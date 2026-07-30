طرح فروش جام جهانی؛ آیا یوفا میتواند ترمز اینفانتینو را بکشد؟
نشریه اتلتیک در گزارشی به بررسی نارضایتیها و شکافهای عمیق میان فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا و نهادهای فوتبالی و غیرفوتبالی اروپا پرداخته است.
نشریه اتلتیک در گزارشی به بررسی نارضایتیها و شکافهای عمیق میان فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا و نهادهای فوتبالی و غیرفوتبالی اروپا پرداخته است.
اروپاییها مدعیاند تا پیش از انتشار اخبار در رسانهها، هیچ اطلاعی از پروژههای جدید جیانی اینفانتینو نداشتهاند.
با توجه به حضور نمایندگان تمام این سازمانها در شورای فیفا، این اتفاق خشم زیادی برانگیخته است. با این حال، هنوز هیچیک حاضر به اقدامی جدی مانند تحریم جام جهانی یا خروج از فیفا نشدهاند.
پنجاهوپنج فدراسیون عضو یوفا پنجشنبه جلسهای آنلاین برگزار میکنند. برخی با اصل طرح و نحوه اجرای آن مخالفاند و برخی فقط به روند کار اعتراض دارند.
البته اتحاد اروپاییها از همین حالا دستخوش شکنندگی است؛ چرا که رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری چک علناً اعلام کرده از طرحهای اینفانتینو خوشش میآید.
حتی اگر اکثریت یوفا متحد شوند، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.
آنها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستارههایی که در اروپا رشد کردهاند و در همین قاره بازی میکنند.
حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورشیافته آکادمیها و باشگاههای اروپایی هستند.
علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود اختصاص داده است.
کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولتهای ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفتهاند.
همچنین لیگهای اروپایی شکایتی را در کمیسیون اروپا با موضوع «سوءاستفاده فیفا از موقعیت مسلط در بازار» ثبت کردهاند و بروکسل در حال بررسی آغاز تحقیقات رسمی است.
اگرچه اروپا وزنه سنگینی است، اما برای موفقیت باید با معترضان در آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه علیه سبک مدیریتی اینفانتینو متحد شود.
اینفانتینو با ایجاد این حس که حاضر است جام جهانی را فدای جاهطلبیهای شخصی خود کند، خشم گستردهای را برانگیخته است.
روبرتو مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا در یک نشست خبری پس از بازگشت به نیمکت آتزوری گفت که بابت جدایی از ایتالیا متاسف است: «اشتباه کردم و متاسفم. عاشق تیم ملی هستم. این مثل وقتی است که به خاطر یک اشتباه، عشق زندگیات را از دست میدهی. اینجا هستم تا یک جام مهم، بلکه دو جام ببرم.»
به گزارش گازتا دلو اسپورت، مانچینی که پس از سه سال و بعد از جدایی جنجالیاش برای هدایت تیم ملی عربستان سعودی بار دیگر به آتزوری بازگشته است، گفت: «سرنوشت و همچنین جووانی مالاگو (رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا) این فرصت را به من دادهاند که جبران کنم. میخواهم تا جایی که ممکن است مدت زیادی بمانم.»
سرمربی تیم ملی ایتالیا در این نشست خبری که همراه با جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا و کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون برگزار شد، گفت که هدفش پیروزی در همه بازیهاست: «میخواهیم همه مسابقهها را ببریم. تلاش میکنم تیم ملی آنقدر خوب بازی کند که هواداران مرا بابت اتفاقی که سه سال پیش رخ داد، ببخشند.»
او درباره جدایی از تیم ملی ایتالیا گفت: با گابریله گراوینا (رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایتالیا) اختلافها را برطرف کردهام. مسئولیت جدایی بر عهده خودم بود. اگر آن زمان با هم صحبت کرده بودیم، هیچکدام از این اتفاقها رخ نمیداد.»
مانچینی درباره بحران بازیکن بزرگ در فوتبال ایتالیا هم گفت: «بازیکن داریم. آنها بااستعداد و جوان هستند و باید به آنها اعتماد کرد. خواهید دید که روی آنها کار میکنیم. نیکولو زانیولو را به یاد بیاورید؛ وقتی نخستین بار به تیم ملی آمد، حتی یک بازی هم در سری آ انجام نداده بود. در اولین اردویش مشکل داشت، اما در اردوی دوم بازیکن دیگری شده بود.»
او همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان تیمهای پایه و تیم ملی بزرگسالان شد و گفت: «تیمهای زیر ۲۱ سال، زیر ۲۰ سال و زیر ۱۹ سال باید با همان سیستم بازی تیم ملی بزرگسالان بازی کنند تا بازیکنان راحتتر با تیم اصلی هماهنگ شوند.»
ایتالیا با سیستم ۴-۳-۳ بازی میکند
مانچینی درباره قراردادش گفت: «دفعه قبل پنج سال در این سمت بودم و این مدت زیادی است، بهویژه چون این شغل، جایگاه مورد علاقه من است. امیدوارم بتوانم یک یا دو جام ببرم و اگر امکانش باشد، پس از آن هم بمانم.»
او تاکید کرد ایتالیا با آرایش ۴-۳-۳ بازی خواهد کرد: «پایه کار همین سیستم خواهد بود، چون به ما روحیه تهاجمی میدهد. بونوچی و کیهلینیهای جدید را پیدا خواهیم کرد تا به رشد بازیکنان جوان کمک کنند.»
سرمربی تیم ملی ایتالیا گفت: «در سال ۲۰۱۸، زمانی که هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتیم، ۹۰ درصد خبرنگاران معتقد بودند ایتالیا هفتمین یا هشتمین تیم اروپا است. من هرگز با این نظر موافق نبودم. اگر طی چهار سال ۳۷ بازی بدون شکست داشتیم و اسپانیا رکورد ما را شکست، یعنی کار خوبی انجام داده بودیم.»
او در ادامه گفت: «وقتی ایتالیا به جام جهانی یا جام ملتهای اروپا میرود، به تیمی خطرناک تبدیل میشود. هدف ما این است که هرچه زودتر یک تیم قدرتمند بسازیم و در لیگ ملتهای اروپا، جام ملتهای اروپا و جام جهانی به نتایج خوب برسیم.»
مانچینی درباره تعداد زیاد بازیکنان خارجی در سری آ گفت: «درصد آنها تقریبا همانند سه سال پیش است، متاسفانه. امیدواریم باشگاهها از بازیکنان ایتالیایی بیشتری استفاده کنند. البته اگر آنها به خارج از ایتالیا بروند و بازی کنند هم خوب است.»
او درباره مهاجمان نیز گفت: «فکر نمیکنم در خط حمله وضعیت بدی داشته باشیم. پیو، کین، رتهگی... و هیچکدام از آنها دیگر بازیکن جوان محسوب نمیشوند. امیدوارم بازیکنان جدید همان تعداد گلهایی را بزنند که چیرو ایموبیله در سری آ به ثمر رساند.»
پس از یک هفته پر از آشوب و تحولات ناگهانی در فوتبال ایتالیا، روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ فدراسیون فوتبال این کشور سرانجام تکلیف نیمکت تیم ملی را روشن کرد و روبرتو مانچینی، که پیش از این بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ هدایت آتزوری را بر عهده داشت، بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا انتخاب شد.
رانیری: باشگاهها باید به بازیکنان ایتالیایی فرصت بدهند
در بخشی از این نشست خبری، کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، درباره حضور گسترده بازیکنان خارجی گفت: «تیمها پر از بازیکنانی هستند که از خارج آمدهاند و این درست نیست. از همه، حتی اگر لازم باشد از سیاستمداران، کمک خواهم خواست. نمیتوانیم این روند را ادامه دهیم.»
او گفت: «این موضوع به هویت ایتالیایی ما مربوط است. باید به روبرتو فرصت بدهیم تا بتواند انتخاب کند. امیدوارم همه باشگاهها، چه در سری آ و چه در سری ب، به بازیکنان ایتالیایی فرصت بازی بدهند.»
همچنین جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «دیروز جانلوییجی دوناروما برایم پیام فرستاد و نوشت: "رییس، مانچینی همان کسی بود که ما میخواستیم." این نکته جالبی بود.»
