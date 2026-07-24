سازمان عفو بینالملل خواستار توقف فوری اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله شد
سازمان عفو بینالملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکاری که از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شده است، را فورا متوقف کنند.
عفو بینالملل در پیامی اعلام کرد این حکم پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است و خواستار توقف فوری روند اجرای آن شد.
این سازمان جزئیات بیشتری در بخش نخست این پیام منتشر نکرده و اعلام کرده است که اطلاعات تکمیلی را در ادامه ارائه خواهد کرد.
پیشتر سازمان حقوق بشر برای ورزش گزارش داده بود که بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله کیکبوکسینگ و مویتای، اهل شیراز، که ۱۳ دی ۱۴۰۴ بازداشت شد، زیر شکنجه و فشار به اعتراف اجباری وادار شده است. اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» او معرفی کردند.
در جریان انقلاب ملی دیماه در شهرستان کرج، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ، مساجد و آمبولانسها را به ابزاری برای کشتار و شلیک مستقیم به شهروندان معترض تبدیل کردند. فایل صوتی مکالمات نیروهای حکومتی در شهرستان کرج که به ایران اینترنشنال رسیده، استفاده از آمبولانس را افشا میکند.
دستکم پنج شهر در محدوده شهرستان کرج بین هشتم تا ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ صحنه یکی از گستردهترین اعتراضات مردمی و در مقابل، خشنترین الگوهای سرکوب از طریق جنگ شهری حکومت بود.
بر اساس فایلهای بیسیم ماموران و پیامهای ارسالی مردمی، نیروهای حکومتی با مسدود کردن دسترسی مردم به خدمات و مراکز درمانی، از آمبولانسها بهعنوان پوششی امنیتی برای جابهجایی نیرو و شلیک به معترضان استفاده کردند.
در یک نمونه در شامگاه ۱۹ دی در گوهردشت، نیروهای مسلح از داخل آمبولانسها به سمت مردم شلیک کردند. پیامهای شهروندان حاضر در تجمعات نشان میدهد ماموران از اعزام نیروهای امدادی جلوگیری کرده و فرماندهان در شبکه بهصراحت اعلام میکنند «اورژانس ۱۱۵» را برای تردد خود اعزام کردند.
این انحصار چهار روزه ناوگان اورژانس و بایکوت امدادی موجب شد تا مجروحانی چون ابوالفضل یغموری، نوجوان ۱۷ ساله در فردیس، پس از اصابت گلوله ماموران به قلبش، به دلیل ممانعت از رسیدگی پزشکی پس از ۴۰ دقیقه خونریزی در خیابان جان ببازد.
بر اساس گزارشهای پیشین ایران اینترنشنال و نهادهای حقوق بشری، این الگو در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز سابقه داشته است. در آن دورهها، ماموران امنیتی از آمبولانس برای جابجایی نیروهای یگان ویژه و سلاح، و همچنین بازداشت مجروحان جهت جلوگیری از مراجعه آنها به بیمارستانها استفاده میکردند.
شلیک از مساجد؛ سازماندهی سرکوب
در کنار امکانات درمانی، مساجد کرج نیز از سوی ماموران و مقامها در روزهای سرکوب اعتراضات تغییر کاربری یافت و به سنگر تکتیراندازان، محل سازماندهی نظامی و شکنجهگاه معترضان بدل شدند.
شهروندان در پیامهای خود به ایران اینترنشنال نوشتند که در فاز ۴ مهرشهر، تکتیراندازها از پشتبام «مسجد سر چهارراه»، معترضان از جمله دو دختر جوان و یک مرد میانسال را مستقیماً هدف قرار داده و با شلیک به سر (هدشات) کشتند.
در مناطقی چون گوهردشت، شاهینویلا و محمدشهر نیز شلیک با تیر جنگی از بالای مساجد جان دهها نفر از جمله کاوه افتخاری ۲۱ ساله را گرفت.
مقرهای بسیجِ درون مساجد و پایگاههای این نیروی تحت مدیریت سپاه پاسداران به محل جان باختن معترضان تبدیل شدند.
