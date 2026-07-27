کارشناسان می‌گویند ادامه یک جنگ فرسایشی می‌تواند توان دفاع هوایی آمریکا، کشورهای خلیج فارس و اسرائیل را با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو کند.

به گزارش وب‌سایت اسرائیلی وای‌نت، پس از نزدیک به دو هفته تبادل آتش شبانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نگرانی از کاهش شدید ذخایر موشک‌های رهگیر به یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگوهای پشت درهای بسته در واشینگتن تبدیل شده است.

نیویورک‌تایمز گزارش داده است که نگرانی از واکنش گسترده حکومت ایران و مصرف بخش قابل‌توجهی از موشک‌های پاتریوت و دیگر رهگیرهای مستقر در خاورمیانه، یکی از دلایل تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای کنارگذاشتن موقت طرح تشدید حملات بوده است.

با این حال، مشخص نیست کمبود رهگیرها عامل تعیین‌کننده این تصمیم بوده یا تنها یکی از ملاحظات واشینگتن به شمار می‌رفته است.

حملات جمهوری اسلامی ذخایر پدافندی آمریکا را تحت فشار گذاشت

سامانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر با موج‌های سنگینی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایرانی روبه‌رو شده‌اند که پایگاه‌هایی در اردن، کویت، بحرین و امارات متحده عربی را هدف قرار داده‌اند.

به نوشته وای‌نت، ناکامی پدافند هوایی در رهگیری یک موشک بالستیک در جریان حمله ترکیبی جمهوری اسلامی به اردن، به کشته‌شدن تعدادی از نیروهای آمریکایی منجر شد. این روایت به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی منتشر شده است.

ژنرال دن کِین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در جلسات خصوصی هشدار داده بود ارتش توانایی ازسرگیری جنگ گسترده علیه حکومت ایران را دارد، اما چنین اقدامی ممکن است شمار رهگیرهای در اختیار فرماندهی مرکزی آمریکا را تا سطحی خطرناک کاهش دهد.

برآوردهای داخلی وزارت جنگ آمریکا که در ماه آوریل منتشر شد، نشان می‌داد این کشور تا آن زمان بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ موشک رهگیر پاتریوت در جریان جنگ مصرف کرده است. قیمت هر موشک بیش از چهار میلیون دلار برآورد می‌شود.

مقام‌های نظامی آمریکا وضعیت ذخایر را در همان زمان نیز نگران‌کننده می‌دانستند. به گفته آنها، این وضعیت از ماه آوریل تاکنون به میزان قابل‌توجهی وخیم‌تر شده است.

بحران کنونی ریشه در کاهش ظرفیت تولید غرب دارد

عِران اورتال، سرتیپ ذخیره ارتش اسرائیل، فرمانده پیشین مرکز دادو و رییس برنامه مطالعات نظامی مرکز بگین‌ـ‌سادات دانشگاه بارایلان، می‌گوید بحران کنونی از مشکلی عمیق‌تر در ظرفیت صنعتی غرب حکایت دارد.

به گفته او، کشورهای غربی در پنج دهه گذشته بخش بزرگی از توان تولیدی خود را به شرق منتقل کرده‌اند و اکنون با پیامدهای این تصمیم روبه‌رو شده‌اند.

سامانه‌های پدافندی پیشرفته غرب در ابتدا برای رهگیری شمار محدودی از سلاح‌های هسته‌ای بسیار گران‌قیمت طراحی شده بودند، اما اکنون باید با ده‌ها هزار موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد ارزان‌تر مقابله کنند.

اورتال گفت موشک‌ها به ابزار اصلی قدرت‌های منطقه‌ای برای به چالش کشیدن برتری آمریکا تبدیل شده‌اند؛ چین در شرق آسیا، روسیه در اروپا و جمهوری اسلامی در خاورمیانه از این راهبرد استفاده می‌کنند.

رهگیرهای پاتریوت، تاد و اس‌ام‌ـ۳ در مقایسه با بسیاری از موشک‌ها و پهپادهای مهاجم، بسیار گران‌تر و ساخت آنها نیز پیچیده‌تر است. حتی با اختصاص منابع مالی هنگفت، نمی‌توان ظرفیت تولید این سامانه‌ها را در مدتی کوتاه افزایش داد.

این عدم توازن در جنگ‌های طولانی به یک مشکل اساسی تبدیل می‌شود. مهاجم می‌تواند شمار زیادی موشک یا پهپاد ارزان‌تر تولید کند، در حالی که مدافع ناچار است برای رهگیری هر هدف از سلاحی چند میلیون دلاری استفاده کند.