او گفت: «وقتی کلودیو به من گفت "قبول میکنم، میآیم"، از اشتیاق بسیار خوشحال شدم. اما امروز صبح با من تماس گرفت و پرسید ریاست کلوب ایتالیا و سمت مدیر فنی دقیقا چه مسئولیتهایی دارد. مدارک را برایش فرستادم و گفتم: "خب، موفق باشی."»
فیفا علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین، سه بازیکن و یکی از مربیان این تیم به دلیل درگیریهای رخداده در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و نمایش بنری جنجالی درباره جزایر فالکلند در بازی نیمهنهایی در برابر انگلیس، پرونده انضباطی تشکیل داده است.
به نوشته بیبیسی اسپرت، هفته گذشته، نهاد حاکم بر فوتبال جهان یک دادستان انضباطی و اخلاق را برای بررسی اتفاقهای پس از سوت پایان فینال در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی منصوب کرد؛ جایی که چندین بازیکن و عضو کادر فنی آرژانتین پس از شکست یک بر صفر مقابل اسپانیا در ماه ژوییه، با بازیکنان این تیم درگیر شدند.
بر اساس توصیه این دادستان، فیفا ناهوئل مولینا (دو مورد)، لئاندرو پاردس (سه مورد) و روبرتو آیالا، مربی تیم ملی آرژانتین (یک مورد)، را به اتهام حمله و بر اساس ماده ۱۴ آییننامه انضباطی فیفا تحت تحقیق قرار خواهد داد.
مولینا همچنین ممکن است به دلیل یک مورد رفتار غیرورزشی، بر اساس ماده ۱۴ همین آییننامه، با اقدام انضباطی روبهرو شود.
تیاگو آلمادا، همتیمی او، و گاوی، هافبک تیم ملی اسپانیا، نیز به نقض همین ماده متهم شدهاند.
به نوشته اتلتیک، علاوه بر اتهامهای فردی، کمیته انضباطی فیفا علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل «استفاده از یک رویداد ورزشی برای نمایشهایی با ماهیت غیرورزشی»، تخلفات تیمی، «تبعیض و توهینهای نژادپرستانه» و همچنین «نظم و امنیت مسابقات» پرونده تشکیل داده است.
به گفته فیفا، این اتهامها به نمایش «پیامهای نامناسب» از سوی بازیکنان و هواداران آرژانتین و همچنین «پرتاب اشیا از سوی تماشاگران» در چند مسابقه این تیم مربوط میشود.
آرژانتین ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در فینال جام جهانی با گل فران تورس در وقت اضافه برابر اسپانیا شکست خورد. انزو فرناندس نیز در این دیدار از زمین اخراج شد.
پس از سوت پایان مسابقه، بازیکنان اسپانیا برای جشن قهرمانی وارد زمین شدند و در ادامه، میان بازیکنان دو تیم درگیریهایی رخ داد.
بر اساس این گزارش، ناهوئل مولینا ظاهرا با ضربهای به شکم رودری، هافبک اسپانیا، حمله کرد. سپس در جریان درگیری گستردهتر، لئاندرو پاردس ظاهرا گلوی اریک گارسیا، مدافع اسپانیا، را گرفت و پس از آن گاوی را به زمین انداخت.
فیفا پس از مسابقه اعلام کرده بود که این درگیریها از سوی دادستانهای انضباطی و اخلاق این نهاد بررسی خواهد شد.
این درگیری تنها یکی از چندین حاشیهای بود که در مسیر تلاش آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان رخ داد.
پس از پیروزی برابر انگلیس مسابقه نیمه نهایی در آتلانتا، بازیکنان آرژانتین هنگام جشن در زمین، بنری را باز کردند که روی آن نوشته شده بود: «لاس مالویناس متعلق به آرژانتین است.»
جیووانی لو سلسو و نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند. به نظر میرسید این بنر ابتدا از سوی گروهی از هواداران در ورزشگاه نمایش داده شده بود. بنر برای مدتی کوتاه جمع شد، اما سپس دوباره روی زمین ورزشگاه مرسدس بنز پهن شد.
«لاس مالویناس» نامی است که در آرژانتین برای جزایر فالکلند، قلمرو تحت حاکمیت بریتانیا در حدود ۴۸۰ کیلومتری سواحل شرقی آرژانتین، به کار میرود.
اختلاف بر سر این جزایر به حملههای بریتانیا به آرژانتین در دوران جنگهای ناپلئونی در اوایل قرن نوزدهم بازمیگردد.
هیئت بینالمللی فوتبال (IFAB)، قانونگذار فوتبال، و همچنین آییننامه رفتاری ورزشگاههای فیفا، نمایش پرچمها، شعارها و نمادهای سیاسی را ممنوع کردهاند.
با این حال و به نوشته نیویورکتایمز، کاخ سفید از حق تیم ملی آرژانتین برای ابراز نظر درباره این بنر دفاع کرد.
اندرو جولیانی، مدیر کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، گفت بازیکنان «حق» انجام چنین کاری را داشتند و به متمم اول قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان اشاره کرد.
اکسل هلمان، مدیرعامل باشگاه آینتراخت فرانکفورت و عضو هیاتمدیره فدراسیون فوتبال آلمان (DFB)، گفت این کشور باید یکی از گزینههای اصلی میزبانی جام جهانی مردان در سال ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲ باشد.
او در گفتوگو با اتلتیک تاکید کرد که آلمان «تمام زیرساختهای لازم» برای برگزاری این رقابتها را در اختیار دارد.
برند نویندورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، پیشتر گفته بود این فدراسیون در آینده موضوع ارائه درخواست میزبانی را بررسی خواهد کرد. هلمان نیز گفت: «علاقه زیادی به این موضوع داریم و نویندورف و فدراسیون فوتبال آلمان برای ارائه درخواست میزبانی جام جهانی ۲۰۴۲ و شاید ۲۰۳۸ ابتکار عمل را آغاز کردهاند. البته همه چیز به مقررات فیفا بستگی دارد.»
چالش قوانین چرخشی فیفا
یکی از موانع اصلی آلمان برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸، قانون چرخش کنفدراسیونها در فیفا است. بر اساس این قانون، باید دستکم دو دوره از میزبانی یک کنفدراسیون بگذرد تا دوباره بتواند میزبان جام جهانی شود.
جام جهانی ۲۰۳۰ به طور مشترک در سه قاره و شش کشور، شامل مراکش، اسپانیا، پرتغال، اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد و جام جهانی ۲۰۳۴ نیز عملا به عربستان سعودی رسیده است.
در نتیجه، طبق این قانون، تنها آمریکای شمالی و اقیانوسیه گزینههای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ خواهند بود. با توجه به اینکه استرالیا عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است، احتمال میرود آمریکا بار دیگر میزبان این رقابتها شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود علاقهمند است کشورش دوباره میزبان جام جهانی مردان باشد. اندرو جولیانی، مدیر کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، نیز گفته بود آمریکا حتی توانایی میزبانی جام جهانی ۶۴ تیمی را دارد.
«آلمان همه زیرساختها را دارد»
هلمان معتقد است ممکن است فیفا در تفسیر قوانین خود انعطاف نشان دهد؛ همانگونه که در گذشته نیز در برخی تصمیمهای غیرمتعارف چنین کرده است.
او گفت: «آلمان زیرساخت ورزشگاهها، حملونقل و هتلهای لازم را در اختیار دارد. همه مسابقات با ظرفیت کامل برگزار خواهند شد و این رقابتها موفق خواهند بود. برای سال ۲۰۳۸ هنوز فرصت وجود دارد، اما برای سال ۲۰۴۲ شانس بسیار خوبی برای ارائه یک پرونده موفق داریم.»
او تاکید کرد که تصمیم نهایی بر عهده رییس فدراسیون فوتبال آلمان است، اما افزود ارسال این پیام به جامعه آلمان که این کشور خواهان میزبانی است، اهمیت زیادی دارد.
هلمان همچنین گفت هنوز مشخص نیست آلمان به تنهایی یا همراه با کشورهای دیگر نامزد میزبانی خواهد شد. پیشتر در فرانسه پیشنهادهایی درباره ارائه درخواست مشترک میان دو کشور مطرح شده بود.
عضو هیاتمدیره فدراسیون فوتبال آلمان همچنین گفت: «یک موضوع روشن است؛ آلمان همه زیرساختهای لازم را در اختیار دارد. تعداد کافی ورزشگاه با ظرفیت مناسب و همچنین زمینهای تمرینی مورد نیاز وجود دارد. زیرساخت آماده است، اما به ورزشگاههای مدرنتر یا بازسازیشده نیاز داریم.»