در یک مورد، حمید ابراهیمی پس از اصابت گلوله کلاشینکف به نخاع، به جای انتقال به بیمارستان با دستبند به مقر بسیج مسجد گوهردشت برده شد و همانجا بر اثر خونریزی جان باخت.
گستره اعتراضات شهرستان کرج
گستردگی این سرکوبهای بیسابقه، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع روزهای ۱۸ و در دورهای رخ داد.
از سوی دیگر، کرج در آستانه آغاز این اعتراضات درگیر سقوط شدید شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. بیکاری ۹.۶ درصدی، رکود صنعتی و حاشیهنشینی یکسوم جمعیت کرج در اثر تورم بیسابقه مسکن، در کنار ریزش تاریخی مشارکت سیاسی به زیر ۵۰ درصد، جامعه این منطقه را دچار نارضایتی شدید کرده بود.
در این اعتراضات گسترده، محلات با شاخصهای رفاهی بالاتر و متوسطنشین شهر کرج نظیر گوهردشت، عظیمیه، مهرشهر و شاهینویلا کانون اصلی اعتراضات بودند.
همزمان، شهرهای اقماری و مناطق کارگری و حاشیهنشین چون محمدشهر، ماهدشت، گلشهر، حصار و کمالشهر، نیز به فراخوان اعتراض پاسخ مثبت دادند.
کرج در دیماه به یکی از ملتهبترین کانونهای اعتراض و خشونت حکومت تبدیل شد که در آن مقامها و ماموران برای کنترل به جنایات جنگی و استفاده ابزاری از نهادهای مذهبی و امدادی در خیابانها متوسل شدند.
سایت اتلتیک روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که یک نهاد بینالمللی مشورتی هفت مورد هشدار درباره احتمال دستکاری مسابقات بر اساس بینظمیهای احتمالی در بازارهای شرطبندی در جام جهانی ۲۰۲۶ مردان صادر کرده است، از جمله برای بخشش کارت قرمز بالوگان و تساوی اسپانیا با کیپ ورد در مرحله گروهی.
این یافتهها از سوی «گروه کپنهاگ»، شبکهای مستقل متشکل از نهادهای بینالمللی که در زمینه شناسایی، مقابله و پیشگیری از دستکاری رقابتهای ورزشی فعالیت میکند، پس از نظارت بر سلامت هر ۱۰۴ مسابقه این رقابتها منتشر شده است.
گزارش کامل این نهاد هنوز منتشر نشده، اما شورای اروپا خلاصهای از نتایج آن را منتشر کرده است.
به گفته منابع آگاه از محتوای این گزارش، از جمله مواردی که به عنوان هشدار درباره احتمال بینظمی ثبت شدهاند، میتوان به این موارد اشاره کرد:
- کارت قرمز تمبا زوانه، بازیکن آفریقای جنوبی، در دقیقه ۸۴ دیدار افتتاحیه تیمش برابر مکزیک. - ثبت ۴.۸ میلیون دلار شرط در بازار پیشبینی مبتنی بر رمزارز پولیمارکت روی پیروز نشدن اسپانیا مقابل کیپ ورد در مرحله گروهی؛ مسابقهای که بدون گل به پایان رسید. - تاخیر سه دقیقه و ۳۰ ثانیهای تیم کمکداور ویدیویی برای مردود اعلام کردن گل فران تورس در پیروزی ۴ بر صفر اسپانیا مقابل عربستان سعودی.
در این گزارش همچنین آمده است که پولیمارکت روز دوم جولای، ۱۱ تیر بازاری با این پرسش ایجاد کرد که «آیا فولارین بالوگان مقابل بلژیک بازی خواهد کرد؟» این بازار همان روزی راهاندازی شد که مهاجم تیم ملی آمریکا در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین در مرحله یکشانزدهم نهایی کارت قرمز دریافت کرد.
کمیته انضباطی فیفا سه روز بعد در ۱۴ تیر اعلام کرد که محرومیت بالوگان به حالت تعلیق درآمده و او میتواند مقابل بلژیک بازی کند.
