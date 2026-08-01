ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، شنبه اول اوت اعلام کرد که بیش از ۱۲ انفجار در نقاط مختلف شهر روی داده است. شاهدان رویترز نیز شنیده‌شدن صدای انفجارهای متعدد در سراسر پایتخت را تایید کردند.

در پی این حملات، چندین آتش‌سوزی در کی‌یف رخ داد و برق برخی مناطق قطع شد. به گفته کلیچکو، یک ساختمان مسکونی در منطقه شوچنکیفسکی به‌طور جزئی ویران شد و شماری از ساکنان آن زیر آوار گرفتار شدند.

شهردار کی‌یف گفت بخش‌هایی از طبقات اول و دوم این ساختمان فروریخته است. چند انبار نیز در نقاط دیگر شهر آتش گرفته‌اند، اما هنوز جزئیات کاملی درباره ابعاد خسارت‌ها منتشر نشده است.

حمله روز شنبه دومین حمله گسترده روسیه به کی‌یف در هفته جاری به شمار می‌رود. روسیه در ماه‌های اخیر حملات موشکی خود به پایتخت اوکراین را افزایش داده است؛ در حالی که این کشور با کمبود سامانه‌های پدافند هوایی مناسب برای رهگیری موشک‌های بالستیک روبه‌روست.

موشک‌های بالستیک با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت می‌کنند و شناسایی و سرنگونی آنها برای بسیاری از سامانه‌های دفاعی دشوار است. مقام‌های اوکراینی بارها از متحدان غربی خواسته‌اند سامانه‌ها و موشک‌های پدافندی بیشتری در اختیار کی‌یف قرار دهند.

این حمله دو روز پس از آن انجام شد که در جریان موج گسترده‌ای از حملات به اوکراین، یک موشک کروز مظنون به تعلق به روسیه در خاک لهستان فرود آمد. حملات پنجشنبه نیز ۹ کشته برجای گذاشت که شش عضو یک خانواده در روستایی نزدیک کریفیی ریه در میان آنها بودند.

مقام‌های روسیه تا زمان تنظیم این گزارش درباره حمله تازه به کی‌یف و اهداف آن اظهارنظر نکرده‌اند. دامنه خسارت‌ها و شمار دقیق افرادی که احتمال دارد همچنان زیر آوار باشند نیز هنوز روشن نیست.

