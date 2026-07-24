اداره پلیس نیویورک اعلام کرد دو مرد بعدازظهر پنجشنبه در دو نقطه نزدیک به یکدیگر در محله آپر وست ساید هدف حمله قرار گرفتند و از ناحیه بالاتنه زخمی شدند.

براساس گزارش تایمز اسرائیل، یکی از قربانیان مردی یهودی و دیگری مردی آسیایی‌تبار و غیر یهودی است. هر دو قربانی که ۵۷ و ۵۰ سال دارند، در وضعیت باثبات به مرکز پزشکی مانت ساینای منتقل شدند.

پلیس با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان گفت مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد «الله‌اکبر» سر داده است. گروه گشت محله‌ای شومریم منهتن [یک سازمان داوطلبانه و غیرمسلح از شهروندان یهودی است که به عنوان گروه «دیدبان محله» برای افزایش امنیت، پیشگیری از جرم و کمک به ساکنان منطقه منهتن در نیویورک فعالیت می‌کند] نیز اعلام کرد مهاجم از پیچ‌گوشتی برای زخمی‌کردن قربانی استفاده کرده است.

پلیس هنوز انگیزه حملات را به‌طور قطعی اعلام نکرده است.

مظنون در نزدیکی محل حمله بازداشت شد

جسیکا تیش، رییس پلیس نیویورک، مظنون را رائول مورالس، ۵۱ ساله، معرفی کرد. او پس از عملیات جست‌وجو در نزدیکی محل حمله بازداشت شد.

تیش گفت پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا حملات، جرم ناشی از نفرت بوده‌اند یا نه. او همچنین گفت ممکن است مشکلات سلامت روان در رفتار مظنون نقش داشته باشد.

نخستین حمله در تقاطع خیابان ۸۴ و سنترال پارک وست و حمله دوم در تقاطع خیابان ۸۶ و خیابان آمستردام رخ داد. محل حمله دوم حدود نیم بلوک با یک مرکز جامعه یهودیان فاصله داشت و در منطقه‌ای با جمعیت قابل‌توجه یهودی قرار گرفته است.

پلیس نخستین تماس درباره این حوادث را ساعت ۱:۳۱ بعدازظهر دریافت کرد. پس از آن، ماموران محل هر دو حمله را با نوار پلیس محصور کردند و یک بالگرد نیز بر فراز منطقه به پرواز درآمد.

گروه شومریم منهتن گفت بلافاصله پس از حملات حدود پنج تماس دریافت و اعضای خود را برای جمع‌آوری اظهارات شاهدان به محل اعزام کرد. نیروهای امدادی هاتزولا [یک سازمان غیرانتفاعی و داوطلبانه برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و آمبولانس است که در ابتدا توسط و برای جوامع یهودی ارتدوکس تاسیس شد] و ماموران پلیس نیز در محل حضور یافتند.

اعضای شومریم پس از اطلاع از فرار مهاجم به یک مجتمع مسکن عمومی در نزدیکی محل، پلیس را مطلع کردند. ماموران مظنون را چند بلوک بالاتر از محل حمله دوم بازداشت کردند.

یکی از هماهنگ‌کنندگان شومریم گفت: «پلیس نیویورک برای دستگیری این فرد بسیار سریع و مصمم عمل کرد.»

یکی از قربانیان کیپا بر سر داشت

مایکا لشر، نماینده یهودی منطقه در مجلس ایالتی نیویورک، که در محل حادثه حضور داشت، گفت یکی از قربانیان هنگام حمله کیپا بر سر داشت.

خاخام این قربانی نیز گفت او از سمت راست قفسه سینه زخمی شده است، اما وضعیت باثباتی دارد و انتظار می‌رود به‌زودی از بیمارستان مرخص شود.

به گفته خاخام، این مرد نخواسته است هویتش علنی شود، زیرا مادر سالخورده‌اش در اسرائیل هنگام وقوع حادثه خواب بوده و او می‌خواهد شخصا مادرش را در جریان قرار دهد.

این حمله در روز «تیشا بئاو» رخ داد؛ مناسبتی که از غم‌انگیزترین روزهای تقویم یهودیان به شمار می‌رود و با دعا و روزه‌داری همراه است.

مقام‌های شهری احتمال انگیزه یهودستیزانه را مطرح کردند

جولی منین، رییس شورای شهر نیویورک، گفت شواهد اولیه نشان می‌دهد ممکن است این حادثه ماهیتی یهودستیزانه داشته باشد.

او در بیانیه‌ای گفت: «ترس در جامعه یهودیان واقعی است. هر شهروند نیویورکی، صرف‌نظر از باور دینی یا هویتش، حق دارد در محله خود احساس امنیت کند.»

زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نیز گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد مشکلات سلامت روان ممکن است در این حادثه نقش داشته باشد و پلیس هم‌زمان در حال بررسی حملات به‌عنوان جرایم احتمالی ناشی از نفرت است.

ممدانی گفت: «چنین حملات نفرت‌انگیز و نفرت‌آوری در شهر ما جایی ندارند.»

رهبران یهودی پیش‌تر از مواضع ضدصهیونیستی ممدانی انتقاد کرده و گفته بودند این مواضع ممکن است به افزایش نفرت علیه یهودیان منجر شود. ویدئویی که او یک روز پیش از حملات درباره عملکرد نیروهای اسرائیلی در غزه منتشر کرد نیز با اعتراض شماری از یهودیان نیویورک روبه‌رو شد.

جرایم یهودستیزانه بیش از نیمی از موارد ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد

براساس آمار پلیس نیویورک، از ابتدای سال میلادی تا پایان ماه گذشته ۱۷۸ جرم یهودستیزانه تاییدشده در این شهر ثبت شده است. این موارد ۵۵ درصد از مجموع جرایم ناشی از نفرت در نیویورک را تشکیل می‌دهد، در حالی که یهودیان حدود ۱۰ درصد جمعیت شهر را شامل می‌شوند.

یک روز پیش از حملات آپر وست ساید نیز مردی ۶۴ ساله در بروکلین هدف حمله قرار گرفت. پلیس گفت مهاجم هنگام هل‌دادن این مرد یهودی، ناسزاهای یهودستیزانه فریاد زده است. جراحات قربانی به درمان در بیمارستان نیاز داشت.

تحقیقات پلیس درباره انگیزه حملات آپر وست ساید و احتمال طرح اتهام ارتکاب جرم ناشی از نفرت ادامه دارد.