اوکراین به سوی رهگیرهای ارزان‌تر حرکت کرده است

اوکراین نیز در جنگ با روسیه با مشکل مشابهی روبه‌رو شده است. نیروهای روسیه برای حمله به این کشور از موشک‌ها و پهپادهای شاهد طراحی‌شده در ایران استفاده می‌کنند و اوکراین گاهی برای مقابله با آنها ناچار به استفاده از موشک‌های پاتریوت شده است.

کی‌یف در واکنش، توسعه پهپادهای رهگیر ارزان‌قیمت را آغاز کرده است تا پهپادهای شاهد را با هزینه‌ای کمتر سرنگون کند.

به گفته اورتال، اوکراین مجوز آمریکا را برای تولید داخلی سامانه‌های پاتریوت نیز دریافت کرده، اما قصد دارد نمونه‌هایی ساده‌تر و ارزان‌تر بسازد. این کشور همچنین در حال تبدیل یک موشک کروز ساخت داخل به سلاح رهگیر است.

این سامانه‌ها احتمالا توانایی کمتری از تجهیزات فعلی آمریکا و اسرائیل خواهند داشت، اما تولیدشان آسان‌تر و هزینه آنها پایین‌تر خواهد بود.

آمریکا ممکن است در انتخاب اهداف سخت‌گیرانه‌تر شود

کاهش ذخایر می‌تواند آمریکا را به سوی سیاست گزینشی‌تر در رهگیری تهدیدها سوق دهد. در چنین سیاستی، سامانه پدافندی فقط موشک‌هایی را هدف قرار می‌دهد که احتمال می‌رود به مناطق پرجمعیت، پایگاه‌های نظامی یا زیرساخت‌های حیاتی برخورد کنند.

اورتال میان «رهگیری گزینشی» و «رهگیری تبعیضی» تفاوت قائل است. در رهگیری گزینشی، محل احتمالی اصابت تعیین می‌کند که آیا یک تهدید باید منهدم شود یا نه. در رهگیری تبعیضی، ماهیت سلاح - برای نمونه هسته‌ای‌بودن یا داشتن چند کلاهک - صرف‌نظر از محل اصابت، آن را در اولویت قرار می‌دهد.

اسرائیل از مدت‌ها پیش رهگیری گزینشی را با دقت زیادی اجرا می‌کند، اما آمریکا به‌طور سنتی از محدوده‌های جغرافیایی گسترده‌تری محافظت کرده است.

به گفته اورتال، کاهش ذخایر ممکن است واشینگتن را وادار کرده باشد میان مناطق حیاتی و نقاط کم‌اهمیت‌تر تمایز بیشتری قائل شود. این تغییر می‌تواند علت موفقیت برخی حملات به زیرساخت‌های کشورهای خلیج فارس را توضیح دهد.

حکومت ایران سامانه‌های پدافندی را هدف قرار داده است

گزارش وای‌نت تاکید می‌کند مشکل دفاع هوایی فقط به تعداد رهگیرها محدود نیست. در جریان جنگ، برخی رادارها و دیگر تجهیزات حیاتی پدافندی نیز هدف قرار گرفته‌اند.

اورتال می‌گوید [حکومت] ایران موشک‌های خود را به‌طور تصادفی شلیک نمی‌کند، بلکه ساختار سامانه‌های دفاع هوایی را بررسی و تلاش می‌کند رادارها و تجهیزات اصلی آنها را از کار بیندازد. در صورت موفقیت چنین حملاتی، کارایی کل شبکه پدافندی کاهش پیدا می‌کند.

[حکومت] ایران همچنین ممکن است الگوهای پروازی موشک‌های خود را به‌گونه‌ای تغییر دهد که رهگیری آنها دشوارتر شود. یکی از راه‌های مقابله با کاهش دقت دفاعی، شلیک دو رهگیر به سوی هر موشک مهاجم است؛ روشی که در شرایط کمبود ذخایر به‌آسانی قابل ادامه نیست.

موشک‌های دارای چند کلاهک نیز رهگیری دشوارتری دارند و ممکن است برای مقابله با هرکدام به چند موشک پدافندی نیاز باشد.

فشار بر ذخایر می‌تواند به اروپا و اسرائیل سرایت کند

ذخایر موشک‌های رهگیر برای واشینگتن فقط مساله‌ای مربوط به خاورمیانه نیست. آمریکا باید هم‌زمان نیازهای نظامی خود در اروپا و منطقه اقیانوس هند و آرام را نیز در نظر بگیرد.

