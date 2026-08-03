این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حیات‌الله را در حالی نشان می‌دهد که از شدت تشنگی و بی‌رمقی، به سختی حرف می‌زند.

او می‌گوید امیدی به زنده ماندن ندارد و از خانواده‌اش می‌خواهد او را «حلال» کنند.

حیات‌الله تاکید می‌کند به قدری ناتوان و خسته است که حتی توان شنیدن پیام‌ها از طریق تلفن را ندارد.

او که به زبان پشتو سخن می‌گوید، از مادر، بستگان و دوستانش طلب بخشش می‌کند و از برادرش می‌خواهد اگر توانایی دارد، بدهی‌های او را بپردازد.

حیات‌الله همچنین از طلبکارانش می‌خواهد که اگر برادرش نتوانست بدهی‌هایش را پرداخت کند، او را ببخشند.

این شهروند افغانستان در ادامه می‌گوید اگر این ویدیو به دست خانواده‌اش رسید، آن را آخرین یادگارش بدانند.

در بخش دیگری از این ویدیو، میرآدم، یکی از همسفران حیات‌الله که خود نیز در شرایط وخیمی قرار دارد، از او می‌خواهد پیام خداحافظی‌اش را به خانواده‌اش برساند.

او هم از مادرش طلب بخشش می‌کند.

صدای ضعیف، نفس‌های بریده و سخنان این دو مرد، لحظات تلخ و جانکاه مهاجرانی را روایت می‌کند که در بیابان‌های سوزان نیمروز، در مسیر رسیدن به ایران، با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

جان باختن ۱۹ شهروند افغانستان در مسیر مهاجرت به ایران

افغانستان‌اینترنشنال به اطلاعاتی درباره حیات‌الله دست یافته است که بر اساس آن، او ۳۶ ساله و ساکن روستای غولغی شهرستان دره‌بوم در استان بادغیس بوده است.

حیات‌الله و میرآدم از جمله ۱۹ مهاجر افغان بودند که طی هفته‌های اخیر در دشت مارگو ناپدید شدند.

پیکر ۱۴ تن از آنان ۹ مرداد در منطقه گرد لالوی شهرستان چهاربرجک در استان نیمروز پیدا شد.

حدود سه هفته پیش هم پیکر پنج نفر دیگر که در ریگزارهای نیمروز ناپدید شده بودند، پیدا شد.

آنان نیز از اعضای همین گروه بودند که قصد سفر به ایران را داشتند.

طالبان ۱۱ مرداد اعلام کرد اجساد این افراد در استان بادغیس به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است.

این گروه قصد داشتند از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما خودروی حامل آنان در دشت مارگو از کار افتاد.

به گفته مقام‌های طالبان، مهاجران پس از خرابی خودرو مسیر را گم کردند و در گرمای سوزان بیابان، بر اثر تشنگی و بی‌آبی، جان باختند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت جان باختن دست‌کم ۱۹ شهروند افغانستان در دشت‌های نیمروز را یک «تراژدی عمیق» خواند.

در سال‌های اخیر، بحران اقتصادی، افزایش فقر، کاهش فرصت‌های شغلی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، موج مهاجرت شهروندان افغانستان را تشدید کرده است.

بسیاری از افغان‌ها به‌دلیل نبود مسیرهای قانونی برای مهاجرت، ناچارند برای رسیدن به کشورهای همسایه از راه‌های قاچاق و خطرناک بیابانی و مرزی استفاده کنند.

مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.