته است رویکردی سختگیرانهتر در پیش بگیرد، عربستان سعودی همچنان بر کاهش تنشها تاکید دارد.