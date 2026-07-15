دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسش‌های ایران‌اینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانه‌های حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.

مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی‌شود.

به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارش‌های منتشرشده در این زمینه موضع‌گیری نخواهد کرد.

معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابی‌هایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحله‌ای جدید» می‌دانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.

این موضع به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست.

دولت آلمان ظاهرا می‌کوشد میان واکنش عملی دستگاه‌های امنیتی و خودداری از تبدیل تبلیغات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به یک موضوع رسمی سیاسی، تمایز قائل شود: از یک سو به فهرست منتشرشده اعتبار عمومی نمی‌دهد و از سوی دیگر، تهدیدهای احتمالی را در سطح امنیتی بررسی می‌کند .

جمهوری اسلامی و موضع انتقام

مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام کتبی خود در ۲۰ تیر، پس از مراسم تشییع و دفن پدرش ، انتقام را «خواست ملت» خواند و گفت این انتقام «به‌طور حتمی باید صورت بگیرد».

او در بخش دیگری از این پیام تهدید کرد افرادی که نامشان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هرگز در بستر خود «مرگی آرام» نخواهند داشت.

رسانه‌های حکومتی پیام او را به‌عنوان تعهد رهبر جدید جمهوری اسلامی به گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای و کشته‌شدگان جنگ‌های اخیر بازتاب دادند.

ساعاتی پس از انتشار این پیام، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، اینفوگرافی‌ای با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی در آن دیده شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کنار دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و چند رهبر اروپایی دیگر، در این تصویر قرار گرفته‌اند.

بررسی احتمال آماده‌سازی حملات در آلمان

به گزارش روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان، نهادهای امنیتی فدرال تحولات مرتبط با جنگ ایران را با دقت دنبال می‌کنند و در حال بررسی گزارش‌ها و نشانه‌های مربوط به عملیات شناسایی، تلاش برای جاسوسی یا آماده‌سازی احتمالی حملات در خاک آلمان هستند.

این نهادها برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با مقام‌های امنیتی ایالت‌های آلمان و شرکای بین‌المللی در ارتباط نزدیک‌اند.

با این حال، وزارت کشور گفت که تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش رسمی سطح تهدید نشده است؛ سطحی که از پیش نیز بالا ارزیابی شده است.

وزارت کشور آلمان همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از شیوه‌های نامتقارن استفاده می‌کند؛ از جمله جاسوسی، ارعاب مخالفان حکومت در خارج از کشور و بسیج نیروها و حامیان شناخته‌شده خود.

این وزارتخانه در همین زمینه از حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌های یمن به عنوان اجزای شبکه‌ای نام برده است که جمهوری اسلامی آن را «محور مقاومت» می‌خواند.

«جوخه‌های انتقام»؛ تهدیدی فراتر از یک اینفوگرافی

روزنامه همشهری ۲۳ تیر بار دیگر به این موضوع بازگشت و در مطلبی با عنوان «فهرست انتقام آماده است؛ سازماندهی جوخه‌های انتقام برای مجازات عوامل جنگ علیه ایران»، دامنه انتقام‌گیری مورد نظر جمهوری اسلامی را گسترده‌تر توصیف کرد.

در این مطلب آمده است «دایره خون‌خواهی و انتقام‌جویی» تنها به مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی محدود نمی‌شود و به گفته این روزنامه، افراد عرب و غیرعرب و همچنین مخالفان و ایرانیان خارج از کشور را نیز در بر می‌گیرد.

استفاده صریح از عبارت‌هایی مانند «سازماندهی جوخه‌های انتقام» باعث شده است انتشار این مطالب دیگر صرفا یک حرکت تبلیغاتی یا تصویرسازی رسانه‌ای تلقی نشود.

همشهری نوشته است فهرستی از عاملان جنگ «از صدر تا ذیل» تهیه شده و انتقام نباید به تاخیر بیفتد.

این تهدیدها در آلمان در خلا مطرح نمی‌شوند.

در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی این کشور چند پرونده مرتبط با اقدامات خشونت‌آمیز و عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است؛ پرونده‌هایی که در برخی از احکام و کیفرخواست‌های آنها به نقش نهادهای حکومتی ایران یا نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده است.

از بوخوم تا هامبورگ

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، پرونده تلاش برای حمله به کنیسه شهر بوخوم بود. دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یک شهروند ۳۶ ساله آلمانی-ایرانی را به دلیل توافق برای آتش‌افروزی سنگین و اقدام به آتش‌افروزی، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

متهم در نوامبر ۲۰۲۲ قصد داشت کنیسه بوخوم را هدف قرار دهد، اما به دلیل تدابیر امنیتی شدید موفق به نزدیک شدن به آن نشد و وسیله آتش‌زا را به سوی یک ساختمان مدرسه در مجاورت کنیسه پرتاب کرد.

مهم‌ترین بخش رای دادگاه این بود که قضات اعلام کردند طرح حمله «از یک نهاد دولتی ایران منشا گرفته است».

بر اساس یافته‌های دادگاه، متهم از طریق یکی از اعضای سابق گروه موتورسواران هِلز اَنجِلز (فرشتگان جهنم) که به ایران گریخته بود، مامور اجرای حمله شده بود.

اکنون نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در حال رسیدگی به پرونده دو متهم افغانستانی‌تبار است. متهم اصلی، یک شهروند دانمارکی ۵۴ ساله با ریشه افغانستانی، و متهم دوم، یک شهروند افغانستانی ۴۲ ساله است.

دادستانی فدرال آلمان آنها را متهم کرده است که در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را برای انجام حملات احتمالی شناسایی کرده‌اند. از جمله اهداف این عملیات، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بوده‌اند.

بر اساس کیفرخواست، متهمان همچنین در پی فراهم کردن مقدمات آتش‌زدن یک فروشگاه عرضه‌کننده محصولات یهودی و اسرائیلی بوده‌اند.

اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده و رسیدگی به پرونده تا پاییز ادامه خواهد داشت.

سابقه پرونده بوخوم و محاکمه جاری در هامبورگ نشان می‌دهند نگرانی از تبدیل تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی به عملیات واقعی، برای مقام‌های آلمانی صرفا یک احتمال نظری نیست.

«فهرست انتقام» ممکن است در ظاهر محصول یک روزنامه وابسته به شهرداری تهران باشد، اما هنگامی که در کنار پیام رهبر جمهوری اسلامی، سخن از «جوخه‌های انتقام» و سابقه عملیات منتسب به نهادهای حکومت ایران در خاک اروپا قرار می‌گیرد، فاصله میان تبلیغات حکومتی و تهدید امنیتی، بسیار باریک‌تر می‌شود.