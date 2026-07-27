یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه پنجم مرداد در پیامی در تلگرام گفت در روستوف-نا-دونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، یک زوج از یک خانواده کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

حال دو تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.

او افزود سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه، از جمله انبارها، آتش‌سوزی ایجاد کرد و موج انفجار، شیشه‌های یک ساختمان مسکونی را شکست.

در بلگورود، شهری که مانند روستوف-نا-دونو در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد، مقام‌های منطقه‌ای اعلام کردند حمله پهپادی ۱۲ نفر، از جمله دو کودک را زخمی کرد و موجب آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی شد.

حملات روسیه به شهرهای اوکراین

در اوکراین، ایوان فدوروف، فرماندار منطقه زاپوریژیا، اعلام کرد حمله با یک بمب سرشی به این شهر جنوبی، یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.

زاپوریژیا در ماه‌های اخیر هدف بمباران‌های سنگین قرار گرفته است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

اوله هریهوروف، فرماندار منطقه سومی در شمال اوکراین، در تلگرام نوشت حمله روسیه با بمب هدایت‌شونده هوایی، پنج نفر را زخمی کرده است.

خبرگزاری رویترز نتوانسته است این گزارش‌ها را به‌طور مستقل تایید کند.

روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم تمام‌عیار روسیه آغاز شد، رد می‌کنند.

مقام‌های محلی گفتند نیروهای روسیه بامداد چهارم مرداد کی‌یف، پایتخت اوکراین، را با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند. مناطق دیگری نیز در ادامه روز بمباران شدند و دست‌کم شش نفر کشته شدند.

روسیه نیز اعلام کرد مناطق تحت کنترل مسکو در اوکراین هدف حمله قرار گرفته‌اند و چهار نفر در حمله پهپادی اوکراین به شهر اشغالی هورلیوکا کشته شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد روسیه در طول شب هفت موشک بالستیک و ۱۳۶ پهپاد به سوی اوکراین پرتاب کرده است.

در شهر چرنیهیف در شمال اوکراین، یک پهپاد روسی به یک فروشگاه بزرگ برخورد کرد و دو نفر، از جمله یک کودک ۹ ساله، کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در تلگرام نوشت: «این تروریسم عمدی روسیه است که هیچ توجیه نظامی ندارد.»

ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت در حمله پهپادی روزانه به این شهر در شرق اوکراین، یک نفر کشته شد و ۱۶ نفر به خدمات درمانی نیاز پیدا کردند.

آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در کی‌یف

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، گفت پس از حمله موشکی شبانه، در طبقات هفتم و هشتم یک ساختمان مسکونی چندطبقه در یکی از مناطق مرکزی پایتخت، آتش‌سوزی رخ داد.

سه نفر در کی‌یف زخمی شدند و تصاویر منتشرشده از سوی سازمان خدمات اضطراری اوکراین، خودروهایی را در حال سوختن نشان داد.

شرکت ملی نفت و گاز اوکراین، نفتوگاز، اعلام کرد دو تن از کارکنانش در شهر اسلوویانسک بر اثر حمله روسیه کشته شدند. آنان در حال کمک به ساکنانی بودند که از حمله قبلی آسیب دیده بودند.

اسلوویانسک یکی از چند هدف پیشروی آهسته روسیه در منطقه دونتسک در شرق اوکراین است.

زلنسکی دوم مرداد هشدار داده بود احتمال دارد حملات روسیه در ۴۸ ساعت آینده شدت بگیرد.

ادعای روسیه درباره حمله به مناطق اشغالی

در هورلیوکا، واقع در بخش اشغالی منطقه دونتسک، ایوان پریخودکو، شهردار منصوب روسیه، گفت چهار غیرنظامی در حمله پهپادی اوکراین کشته شدند.

او سپس اعلام کرد یک پهپاد اوکراینی به یک خودروی امدادی برخورد کرده و سه امدادگر و یک ساکن دیگر را زخمی کرده است.

مقام‌های منصوب روسیه سوم مرداد نیز اوکراین را متهم کردند که عامدانه غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

به گفته آن‌ها، در حمله پهپادی به یک اردوگاه تفریحی در بخش تحت کنترل روسیه در منطقه زاپوریژیا، ۱۲ نفر کشته شدند.

از زمان آغاز جنگ اوکراین، هزاران غیرنظامی کشته شده‌اند که بیشتر آن‌ها اوکراینی‌هایی بوده‌اند و در حملات روسیه جان باخته‌اند.