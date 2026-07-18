همزمان با تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ و هواپیماهای سوخترسان بیشتری به خاورمیانه اعزام میکند. این تحرکات نشان میدهد واشینگتن خود را برای ادامه یا گسترش عملیات هوایی علیه حکومت ایران آماده میکند.
مجله «نیروهای هوایی و فضایی» ۲۶ تیر ماه در گزارشی به نقل از افراد مطلع نوشت اف-۱۶های اسکادران جنگنده ۴۸۰ از پایگاه هوایی اشپانگدالم آلمان و اف-۳۵های بال جنگنده ۴۸ از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در لیکنهیث راهی منطقه شدهاند. هواپیماهای سوخترسان نیز برای پشتیبانی از عملیات هوایی به خاورمیانه اعزام میشوند.
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همزمان با تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ و هواپیماهای سوخترسان بیشتری به خاورمیانه اعزام میکند. این تحرکات نشان میدهد واشینگتن خود را برای ادامه یا گسترش عملیات هوایی علیه حکومت ایران آماده میکند.
مجله «نیروهای هوایی و فضایی» ۲۶ تیر ماه در گزارشی به نقل از افراد مطلع نوشت اف-۱۶های اسکادران جنگنده ۴۸۰ از پایگاه هوایی اشپانگدالم آلمان و اف-۳۵های بال جنگنده ۴۸ از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در لیکنهیث راهی منطقه شدهاند. هواپیماهای سوخترسان نیز برای پشتیبانی از عملیات هوایی به خاورمیانه اعزام میشوند.
اف-۱۶های اسکادران ۴۸۰ تنها چند هفته پیش به آلمان بازگشته بودند، اما اکنون جنگندههای «وایلد ویزل» این یگان بار دیگر به منطقه اعزام میشوند. ماموریت تخصصی این جنگندهها شناسایی و سرکوب سامانههای پدافند هوایی دشمن است.
دولت دونالد ترامپ پس از فروپاشی آتشبس با جمهوری اسلامی بر سر اختلافات مربوط به تنگه هرمز، دامنه کارزار هوایی علیه حکومت ایران را افزایش داده است. نیروهای آمریکایی طی هفت روز پیاپی اهداف نظامی و زیرساختی، از جمله چند پل، را در داخل ایران هدف قرار دادهاند. سنتکام جمعه ۲۶ تیر اعلام کرد این حملات برای «ادامه تضعیف توانمندیهای نظامی ایران» انجام میشوند.
این دور از حملات شدیدترین درگیری میان دو طرف از زمان امضای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی در ماه خرداد به شمار میرود. آمریکا همچنین محاصره نظامی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده و حملات هوایی خود را به طیف گستردهتری از اهداف در داخل کشور گسترش داده است.
آمریکا و جمهوری اسلامی حتی در دوره آتشبس نیز حملات محدودی علیه یکدیگر انجام میدادند. نیروهای آمریکایی مواضع نظامی در امتداد سواحل ایران را هدف قرار میدادند و جمهوری اسلامی نیز به پایگاههای آمریکا در خلیج فارس و کشتیهای تجاری حمله میکرد.
با وجود ادامه این درگیریها، آمریکا پیش از تشدید اخیر جنگ، بخشی از تجهیزات هوایی مستقرشده برای عملیات «خشم حماسی» را به پایگاههای اصلی بازگردانده بود. استقرار این تجهیزات از ماههای ژانویه و فوریه آغاز شده بود.
شش فروند بمبافکن بی-۵۲اچ که برای حمله به ایران در پایگاه فیرفورد بریتانیا مستقر شده بودند، طی هفتههای اخیر به آمریکا بازگشتند، اما شماری از بمبافکنهای بی-۱بی لنسر در این پایگاه باقی ماندند. جنگندههای اف-۲۲ رپتور و اف-۱۵ئی استرایک ایگل و هواپیماهای تهاجمی ای-۱۰ تاندربولت ۲ نیز پس از ماموریت در خاورمیانه به پایگاههای اصلی خود بازگشتند؛ هرچند شمار زیادی از هواپیماهای جنگی نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا همچنان در منطقه حضور دارند.
مجله نیروهای هوایی و فضایی نوشته است ورود دوباره جنگندههای آمریکایی میتواند نشانه احتمال گسترش جنگ باشد؛ در شرایطی که دولت ترامپ میکوشد با افزایش فشار نظامی، جمهوری اسلامی را به پذیرش توافقی تازه وادار کند.