به گفته منابع به اتلتیک، گزارش گروه کپنهاگ تاکید کرده است که برای هیچیک از ۱۴ بازیکن دیگری که در طول مسابقات کارت قرمز دریافت کردند و محرومیتشان نیز تعلیق نشد، بازار مشابهی ایجاد نشده بود.
بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و به طور خودکار دیدار برابر بلژیک را از دست داد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تایید کرد که با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگان بازنگری شود.
بخشش مهاجم آمریکا با جنجالهای متعددی همراه شده است؛ از جمله آتش اختلاف میان یوفا و فیفا را شعلهور کرد. علاوه بر اینکه بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدند.
همچنین یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را به دلیل احتمال نقض اصل بیطرفی سیاسی به کمیته اخلاق کمیته بینالمللی المپیک (IOC) معرفی خواهد کرد.
گروه کپنهاگ که زیر نظر کنوانسیون ماکولین شورای اروپا فعالیت میکند، اعلام کرده است که درباره پرونده بالوگان، درخواست رسمی برای دریافت توضیح کتبی از فیفا ارسال کرده است.
ممکن است دستکاری نباشد
کریستیان کالب، کارشناس صنعت قمار که پیشتر با گروه کپنهاگ همکاری داشته، اما در تهیه این گزارش نقشی نداشته است، به اتلتیک گفت بینظمیهای شناساییشده لزوما به معنای دستکاری مسابقات نیست و ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.
او گفت: «این هشدارها میتواند ناشی از رفتارهای غیرمعمول مانند تغییر ضرایب شرطبندی یا پوشش ریسک نقدینگی باشد و توضیحهای متعددی غیر از دستکاری برای آنها وجود دارد.»
به گفته او، نگرانی اصلی زمانی ایجاد میشود که احتمال تضاد منافع یا دسترسی به اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد.
عملیات نظارتی گروه کپنهاگ با هماهنگی کارگروه سلامت رقابتهای فیفا انجام شده است؛ کارگروهی که شورای اروپا و گروه کپنهاگ نیز به عنوان اعضای مستقل در آن حضور دارند.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد در بررسیهای این کارگروه، هیچ فعالیت مشکوک در بازار شرطبندی یا نشانهای از دستکاری هیچیک از مسابقات جام جهانی شناسایی نشده است.
اما گروه کپنهاگ یک روز بعد اعلام کرد که در بررسیهای خود هفت «هشدار زرد» ثبت کرده است.
بر اساس تعریف این گروه، هشدار زرد زمانی صادر میشود که چندین نشانه از بینظمی مشاهده شود؛ از جمله نوسانهای غیرقابل توضیح در ضرایب شرطبندی، شایعات در شبکههای اجتماعی یا اطلاعات دریافتی از منابع.
این گروه رویدادها را در چهار سطح سبز، زرد، نارنجی و قرمز طبقهبندی میکند.
کالب گفت: «حجم شرطبندی در جام جهانی آنقدر زیاد است که نمیتوان صرفا بر اساس آن نتیجهگیری کرد. هر مسابقه میلیاردها پوند گردش مالی دارد.»
دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲
گروه کپنهاگ برآورد کرده است که در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد دلار روی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شرطبندی شده؛ رقمی که حدود دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
این نهاد اعلام کرد ۱۵ مسابقه جام جهانی را تحت نظارت ویژه قرار داده و ۱۲ رخداد جنجالی را نیز از منظر خطرهای مرتبط با سلامت رقابتها بررسی کرده است.
برای نخستین بار، گروه کپنهاگ بهطور مستمر بازارهای پیشبینی مانند پولیمارکت و کلشی، شریک رسمی فیفا، را نیز زیر نظر گرفت؛ بازارهایی که به دلیل تفاوت قوانین در کشورهای مختلف، در محیطی پیچیده و در حال تحول فعالیت میکنند.
در گزارش گروه کپنهاگ آمده است: «این بازارهای پیشبینی، چالشهای بیسابقهای ایجاد میکنند، زیرا امکان شرطبندی روی طیف گستردهای از رویدادها را فراهم میکنند؛ آن هم اغلب بهصورت ناشناس و با روشهای پرداختی که رهگیری آنها دشوار است. نظارت بر این بازارها برای نخستین بار در یک رقابت بینالمللی انجام شد.»
