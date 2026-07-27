دادههای شرکت کپلر نشان میدهد پس از حمله حوثیهای یمن به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یکشنبه تردد کشتیها از تنگه بابالمندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد که بر اساس این دادهها، چهارم مرداد تنها ۱۱ کشتی حامل محمولههای کالا از تنگه بابالمندب عبور کردند که پایینترین میزان در چند ماه گذشته بود.
از هفته گذشته، فعالیت حوثیهای همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرده است. این گروه اعلام کرده قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد؛ اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش میدهد.
این درگیری پیشتر جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز را بهشدت محدود کرده است.
اختلال در کشتیرانی باعث شد قیمت محمولههای فیزیکی نفت خام در خاورمیانه، اروپا و آفریقا، هفته گذشته به بالاترین سطح در دو ماه اخیر برسد.
از میان کشتیهایی که چهارم مرداد از بابالمندب عبور کردند، هفت فروند نفتکش بودند که سه فروند از آنها وارد دریای سرخ شدند.
دو فروند از این نفتکشها از نوع نفتکشهای بسیار بزرگ حامل نفت خام، موسوم به «ویالسیسی» بودند که برای بارگیری نفت خام عربستان سعودی به سوی بندر ینبع حرکت میکردند. کشتی سوم نیز به روسیه مرتبط بود.
چهار کشتی که چهارم مرداد از دریای سرخ خارج شدند شامل نفتکش بسیار بزرگ «نیو اکسپلورر» با پرچم هنگکنگ بود که دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به مقصد بندر نینگبو در شرق چین حمل میکرد.
یک نفتکش دیگر یک میلیون بشکه نفت خام روسیه را به مقصد چین حمل میکرد و نفتکش دیگری نیز حدود ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام عربستان سعودی را به مقصد پاکستان انتقال میداد.
یک نفتکش بسیار بزرگ دیگر با پرچم هنگکنگ به نام «نیو پرل» نیز با محموله دو میلیون بشکهای نفت خام عربستان سعودی، از مسیر تنگه بابالمندب در حال خروج از دریای سرخ و حرکت به سوی بندر ژوشان در شرق چین است.
نیو پرل چهارمین ابرنفتکش چینی است که از زمان اعلام محاصره دریایی از سوی حوثیها، دریای سرخ را ترک میکند.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، اعلام کرد این گروه سوم مرداد تاسیسات آرامکو، متعلق به شرکت دولتی نفت عربستان سعودی را در شهرهای جیزان و ینبع هدف قرار داده است.
چهارم مرداد هفت کشتی از این تنگه عبور کردند که سه فروند از آنها نفتکشهای حامل فرآوردههای نفتی مرتبط با ایران بودند و از تنگه خارج شدند.
سوم مرداد تنها سه کشتی، در حالی که سامانههای فرستنده موقعیت خود را خاموش کرده بودند، از تنگه هرمز عبور کردند.
این کشتیها شامل یک نفتکش بسیار بزرگ در مسیر قطر برای بارگیری نفت، یک نفتکش حامل گاز مایع در مسیر بندر الرویس امارات متحده عربی برای بارگیری محموله و یک نفتکش حامل نفتای قطر به مقصد ژاپن بودند.
دوم مرداد نیز هفت کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند. از جمله این کشتیها، دو نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام عراق و امارات متحده عربی و یک نفتکش حامل نفت کوره بودند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به تهدیدهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری ساخت آنها به روسیه، عملا از همان ابتدای جنگ اوکراین وارد مناقشه شده و به این کشور حمله کرده است.
زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اوکراین گفت این حمله پیشتر رخ داده، اما «به شکلی متفاوت».
او افزود: «ایران از همان سال نخست جنگ، فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد. هزاران فروند از این پهپادها را تحویل داد و سپس مجوز تولید آنها را نیز واگذار کرد.»
رییسجمهوری اوکراین ادامه داد: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، هدف قرار داد.
از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی با تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد حمله اوکراین را یک «ماجراجویی خطرناک» و «اقدامی مطلقا غیرقانونی و نمایشی برای جلب توجه» خواند و تهدید کرد این رویداد «قطعا از طرف ما بیپاسخ نخواهد ماند».
او افزود: «بزرگترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند و مراقب باشند که اقدامات رژیم اوکراین میتواند پیامدهایی داشته باشد که دامنگیر بخشهای مختلف جهان شود.»
بقایی ادامه داد: «کسانی که پشتیبان دولت اوکراین هستند، باید پاسخگو باشند. تبعات اینگونه اقدامات غیرقابل پیشبینی خواهد بود.»
زلنسکی: جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست
زلنسکی در بخش دیگری از مصاحبه خود، نسبت به هرگونه اقدام شتابزده هشدار داد و اعلام کرد هرچند کییف میکوشد ضمن در پیش گرفتن احتیاط، از گشوده شدن جبههای تازه در جنگ جلوگیری کند، اما «پنهان کردن واقعیت هیچ فایدهای ندارد».
او گفت: «ایران و کره شمالی همین حالا هم به ما حمله کردهاند. امیدوارم این حملات را تشدید نکنند، اما ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم و بدانیم که نمیتوان به آنها اعتماد کرد.»
او افزود تهران و پیونگیانگ از همان ابتدای جنگ، بیآنکه کییف اقدامی تنشزا انجام داده باشد، به مسکو سلاح رساندند.