جمهوری اسلامی نیز در روزهای اخیر دامنه حملات خود را گسترش داده است. کویت اعلام کرد یک نیروگاه برق و تاسیسات آبشیرینکن این کشور هدف قرار گرفتهاند؛ حملهای که نشانه گسترش درگیریها به زیرساختهای غیرنظامی ارزیابی شده است. حکومت ایران همچنین به قطر و عمان حمله کرده؛ دو کشوری که در مراحل قبلی جنگ نیز هدف قرار گرفته بودند.
این درگیری ۹ اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. پس از شش هفته از شدیدترین کارزار هوایی خاورمیانه در چند دهه اخیر، دو طرف در ماه فروردین به آتشبس رسیدند. جمهوری اسلامی پس از آن حملات دورهای خود را عمدتا بر پایگاههای آمریکا در بحرین و کویت متمرکز کرده بود و این حملات معمولا در واکنش به دورههای مشخص افزایش تنش انجام میشدند؛ اما عملیات روزهای اخیر دامنه گستردهتری پیدا کرده است.
ژنرال کنت اس. ویلزباخ، رییس ستاد نیروی هوایی آمریکا، ۲۶ تیر در گفتوگو با مجله نیروهای هوایی و فضایی تایید کرد که عملیات همچنان ادامه دارد، اما از ارائه جزئیات درباره اقدامات، تجهیزات و محل استقرار نیروها خودداری کرد.
ویلزباخ گفت نیروهای هوایی آمریکا با وجود قرار داشتن زیر آتش، به ماموریتهای خود ادامه دادهاند. به گفته او، حملات به پایگاهها مانع استفاده آمریکا از توان هوایی نشده و نیروها پس از هر حمله، خسارات پایگاهها را ترمیم کرده و عملیات را از سر گرفتهاند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی هفتمین شب پیاپی حملات به ایران را ساعت ۹:۳۰ شامگاه ۱۷ ژوئیه به وقت شرق آمریکا [۵ صبح به وقت ایران] به پایان رساندند.
براساس بیانیه سنتکام، مواضع نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندیهای دریایی حکومت ایران در این عملیات هدف قرار گرفتند.
سنتکام گفت نیروهای آمریکایی در این حملات از جنگندهها، پهپادها، ناوهای جنگی و تجهیزات دیگری استفاده کردند.
این فرماندهی همچنین اعلام کرد به دستور رییسجمهوری آمریکا، عملیات علیه جمهوری اسلامی و اجرای کامل محاصره دریایی بنادر ایران را ادامه خواهد داد.
به گفته سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقرند و در وضعیت آمادهباش عملیاتی قرار دارند.
سنتکام حملات جمعه شب را از ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا [۱۰:۳۰ جمعه شب ایران] آغاز کرده بود.
رسانههای ایران از حمله نظامی آمریکا به دو نقطه در اطراف بندرعباس و جاسک در استان هرمزگان خبر دادند.
خبرگزاری ایرنا و کانالهای حکومتی گزارش دادند نقطهای در حوالی بندرعباس ساعت سه و ۵۰ دقیقه بامداد هدف قرار گرفته است.
خبرگزاریهای تسنیم و دانشجو نیز اعلام کردند نقطهای در حوالی جاسک ساعت چهار و ۴۴ دقیقه هدف حمله آمریکا قرار گرفت.
تاکنون اطلاعاتی درباره محل دقیق اصابت و خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
نیروی دریایی آمریکا بهدلیل نگرانیهای امنیتی دستور داده است تصاویر رسمی و زندگینامه فرماندهان کشتیها و تاسیسات این نیرو از وبسایتهای عمومی حذف شوند. مقامهای نیروی دریایی میگویند انتشار این اطلاعات میتواند نظامیان و خانوادههای آنان را در معرض ردیابی و هدف قرار گرفتن قرار دهد.
نشریه «تسک اند پرپس» که طبق اطلاعات موجود در وبسایتاش نگاه نظامیان را بازتاب میدهد،۲۶ تیر ماه در گزارشی نوشت این تصمیم در قالب یک اطلاعیه اداری نیروی دریایی، موسوم به «ناوادمین»، ابلاغ شده است. رایلی سدر، خبرنگار «نیوی تایمز»، نخستین بار روز جمعه از صدور این دستور خبر داده بود.
براساس این اطلاعیه، تصاویر و زندگینامههای رسمی منتشرشده در وبسایتها و صفحات شبکههای اجتماعی نیروی دریایی، افسران و خانوادههایشان را با «خطر فزاینده» مواجه میکند. این دستور افسران و ملوانانی را در بر میگیرد که در سمتهایی مانند فرمانده، معاون فرمانده، رییس ستاد، مسئول ارشد ستاد، معاون یا فرمانده ارشد ملوانان خدمت میکنند.
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