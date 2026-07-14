استرالیا با پیشنهاد ترامپ برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز مخالفت کرد
کریستی مکبین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، سهشنبه اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد میکند.
او گفت که عبور کشتیها از تنگه هرمز باید آزاد باقی بماند و دولت استرالیا همچنان خواستار خویشتنداری و کاهش تنشها خواهد بود.
مکبین افزود استرالیا مدتهاست خواستار کاهش تنش و پایان این درگیری بوده است.
او گفت هرچه این جنگ طولانیتر شود، پیامدهای آن بهویژه برای خانوارها و کسبوکارهای استرالیایی بیشتر خواهد بود.