همزمان با تشدید گرانی و بحران معیشتی در ایران، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند. این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
اقتصادنیوز دوشنبه پنجم مرداد نوشت برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، خدمات دندانپزشکی در حال حاضر «پررنگترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیکها و پلتفرمها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصبکشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه میکنند.
این رسانه افزود: «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمیماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصبکشی کند، نمیتواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن میکند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماههای بعد منتقل شده است.»
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
فشار اقتصادی و درمانهای نیمهتمام
اقتصادنیوز در ادامه نوشت: «برخی پزشکان میگویند بیمارانی را میبینند که ویزیت میشوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب میاندازند. در درمانهای ادامهدار، این عقبانداختن خطرناکتر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمهکاره رها میکند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع میکند یا دارو را نصفه مصرف میکند تا دیرتر تمام شود.»
بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه رواندرمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آنها هستند.
در این گزارش آمده است: «رواندرمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطرابها تبدیل میشود.»
اقتصادنیوز در پایان هشدار داد گسترش پدیده درمان قسطی از ضعف تامین مالی نظام سلامت و سهم بالای پرداخت مستقیم بیماران از هزینههای درمان، دارو و سایر خدمات پزشکی حکایت دارد.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمبود دارو در کشور را مسالهای «جدی و بحرانی» خواند. همزمان، جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس کشور، اعلام کرد برای تامین سرم و اقلام دارویی مورد نیاز «زائران اربعین» هیچ نگرانیای وجود ندارد.
اسحاقی دوشنبه پنجم مرداد «تحریمهای ظالمانه» و «جنگ» را از عوامل اصلی تشدید بحران دارو دانست و گفت مشکلات در تامین مواد اولیه وارداتی، افزایش قیمت دارو را نیز به دنبال داشته است.
او تاکید کرد برای کاهش آسیبپذیری این بخش باید ظرفیت تولید داخلی و مراکز رشد واحدهای فناوریهای دارویی تقویت شوند.
این نماینده مجلس افزود: «میتوان زیرساختهای آسیبدیده را دوباره بازسازی کرد، اما یک زیرساخت حیاتی وجود دارد که بیتوجهی به آن میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد و حتی نتیجه آن مرگ و میر بیماران باشد و آن، تامین پایدار دارو و دسترسی آسان مردم به دارو است.»
دوم مرداد نیز همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، «محاصره دریایی و اختلال در حملونقل» را از عوامل افزایش هزینهها و دشوار شدن انتقال اقلام دارویی برشمرد و گفت تاخیر در تخصیص ارز، همراه با کمبود نقدینگی، واردات دارو را با مشکلات بیشتری روبهرو کرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که خبرآنلاین چهارم مرداد به نقل از رسول نظریفرد، موسس داروخانه بیماران خاص، گزارش داد بسیاری از بیماران برای یافتن برخی داروها ناچارند به چندین داروخانه مراجعه کنند، در حالی که همان داروها به آسانی در بازار غیررسمی، شبکههای واسطهای و فضای مجازی عرضه میشوند.
نظریفرد تاکید کرد بخشی از مشکلات بازار دارو نه به تولید، بلکه به نحوه توزیع و ضعف نظارت بر عرضه دارو بازمیگردد.
او ادامه داد: «دسترسی افراد متعدد به برخی سامانهها و نبود نظارت کافی میتواند زمینه صدور نسخههای صوری یا غیرواقعی را فراهم کند؛ نسخههایی که در نهایت به دریافت دارو از شبکه رسمی و عرضه آن در بازار آزاد منجر میشوند.»
تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر تامین دارو برای مراسم اربعین
همزمان با هشدارها درباره کمبود دارو در ایران، رییس سازمان اورژانس کشور پنجم مرداد اعلام کرد برای تامین دارو و سرم مورد نیاز «زائران اربعین» تدابیر لازم در دستور کار قرار گرفته است.
میعادفر گفت: «در مراسم اخیر تشییع [جنازه علی خامنهای] هیچ مشکلی در زمینه تامین سرم نداشتیم و برای ایام اربعین نیز آمادگی کامل وجود دارد.»
او از تمهیدات ویژه وزارت بهداشت برای مقابله با گرمازدگی شرکتکنندگان در مراسم اربعین خبر داد و افزود در مرزهای ششگانه کشور، ذخایر دارویی مورد نیاز وجود دارد و حدود ۳۰۰ هزار واحد سرم نیز برای این مراسم پیشبینی شده است.
پیشتر در ۲۸ تیر، پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، اعلام کرده بود دارو و تجهیزات برای مراسم اربعین به میزان کافی تامین و ارسال شده و پنج بیمارستان عراق در مسیر نجف تا کربلا برای ارائه خدمات درمانی در اختیار کادر پزشکی ایران قرار دارد.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر دادند و گفتند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
مقامهای محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوف-نا-دونو و بلگورود در جنوب روسیه، دو کشته و ۱۷ زخمی بر جای گذاشته است. در اوکراین نیز مقامهای محلی گفتند حملات تازه روسیه، یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.
یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه پنجم مرداد در پیامی در تلگرام گفت در روستوف-نا-دونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، یک زوج از یک خانواده کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
حال دو تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
او افزود سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه، از جمله انبارها، آتشسوزی ایجاد کرد و موج انفجار، شیشههای یک ساختمان مسکونی را شکست.
در بلگورود، شهری که مانند روستوف-نا-دونو در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد، مقامهای منطقهای اعلام کردند حمله پهپادی ۱۲ نفر، از جمله دو کودک را زخمی کرد و موجب آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی شد.