حملات انجام‌شده از خاک عراق در پنجم مرداد تاسیسات نفتی استان شرقی عربستان سعودی، مهم‌ترین مرکز تولید نفت خام این کشور، را هدف قرار داد.

در واکنش به این حملات، ریاض ششم مرداد با مشارکت واشینگتن، مواضع گروه‌های مسلح در عراق را بمباران کرد .

مقام‌های سعودی به‌طور رسمی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حملات دانسته‌اند، هرچند حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌اند.

دولت عراق نیز اعلام کرده است که این رویداد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

دو مقام منطقه‌ای پنج‌شنبه هشتم مرداد به رویترز گفتند بخشی از این حملات از خاک عراق و با مشارکت گروه‌های مسلح عراقی و حوثی‌ها انجام شد و سپاه پاسداران بر طراحی و اجرای آن نظارت داشت.

پس از حملات مشترک ریاض و واشینگتن به مواضع گروه‌های مسلح در عراق، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران، شبه‌نظامیان عراقی و دست‌کم یک عضو حوثی خبر دادند.

شبکه سی‌ان‌ان نیز گزارش داد در این حملات، ۲۰ عضو سپاه پاسداران و مشاور فنی ایرانی کشته شده‌اند.

فارع المسلمی، پژوهشگر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم هاوس، گفت اعضای «محور مقاومت» دیگر تنها از طریق حکومت ایران با یکدیگر در ارتباط نیستند، بلکه اکنون به‌طور مستقیم نیز در زمینه آموزش، هماهنگی و اجرای عملیات با هم همکاری می‌کنند.

«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌های یمن، استفاده می‌کنند.

تحلیلگران معتقدند تحولات اخیر نشان می‌دهد عراق پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و تضعیف حزب‌الله لبنان ، به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های عملیاتی شبکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شده است.

سابقه همکاری حوثی‌ها و گروه‌های مسلح عراقی

همکاری میان حوثی‌های یمن و گروه‌های مسلح عراقی مورد حمایت تهران سابقه‌ای طولانی دارد؛ به‌ویژه با کتائب حزب‌الله که از مجهزترین و سازمان‌یافته‌ترین گروه‌های عراقی به شمار می‌رود.

عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، سال ۲۰۲۴ از تشکیل «اتاق عملیات مشترک» میان این گروه و شبه‌نظامیان عراقی خبر داد و اواخر همان سال، دو طرف از نخستین عملیات مشترک خود علیه اسرائیل پرده برداشتند.

حوثی‌ها سال‌هاست در عراق حضور دارند و از طریق دفاتر نمایندگی و نماینده رسمی خود، احمد الشرفی، روابط نزدیکی با احزاب شیعه و گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی برقرار کرده‌اند. الشرفی نیز بارها به‌صورت علنی با این گروه‌ها دیدار کرده است.

به گفته تحلیلگران، وسعت جغرافیایی عراق و مناطق باز و پهناور آن، این کشور را به محلی مناسب برای استقرار، پنهان‌سازی نیروها و اجرای عملیات تبدیل کرده است.

مرز بیش از ۸۰۰ کیلومتری عراق با عربستان سعودی نیز کنترل این منطقه را دشوار کرده و امکان انجام حملات فرامرزی را افزایش داده است.

مقام‌های کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی سال‌های گذشته مسئولیت صدها حمله را متوجه گروه‌های فعال در عراق دانسته‌اند؛ از جمله حمله دو پهپاد به سفارت ایالات متحده در ریاض در ماه مارس و حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات در ماه مه.

دولت عراق بارها اعلام کرده است گزارش‌ها درباره استفاده از خاک این کشور برای حمله به همسایگان عرب را بررسی خواهد کرد.

با این حال، منتقدان می‌گویند بغداد تاکنون توان چندانی برای مقابله با این اقدامات از خود به نمایش نگذاشته و همین مساله به روابط و اعتبار آن نزد کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب زده است.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، هفتم مرداد در واکنش به تحولات اخیر، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به عربستان سعودی برای دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، را لغو کرد .

زیدی با وجود مخالفت برخی گروه‌های مسلح، طرحی برای قرار دادن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل دولت تا پایان ماه سپتامبر ارائه کرده است.