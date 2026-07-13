ارتش اردن: چهار موشک شلیکشده از ایران را رهگیری و منهدم کردیم
خبرگزاری رسمی اردن، پترا، صبح دوشنبه ۲۲ تیر به نقل از یک منبع نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانههای پدافند هوایی اردن بامداد دوشنبه چهار موشک را که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کردند.
این منبع گفت عملیات رهگیری بدون تلفات جانی یا خسارت مادی انجام شد.
به گفته او، تیمهای مهندسی ارتش اردن بقایای موشکها را که در چند نقطه سقوط کرده بود، جمعآوری و محلهای مربوطه را ایمنسازی کردند.
این منبع نظامی تاکید کرد هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت یا حریم هوایی اردن با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد و نیروهای مسلح این کشور همه اقدامات لازم را برای حفاظت از کشور و دفاع از امنیت و ثبات آن انجام خواهند داد.