موهای بلند و فر مارک کوکوریا، مدافع اسپانیا، به یکی از شناختهشدهترین ویژگیهای ظاهری او در جام جهانی تبدیل شد، اما برای این بازیکن، این ظاهر فقط یک امضای شخصی نیست؛ او موهایش را نمیبندد تا پسر بزرگش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند به راحتی پدرش را در زمین تشخیص دهد.
«چرا کوکوریا هرگز موهای بلند و فر خود را، حتی در جریان مسابقات پرفشار، نمیبندد؟» این سوال هواداران در جام جهانی ۲۰۲۶ و حتی پیشتر در یورو ۲۰۲۴ هم بارها مطرح شد. اگرچه این ظاهر به بخشی از هویت فوتبالی کوکوریا تبدیل شده، اما دلیل آن بسیار عاطفیتر از آن چیزی است که بسیاری تصور میکنند.
این بازیکن ۲۸ ساله که نقش پررنگی در عملکرد دفاعی درخشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در جهان داشت، بارها به دلیل موهای بلند و فرفریاش هدف تمسخر قرار گرفته است. برخی گفته بودند این مدل مو برای یک فوتبالیست حرفهای مناسب نیست و بهتر است سرش را بتراشد.
اما او پیشتر گفته است موهایش را بلند نگه میدارد تا پسر بزرگترش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند راحتتر او را در زمین مسابقه تشخیص دهد.
کلائودیا رودریگس، شریک زندگی کوکوریا در مستند Married to the Game که از آمازون پرایم پخش شده، درباره ماتئو میگوید: «وقتی در یک هفته، همه چیز تغییر میکند، برای او خیلی سخت است؛ مکانهای جدید، ساعتهای متفاوت، غذای متفاوت، برنامههای جدید، نبود مدرسه و جلسات درمانی، همه اینها برایش دشوار است.»
او گفت: «همیشه باید ماتئو را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست.»
کوکوریا نیز درباره پذیرش تشخیص اوتیسم پسرش گفت: «وقتی به تو میگویند فرزندت اوتیسم دارد، پدر و مادر هم برای چنین موضوعی آماده نیستند. ما باید چیزهای زیادی یاد میگرفتیم.»
رودریگس همچنین توضیح داد که ماتئو نگاه خانواده را به زندگی تغییر داده است: «ماتئو چیزهای زیادی به ما یاد داده است. همیشه باید او را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست. سفرهای خانوادگی همیشه دشوار هستند. مثلا فردا به لندن برمیگردیم و او آنجا حالش بهتر خواهد بود.»
کوکوریا و رودریگس که از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر آشنا شدند، اکنون سه فرزند به نامهای ماتئو، ریو و بلا دارند. رودریگس در تمام دوران حرفهای کوکوریا، از حضورش در برایتون و چلسی تا انتقالش به رئال مادرید، یکی از اصلیترین حامیان او بوده است.
کوکوریا اکنون کاملا با این ظاهر کنار آمده و میگوید هرگز موهایش را کوتاه نخواهد کرد.
با گذشت زمان، این مدل مو به امضای شخصی او تبدیل شده و اکنون بسیاری از هواداران آن را دوست دارند.
پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا تایید کرد برای هدایت آتزوری با پپ گواردیولا و البته کارلو آنچلوتی مذاکره کرده است: «نمیتوانیم اطلاعاتی منتشر کنیم. شما یکی از گزینههای مدنظر ما را شناسایی کردهاید، اما با کارلو آنچلوتی هم صحبت کردهایم.»
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده که پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از نشست سازمان لیگ فوتبال ایتالیا گفت: «ایدهآل این است که سرمربی را تا پایان این هفته معرفی کنیم، اما مهمتر این است که منتظر فردی بمانیم که واقعا او را میخواهیم. عجله داریم، اما نه آنقدر.»
