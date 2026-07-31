توماس مسی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکادر شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی منتظر است دستکم سه کارت دیگر رو شود تا سپس تسلیم شود یا وارد معامله شود: آیا آمریکا ذخایر راهبردی نفت خود را تمام میکند؟ آیا منطقه سامانههای دفاع ضد موشکی خود را از دست میدهد؟ و آیا جمهوریخواهان اکثریت خود را از دست میدهند؟
او تاکید کرد: «ما باید پیش از آنکه هر یک از این کارتها بازی شود، میز مذاکره را ترک کنیم.»
مسی نوشت: ایالات متحده باید پیش از آنکه خطرهای راهبردی فزایندهای محقق شوند، میز مذاکره با جمهوری اسلامی را ترک کند.
سه رسانه آمریکایی جمعه ۹ مرداد بهنقل از چند منبع مطلع گزارش دادند که آمریکا و اسرائیل در حال برنامهریزی برای یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران تا به امروز علیه اهداف زیرساختی مرتبط با انرژی در ایران هستند و این حملات ممکن است شنبه و یکشنبه همین هفته (۱۰ و ۱۱ مرداد) انجام شوند.
شبکههای سیبیاس نیوز، سیانان، روزنامه والاستریت ژورنال و وبسایت اکسیوس، بهنقل از منابع خود در دولت آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهطور جدی در حال بررسی حمله به اهداف مرتبط با انرژی در ایران طی چند روز آینده است، اما هنوز دستور نهایی اجرای آن را صادر نکرده است.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر «بسیار تهاجمی» عمل کرده است.
بهگفته یک مقام آمریکایی، جمهوری اسلامی پس از حمله موشکی غافلگیرانه روز چهارشنبه به یک پایگاه آمریکا در اردن، حملات دیگری نیز علیه نیروهای آمریکایی در منطقه انجام داده است. این مقام از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
جمهوری اسلامی پنجشنبه نیز به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز نیز حمله کرد.
واکنش جمهوری اسلامی
در پی انتشار این گزارشها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نوشت حمله آمریکا به زیرساختهای ایران «اقدامی جنونآمیز» خواهد بود.
این مقام امنیتی به تسنیم گفت: «ما طرحی گسترده برای پاسخ آماده کردهایم که شامل حمله به زیرساختهای حیاتی رژیم صهیونیستی و زیرساختهای انرژی آمریکا در منطقه است و کاملاً برای اجرای آن آمادگی داریم.»
خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه نیز در کانال تلگرامی خود فهرستی از مهمترین تاسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت که همه این تاسیسات در تیررس موشکهای جمهوری اسلامی هستند.
تاسیساتی که فارس به آنها اشاره کرده است، میدان نفتی غوار و تاسیسات ابقیق و خریص در عربستان سعودی، پالایشگاه الرویس و میدان نفتی زاکوم در اماراتمتحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تاسیسات الانجی راسلفان قطر، میدان نفتی برقان کویت، پالایشگاه ستره و تاسیسات المعامیر بحرین، و میدانهای گازی لویاتان و تامار اسرائیل هستند.
جزییات طرح حمله احتمالی گسترده آمریکا و اسرائیل
بهگزارش سیبیاس نیوز بحثهایی در این زمینه مطرح شده بود که عملیات تا زمان باز شدن بازارهای مالی در روز دوشنبه آینده پایان یابد، زیرا نگرانیهایی درباره تاثیر بمبارانها بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی وجود دارد؛ با این حال، زمان مشخصی برای پایان عملیات نهایی نشده است.
به گفته چند منبع آمریکایی، اسرائیلیها در جریان قرار گرفتهاند و در حال انجام هماهنگیهای لازم با ایالات متحده هستند. این منابع گفتند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هنوز دستور نهایی آغاز حملات را صادر نکرده است.
یک عملیات مشترک به معنای بازگشت اسرائیل به عملیات رزمی خواهد بود؛ عملیاتی که این کشور در جریان آتشبس با میانجیگری آمریکا متوقف کرده بود. از زمانی که یادداشت تفاهم اسلامآباد از هم فروپاشید و آمریکا حملات نظامی را از سر گرفت، جمهوری اسلامی اسرائیل را هدف قرار نداده است.
یک مقام اسرائیلی به سیبیاس نیوز گفت: «اسرائیل از هیچ تصمیمی برای ازسرگیری عملیات نظامی تمامعیار اطلاع ندارد و از اسرائیل نیز خواسته نشده است در هیچ اقدام نظامی علیه حکومت ایران مشارکت کند.»
آمادگی سنتکام برای حمله به سایتهای موشکی
در همین شبکه خبری سیانان به نقل از دو مقام آمریکایی آشنا با برنامههای ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی نوشت واشینگتن «در حال برنامهریزی برای حملات جدید به ایران در روزهای شنبه و یکشنبه است، زیرا دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «به دنبال راهحلی برای جنگ است.»
این دو مقام که سیانان به نام آنها اشاره نکرد، گفتند دامنه دقیق حملات و اهداف بالقوهای که ایالات متحده ممکن است هدف قرار دهد، مشخص نیست و ممکن است حملات لغو شوند.
به نوشته این شبکه خبری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گزینههایی را تهیه و نیروهای خود را برای گسترش جنگ، از جمله بمباران سنگین دو هفتهای سایتهای موشکی ایران، آماده کرده است.
این گزارش با اشاره به اینکه در این برنامهریزی سایتهای انرژی هدف حمله قرار خواهند گرفت، میگوید: «دولت ترامپ به دلیل نگرانی از اینکه تهران میتواند علیه سایتهای زیرساختی خلیج فارس تلافی کند و بازارهای انرژی جهانی را که از قبل تحت فشار جنگ بودهاند، شوکه کند، نسبت به حمله به زیرساختهای انرژی ایران محتاط بوده است.»
سیانان همچنین اشاره کرد که ارتش ایالات متحده برای انجام مجموعهای از حملات با هدف قرار دادن زیرساختهای هستهای ایران از جمله کوه کلنگ گزلا، آمادهسازیهایی را انجام داده است، هرچند که حملات به آن سایت محدود نمیشود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند که این آمادهسازیها در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است.
ترامپ: فقط پیروزی میخواهیم
شبکه سیبیاس انیوز بهنقل از منابعی که در جریان گفتوگوهای کابینه دولت ترامپ قرار گرفتهاند، طرح حمله نظامی روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید مطرح شد. یکی از منابع گفت برخی از دستیاران کاخ سفید که تمرکزشان بر مسائل سیاسی است، بهشدت با این طرح مخالفت کردند.
هنگامی که خبرنگاران در اتاق حضور داشتند، ترامپ گفت: «ضربات بسیار سختی به آنها وارد خواهیم کرد. در مقطعی خواهند گفت: دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم.»
وقتی خبرنگاران درباره احیای دیپلماسی از او پرسیدند، گفت: «فکر میکنم فقط میخواهیم پیروز شویم.»
دو منبع گفتند زیرساختهای انرژی، از جمله نیروگاهها و پالایشگاهها، احتمالا در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای به سیبیاس نیوز گفت: «همانطور که رییسجمهوری ترامپ امروز در نشست کابینه گفت، ایالات متحده پیروز خواهد شد و در دوران ریاستجمهوری او، ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، گفت وزارت جنگ پیش از آنکه رییسجمهوری تصمیم نهایی خود را بگیرد، درباره اهداف اظهار نظر نخواهد کرد.
پارنل در بیانیهای گفت: «وزارت جنگ کاملا آماده و مهیای اقدام است و میتواند دستورات رییسجمهوری را در هر لحظه اجرا کند.»
یک مقام نظامی سابق آمریکا به سیبیاس گفت ارزش حمله به زیرساختهای انرژی در این است که توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات و اداره موثر کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
بهگفته یک مقام ارشد اسرائیلی، زمانی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اوایل این هفته دیدار کردند، نتانیاهو او را در جریان سه گزینه برای جنگ قرار داد که یکی از آنها حملات نظامی متمرکز بر مسیرهای زمینی تدارکاتی بود. نتانیاهو همچنین با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دیدار کرد.
یک مقام آمریکایی به سیبیاس نیوز گفت ایالات متحده پیشتر در این درگیری پلهایی را هدف قرار داده است که کاربرد دوگانه داشتند؛ یعنی هم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و هم غیرنظامیان از آنها استفاده میکردند.
براساس این گزارش روز جمعه در سطح عالی دولت آمریکا بحثهایی درباره قطع برق سراسر تهران انجام شد، اما تا بعدازظهر جمعه هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده بود.
ترامپ هفته گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در ازای هر حمله به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه ایران را بمباران و نابود خواهد کرد.
