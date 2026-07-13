ارتش بحرین از رهگیری و انهدام چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی خبر داد
نیروی دفاعی بحرین ظهر دوشنبه ۲۲ تیر با انتشار بیانیهای در اینستاگرام اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور صبح دوشنبه چند حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردهاند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی همچنان با شلیک موشک و پهپاد، غیرنظامیان در بحرین را هدف قرار میدهد.
نیروی دفاعی بحرین همچنین اعلام کرد همه یگانها و واحدهای نظامی این کشور در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار دارند و از شهروندان و ساکنان خواست به بقایای موشکها و پهپادها نزدیک نشوند و موارد مشکوک را به مقامهای مسئول گزارش کنند.
این نهاد همچنین حمله به غیرنظامیان و اموال خصوصی با موشک و پهپاد را «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» خواند.
سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به حملات آمریکا، پایگاههای نظامی ایالات متحده در چند کشور حاشیه خلیج فارس، از جمله بحرین، را هدف قرار داده است.
در هفته تامین اجتماعی، نگاهها به سازمانی معطوف شده که قرار بود نماد امنیت اجتماعی برای میلیونها کارگر، بازنشسته و خانوادههای آنها باشد. انتشار گزارش ایلنا درباره پروندههای فساد در این سازمان بار دیگر موضوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.
مجموع مبالغ اختلاس و تخلفات نقدی تومانی ذکرشده در گزارش فساد تامین اجتماعی، ۱۸ هزار و ۵۰۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان است.
اگر خسارت حاصل از ارزانفروشی یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومانی را نیز به آن اضافه کنیم، این رقم به بالای ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد.
این بدون احتساب چهار میلیارد و دو میلیون یورو و ۵۹ میلیون دلار تخلفات ارزی این سازمان است.
این اعداد و ارقام چه میگویند؟
اول: اهمیت این پروندهها فقط در بزرگی اعداد نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که صاحبان اصلی منابع این سازمان نه دولت، بلکه میلیونها کارگر و کارفرمایی هستند که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا در روز بیماری، بیکاری، از کار افتادگی یا بازنشستگی، از حداقلی از امنیت اقتصادی برخوردار باشند.
مساله هم یک مدیر یا یک دولت نیست؛ مرور پروندههای مختلف نشان میدهد فساد در تامین اجتماعی به یک مدیر، یک دولت یا یک دوره سیاسی محدود نبوده است.
از پروندههای مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شستا تا پرداختهای خارج از ضابطه، قراردادهای بحثبرانگیز و تخلفات مالی، نام مدیران و دولتها تغییر کردهاند، اما اصل مساله بارها تکرار شده است.
همین تکرار شاید مهمترین پیام این پروندهها باشد. وقتی یک الگو در دورههای مختلف بازتولید میشود، دیگر نمیتوان آن را صرفا به عملکرد افراد نسبت داد.
این تداوم و تکرار، بیش از هر چیز از ضعف ساختارهای نظارتی، شفافیت ناکافی و نبود پاسخگویی موثر حکایت میکند.
دوم: در ذهن بسیاری، فساد با واژههایی مانند اختلاس یا رشوه گره خورده است؛ اما آنچه در پروندههای تامین اجتماعی دیده میشود شکل دیگری از فساد را نیز نشان میدهد: فساد در قالب امتیاز دادن، پاداشهای خارج از ضابطه، هدیه دادن، بذل و بخشش و تصمیمهایی که منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار میدهد.
شاید همین نوع فساد بیش از هر چیز افکار عمومی را خشمگین میکند.
اختلاس، دستکم در ظاهر، سرقت پنهانی از یک صندوق است، اما وقتی از منابعی که متعلق به میلیونها کارگر و بازنشسته است، برای اعطای هدیه، پاداش یا امتیاز به مدیران استفاده میشود، این احساس شکل میگیرد که صاحبان قدرت، از جیب دیگران به یکدیگر بذل و بخشش میکنند.
اینجا هم مساله فقط از دست رفتن پول نیست؛ مساله از بین رفتن این باور است که منابعی که مردم سالها برای آن زحمت کشیدهاند، قرار است روزی به خودشان بازگردد.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال، تهدید رسانههای جمهوری اسلامی به قتل جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، همراه با دونالد ترامپ و چند مقام غربی دیگر، در انتقام از کشته شدن علی خامنهای را «غیرقابل قبول» خواند.
تایانی همچنین تاکید کرد ایتالیا هیچ نقشی در جنگ علیه جمهوری اسلامی نداشته، اما اقدامات تهران در ارتباط با تنگه هرمز و تهدید آزادی کشتیرانی را محکوم میکند.
پیشتر روزنامه همشهری، ارگان رسانهای شهرداری تهران، تصویری حاوی عکس ۱۳ نفر از رهبران جهانی از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا منتشر و ادعا کرد این افراد در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار دارند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ظهر دوشنبه ۲۲ تیر به نقل از برخی منابع خبری و ساکنان محلی گزارش داد صدای چند انفجار در حوالی بندرعباس و قشم شنیده شده است.
به نوشته این خبرگزاری، صدای انفجارها از فاصلهای دور از شهر بندرعباس به گوش رسیده و به نظر میرسد به ساحل غربی این شهر مربوط باشد. مهر همچنین از احتمال وقوع درگیری در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد.
استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد در حملات تازه آمریکا به بندرعباس و قشم، هیچ مصدوم غیرنظامی یا خسارتی به زیرساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشده است.