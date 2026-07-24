مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه دوم تیر درباره تمدید ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، رای‌گیری کند؛ موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تردیدهایی از سوی آمریکا، به مساله‌ای مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است.

تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، نخستین دوره چهارساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشنهاد کرده است ماموریت این حقوقدان اتریشی برای چهار سال دیگر و تا سال ۲۰۳۰ تمدید شود.

گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیکی با تورک داشته است. سخنگوی سازمان ملل می‌گوید دبیرکل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد.

روسیه تمدید کوتاه‌مدت را پیشنهاد کرده است

براساس سندی که رویترز مشاهده کرده، روسیه در مخالفت با پیشنهاد گوترش خواستار آن شده است که ماموریت تورک فقط اندکی بیش از دو ماه و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شود.

مسکو استدلال می‌کند انتصاب تورک برای یک دوره کامل چهارساله، فرصت انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر را برای دبیرکل بعدی سازمان ملل از بین می‌برد.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: «انتخاب مجدد آقای تورک برای چهار سال، فرصت انتخاب فرد مورد نظر دبیرکل جدید برای چنین سمت مهمی در یک دوره طولانی را از او می‌گیرد.»

این نمایندگی پیشنهاد تمدید چهارساله را با توجه به حساسیت ساختار حقوق بشر سازمان ملل «خودسرانه» خواند و مدعی شد بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل نیز با موضع روسیه موافق‌اند.

مسکو همچنین گفت نتیجه اأی‌گیری مشخص خواهد کرد چه تعداد از این کشورها حاضرند «بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه» موضع خود را آشکارا بیان کنند.

نمایندگی روسیه این ادعا را که مخالفت مسکو ناشی از انتقادهای تورک درباره جنگ اوکراین است، رد کرد و آن را «نگاهی محدود و تک‌بعدی» خواند. این نمایندگی گفت هدف روسیه حفظ یکپارچگی نهادی سازمان ملل و احترام به رویه‌های آن است.

برخی دیپلمات‌ها نیز به‌طور خصوصی گفته‌اند انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر برای یک دوره کامل باید به جانشین گوترش واگذار شود. یکی از این دیپلمات‌ها گفت: «این تصمیم بر عهده دبیرکل بعدی است.»

اسرائیل مخالفت کرده و آمریکا تردیدهایی دارد

سه دیپلمات به رویترز گفتند اسرائیل نیز با تمدید چهارساله ماموریت تورک مخالف است. ایالات متحده هم درباره این پیشنهاد تردیدهایی مطرح کرده است.

مخالفت این کشورها باعث شده است انتصابی که انتظار می‌رفت با اجماع اعضای سازمان ملل انجام شود، به رای‌گیری‌ای مناقشه‌برانگیز تبدیل شود.

نمایندگی اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا بلافاصله به درخواست رویترز برای توضیح مواضع خود پاسخ ندادند.

این رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد؛ بنابراین حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت، شامل روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، در آن کاربرد ندارد.

انتقادهای تورک از روسیه، اسرائیل و آمریکا

سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد. فردی که این سمت را در اختیار دارد، به‌ویژه در شرایط گسترش حکومت‌های خودکامه و عقب‌گرد آزادی‌های مدنی، وظیفه مهمی در واکنش به موارد نقض حقوق بشر بر عهده دارد.

برخی منتقدان در ابتدای انتصاب تورک تصور می‌کردند او در مقایسه با مقام‌های پیشین رویکرد محتاطانه‌تر و کم‌سروصداتری در پیش خواهد گرفت. با این حال، تورک در دوره مسئولیت خود بارها عملکرد دولت‌هایی از جمله روسیه، اسرائیل و ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داده است.

او از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، مسکو را به نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی متهم کرده است. روسیه این اتهام‌ها را رد می‌کند.

تورک همچنین «کشتار گسترده» در غزه را محکوم کرده است. با وجود این، برخی افراد، از جمله شماری از کارکنان دفتر او، از اینکه اقدامات اسرائیل در غزه را نسل‌کشی نخوانده، ابراز تاسف کرده‌اند. اسرائیل اتهام نسل‌کشی را قاطعانه رد می‌کند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا نیز انتقاد کرده است. او خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی این کشور شده و درگیری‌های نظامی میان آمریکا و [حکومت] ایران را محکوم کرده است. واشینگتن در پاسخ، از استانداردهای مراقبت از افراد در بازداشتگاه‌ها دفاع کرده است.

اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین از تورک حمایت می‌کنند

دیپلمات‌ها می‌گویند گوترش در چند ماه گذشته برای جلب توافق دولت‌ها و جلوگیری از مخالفت‌های لحظه آخری درباره تمدید ماموریت تورک رایزنی کرده است. با وجود این مذاکرات، پیشنهاد متقابل روسیه در آستانه رای‌گیری مطرح شد.

به گفته دیپلمات‌ها، تورک از حمایت گسترده کشورهای اروپایی و بسیاری از دولت‌های آمریکای لاتین برخوردار است.

یک یادداشت دیپلماتیک اتحادیه آفریقا که رویترز آن را مشاهده کرده است نیز نشان می‌دهد کشورهای عضو این اتحادیه با تمدید چهارساله ماموریت او «مخالفتی ندارند».

در حال حاضر هیچ نامزد دیگری برای تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معرفی نشده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، گفت گوترش در پیشنهاد تمدید ماموریت تورک، قطعنامه‌ها و مقررات مربوط را رعایت کرده است.

او افزود: «دبیرکل از فعالیت‌هایی که فولکر تورک در دوره مسئولیت خود به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر انجام داده، بسیار قدردانی می‌کند.»

ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، درباره احتمال انتخاب مجدد تورک اظهارنظر نکرد، اما گفت: «به گمانم کمیسر عالی آماده خدمت است.»

تورک، حقوقدانی با چند دهه سابقه فعالیت در سازمان ملل، پیش از تصدی این سمت در دفترهای مهم این سازمان در ژنو و همچنین ماموریت‌های میدانی، از جمله در کوزوو، کار کرده است.

اکنون نتیجه رای‌گیری روز جمعه مشخص خواهد کرد که آیا حمایت کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برای تمدید کامل دوره او کافی است یا پیشنهاد روسیه و مخالفت اسرائیل، ماموریتش را به دوره‌ای کوتاه تا پایان سال محدود خواهد کرد.