ایتالیا در واکنش به ورود گسترده مهاجران از مراکش به شهر خودمختار سبته، اجرای توافق شنگن با اسپانیا را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
وزارت کشور ایتالیا جمعه ۹ مرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد این تصمیم با هدف تشدید کنترلهای مرزی اتخاذ شده است.
بر اساس این بیانیه، پلیس مرزی ایتالیا از این پس «کنترلهای هدفمند و گزینشی» را بر اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا که از اسپانیا وارد این کشور میشوند، اعمال خواهد کرد تا از در اختیار داشتن مدارک لازم برای تردد در محدوده اتحادیه اروپا اطمینان حاصل شود.
خبرگزاری رویترز نوشت هرچند ایتالیا مرز زمینی با اسپانیا ندارد، اما این تصمیم به بازگشت کنترل گذرنامه در سفرهای هوایی و دریایی میان دو کشور منجر میشود؛ اقدامی که انتظار میرود خشم مادرید را در پی داشته باشد.
وزارت کشور ایتالیا همچنین از توافق رم و پاریس برای تشدید کنترلها در مرز زمینی فرانسه و ایتالیا خبر داد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ورود مهاجران فاقد مدارک اقامتی انجام میشود.
ورود گسترده مهاجران به شهر خودمختار سبته از هشتم مرداد، موجی از نگرانی را در میان دولتهای اروپایی برانگیخته است.
خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، ۹ مرداد شمار مهاجرانی را که طی دو روز گذشته وارد این منطقه شدهاند، حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کرد.
وزارت کشور اسپانیا نیز تعداد مهاجران را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کرد و افزود حدود ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر از آنان بهصورت داوطلبانه در حال بازگشت به مراکش هستند.
سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.
انتقاد مخالفان از رویکرد دولت ملونی
منتقدان دولت راستگرای جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، این تصمیم را «اقدامی نمادین و با مصرف داخلی» توصیف کردند و گفتند شواهدی مبنی بر قصد مهاجران واردشده به سبته برای عزیمت به ایتالیا وجود ندارد.
ائتلاف حاکم ملونی که در سال ۲۰۲۲ با وعده مهار مهاجرت غیرقانونی به قدرت رسید، در ماههای اخیر با فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب تازهتاسیس راستگرای «آینده ملی» به رهبری روبرتو واناچی، ژنرال پیشین ارتش، مواجه شده است.
واناچی با اتخاذ مواضع تند علیه مهاجرت توانسته حمایت بخشی از رایدهندگان ایتالیایی را به دست آورد و بر فضای سیاسی این کشور اثر بگذارد.
در شرایطی که بحران مهاجرت بار دیگر به کانون توجهات بازگشته، دولت ملونی کوشیده است با تشدید کنترلهای مرزی و اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر، بر تعهد خود به مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کند.
در مقابل، احزاب چپ میانه این سیاست را عقبنشینی در برابر «دستور کار پوپولیستی» و تلاشی برای رقابت با واناچی توصیف کردهاند.
پیرو دِلوکا، از نمایندگان ارشد حزب دموکرات ایتالیا، گفت: «این طرح، مانند همیشه، صرفا اقدامی عوامگرایانه برای مصرف داخلی و رقابت با واناچی است و هیچ مشکلی را حل نمیکند.»
منطقه شنگن امکان تردد بدون کنترل گذرنامه میان ۲۹ کشور اروپایی را فراهم میآورد، اما کشورهای عضو مجازند بهمنظور مقابله با تهدیدهای امنیتی یا حفظ نظم عمومی، بهطور موقت کنترلهای مرزی را دوباره برقرار کنند.
اعضای منطقه شنگن عبارتاند از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، اسلوونی، کرواسی، یونان، مالت، استونی، لتونی، لیتوانی، لیختناشتاین، بلغارستان و رومانی.
نشریه اتلتیک خبر داده که رائول آسنسیو، مدافع رئال مادرید، در ماه سپتامبر به اتهام انتشار ویدیوی خصوصی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی محاکمه خواهد شد. این درحالی است که هر دو شاکی شکایت خود را از او پس گرفتهاند.
آسنسیو با دو اتهام روبهرو است: انتشار ویدیوی خصوصی بدون رضایت و به اشتراک گذاشتن ویدیوی جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی.
او همراه با سه بازیکن سابق آکادمی رئال مادرید، فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، محاکمه خواهد شد.
این سه نفر به ضبط و انتشار ویدیوهای دارای محتوای جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی و یک زن دیگر متهم هستند.
قاضی پرونده روز پنجشنبه، در جلسه مقدماتی پیش از آغاز دادگاه، تمامی درخواستهای وکلای مدافع چهار متهم را رد کرد. دادگاه قرار است روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۶ شهریور در گران کاناریا برگزار شود.
وکلای مدافع خواستار حذف برخی مدارک، از جمله اطلاعات بهدستآمده از تلفنهای همراه متهمان که پلیس اسپانیا ضبط کرده بود، شده بودند.
بر اساس اسناد دادگاه که اتلتیک میگوید مشاهده کرده است، قاضی اعلام کرد ضبط تلفنهای همراه «نیازی به رضایت مالکان آنها ندارد. همه متهمان پیش از بازداشت، از اطلاعات خود در فضای ابری نسخه پشتیبان تهیه کرده و سپس محتوای تلفنهایشان را حذف کردند؛ اقدامی که بهوضوح تلاشی برای مختل کردن روند تحقیقات درباره وقایع گزارششده بود.»
این پرونده به فیلمبرداری، بدون رضایت، از یک رابطه جنسی در بخش خصوصی یک باشگاه ساحلی در جزایر قناری در خرداد ۱۴۰۲ و همچنین انتشار همان ویدیو، باز هم بدون رضایت، مربوط میشود.
اتهام آسنسیو
آسنسیو متهم نیست که در وقوع این رابطه یا فیلمبرداری آن نقشی داشته باشد، اما گفته میشود او درخواست دریافت این ویدیوها را کرده و آنها را به دوست دیگری نشان داده است؛ اقدامی که بر اساس ماده ۷۷ قانون کیفری اسپانیا میتواند دو جرم علیه حریم خصوصی محسوب شود.
این مدافع ۲۳ ساله بر اساس بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۹۷ قانون کیفری اسپانیا، به افشای تصاویر ثبتشده بدون رضایت و انتقال آنها به اشخاص ثالث متهم شده است.
هر دو شاکی اکنون شکایت خود را از آسنسیو پس گرفتهاند، اما قاضی اعلام کرده است که آنها باید این موضع را در دادگاه نیز تکرار کنند تا از نظر حقوقی معتبر شناخته شود. هر دو شاکی همچنان علیه سه متهم دیگر، یعنی فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، اتهام مطرح کردهاند.
آسنسیو همواره بیگناهی خود را اعلام کرده است. او در ماه مه ۲۰۲۵ در بیانیهای گفت: «من در هیچ رفتاری که آزادی جنسی هیچ زنی، بهویژه افراد زیر سن قانونی، را نقض کرده باشد، مشارکت نداشتهام.»
دادستانی اسپانیا در تابستان سال گذشته برای آسنسیو درخواست دو سال و نیم حبس و برای هر یک از سه متهم دیگر نیز درخواست مجازات زندان کرده بود.
اتلتیک مینویسد در خلاصه پروندهای که از دادستانی گرفته، آمده است که هر دو شاکی در نتیجه این اتفاقها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شدهاند.
آسنسیو که اهل لاس پالماس در جزایر قناری است، تاکنون ۸۰ بار برای رئال مادرید به میدان رفته است. او پیشتر به تیم ملی اسپانیا دعوت شده، اما هنوز نخستین بازی خود را انجام نداده است.
این اتهامها چگونه مطرح شد؟
شکایت نخست را دختر کمسنتر، همراه با مادرش، روز ۶ سپتامبر ۲۰۲۳ در دفتر گاردیا سیویل در شهر سانتا ماریا د گویا، در نزدیکی لاس پالماس در شمال گران کاناریا، ثبت کرد. پس از آن، شاکی دوم نیز شکایت خود را ارائه داد.
بر اساس اظهارات این دو نفر که همان سال در رسانههای اسپانیایی منتشر شد، آنها همان روزی که متوجه شدند از آنها فیلمبرداری شده، از بازیکنان خواسته بودند ویدیوها را حذف کنند.
یکی از دو شاکی نیز در گفتوگویی بدون ذکر نام با روزنامه دیاریو آاس در سپتامبر ۲۰۲۳ گفت بازیکنان به آنها گفته بودند ویدیوها را حذف خواهند کرد، اما در عوض آنها را «به تلفنهای همراه دیگر منتقل کردند.»