هلمان گفت میزبانی جام جهانی نیازمند سرمایهگذاری گسترده خواهد بود، اما یادآور شد که جام جهانی ۲۰۰۶ تاثیر قابل توجهی بر تصویر بینالمللی آلمان گذاشت.
او گفت: «آن زمان اقتصاد آلمان شرایط خوبی نداشت، اما نگاه جهان به آلمان پس از جام جهانی ۲۰۰۶ کاملا تغییر کرد؛ از کشوری که مردم آن بیش از حد جدی تلقی میشدند، به کشوری مهماننواز.»
به گفته او، این رقابتها همچنین باعث سرمایهگذاری در حملونقل عمومی شد که منافع بلندمدتی برای جامعه آلمان به همراه داشت.
یوفا روز پنجشنبه، در نشستی اضطراری که نخستین بار راب هریس از آن خبر داده بود، درباره طرح «شرکت فیفا فوروارد» (FFE) گفتوگو خواهد کرد؛ طرحی که بر اساس آن، بخشهای تجاری و عملیاتی فیفا در نهادی با تامین مالی سرمایهگذاران خصوصی ادغام میشوند.
اینفانتینو در نامهای به همه ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، تا ۱۹ سپتامبر به آنها فرصت داده است از این طرح حمایت کنند و در صورت حمایت، پرداختی یکباره به ارزش ۴۰ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.
یوفا در واکنش، بار دیگر بیانیهای تند منتشر کرد و نوشت: «امروز مطلع شدیم که فیفا برای فدراسیونهای عضو مهلتی تعیین کرده است تا از پیشنهادهای این نهاد حمایت کنند؛ در غیر این صورت، پیشنهاد پرداخت یکباره را پس خواهد گرفت. همین موضوع بهتنهایی همه چیز را درباره این طرح نشان میدهد.»
یوفا نوشته که با بسیاری دیگر از «ذینفعان فوتبال» دراینباره گفتگو کرده است: «پس از گفتوگو با بسیاری از ذینفعان فوتبال، یوفا به این نتیجه رسیده است که مخالفت گسترده و روبهرشدی با طرح فیفا وجود دارد. فیفا نمیتواند همچنان از فوتبال برای ثروتمندتر کردن خود و نزدیکانش استفاده کند. ما میتوانیم فوتبال را به شیوهای درست توسعه دهیم. اکنون زمان آن رسیده است که فدراسیونها، باشگاهها، لیگها، بازیکنان و هواداران در اولویت قرار گیرند.»
همچنین رسانه بریتانیایی تاکاسپورت، گزارش داد که در داخل یوفا تلاشهایی برای معرفی نامزدی در انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس در جریان است تا در برابر جیانی اینفانتینو رقابت کند. مهلت معرفی نامزدها ۱۸ نوامبر است.
فدراسیونهای فوتبال آلمان، نروژ، بلژیک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که میخواهند رقیبی برای اینفانتینو در انتخابات حضور داشته باشد.
اگرچه اینفانتینو میگوید از حمایت بیش از ۲۰۰ عضو از ۲۱۱ عضو فیفا برخوردار است، اما به نوشته این رسانه، نامههای حمایت قابل انتقال هستند و برای نمونه، نامه حمایت فدراسیون فوتبال انگلیس پیش از برگزاری جام جهانی ارسال شده بود.
یک منبع ارشد در یوفا نیز به تاکاسپورت گفت: «اگر اینفانتینو نتواند طرح جدید FFE را به تصویب برساند، این موضوع به منزله رای آشکار عدم اعتماد خواهد بود؛ رایی که پیامدهای آن بسیار فراتر از خود این طرح است.»
برخی در یوفا واکنش منفی به این طرح را با شکست پروژه سوپرلیگ اروپا مقایسه کردهاند، هرچند منابع فیفا تاکید دارند که بسیاری از کنفدراسیونها اصل ایده را رد نکردهاند و نارضایتی آنها بیشتر به دلیل نبود مشورت کافی در روند تدوین این طرح است.
