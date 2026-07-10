دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به نیویورکپست گفت در صورتی که جمهوری اسلامی در طرحهای ترور او موفق شود، «دستورهای لازم را داده است» و پاسخ سختی در انتظار تهران خواهد بود.
او در پاسخ به گزارشهای اخیر درباره اینکه اسرائیل این هفته اطلاعاتی درباره طرحی برای ترور رییسجمهور آمریکا ارائه کرده، گفت نشانهای از یک طرح جدید از سوی جمهوری اسلامی وجود ندارد و افزود تهران سالهاست خواهان کشتن او بوده است.
ترامپ تاکید کرد: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که دستور دادهام؛ اگر اتفاقی برای من افتاد، آنها (جمهوری اسلامی) را بهگونهای بمباران کنند که هرگز چنین سطحی از حملات را ندیده باشند.»
نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هستهای ایران گفت: «ریشه این بحران، رفتار ایران است»؛ کشوری که به گفته او، بهطور مداوم تعهدات خود را نقض کرده است.
او با اشاره به اینکه تهران مفاد یادداشتتفاهمی را که با ایالات متحده امضا کرده، نقض کرده است، این سند را «نخستین گام مثبت» توصیف کرد که توقف درگیریها، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکراتی را پیشبینی میکند که باید ظرف ۶۰ روز به یک توافق عدم اشاعه سلاح اتمی منجر شود.
او گفت که این توافق احتمالی، پیششرطی اساسی برای لغو تحریمها است و تاکید کرد که پاریس متعهد است اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
هشت مرد در آمریکا به اتهام مشارکت در دو توطئه برای حمله با پهپاد و تکتیرانداز به برنامه هنرهای رزمی ترکیبی «یوافسی» با حضور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید متهم شدند. مقامهای آمریکایی میگویند این طرح پیش از اجرا خنثی شد و هدف آن بیثبات کردن حکومت آمریکا بود.
گاردین جمعه ۱۹ تیر گزارش داد این هشت مرد ۱۸ تیر به اتهام «مشارکت در توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی»، در ارتباط با این طرح خنثیشده تحت پیگرد قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواستی که در ایالت اوهایو صادر شد، هر هشت متهم به مشارکت در دو توطئه جداگانه متهم شدهاند؛ یکی برای «ارائه حمایت مادی به تروریستها» و دیگری برای «ارتکاب قتل در اراضی متعلق به دولت فدرال و قتل یک مقام دولت فدرال».
در این کیفرخواست آمده است طرح حمله در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) آغاز شد؛ زمانی که اعضای گروه شروع به جمعآوری پول، سلاح گرم، مهمات، جلیقه ضدگلوله، مواد منفجره، پهپاد، تجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و اقلام دیگری کردند.
آسوشیتدپرس ۲۶ خرداد گزارش داد بر اساس اسناد دادگاه، ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» از اهداف احتمالی این حمله بودند.
مقامهای انتظامی ۲۰ خرداد، چهار روز پیش از برگزاری برنامه یوافسی با حضور ترامپ، از وجود تهدید احتمالی علیه این برنامه مطلع شدند.
وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد هفت نفر از نقاط مختلف این کشور، از جمله ایالتهای اوهایو، میزوری، واشینگتن، نبراسکا و کالیفرنیا، با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
مقامها گفتند اعضای این گروه به نظریههای توطئه باور داشتند و امیدوار بودند این حمله حکومت آمریکا را بیثبات کند.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۶ خرداد اعلام کرده بود پنج مرد در ارتباط با طرح حمله به مقامهای دولتی و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» در کاخ سفید بازداشت و با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، افبیآی پس از اطلاع از تهدید احتمالی در ۲۰ خرداد، تحقیقات خود را آغاز کرد و در عملیاتی چندایالتی، متهمان را در ایالتهای اوهایو، میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اول تیر نیز اعلام کرد دو متهم دیگر در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت شدهاند و شمار متهمان این پرونده به هفت نفر رسیده است.
طرح حمله با پهپاد و تکتیرانداز
بر اساس یک اظهارنامه رسمی فدرال، یکی از متهمان به بازرسان گفته است اعضای گروه قصد داشتند پهپادهای حامل مواد منفجره را وارد محل برگزاری این رویداد کنند و سپس به سوی حاضران وحشتزدهای که در حال فرار بودند تیراندازی کنند.
