شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد این سه عضو خانواده شامگاه چهارم مرداد، هنگام تردد با یک دستگاه خودروی سمند در جاده بانه–مریوان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند و درجا جان باختند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز با استناد به «گزارش و راستی‌آزمایی‌های» خود اعلام کرد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بعدازظهر یکشنبه، خودروی شخصی توکلی را در محور مریوان–بانه به رگبار بستند که در نتیجه آن هر سه سرنشین خودرو کشته شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان نوشت نهادهای امنیتی خانواده این سه شهروند کرد را احضار کرده و تحویل پیکرهای آنان را به خودداری از اطلاع‌رسانی درباره این واقعه مشروط کرده‌اند. به گزارش این نهاد، خانواده قربانیان همچنین تحت فشار قرار گرفته‌اند تا علت مرگ آنان را «تصادف» اعلام کنند.

هه‌نگاو نیز به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده توکلی گزارش داد نهادهای حکومتی از آنان خواسته‌اند از رسانه‌ای کردن این خبر خودداری کنند و بگویند این سه نفر در یک سانحه رانندگی جان باخته‌اند.

100 % سنگ‌های موقت مزار مهدی توکلی، مریم اصلانی و سمیه توکلی که عبارت «شهید کوردستان» بر آن‌ها نوشته شده است.

سایت کردپا نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد پیکرهای این سه نفر در بیمارستان، بدون ثبت هویت و تشکیل پرونده، مخفیانه بررسی شدند و اجازه نزدیک شدن کسی به آن‌ها داده نشد.

به گفته این منبع، همه گلوله‌ها از روبه‌رو شلیک شده بود؛ مهدی توکلی سه گلوله، مریم اصلانی دو گلوله و سمیه توکلی چندین گلوله خورده بود و پیکر و صورت او به‌شدت آسیب دیده و صورتش «کاملا متلاشی شده بود».

در مقابل، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، پنجم مرداد اعلام کرد نیروهای مرزبانی و ماموران وزارت اطلاعات در نوار مرزی شهرستان بانه با سرنشینان یک دستگاه خودروی سمند درگیر شدند و در جریان این «درگیری مسلحانه» چهار نفر کشته شدند.

او از کشته‌شدگان به‌عنوان «اعضای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» نام برد و گفت پس از شناسایی خودرو، میان آنان و نیروهای مرزبانی «درگیری مسلحانه» رخ داد.

هه‌نگاو این روایت را «قاطعانه» رد کرد و خواستار واکنش فوری مراجع حقوق بشری بین‌المللی برای حقیقت‌یابی و پاسخ‌گو کردن عاملان این تیراندازی شد.

100 % مهدی توکلی، مریم اصلانی و سمیه توکلی

به گزارش هه‌نگاو، پیکر این سه شهروند ابتدا به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه و سپس تحت نظر اطلاعات سپاه به سنندج منتقل شد و پنجم مرداد، در فضایی به‌شدت امنیتی، در آرامستان «بهشت محمدی» این شهر به خاک سپرده شد.

شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد مراسم خاک‌سپاری آنان با حضور اعضای خانواده، بستگان و شماری از فعالان و چهره‌های جامعه هنری کردستان برگزار شد و با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی، عبارت «شهید کوردستان» بر سنگ‌های موقت مزارشان نوشته شده بود.

توکلی، عکاس و فعال فرهنگی و هنری کرد، مدیر خانه عکاسان کردستان و مؤسس خانه هنری «چاو»، در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشت.

تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خودروهای غیرنظامی و کشته یا زخمی شدن سرنشینان آن‌ها پیش از این نیز در نقاط مختلف ایران گزارش شده است .

مناطق مرزی غرب ایران نیز در سال‌های گذشته بارها صحنه درگیری‌های مسلحانه و تنش‌های امنیتی بوده و در موارد متعددی، شهروندان در پی تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند.