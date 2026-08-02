راجر مک‌میلان، رییس پیشین بخش امنیت ایران‌اینترنشنال، یک‌شنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با ساندی اکسپرس هشدار داد برخی عوامل موثر جمهوری اسلامی سال‌هاست به‌طور قانونی در بریتانیا زندگی می‌کنند و شماری از آن‌ها در قالب «تاجران مورد احترام» در جامعه حضور دارند.

او افزود شماری از این افراد حتی امکان جذب و انتقال نیروی کار ماهر از خارج را دارند؛ ظرفیتی که به گفته او می‌تواند برای سوءاستفاده از نظام مهاجرتی بریتانیا و هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی، یهودیان و دیگر افراد مورد نظر حکومت ایران به کار گرفته شود.

مک‌میلان ادامه داد: «افکار عمومی هنوز به‌درستی از ابعاد این تهدید آگاه نیست. نخستین گروه از این افراد دست‌کم ۲۵ سال پیش وارد بریتانیا شده‌اند و اکنون کاملا در جامعه این کشور ادغام شده‌اند و برخی نیز تابعیت بریتانیا را دریافت کرده‌اند.»

به گزارش ساندی اکسپرس، برخی از عوامل عملیاتی جمهوری اسلامی از کشورهای اروپای شرقی وارد بریتانیا شده، ماموریت خود را به انجام رسانده و تنها چند ساعت بعد این کشور را ترک کرده‌اند .

در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا ، به‌ویژه در بریتانیا، نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.

این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال ، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقام‌های امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشته‌اند.

دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.

سوءاستفاده از مسیرهای مهاجرتی

ساندی اکسپرس در ادامه گزارش داد سپاه پاسداران علاوه بر استفاده از مسیرهای قانونی، برخی نیروهای خود را از طریق قایق‌های کوچک و به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا کرده است.

با این حال، مک‌میلان گفت سپاه پاسداران برای انتقال عوامل خود نیازی به چنین روشی ندارد، زیرا می‌تواند آن‌ها را از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا کند.

به گفته مک‌میلان، اکنون این امکان فراهم آمده است که منابع مالی بازرگانان مرتبط با جمهوری اسلامی بررسی شود و در صورت اثبات ارتباط آنان با سپاه پاسداران، پلیس بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، آن‌ها را بازداشت و تحت پیگرد قرار دهد.

او همچنین هشدار داد ویزای نیروی کار ماهر، ورود دانشجویان و فعالیت موسسه‌های خیریه ، «دسترسی گسترده‌ای با نظارت محدود» فراهم می‌کنند و می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

چهارم مرداد، برخی منتقدان خواستار بازبینی فوری مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای معرفی متقاضیان ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی شدند.

این در حالی است که تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران همچنان ادامه دارد.

درخواست برای بازنگری در نظام ویزا

شبکه جی‌بی‌نیوز ۹ مرداد گزارش داد گروهی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی از دولت بریتانیا خواسته‌اند با توجه به نگرانی‌ها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای مهاجرتی، نظام صدور ویزا را بازنگری و اصلاح کند.

به گفته آنان، برخی از ایرانیانی که با ویزاهای تحصیلی و کاری وارد بریتانیا شده‌اند، فضایی از خودسانسوری و هراس را در میان بخشی از جامعه ایرانیان این کشور ایجاد کرده‌اند.

به گزارش جی‌بی‌نیوز، تهران در ماه‌های اخیر از هر دو مسیر قانونی و غیرقانونی مهاجرت برای انتقال احتمالی عوامل خود به بریتانیا استفاده کرده است؛ از صدور ویزای نیروی کار ماهر از طریق نهادهای خیریه و رسانه‌های وابسته تا احتمال انتقال مخفیانه عوامل از مسیر قایق‌های کوچک در کانال مانش.

پیش‌تر در سوم مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی عوامل مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود را مخفیانه راهی بریتانیا می‌کند.