کونکاکاف هم مخالف است
ساعاتی پیش، کونکاکاف اعلام کرد که از طریق رسانهها از این طرح مطلع شده و پیش از انتشار عمومی، هیچگونه مشورتی با این کنفدراسیون یا دیگر نهادهای ذیربط صورت نگرفته است.
در این بیانیه آمده است: «از نبود روند مناسب تصمیمگیری عمیقا نگران هستیم. جزییات چنین طرح مهمی نباید پیش از بررسی در نهادهای حاکمیتی فوتبال به صورت عمومی منتشر میشد.»
بر اساس طرح پیشنهادی فیفا، شرکت جدیدی با نام FIFA Forward Enterprise (FFE) تشکیل خواهد شد که حقوق تجاری رقابتهایی مانند جام جهانی مردان، جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را مدیریت میکند.
ارزش این شرکت حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است با فروش بخشی از سهام آن به سرمایهگذاران خصوصی، تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شود.
همچنین ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا تا ۱۹ سپتامبر فرصت دارند درباره مشارکت در این طرح تصمیم بگیرند؛ مشارکتی که در صورت پذیرش، حدود ۲۰ میلیون دلار پرداخت اولیه برای هر فدراسیون به همراه خواهد داشت.
قرعهکشی فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران، سهشنبه ۶ مرداد، با حضور نمایندگان ۱۸ تیم برگزار شد و برنامه مسابقات فصل جدید مشخص شد. بر این اساس، دربی رفت استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم برگزار میشود و دو تیم در هفته بیستودوم نیز در دیدار برگشت به مصاف هم خواهند رفت.
استقلال فصل جدید را با دیدار مقابل مس شهر بابک آغاز میکند و پرسپولیس نیز در هفته نخست رقابتها باید در قزوین به مصاف شمسآذر برود.
همچنین، طبق برنامه اعلامشده، دیدار رفت پرسپولیس و تراکتور در هفته سوم و بازی برگشت این دو تیم در هفته بیستم برگزار خواهد شد. استقلال نیز در هفته هشتم میزبان تراکتور خواهد بود و بازی برگشت دو تیم در هفته بیستوپنجم انجام میشود.
در دیگر دیدارهای مهم، دربی اصفهان بین سپاهان و ذوبآهن در هفته هفتم، دربی خوزستان بین استقلال خوزستان و فولاد در هفته شانزدهم و دربی کرمان میان گلگهر و مس شهر بابک در هفته پانزدهم برگزار خواهد شد.
فصل بیستوششم لیگ برتر از ۲۳ مرداد آغاز میشود و به دلیل برگزاری جام ملتهای آسیا، مسابقات از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن، به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود.
هفته اول
چادرملو اردکان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی
خیبر خرمآباد - فجرسپاسی شیراز
استقلال - مس شهر بابک
ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان - نساجی مازندران
شمسآذر قزوین - پرسپولیس
استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک
تراکتور تبریز - پیکان
هفته دوم
آلومینیوم اراک - چادرملو اردکان
سپاهان - تراکتور تبریز
پیکان - گلگهر سیرجان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - شمسآذر قزوین
نساجی مازندران - استقلال
فجرسپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان
ملوان بندرانزلی- ذوبآهن اصفهان
مس شهر بابک - خیبر خرمآباد
هفته سوم
استقلال - سپاهان
گل گهر سیرجان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز
ذوبآهن اصفهان - مس شهر بابک
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - نساجی مازندران
تراکتور تبریز - پرسپولیس
شمسآذر قزوین - آلومینیوم اراک
خیبر خرمآباد - پیکان
هفته چهارم
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی
چادرملو اردکان - تراکتور تبریز
سپاهان - گلگهر
پیکان - استقلال خوزستان
نساجی مازندران - شمسآذر قزوین
فولاد خوزستان - استقلال
مس شهر بابک - صنعت نفت آبادان
فجرسپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان
آلومینیوم اراک - خیبر خرمآباد
هفته پنجم
صنعت نفت آبادان - سپاهان
استقلال خوزستان - چادرملو اردکان
شمسآذر قزوین - تراکتور تبریز
فجرسپاسی شیراز - مس شهر بابک
خیبر خرمآباد - فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران
استقلال - پرسپولیس
گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک
ذوبآهن اصفهان - پیکان
هفته ششم
مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز
تراکتور تبریز - گلگهر
سپاهان - استقلال خوزستان
چادرملو اردکان - شمسآذر قزوین
آلومینیوم اراک - استقلال
پیکان - صنعت نفت آبادان
پرسپولیس - ذوبآهن اصفهان
نساجی مازندران - خیبر خرمآباد
هفته هفتم
ذوبآهن اصفهان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - چادرملو اردکان
استقلال خوزستان - تراکتور تبریز
شمسآذر قزوین - گلگهر
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان
مس شهر بابک - نساجی مازندران
خیبر خرمآباد - پرسپولیس
فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک
استقلال - پیکان
هفته هشتم
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
سپاهان - فجرسپاسی شیراز
فولاد خوزستان - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان
پیکان - شمسآذر قزوین
تراکتور تبریز - استقلال
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران - ذوبآهن اصفهان
چادرملو اردکان - خیبر خرمآباد
هفته نهم
شمسآذر قزوین - سپاهان
ذوبآهن اصفهان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز
استقلال - گلگهر سیرجان
خیبر خرمآباد - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
مس شهر بابک - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک
فجرسپاسی شیراز - پیکان
هفته دهم
پیکان - ملوان بندرانزلی
نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز
سپاهان - مس شهر بابک
پرسپولیس - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - شمسآذر قزوین
چادرملو اردکان - استقلال
تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - ذوبآهن اصفهان
گل گهر سیرجان - خیبر خرمآباد
هفته یازدهم
خیبر خرمآباد - سپاهان
ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان
فجرسپاسی شیراز - تراکتور تبریز
صنعت نفت آبادان - گلگهر
ذوبآهن اصفهان - استقلال خوزستان
استقلال - شمسآذر قزوین
نساجی مازندران - پرسپولیس
فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک
مس شهر بابک - پیکان
هفته دوازدهم
سپاهان - ملوان بندرانزلی
پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - مس شهر بابک
چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
پیکان - نساجی مازندران
استقلال خوزستان - استقلال
شمسآذر قزوین - صنعت نفت آبادان
گل گهر سیرجان - ذوبآهن اصفهان
تراکتور تبریز - خیبر خرمآباد
هفته سیزدهم
فولاد خوزستان - سپاهان
فجرسپاسی شیراز - چادرملو اردکان
مس شهر بابک - تراکتور تبریز
ملوان بندرانزلی - گلگهر
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
ذوبآهن اصفهان - شمسآذر قزوین
خیبر خرمآباد - استقلال
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک
پرسپولیس - پیکان
هفته چهاردهم
استقلال خوزستان - ملوان بندرانزلی
گل گهر سیرجان - فجرسپاسی شیراز
چادرملو اردکان - مس شهر بابک
پیکان - فولاد خوزستان
سپاهان - نساجی مازندران
آلومینیوم اراک - پرسپولیس
استقلال - صنعت نفت آبادان
تراکتور تبریز - ذوبآهن اصفهان
شمسآذر قزوین - خیبر خرمآباد
هفته پانزدهم
پرسپولیس - سپاهان
نساجی مازندران - چادرملو اردکان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
مس شهر بابک - گلگهر
فجرسپاسی شیراز - استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی - شمسآذر قزوین
ذوبآهن اصفهان - استقلال
آلومینیوم اراک - پیکان
صنعت نفت آبادان - خیبر خرمآباد
هفته شانزدهم
خیبر خرمآباد - ملوان بندرانزلی
استقلال - فجرسپاسی شیراز
شمسآذر قزوین - مس شهر بابک
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
تراکتور تبریز - نساجی مازندران
گل گهر سیرجان - پرسپولیس
سپاهان - آلومینیوم اراک
چادرملو اردکان - پیکان
صنعت نفت آبادان - ذوبآهن اصفهان
هفته هفدهم
پیکان - سپاهان
پرسپولیس - چادرملو اردکان
آلومینیوم اراک - تراکتور تبریز
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
مس شهر بابک - استقلال خوزستان
فجرسپاسی شیراز - شمسآذر قزوین
ملوان بندرانزلی - استقلال
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
ذوبآهن اصفهان - خیبر خرمآباد