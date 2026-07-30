در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالی‌اش فروریخت، اکنون می‌کوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»

امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاه‌های «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.

در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدام‌ها در پی آن است که «انتقامی را که نمی‌تواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بی‌دفاع و بی‌گناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».

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در حدود یک سال گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و ده‌ها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند.

قدیانی، نجفی و ولی‌زاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».

آن‌ها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنه‌ای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاول‌های پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونل‌داری سقوط کرده است.»

این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنه‌ای و باندهای امنیتی-نظامی‌اش به‌جای مدیریت ابر‌بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سه‌گانه اعدام، سرکوب و زندان می‌کوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونل‌های قدرت خود را مهار کنند.»

امضاکنندگان در پایان «اعدام‌های فله‌ای قوه قضاییه»، «پروژه سازمان‌یافته سرکوب» و بازداشت‌های گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.

آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویران‌تر خواهد شد».

افزایش اعدام‌ها در ماه‌های اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های زندانیان روبه‌رو شده است.

آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شده‌اند.

در تازه‌ترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بی‌توجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دست‌کم ۶۰ نفر، از جمله سه کودک‌مجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهام‌های مستوجب اعدام روبه‌رو هستند.