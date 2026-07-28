عبودی شامگاه دوشنبه پنجم مرداد در گفت‌وگو با شبکه دجله اعلام کرد اطلاعات تازه امنیتی از «مداخله اوکراین در عراق» حکایت دارد.

او گفت: «گروه کوچکی را بازداشت کردیم که اعتراف کردند برای اوکراین کار می‌کردند. آن‌ها برخی تاسیسات دولتی عراق را هدف بمب‌گذاری قرار داده‌اند.»

مشاور امنیت ملی عراق این پرونده را «پیچیده» خواند و تاکید کرد باید بررسی‌های گسترده‌تری انجام شود تا بتوان با اطمینان، مسئولیت این حملات را به طرف مشخصی نسبت داد.

عبودی درباره هویت افراد بازداشت‌شده، شمار آن‌ها یا تاسیسات هدف قرارگرفته، جزییات بیشتری ارائه نکرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، فعالیت گروه‌های مسلح و حملات منتسب به آن‌ها به یکی از محورهای اصلی مباحث امنیتی و سیاسی عراق تبدیل شده است.

مقام‌های عراقی بیم آن دارند که ادامه فعالیت این گروه‌های غیردولتی، عراق را بیش از پیش درگیر تنش‌های منطقه‌ای کند و جبهه‌ای جدید در منازعات بگشاید.

از زمان آغاز جنگ ایران، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق بارها از خاک این کشور برای انجام عملیات علیه برخی کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی و کویت، استفاده کرده‌اند.

کاخ سفید در ماه‌های اخیر فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی افزایش داده است.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».

تشدید تنش‌ها میان اوکراین و حکومت ایران

مشاور امنیت ملی عراق در حالی از مداخله احتمالی اوکراین در این کشور سخن گفت که در روزهای گذشته، تنش‌ها میان تهران و کی‌یف بالا گرفته است.

جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از متحدان اصلی مسکو، با ارسال پهپادهای شاهد و تجهیزات موشکی ، از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت کرده است. اقدامی که با انتقاد گسترده اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا همراه بوده و به اعمال تحریم‌هایی علیه تهران انجامیده است.

ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند، هدف قرار داد .

بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حمله یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

از آن زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی با تشدید لفاظی‌های تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کی‌یف سخن گفته‌اند.

آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، پنجم مرداد در واکنش به این تهدیدها، جمهوری اسلامی را «همدست مستقیم روسیه در تجاوز به اوکراین» خواند و تاکید کرد تهران نه می‌تواند خود را قربانی جلوه دهد و نه با استناد به منشور سازمان ملل، تهدیدهای خود را توجیه کند.