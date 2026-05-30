مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد بنیامین نقدی، زندانی سیاسی و از معترضان دیماه، از سوی دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افسادفیالارض» به اعدام محکوم شد.
او به کانال امتداد گفت که نقدی در شب سیزدهم دی ۱۴۰۴ در شیراز، به دلیل «شعلهور نمودن یک دستگاه کپسول آتشنشانی» به سمت مامورین نیروی انتظامی بازداشت شده بود.
نیلی افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست نقدی با اتهامهای «محاربه، عضویت در گروههای بر همزننده امنیت، اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شد و نسبت به اتهام ایراد صدمه جسمانی به ماموران و حمل سلاح سرد منع تعقیب صادر شد.
این وکیل دادگستری گفت که در جلسه دادگاه، قضات تمامی اتهامات را مصداق افسادفیالارض تشخیص دادند و بر همین مبنا حکم اعدام برای نقدی صادر کردند.
دبیر سازمان لیگ اعلام کرد که نمایندگان فوتبال ایران برای فصل آینده مسابقات آسیایی، بر اساس جدول لیگ برتر معرفی می شوند: «با توجه به وضعیت کشور در دوران جنگ و کمک به روند آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی، امکان برگزاری ادامه رقابتهای بیست و پنجمین دوره لیگ برتر وجود نداشت.»
به گفته محمدرضا کشوریفرد، کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت لازم را نداد که پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر نمایندگان ایران برای حضور در لیگهای آسیایی معرفی شوند.
او گفت: «ما هم طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم. با توجه به مهلت تعیین شده تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ براساس جدول فعلی لیگ برتر باشگاه ها به ایافسی معرفی می شوند.»
این تصمیم که از مدتها پیش به عنوان راهحل نهایی سهمیه آسیا شناخته میشد، درحالی یک روز به پایان مهلت قانونی اعلام میشود که در هفتههای گذشته جنجالهای زیادی دراینباره به راه افتاده بود و حتی پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی هم رایزنی کرده بود.
کشوریفرد درباره پرسپولیس گفته است: «به دلیل اینکه باشگاه پرسپولیس در رتبه ششم جدول لیگ قرار دارد نمی تواند به رقابت های آسیایی معرفی شود.»
با توجه به جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم، تیمهای استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان، تنها نماینده ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده خواهند بود. با این توضیح که سپاهان هنوز نتوانسته مجوز حرفهای بدست بیاورد. اگر سپاهان مجوز حرفهای نگیرد گلگهر به آسیا میرود.
تکلیف حضور سپاهان در سطح اول فوتبال ایران به دلیل بحران مالی در فولاد مبارکه اصفهان که در جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفت، هنوز مشخص نیست.
شاهزاده رضا پهلوی در نشست «امنیت دریای سیاه» در اودسا در جنوب اوکراین، گفت که سرنگونی جمهوری اسلامی موتور اسلامگرایی افراطی را از کار خواهد انداخت.
او افزود که در صورت سقوط جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تسهیل تجارت جهانی به کار گرفته خواهد شد نه برای تهدید.
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «ایران آزاد برای منطقه صلح ایجاد میکند. ایران دموکراتیک یک بارقه امید برای کسانی است که در دام سرکوب هستند.»
او ضمن انتقاد از هرگونه توافق احتمالی، گفت که جمهوری اسلامی را مدیریت نکنید، بلکه به آن پایان دهید. او افزود: «محور مسکو-تهران یک دشمن هماهنگ برای همه است و باید قاطعانه و با انسجام با آن برخورد شود.»
شاهزاده رضا پهلوی در نشست «امنیت دریای سیاه» در اودسا در جنوب اوکراین، درباره تلاش برای توافق با جمهوری اسلامی با امید به ایجاد ثبات گفت که یک «سگ وحشی» در نهایت دست شما را گاز میگیرد.
او با اشاره به بینتیجه بودن مذاکرات با جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته گفت که مردم میخواهند که مسئله جمهوری اسلامی حل شود.
شاهزاده رضا پهلوی گفت که روسیه و جمهوری اسلامی یک روند مشترک دارند و مذاکرات را طولانی کرده و برای خود زمان میخرند و هر توافقی برای جمهوری اسلامی زمان خریده است نه برای مردم.