بر اساس اظهارات منتشرشده، این دو نفر تا ماه اوت متوجه نشده بودند که ویدیوها همچنان وجود دارد و در حال دستبهدست شدن است. آنها زمانی از حذف نشدن ویدیوها مطلع شدند که یکی از آشنایانشان به آنها گفت این ویدیو را دیده است.
روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، چند مامور گاردیا سیویل با لباس شخصی به محل تمرین رئال مادرید رفتند و از مانوئل فرناندس، مدیر آکادمی باشگاه، خواستند آنها را تا رختکن همراهی کند.
سه بازیکن بازداشت شدند و در ابتدا از آسنسیو فقط به عنوان شاهد تحقیق شد، اما هنگام ثبت اظهارات، وضعیت او از شاهد به مظنون تغییر کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در نشست کابینه این کشور، رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد حملات ایالات متحده به مواضع حکومت ایران ادامه خواهد یافت.
ترامپ جمعه ۹ مرداد در کمپ دیوید گفت: «شیوه مذاکره ایرانیها مرا عصبانی میکند. آنها ۷ ساعت بر سر موضوعی مذاکره میکنند که میتوانند در ۱۰ دقیقه به نتیجه برسانند.»
او افزود استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جیدی ونس و مارکو روبیو در مذاکرات با تهران نقش دارند و با وجود اختلافها، رسیدن به توافق همچنان ممکن است.
ترامپ در عین حال بر تداوم حملات به مواضع جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت این حملات تا زمان تضعیف کامل توان نظامی حکومت ایران ادامه خواهد یافت.
او ادامه داد: «شاید اکنون هنوز قوی باشند، اما ضعیفتر و ضعیفتر خواهند شد و سرانجام از بین میروند. بهزودی دیگر چیزی از توان نظامی آنها باقی نخواهد ماند.»
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ۹ مرداد در بیانیهای، روایت جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود بودن تنگه هرمز را نادرست خواند و تاکید کرد این آبراه همچنان برای تردد کشتیهای تجاری باز است.
ساعاتی پیش، «نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس»، وابسته به حکومت ایران، اعلام کرده بود بهدلیل تداوم اقدامات «تجاوزکارانه» ارتش آمریکا در منطقه، تردد در تنگه هرمز امکانپذیر نیست.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
ترامپ: مقامهای جمهوری اسلامی دروغگو هستند
رییسجمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود در نشست کابینه در کمپ دیوید، رفتار تهران در قبال واشینگتن را «ناصادق و بسیار غیرمنصفانه» توصیف کرد و گفت اعتماد خود را به مقامهای جمهوری اسلامی از دست داده، زیرا آنها «دروغ میگویند».
ترامپ همچنین گمانهزنیها درباره نقش حکومت ایران در حمله سایبری به تاسیسات آب ایالت مینهسوتا را رد کرد و مسئولیت این موضوع را متوجه دولت ایالتی و فرماندار مینهسوتا دانست.
ترامپ پیش از آغاز نشست کابینه نیز در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز تاکید کرده بود جمهوری اسلامی در نهایت «چارهای جز تسلیم نخواهد داشت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شبکه سیانان پیشتر گزارش داد ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشینگتن در آینده نزدیک محتمل به نظر نمیرسد.
به گزارش این شبکه، برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تهران برای پایان دادن به درگیریها «التماس میکند»، برخی مقامهای آمریکایی نگران هستند جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر اهرم فشار تنگه هرمز و حملات موشکی علیه نیروهای آمریکایی تکیه کند.
بسنت: داراییهای جمهوری اسلامی را در سراسر جهان شناسایی میکنیم
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست کابینه در کمپ دیوید بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت واشینگتن در سراسر جهان به دنبال شناسایی و توقیف داراییهای حکومت ایران است.
او با اشاره به تشدید تحریمهای واشینگتن علیه تهران در ماههای اخیر افزود این سیاست به دستور ترامپ از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و با هدف تضعیف شبکههای مالی حکومت ایران ادامه دارد.
بسنت اضافه کرد: «بانک مرکزی [جمهوری اسلامی] مجبور شد پول چاپ کند و این باعث تورم شد. اکنون آنها با تورم ۱۸۰ درصدی مواجه هستند. آنها قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیستند.»
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد دولت ترامپ در حال ردیابی داراییهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان است تا این منابع به مردم ایران بازگردانده شود.