اورتال گفت مهم‌ترین جبهه راهبردی آمریکا رقابت با چین است و واشینگتن نمی‌خواهد ذخایر مورد نیاز برای آن منطقه را در خاورمیانه مصرف کند. به گفته او، توقف انتقال پاتریوت‌ها به اوکراین نیز با همین محدودیت ارتباط دارد.

این بحران می‌تواند اسرائیل را نیز تحت تاثیر قرار دهد، زیرا آمریکا سهم قابل‌توجهی از مسئولیت دفاع از اسرائیل را در جریان حملات موشکی بر عهده گرفته است.

سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیلی، بر اساس گزارش‌ها، در شماری از کشورهای خلیج فارس مستقر شده‌اند. با این حال، اورتال تاکید کرد صنایع دفاعی اسرائیل در زمان جنگ ابتدا نیازهای داخلی این کشور را تامین خواهند کرد.

اسرائیل ممکن است سلاح‌هایی را که پیش‌تر به مشتریان خارجی فروخته است پس بگیرد و تحویل جایگزین آنها را به زمان دیگری موکول کند. همچنین اگر ارتش اسرائیل به رهگیرهای تازه‌تولیدشده نیاز داشته باشد، احتمالا این تجهیزات به کشورهای دیگر صادر نخواهند شد.

گنبد آهنین جایگزین کامل پاتریوت نیست

گنبد آهنین در اصل برای مقابله با تهدیدهای کوتاه‌برد طراحی شده است؛ در حالی که کمبود اصلی در جنگ با حکومت ایران به رهگیری موشک‌های بالستیک مربوط می‌شود. به همین دلیل، نقش این سامانه در بحران فعلی محدودتر است.

با این حال، گنبد آهنین برای رهگیری برخی موشک‌های بالستیک میان‌برد نیز سازگار شده و می‌تواند در کنار پاتریوت نقشی مکمل داشته باشد. گزارش‌ها حاکی از استقرار تعدادی از آتشبارهای این سامانه در منطقه خلیج فارس است.

در حال حاضر جایگزین موثری برای پاتریوت در مقابله با شمار زیاد موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد وجود ندارد. بنابراین، اگر جنگ با شدت کامل از سر گرفته شود، پاتریوت همچنان بخش عمده بار پدافندی را بر دوش خواهد کشید.

اورتال انتظار دارد کشورهای خلیج فارس برای مقابله با پهپادهای شاهد و نمونه‌های مشابه، بیشتر به پهپادهای رهگیر ارزان‌قیمت روی بیاورند. به گفته او، این کشورها احتمالا برای دستیابی به چنین فناوری‌هایی با اوکراین تماس گرفته‌اند.

اسرائیل نیز در نبود گزینه‌ای ارزان‌تر، گاهی برای سرنگونی پهپادهای ورودی از لبنان یا عراق از موشک‌های گنبد آهنین استفاده می‌کند. هزینه این پهپادها بسیار کمتر از موشک رهگیر است و مهاجم می‌تواند شمار زیادی از آنها را به کار گیرد. اختلاف هزینه در صورت استفاده از پاتریوت حتی بیشتر خواهد بود.

دور بعدی جنگ ممکن است برای پدافند دشوارتر باشد

اورتال هشدار داد کارایی سامانه‌های دفاع هوایی در روزهای پایانی دور قبلی جنگ، پیش از آتش‌بس ماه آوریل، کاهش یافته بود.

به گفته او، [حکومت] ایران در هر دور از درگیری اطلاعات بیشتری درباره سامانه‌های پدافندی آمریکا، کشورهای خلیج فارس و اسرائیل به دست می‌آورد. مهاجم نیز معمولا می‌تواند سریع‌تر از مدافع خود را با شرایط تازه سازگار کند.

تغییر مشخصات یا الگوی پرواز یک موشک مهاجم در مدتی کوتاه، آسان‌تر از طراحی دوباره یک رهگیر برای مقابله با آن است.

در نتیجه، اگر جنگ از سر گرفته شود، نیروهای مدافع ممکن است هم‌زمان با دو مشکل روبه‌رو شوند: ذخایر محدودتر موشک‌های رهگیر و موشک‌های ایرانی که توانایی بیشتری برای عبور از سامانه‌های پدافندی پیدا کرده‌اند.