او تاکید کرد که برداشتن تحریمها به نفع مردم نشده بلکه فقط به نفع کارخانههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی شده است.
شاهزاده رضا پهلوی گفت که مردم ایران هزینه همه توافقهای قبلی که با رژیم جمهوری اسلامی به عنوان سرکوبگر آنها شده پرداختهاند و اکنون میخواهند که این روند تکرار نشده و به ظالمان اعتماد نشود.
او گفت که هر توافقی با جمهوری اسلامی مانند توافقات با شوروی سابق موضوع را حل نکرده است.
شبکه انبیسی نیوز شنبه ۹ خرداد بهنقل از سه منبع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی احتمالا از یک موشک دوشپرتاب ساخت چین برای سرنگونی یک جنگنده اف ۱۵ استفاده کرده است. چین همچنین ممکن است یک رادار هشدار زودهنگام دوربرد در اختیار تهران قرار داده باشد.
این رادار توانایی شناسایی هواپیماهای پنهانکار طراحیشده برای گریز از رادار را دارد.
سه منبع آگاه به شبکه انبیسی نیوز گفتند جنگنده اف ۱۵ آمریکایی که ماه گذشته در جنوبغرب ایران سرنگون شد و عملیات نجاتی پرخطر برای خلبانان آن را رقم زد، احتمالا با یک موشک دوشپرتاب ساخت چین هدف قرار گرفته است.
به گفته یکی از این منابع و یک مقام آمریکایی مطلع از موضوع، چین همچنین ممکن است در روزهای نخست جنگ یک رادار هشدار زودهنگام دوربرد در اختیار ایران قرار داده باشد که قادر است هواپیماهای رادارگریز طراحیشده برای فرار از شناسایی را رهگیری کند.
منابع یادشده گفتند مقامهای آمریکایی همچنان در حال بررسی جزئیات مربوط به سرنگونی جنگنده اف ۱۵( F-15E Strike Eagle) در ماه آوریل هستند. این نخستین بار طی چند دهه اخیر بود که یک جنگنده آمریکایی با آتش دشمن سرنگون میشد.
انبیسی نیوز در گزارش خود تاکید کرد که مشخص نیست این تجهیزات نظامی چه زمانی به جمهوری اسلامی تحویل داده شدهاند. اما استفاده تهران از سلاحهای ساخت چین، روابط واشینگتن و پکن را در مقطعی حساس پیچیدهتر میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا تلاش کرده از نفوذ چین برای پایان دادن به درگیری استفاده کند. او دو هفته پیش پس از سفر به پکن و دیدار با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، اعلام کرد که این کشور موافقت کرده است که هیچ سلاحی در اختیار جمهوری اسلامی نگذارد.هد.
دولت ترامپ پیش از این دیدار آتشبس میان تهران و واشینگتن را اعلام کرده بود. چین که بزرگترین خریدار نفت صادراتی ایران است، بارها گفته که جنگ باید پایان یابد.
در زمان سرنگونی جنگنده اف ۱۵ در ماه گذشته، ترامپ گفته بود هواپیما با یک موشک دوشپرتاب هدف قرار گرفته است. این موشکها که حدود دو متر طول و نزدیک به ۱۸ کیلوگرم وزن دارند، با نام «سامانههای پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر» یا MANPADS شناخته میشوند و روشی نسبتا ارزان و موثر برای ساقط کردن هواپیماهای کمارتفاع به شمار میروند.
دو خدمه جنگنده اف ۱۵ موفق شدند پیش از سقوط از هواپیما خارج شوند. خلبان ظرف هفت ساعت نجات یافت، اما یافتن و نجات افسر سامانههای تسلیحاتی دو روز طول کشید. به گفته پنتاگون، او در دامنههای کوههای زاگرس مخفی شده بود.
کاخ سفید در پاسخ به پرسش انبیسی نیوز به اظهارات ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز اشاره و تاکید کرد شی جینپینگ به رییسجمهوری اسلامی اطمینان داده است که چین هیچ تجهیزات نظامی به ایران ارسال نخواهد کرد.
ترامپ همچنین هفته گذشته در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود: «رییسجمهوری شی به من قول داده که هیچ سلاحی به ایران ارسال نمیکند. این قول زیبایی است. من به حرف او اعتماد دارم و از آن قدردانی میکنم.»
سفارت چین در آمریکا نیز در پاسخ به پرسش شبکه انبیسی درباره سرنگونی جنگنده اف ۱۵ آمریکا اعلام کرد: «چین همواره در صادرات محصولات نظامی با احتیاط و مسئولیتپذیری عمل میکند و مطابق قوانین و مقررات کنترل صادرات خود و تعهدات بینالمللی، نظارت سختگیرانهای اعمال میکند. چین با اتهامزنیهای بیاساس و ارتباط دادنهای مغرضانه مخالف است.»
این شبکه پیشتر نیز گزارش داده بود که اطلاعات محرمانه آمریکا نشان میدهد چین در حال برنامهریزی برای ارسال سامانههای جدید پدافند هوایی به ایران در هفتههای آینده بوده است.
برخی مقامهای سابق امنیت ملی معتقدند که احتمالا این اطلاعات عمدا از سوی مقامهای آمریکایی افشا شده تا برنامههای چین آشکار شود؛ تاکتیکی که دولتهای پیشین آمریکا نیز از آن استفاده کرده بودند.
هنوز مشخص نیست موشک دوشپرتابی که احتمالا جنگنده آمریکایی را ساقط کرده، بهتازگی به جمهوری اسلامی تحویل داده شده یا از ذخایر تسلیحاتی بوده که سالها پیش به ایران منتقل شدهاند.
همچنین مشخص نیست که رادار مورد اشاره، موسوم به YLC-8B، در طول جنگ عملیاتی شده بوده یا خیر.
اوایل همین ماه، دولت ترامپ چین را متهم کرد که با فراهم کردن دسترسی جمهوری اسلامی به ماهوارههای چینی، به تهران برای هدفگیری نیروهای آمریکایی در منطقه کمک کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا سه شرکت ماهوارهای چینی را تحریم و اعلام کرد این شرکتها تصاویر و دادههایی در اختیار حکومت ایران قرار دادهاند که به حملات علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه کمک کرده است. چین این اتهام را رد کرد.
یک مقام آمریکایی مطلع از این پرونده نیز به شبکه انبیسی نیوز گفت واشینگتن از تمامی اقدامات چین در حمایت از جمهوری اسلامی آگاه است.
او با اشاره به اینکه پکن پیش از جنگ نیز از تهران حمایت میکرده، افزود: «این حمایتها در سطحی نبود که تاثیر تعیینکنندهای بر میدان نبرد داشته باشد. پشتیبانی چین قابل توجه نبود و هیچ اثر عملیاتی سرنوشتسازی نداشت.»
چین در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ حجم زیادی سلاح، از جمله موشکهای بالستیک، موشکهای ضدکشتی، تانکها، توپخانه و جنگندهها، به جمهوری اسلامی فروخت اما پس از اعمال تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه تهران در سال ۲۰۰۶، پکن از فروش عمده سلاح فاصله گرفت و بیشتر به تامین قطعات و فناوریهایی پرداخت که کاربرد دوگانه، یعنی هم غیرنظامی و هم نظامی، دارند.
شاهزاده رضا پهلوی در نشست «امنیت دریای سیاه» در اودسا در جنوب اوکراین، گفت که دنیای آزاد هنوز متوجه ماهیت جمهوری اسلامی نشده است.
او با بیان این که تهران و مسکو معماران مشترک هرجومرج در جهان هستند، افزود که جمهوری اسلامی و روسیه در تلاش برای از بین بردن نظام جهانی هستند.
شاهزاده رضا پهلوی گفت که جمهوری اسلامی اول علیه مردم ایران، بعد علیه همسایگان و بعد علیه نظام جهانی اقدام کرده است.
او اعلام کرد که روسیه نیز اقداماتی شبیه به جمهوری اسلامی را علیه مردم و همسایگان و نظم جهانی انجام داده و اکنون هماهنگ با یکدیگر این روند را پیش میبرند.