او درباره مذاکره با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی هم گفت: «طبیعی بود که گفتوگو را با بهترین مربیان جهان آغاز کنیم، اما باید دید آنها اصولا آمادگی پذیرش این مسوولیت را دارند یا نه.»
صبح امروز گاتزتا دلو اسپورت خبر داده بود که پپ گواردیولا در آستانه رد پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا است. به نوشته این رسانه، اختلاف میان پیشنهاد سالانه ۱۰ میلیون یورویی فدراسیون و درخواست حدود ۲۰ میلیون یورویی گواردیولا، مانع اصلی توافق است.
این روزنامه ایتالیایی همچنین نوشته بود که گزینه جانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گواردیولاست: «اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که گزینه اصلی او برای هدایت تیم ملی ایتالیا، پپ گواردیولا است؛ مربیای که به باور او، حتی اگر بودجه فدراسیون محدود باشد، میتوان برای جذبش استثنا قائل شد.»
جانی مالاگو همچنان منتظر پاسخ گواردیولا است. او معتقد است برای مربیای مانند گواردیولا میتوان چند روز بیشتر صبر کرد.
با این حال پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، و لئوناردو، مشاور فدراسیون، پس از سفر به بارسلونا با خوشبینی چندانی به ایتالیا بازنگشتند.
مالدینی و لئوناردو، پس از هماهنگی با جانی مالاگو، طرحی جامع به گواردیولا ارائه کردهاند که در آن گواردیولا محور پروژه بازسازی فوتبال ایتالیا خواهد بود؛ پروژهای که از ردههای پایه آغاز میشود و هدف آن ایجاد فلسفهای تازه در فوتبال این کشور است.
چنین پیشنهادی برای مربیای مانند گواردیولا، که شیفته فوتبال است، جذاب به نظر میرسد، اما حجم مسوولیت نیز او را نگران کرده است. مالدینی و لئوناردو به او اطمینان دادهاند کادری از دستیاران در اختیارش قرار خواهد گرفت تا بتواند تا حد امکان زمان بیشتری را در بارسلونا سپری کند، اما گواردیولا به انجام نیمهکاره کارها اعتقادی ندارد.
او در طول دوران مربیگری خود همواره تمام توانش را صرف تیمهایش کرده و به موفقیتهای بزرگی رسیده است. اکنون نیز به خانوادهاش قول داده مدتی از مربیگری فاصله بگیرد؛ کاری که از زمان حضورش در بایرن مونیخ تاکنون انجام نداده است.
اگر خانوادهاش او را به پذیرفتن این پیشنهاد ترغیب نکنند، بعید است هدایت تیم ملی ایتالیا را بپذیرد؛ آن هم در شرایطی که باید از ماه سپتامبر و پیش از آغاز رقابتهای لیگ ملتهای اروپا، کارش را در مرکز تمرینی کوورچیانو آغاز کند.
در حال حاضر، وضعیت پیچیده است. به نظر میرسد میان پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا، که سالانه ۱۰ میلیون یورو است، و درخواست گواردیولا، که حدود ۲۰ میلیون یورو در سال عنوان شده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
لئوناردو، مشاور فدراسیون فوتبال ایتالیا درباره سرمربی جدید گفته است: «میخواهیم هرچه زودتر سرمربی را انتخاب کنیم، اما در عین حال باید دقیقا مشخص کنیم چه میخواهیم. در هر صورت، برنامه روشنی داریم. باید یک ایده بسازیم.»
کمپین حقوق بشر ایران از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام احد شکوهیان، کارگر بازار گل تهران و از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه، خبر داد.
این نهاد حقوق بشری پنجشنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروههای معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شدهاند».
پیشتر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
ابهام درباره اتهامها و روند دادرسی
کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهامهایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار میرود و طبق گزارش پزشکی قانونی، بهدلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیتهای بدنی سنگین را ندارد.
این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهامهای سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.
بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.
در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.
کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نانآور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ سالهاش را بر عهده دارد.
بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.
صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانیها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانوادهاش را نیز با ابهام جدی روبهرو کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در پی تشدید تنشهای نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.