تایسن سی. پراپر، ۱۹ ساله و اهل دنویل در ایالت اوهایو، همراه با چهار نفر دیگر در جریان آخر هفته برگزاری این برنامه یوافسی، در ایالتهای میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت و متهم شدند.
حدود یک هفته بعد، دو متهم دیگر نیز به دست افبیآی در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت و متهم شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد فرد هشتم نیز این هفته تحت پیگرد قرار گرفته است.
او چندلر دی. اسکاگز، ۲۱ ساله و اهل چپمنویل در ایالت ویرجینیای غربی است که در همان ایالت بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه رسمی، اسکاگز قرار بود یکی از تکتیراندازان این حمله باشد.
در این اظهارنامه آمده است که ظاهرا قرار بود پراپر، اسکاگز را با خودرو به واشینگتن ببرد، اما پس از بازداشت پراپر، اسکاگز نیز مانند دیگر اعضای گروه ارتباط خود را با او از دست داد.
با این حال، اسکاگز ظاهرا به اعضای گروه پیام داده بود که همچنان مایل به مشارکت در حمله است و برای رفتن به محل برگزاری این برنامه با یکی دیگر از همدستان هماهنگی کرده بود.
رزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، اعضای شورای امنیت این سازمان را از آخرین گزارش دبیرکل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ مطلع کرد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این گزارش نشان داد که آژانس بینالمللی انرژی اتمیهیچگونه فعالیت راستیآزمایی در ایران را تحت توافقنامه پادمانهای معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای انجام نداده است.
این راستیآزمایی همان ابزاری بود که پیشتر به آژانس امکان میداد پایبندی جمهوری اسلامی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را راستیآزمایی و نظارت کند.
مقام سازمان ملل گفت: «آژانس همچنین گزارش داد که پس از حملات علیه ایران توسط ایالات متحده و اسرائیل که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، آگاهی موقعیتی این نهاد بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.»
او افزود که چنین آگاهی مربوط به «تمامی تاسیسات هستهای اعلامشده ایران و شامل تولید و موجودی فعلی سانتریفیوژها» و دیگر تجهیزات هستهای است.
یک فایل پنجساعته از مکالمات بیسیم نیروهای سرکوبگر در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهد نیروی انتظامی در ۱۸ و ۱۹ دیماه با مجوز استفاده از سلاح جنگی، کلاشنیکف و وینچستر، به برخورد با معترضان پرداخته است.
سرکوبگران همچنین از اماکن آموزشی و خدماتی، از جمله مدرسه و بهزیستی، برای سازماندهی و استقرار ادوات سرکوب استفاده کردند.
محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره جزییات این فایل صوتی بیسیم سرکوبگران توضیح میدهد:
شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که همزمان با توافق برجام به تصویب رسیده بود، تشکیل جلسه داد.
یک مقام سازمان ملل گزارش تازه دبیرکل درباره اجرای این قطعنامه را ارائه میکند؛ گزارشی که تحولات از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون را پوشش میدهد.
نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «ما بهشدت ادعاهایی را که از سوی نمایندگان فدراسیون روسیه و چین مطرح شد رد میکنیم و کاملا از اظهاراتی که توسط نمایندگان بریتانیا و فرانسه بیان شد حمایت میکنیم.»
پیش از آن، نماینده بریتانیا در شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی گفت: «در بریتانیا، در کنار فرانسه و آلمان، روند بازگشت خودکار تحریمها را کاملا مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرد. ما این اقدام را به دلیل عدم پایبندی قابلتوجه تهران به تعهدات خود ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام دادیم.»
نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل ادامه داد: «همه ما خواهان یک راهحل دیپلماتیک برای مسئله هستهای ایران هستیم. اما جلوگیری از بحث شورای امنیت درباره این مسائل حیاتی و تضعیف تحریم تسلیحاتی سازمان ملل که توسط همین شورا طراحی شده است، ما را به دستیابی به یک راهحل نزدیکتر نمیکند. از این رو، بریتانیا به تصویب دستور کار این نشست رای موافق خواهد داد و از همه اعضای شورا نیز میخواهد همین کار را انجام دهند.»