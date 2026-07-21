تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و عربی شدت گرفت. فرانسه در پی بازداشت و بازجویی دو نفر از کارکنان سفارت خود در تهران، کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و خواستار شفاف‌سازی، مجازات عاملان و تضمین امنیت دیپلمات‌های خود شد. هم‌زمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، رفتار دیپلمات‌های فرانسه را «نامتعارف» خواند و مسئولیت وضعیت کنونی در تنگه هرمز را متوجه طرفی دانست که به گفته او از توافق‌ها عدول کرده است. در منطقه نیز کویت، قطر و دیگر کشورهای عربی حملات جمهوری اسلامی، از جمله حمله به نفتکش کویتی و زیرساخت‌های منطقه را محکوم کردند و کویت سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد.

هم‌زمان، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها در صورت آمادگی برای مذاکره «جدی و معنادار» می‌تواند با آمریکا گفت‌وگو کند و در غیر این صورت با وزارت جنگ آمریکا روبه‌رو خواهد شد. او گفت محاصره دریایی ایران به‌طور کامل برقرار است و هشدار داد هرگونه تلاش برای احیای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با حمله نظامی روبه‌رو خواهد شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اعلام کرد در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری، واشینگتن «۱۰ برابر شدیدتر» پاسخ خواهد داد.

در تحولات میدانی، روابط عمومی سپاه پاسداران از ادامه عملیات «تنبیه متجاوز» و حملات به کویت خبر داد. هم‌زمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، که به کشته شدن دو نظامی آمریکایی انجامید، نشان‌دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی تهران و استفاده هم‌زمان از موشک‌ها و پهپادها برای عبور از سامانه‌های پدافندی بوده است. سنتکام نیز درباره جابه‌جایی احتمالی نیروهای آمریکایی در منطقه اظهارنظر نکرد.

در عرصه دریایی، بلومبرگ گزارش داد با افزایش خطر حملات در تنگه هرمز، بزرگ‌ترین شرکت مالک ابرنفتکش‌ها در جهان برای ترغیب خدمه به عبور از این آبراه، معادل شش ماه حقوق اضافی پیشنهاد کرده است. این گزارش همچنین حاکی است مالکان کشتی‌ها برای کاهش خطر حمله، موقعیت شناورهای خود را پنهان می‌کنند و ابعاد واقعی کاهش تردد در تنگه هرمز هنوز مشخص نیست. هم‌زمان بلومبرگ نوشت دولت جدید بریتانیا همچنان استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حملات دفاعی علیه جمهوری اسلامی را مجاز دانسته است.

در دیگر تحولات، دونالد ترامپ در تروت سوشال بار دیگر به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان داد و تصاویری از گل‌محمد محمدی، عرفان اسفندیاری و یک زن ایرانی با شعار «ما را نکشید» منتشر کرد. همچنین پس از دیدار ترامپ و جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، آمریکا از ازسرگیری پروازهای مستقیم شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی به لبنان خبر داد و دو طرف بر ضرورت کاهش تنش و حرکت به سوی ثبات در منطقه تاکید کردند.



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