روزنامه ایتالیایی رپوبلیکا یکشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور در حال بررسی‌ این موضوع‌اند که چه اشخاص یا نهادهایی پشت انتشار این تصویر قرار داشته‌اند و آیا موضع روزنامه با نظر رهبران جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است.

این روزنامه نوشت احضار سفیر جمهوری اسلامی در رم نیز یکی از گزینه‌های مورد بررسی عنوان شده، اما تصمیم نهایی به نتیجه تحقیقات بستگی دارد.

روزنامه همشهری، از ارگان‌های رسانه‌ای شهرداری تهران، که زیر نظر علیرضا زاکانی، سیاستمدار محافظه‌کار و نزدیک به جبهه پایداری فعالیت می‌کند، شنبه تصویری حاوی عکس ۱۳ نفر از رهبران جهانی از جمله جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا منتشر و ادعا کرد این افراد در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار دارند.

در صدر این فهرست، عبارت «جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد» دیده می‌شود. این جمله بخشی از تازه‌ترین بیانیه رهبر کنونی جمهوری اسلامی پس از دفن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین است. زیرِ این عنوان، تصاویر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با لباس نارنجی زندانیان در آمریکا و نشانه هدف‌گیری روی پیشانی‌شان منتشر شده است.

وزرای خارجه و جنگ آمریکا، فرمانده سنتکام، وزرای دفاع و خارجه اسرائیل، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و سفیر آمریکا در اسرائیل، همراه با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، دیگر شخصیت‌هایی هستند در فهرست روزنامه همشهری به «انتقام حتمی» تهدید شده‌اند.

به نوشته رپوبلیکا در کاخ نخست‌وزیری ایتالیا سطح هوشیاری بالا رفته است. ملونی علنا واکنش مستقیمی نشان نداده، اما آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه، گفته است او مرعوب چنین تهدیدهایی نخواهد شد و احتمال احضار سفیر ایران را نیز رد نکرده است.

روزنامه رپوبلیکا با اشاره به اینکه خط مشی روزنامه همشهری بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های مدیریت شهری تهران به رهبری زاکانی است، تاکید کرده که هنوز مشخصی نیست آیا میان این روزنامه و ساختار حاکمیتی در ایران ارتباط مستقیمی وجود دارد و آیا مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی مواضع منتشرشده در این روزنامه را تایید می‌کنند یا نه.

رپوبلیکا می‌گوید دولت ایتالیا پس از انتشار این تصویر رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. یکی از دلایل این احتیاط آن است که سرویس‌های اطلاعاتی ایتالیا از مدت‌ها پیش کانال ارتباطی مستقیمی با تهران دارند که آن را باثبات و قابل اعتماد می‌دانند و مایل نیستند این کانال، به‌ویژه در شرایط جنگ و تنش منطقه‌ای، از بین برود.

روزنامه بیلد آلمان: فراخوان مُلاها برای قتل مرتس

روزنامه آلمانی و محافظه‌کار بیلد، در گزارش خود، بر خلاف رپوبلیکا، فاصله چندانی میان جمهوری اسلامی و روزنامه همشهری به‌عنوان ارگان رسانه‌ای یکی از جناح‌های تندروی حاکمیت قائل نشده و انتشار این تصویر را تهدیدی مستقیم از سوی «حکومت ملاها» صورت‌بندی کرده است.

بیلد این روزنامه را رسانه‌ای «نزدیک به حکومت» و «تریبون تندروها» معرفی می‌کند. سپس به سابقه محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هفته‌های گذشته با آمریکا، در مدیریت همشهری اشاره می‌کند و او را از قدرتمندترین چهره‌های حکومت و فردی مؤثر در تماس‌های جمهوری اسلامی با آمریکا می‌خواند.

این روزنامه آلمانی نوشته است که وجود تصویر مرتس در این فهرست ترور «تصادفی» نیست، زیرا صدراعظم این کشور در ماه‌های گذشته به‌تندی از جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

در این گزارش به انتقاد کم‌سابقه صدراعظم آلمان از عملکرد داخلی جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته اشاره شده است. مرتس پس از کشتار گسترده معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی گفت حکومت ایران «عملا به پایان رسیده» است و احتمالا به‌زودی سقوط خواهد کرد. بیلد نتیجه گرفته است که این مواضع احتمالا مرتس را از انگاه تندروهای جمهوری اسلامی به یک «دشمن سیاسی» تبدیل کرده است.

تلگراف: فهرستی از اهداف انتقام

روزنامه بریتانیایی تلگراف نیز در گزارشی، انتشار این تصویر را به پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، پیوند می‌دهد. خامنه‌ای شنبه ۲۰ تیر در پیامی به مناسبت دفن پدرش ، علی خامنه‌ای، نوشت انتقام او خواست ملت است و «به‌طور حتمی باید صورت بگیرد».

مجتبی خامنه‌ای همچنین به وجود «فهرست جنایتکاران» اشاره کرد: «این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست.»

هرچند در مطلب روزنامه تلگراف به حضور کی‌یر استارمر در میان دیگر شخصیت‌ها تاکید دارد، اما صحبتی از واکنش رسمی دفتر نخست‌وزیری یا وزارت خارجه بریتانیا منتشر نشده است.

در اسرائیل، رسانه‌های تایمز آو اسرائیل و شبکه خبری آی۲۴ که به دیدگاه‌های دولت نتانیاهو نزدیک است، تصویر روزنامه همشهری را با عنوان «فهرست انتقام» بازتاب دادند و حضور نتانیاهو، مقام‌های نظامی و دیپلماتیک اسرائیل و علامت هدف‌گیری روی تصویر نتانیاهو را برجسته کردند، اما تا زمان انتشار این گزارش واکنش رسمی جداگانه‌ای از سوی دولت اسرائیل ارائه نشده است.

تهدید رهبران آمریکا، اسرائیل و اروپا به انتقام و مرگ بابت کشته شدن علی خامنه‌ای در مراسم هفت‌روزه تشییع جنازه او شدت گرفت. در این مراسم دست‌نوشته‌ها و بیلبوردهای بسیاری حاوی درخواست کشتن ترامپ در دست شرکت‌کنندگان دیده شد و شخصیت‌های سیاسی نزدیک به تندروهای جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای خود طی یک هفته گذشته بر این موضوع تاکید کردند.

این تهدید‌های فزاینده ترامپ را به واکنش واداشت. او شامگاه جمعه ۱۹ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، نوشت اگر حکومت ایران برای ترور من اقدام کند، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد.