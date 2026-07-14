فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی دور جدید حملات خود علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.

سنتکام در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: آخرین موج حملات علیه ایران را ساعت ۱۰:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا به پایان رساند.

بر اساس این بیانیه، «طی این ماموریت پنج ساعته، نیروهای آمریکایی با موفقیت به اهداف نظامی در سراسر ایران از جمله بوشهر، چاه بهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند تا توانایی ایران در حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش دهند.»

سنتاک اشاره کرد که نیروهای آمریکایی «از مهمات دقیق علیه سیستم‌های دفاعی ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و قابلیت‌های دریایی ایران» استفاده کردند.

سنتکام نوشت: «در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در سراسر خاورمیانه مستقر هستند» و تاکید کرد: «نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده هستند.»