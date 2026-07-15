وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند این اقدام در واکنش به ادامه حملات حکومت ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و با هدف مختل کردن شبکه‌های مالی و تدارکاتی سپاه انجام شده است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود «تلاش‌های با حسن نیت» واشینگتن برای اجرای «یادداشت تفاهم» با حکومت ایران، جمهوری اسلامی همچنان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید کرده و از جمله با حمله به کشتی‌های تجاری، امنیت این آبراه راهبردی را به خطر انداخته است.

به گفته وزارت خارجه، تحریم‌های جدید چهار فرد و سه نهاد را که در تامین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران نقش داشته‌اند، هدف قرار می‌دهد و با مختل کردن شبکه‌های خرید خارجی و مسیرهای مالی، توانایی سپاه برای حفظ و توسعه قابلیت‌های تسلیحاتی خود را محدود خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که اقدام جدید در راستای اجرای دوباره قطعنامه‌های ۱۷۴۷ مصوب سال ۲۰۰۷ و ۱۹۲۹ مصوب سال ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است؛ قطعنامه‌هایی که فعالیت‌های مرتبط با اشاعه تسلیحات ایران را محدود کرده و تامین، فروش یا انتقال تجهیزات مرتبط با این برنامه‌ها به ایران را برای کشورهای عضو سازمان ملل ممنوع می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده همچنان مانع دسترسی سپاه پاسداران و دولت ایران به منابع مالی و لجستیکی مورد استفاده برای آنچه «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده» خواند، خواهد شد و از تمامی ابزارهای موجود برای شناسایی، مختل کردن و مقابله با این فعالیت‌ها و جلوگیری از احیای برنامه‌های حساس اشاعه‌ای ایران استفاده خواهد کرد.

همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC)، در پی حملات حکومت ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، هفت فرد و نهاد را که بخشی از یک شبکه بین‌المللی تامین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران بوده‌اند، تحریم کرده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری، این افراد و شرکت‌ها نمونه‌ای از شیوه‌ای هستند که جمهوری اسلامی برای پنهان کردن نقش سپاه در خریدهای غیرقانونی تسلیحاتی از جمله بهره‌گیری از شرکت‌های خارجی فعال در حوزه هوانوردی و حمل‌ونقل، واسطه‌های مالی و هماهنگ‌کنندگان سفر برای انتقال تجهیزات، فناوری و نیروهای مرتبط در سطح بین‌المللی از آن استفاده می‌کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که [حکومت] ایران باید برنامه هسته‌ای خود را برچیند.» او افزود وزارت خزانه‌داری به هدف قرار دادن و مختل کردن شبکه‌های غیرقانونی تامین تجهیزات که برنامه‌های تسلیحاتی و «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی را تامین مالی می‌کنند، ادامه خواهد داد.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این اقدام ادامه تحریم‌های ۸ مه [۱۸ اردیبهشت] و ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ [۲۰ خرداد] است؛ تحریم‌هایی که شبکه‌های تامین تجهیزات برای سپاه پاسداران و «مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ایران» (CITC) را هدف قرار داده بود. به گفته این وزارتخانه، آن شبکه‌ها در تهیه تجهیزات نظامی، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب (MANPADS)، نقش داشتند.

در این بیانیه آمده است که اقدام جدید بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ انجام شده است؛ فرمانی که اشخاص و نهادهای مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار می‌دهد. سپاه پاسداران نیز از اکتبر ۲۰۰۷ و در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک حکومت ایران، ذیل همین فرمان اجرایی تحریم شده است. وزارت خزانه‌داری افزود که این تحریم‌ها در چارچوب اجرای «یادداشت ریاست‌جمهوری امنیت ملی شماره ۲» نیز اعمال شده است؛ سندی که دولت آمریکا را موظف می‌کند دسترسی سپاه به دارایی‌ها و منابع مالی مورد استفاده در فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده را قطع کند.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، بهروز نمازی، شهروند ایرانی و مدیرعامل شرکت «نیکا جت» مستقر در تهران که در زمینه تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد فعالیت می‌کند، برای سپاه پاسداران در پی تامین تجهیزات نظامی بوده است. آمریکا اعلام کرده است که شرکت «ونگارد تاکتیکال ساپلای» (Vanguard Tactical Supply Limited) مستقر در نیجریه به عنوان واسطه فعالیت‌های او عمل می‌کرده و دونیا الطیب، شهروند ایتالیایی ساکن میلان، نیز آگاهانه در روند تهیه تجهیزات نظامی برای نمازی مشارکت داشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است که ماریا ولادیمیروونا سلینا، شهروند روسیه و رییس بخش مالی شرکت هواپیمایی «آوراتک» (Avratek OOO) مستقر در مسکو، از عوامل باسابقه تامین تجهیزات برای [حکومت] ایران بوده و از تلاش‌های بهروز نمازی برای تهیه تجهیزات نظامی به نمایندگی از سپاه حمایت کرده است. همچنین وادیم آناتولیویچ دروژبین، دیگر شهروند روس و کارمند این شرکت، سفرهای نمازی و سلینا را هماهنگ می‌کرده و پیش‌تر نیز در هماهنگی ارسال محموله‌های مرتبط با ایران نقش داشته است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که بهروز نمازی و ماریا سلینا به دلیل ارائه یا تلاش برای ارائه حمایت مالی، مادی، فناورانه یا خدمات در حمایت از سپاه پاسداران تحریم شده‌اند. همچنین شرکت «نیکا جت» به دلیل فعالیت به نمایندگی از نمازی یا قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل او در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. شرکت «ونگارد تاکتیکال ساپلای»، دونیا الطیب و شرکت «آوراتک» نیز به دلیل حمایت از فعالیت‌های نمازی تحریم شده‌اند و وادیم دروژبین نیز به دلیل فعالیت به نمایندگی از شرکت «آوراتک» مشمول تحریم‌های آمریکا شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در نتیجه این اقدام، تمامی دارایی‌ها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریم‌شده که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود خواهد شد و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش شود. همچنین هر شرکت یا نهادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت انفرادی یا تجمیعی، ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریم‌شده باشد نیز مشمول انسداد دارایی‌ها خواهد شد.

بر اساس مقررات اوفک، اشخاص آمریکایی به طور کلی از انجام هرگونه معامله یا ارائه پول، کالا یا خدمات به افراد و نهادهای تحریم‌شده یا دریافت هرگونه خدمات یا منابع از آنها منع شده‌اند، مگر آنکه مجوز قانونی دریافت کرده باشند.

وزارت خزانه‌داری همچنین هشدار داد که نقض تحریم‌های آمریکا می‌تواند به مجازات‌های مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی منجر شود. این وزارتخانه افزود موسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی را برای افراد یا نهادهای تحریم‌شده انجام دهند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه آمریکا از جمله محدود شدن یا ممنوعیت افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری یا حساب‌های پرداخت در نظام بانکی آمریکا روبه‌رو شوند.

در این بیانیه همچنین آمده است که اشخاصی که اطلاعاتی درباره نقض تحریم‌های آمریکا در اختیار برنامه تشویقی افشاگران شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (FinCEN) قرار دهند و این اطلاعات به اقدام اجرایی منجر شود که بیش از یک میلیون دلار جریمه مالی در پی داشته باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش شوند.

وزارت خزانه‌داری در پایان تاکید کرد که هدف نهایی تحریم‌ها «مجازات» نیست، بلکه تغییر رفتار است و اشخاص و نهادهای تحریم‌شده می‌توانند مطابق قوانین آمریکا درخواست خروج از فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را ارائه کنند.