به گفته او، این داراییها همچنین برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیبدیده از اقدامات جمهوری اسلامی و نیز جبران خسارات ناشی از حملات به کشتیها در تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت.
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، دور تازهای از تحریمها را به اجرا گذاشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این وزارتخانه یک روز بعد نیز شبکه بینالمللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهانایر را تحریم کرد.
غازی حمد، از مقامهای ارشد حماس، اعلام کرد اجرای توافق مورد نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای برقراری صلح در نوار غزه مشروط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس سال گذشته عمل کند.
حمد جمعه ۹ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حماس آماده پذیرش این توافق «دشوار و دردناک» است.
او از بهکار بردن عبارت «خلع سلاح» خودداری کرد و توافق مورد بحث را «چارچوبی جامع» خواند که اجرای آن به پایبندی اسرائیل به مرحله نخست توافق شرمالشیخ وابسته است.
حمد افزود بر اساس توافق سال گذشته، اسرائیل باید حملات خود به غزه را متوقف کند، نیروهایش را به مواضع مهر ۱۴۰۴ بازگرداند و ورود کالاها و کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را افزایش دهد.
به گفته او، تنها پس از اجرای این تعهدات، حماس با سپردن سلاحهای خود به «کمیته ملی اداره غزه» موافقت خواهد کرد؛ نهادی تکنوکرات که برای مدیریت امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنهای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده بود.
اعلام توافق جدید در سایه اختلاف بر سر خلع سلاح حماس
رییسجمهوری آمریکا بامداد ۹ مرداد اعلام کرد گفتوگوهای اخیر میان میانجیها و رهبران حماس در قاهره، به توافقی برای خلع سلاح تدریجی این گروه در غزه منجر شده است.
ترامپ این توافق را «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» توصیف کرد و گفت روند اجرای آن بهصورت مرحلهای پیش خواهد رفت.
اعلام این توافق پس از ماهها مذاکرات فرسایشی انجام گرفت؛ گفتوگوهایی که در سایه بیاعتمادی متقابل و اختلاف بر سر تقدم اجرای تعهدات، بارها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته بود.
در سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی ۹ مرداد تاکید کرد موضع این کشور تغییری نکرده و ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس «بهطور واقعی» خلع سلاح نشود، از «خط زرد» عقبنشینی نخواهد کرد.
«خط زرد» خط مرزبندی نظامی تعیینشده در توافق آتشبس است که بر اساس این توافق، در کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.
ساعاتی پس از اعلام ترامپ، مقامهای پزشکی غزه از کشته شدن دستکم یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در دو حمله هوایی اسرائیل و یک مورد تیراندازی خبر دادند.
نقشه راه ۱۵ مادهای برای اداره غزه
کمیته ملی اداره غزه ۹ مرداد «نقشه راه ۱۵ مادهای» خود را منتشر کرد؛ سندی که از اسرائیل، حماس و دیگر گروههای فلسطینی میخواهد توافق شرمالشیخ را بهطور کامل اجرا کنند؛ بهویژه تعهد مربوط به توقف عملیات نظامی در نوار غزه.
در این سند، روند واگذاری مسئولیت اداره غیرنظامی غزه به این کمیته تشریح شده و آمده است که این نهاد بر «از رده خارج کردن و نگهداری سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، انبارهای سلاح و تونلها» نظارت خواهد کرد.
طبق این نقشه راه، روند جمعآوری و نگهداری سلاحهای سنگین با عقبنشینی مرحلهای نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل در غزه همزمان خواهد بود.
در عین حال، در این سند تاکید شده است که هیچ سلاحی به اسرائیل یا هیچ طرف غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد.
کمیته ملی اداره غزه یک نهاد تکنوکرات فلسطینی است که برای اداره غیرنظامی غزه پس از جنگ تشکیل شده و قرار است مسئولیت خدمات عمومی، بازسازی و اجرای روند انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.
ترامپ ششم مرداد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن دیدار کرد.
نتانیاهو که در آستانه انتخابات اکتبر قرار دارد، ممکن است برای حفظ قدرت به حمایت احزاب راستگرایی نیاز داشته باشد که با توافقهای پیشین درباره غزه مخالف بودهاند.
یک منبع اسرائیلی گفت موضوع غزه در دیدار ترامپ و نتانیاهو مطرح نشده است.