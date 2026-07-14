خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۲۳ تیر گزارش داد هواپیماهای آب‌پاش فرانسوی با پرواز در ارتفاع پایین بر فراز رود سن، در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.

مقام‌های ایتالیایی نیز هشدار داده‌اند دمای هوا در جزیره ساردینیا ممکن است این هفته به ۴۴ درجه سانتی‌گراد برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در فلورانس به ۳۹ درجه و در رم به ۳۸ درجه برسد.

به گزارش رویترز، میانگین بیشینه دما در اروپای غربی ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) به ۲۹.۴ درجه سانتی‌گراد رسید؛ رقمی که ۶.۳ درجه بالاتر از میانگین فصلی ثبت‌شده برای ۱۴ ژوئیه در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.

این تفاوت بیش از همه در بلژیک و فرانسه نمایان بوده است؛ بیشینه دما در این دو کشور به‌ترتیب ۹.۴ و ۹.۱ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین فصلی قرار گرفت.

دانشمندان می‌گویند تغییرات اقلیمی به افزایش دفعات و شدت موج‌های گرما و رویدادهای مشابه انجامیده و جنگل‌ها و پوشش گیاهی در سراسر اروپا را بیش از پیش در معرض آتش‌سوزی قرار داده است.

100 %

آمار بالای مرگ‌ومیر در اروپا

رویترز در ادامه نوشت در دو موج گرمای رکوردشکن پیشین در ماه مه و اواخر ژوئن، بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ مازاد در اروپا و بریتانیا به ثبت رسید.

دانشمندان معتقدند تنها توضیح قابل اتکا برای این آمار غیرعادی، مرگ‌ومیر ناشی از گرما است.

مقام‌های اسپانیایی همچنان در تلاش برای شناسایی قربانیان آتش‌سوزی مرگبار هفته گذشته در منطقه گردشگری آلمریا هستند.

این آتش‌سوزی دست‌کم ۱۳ کشته، عمدتا از اتباع خارجی، بر جای گذاشت و ۱۰ نفر نیز همچنان مفقود هستند.

به گفته هواشناسان، موج گرمای پیش‌‌رو با ورود ذرات ریز شن از شمال آفریقا همراه خواهد بود.

ادامه آتش‌سوزی گسترده در فرانسه

در فرانسه، آتش‌نشانان در طول شب برای مهار آتش‌سوزی گسترده در جنگل تاریخی فونتن‌بلو، محل یکی از مشهورترین کاخ‌های سلطنتی فرانسه، تلاش کردند.

به گزارش رویترز، دست‌کم دو نفر به ظن به راه انداختن این آتش‌سوزی بازداشت شده‌اند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، شامگاه ۲۲ تیر از ادامه آتش‌سوزی جنگلی در این کشور خبر داد و اعلام کرد حریق اصلی در فونتن‌بلو و آتش‌سوزی دیگری در نزدیکی آن، در مجموع ۱۳۰۰ هکتار را سوزانده‌اند.

به گفته نونز، از ابتدای فصل جاری تاکنون ۵۹ نفر در سراسر فرانسه به ظن آتش‌افروزی بازداشت شده‌اند.

او هشدار داد امسال احتمالا رکورد آتش‌سوزی‌ها در این کشور شکسته خواهد شد.

از ابتدای سال جاری میلادی، ۳۲ هزار هکتار در فرانسه در آتش سوخته؛ رقمی که از مجموع مساحت آسیب‌دیده از آتش‌سوزی در سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است.