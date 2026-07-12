فرمانده پیشین سنتکام: جزیره خارک بهعنوان اهرم فشار تصرف شود
همزمان با تشدید درگیری میان آمریکا و ایران، فرمانده پیشین سنتکام پیشنهاد کرده واشینگتن برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات آینده، تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، را بررسی کند؛ پیشنهادی که بار دیگر بحث درباره گزینههای سختگیرانهتر علیه تهران را زنده کرده است.
ژنرال بازنشسته فرانک مککنزی، فرمانده پیشین سنتکام، روز یکشنبه در گفتوگو با برنامه «Face the Nation» شبکه سیبیاس گفت ایالات متحده نهتنها توانایی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را دارد، بلکه در صورت صدور دستور، قادر است کنترل جزیره خارک را نیز در دست بگیرد.
او گفت: «این کاری است که باید به آن فکر کنیم، زیرا در اختیار داشتن بخشی از خاک ایران میتواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با [حکومت] ایران باشد.»
نشریه نیوزویک ضمن بازتاب این اظهارات نوشته، این موضع در شرایطی مطرح شد که آمریکا بامداد یکشنبه در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری با پرچم قبرس در تنگه هرمز، حدود ۱۴۰ هدف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس اعلام سنتکام، این حملات مواضع پرتاب موشک و پهپاد، انبارهای مهمات و دیگر زیرساختهای نظامی ایران را هدف گرفته است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پس از این عملیات گفت: «ایران انتخاب بدی کرد و حالا بهای آن را میپردازد.»
در مقابل، جمهوری اسلامی اعلام کرد اهداف مرتبط با آمریکا را در اردن، قطر، کویت، بحرین و عمان هدف حملات تلافیجویانه قرار داده است. همزمان، کشورهای حوزه خلیج فارس از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی و رهگیری پرتابههای ورودی خبر دادند.
این تحولات بار دیگر اهمیت تنگه هرمز را در کانون توجه قرار داده است. پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی از این آبراه عبور میکرد. حکومت ایران اعلام کرده است که تنگه هرمز «تا اطلاع ثانوی» بسته خواهد ماند، اما سنتکام تاکید کرده این تنگه یک آبراه بینالمللی است و نیروهای آمریکایی آماده حفظ جریان کشتیرانی در آن هستند.
مککنزی در ادامه گفت ارتش آمریکا از نظر نظامی توانایی تصرف خارک را دارد، هرچند این عملیات مستلزم ورود ناوهای جنگی به آبراههای باریک خلیج فارس است.
او افزود: «نیروی دریایی آمریکا معمولاً علاقهای به چنین عملیاتی ندارد، اما در انجام آن بسیار توانمند است و اگر لازم باشد، میتواند آن را با موفقیت انجام دهد.»
فرمانده پیشین سنتکام همچنین استدلال کرد که اصل بنیادین راهبرد جمهوری اسلامی «حفظ نظام» است و اگر آمریکا بخواهد از تهران امتیاز بگیرد، باید مستقیماً حکومت را تحت فشاری قرار دهد که حتی موجودیت آن را تهدید کند. به گفته او، ایالات متحده چنین تواناییهایی را در اختیار دارد، اگر رییسجمهوری تصمیم به استفاده از آنها بگیرد.
جزیره خارک که در سواحل جنوبی ایران قرار دارد، مهمترین پایانه صادرات نفت کشور محسوب میشود. تاسیسات آبعمیق این جزیره امکان بارگیری نفتکشهای بسیار بزرگ را فراهم میکند و به همین دلیل یکی از ارزشمندترین داراییهای راهبردی اقتصاد ایران به شمار میرود.
نیوزویک مینویسد همین اهمیت اقتصادی باعث شده است خارک به یکی از محورهای اصلی بحث درباره نحوه افزایش فشار بر تهران تبدیل شود. حامیان رویکرد سختگیرانه معتقدند کنترل یا از کار انداختن این جزیره میتواند مستقیماً شریان درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد و همزمان اهرم مهمی برای واشینگتن در مذاکرات آینده ایجاد کند.
این ایده پیشینهای طولانی در مواضع دونالد ترامپ دارد. او در سال ۱۹۸۸، هنگام معرفی کتاب «هنر معامله»، به روزنامه گاردین گفته بود اگر [حکومت] ایران به نیروها یا منافع آمریکا حمله کند، «خارک را تصرف خواهد کرد.»
ترامپ در جریان درگیریهای اخیر نیز بارها از جزیره خارک بهعنوان «جواهر تاج ایران» نام برده و تهدید کرده است در صورت ادامه حملات [حکومت] ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز، زیرساختهای نفتی این کشور را هدف قرار خواهد داد. او همچنین اوایل امسال بخشهایی از یک مصاحبه تلویزیونی قدیمی خود را دوباره منتشر کرد و آن را نشانه ثبات دیدگاهش درباره ایران طی چند دهه گذشته دانست.
با این حال، پیشنهاد تصرف خارک با مخالفت شماری از مقامها و کارشناسان آمریکایی نیز روبهرو است. به نوشته نیوزویک، حامیان این طرح، از جمله لیندسی گراهام، سناتور فقید آمریکا، معتقد بودند کنترل این جزیره میتواند با تهدید یکی از اصلیترین منابع درآمد نفتی ایران، توان مالی تهران را تضعیف و قدرت چانهزنی آمریکا را افزایش دهد.
در مقابل، منتقدان هشدار دادهاند که اشغال خارک نیروهای آمریکایی را در معرض حملات مداوم موشکی و پهپادی [حکومت] ایران از خاک اصلی این کشور قرار خواهد داد.
جو کنت، رییس پیشین مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، پیشتر هشدار داده بود استقرار نیروهای آمریکایی در خارک ممکن است آنها را عملاً به گروگان تبدیل کند، زیرا [حکومت] ایران قادر خواهد بود بهطور مستمر مواضع آمریکا در این جزیره را هدف قرار دهد.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز هشدار دادهاند هرگونه تلاش برای تصرف یا اشغال جزیره خارک با پاسخ شدید تهران روبهرو خواهد شد و خطر گسترش بیشتر جنگ را افزایش خواهد داد.
نیوزویک در پایان مینویسد با ادامه تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، تهدید علیه کشتیرانی تجاری و اختلاف دو طرف بر سر کنترل تنگه هرمز، این پرسش که آیا واشینگتن باید مهمترین مرکز صادرات نفت ایران را هدف قرار دهد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکی از محورهای اصلی بحثهای سیاستگذاری در آمریکا تبدیل شده است.
انتشار «فهرست انتقام» در روزنامه همشهری، حاوی نام و تصویر رهبران آمریکا، اسرائیل و اروپا، واکنش مقامها و رسانههای غربی را برانگیخت. ایتالیا در حال بررسی امنیتی این موضوع است و رسانههای آلمان و بریتانیا آن را تهدیدی مستقیم از سوی جمهوری اسلامی دانستهاند.
روزنامه ایتالیایی رپوبلیکا یکشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور در حال بررسی این موضوعاند که چه اشخاص یا نهادهایی پشت انتشار این تصویر قرار داشتهاند و آیا موضع روزنامه با نظر رهبران جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است.
این روزنامه نوشت احضار سفیر جمهوری اسلامی در رم نیز یکی از گزینههای مورد بررسی عنوان شده، اما تصمیم نهایی به نتیجه تحقیقات بستگی دارد.
روزنامه همشهری، از ارگانهای رسانهای شهرداری تهران، که زیر نظر علیرضا زاکانی، سیاستمدار محافظهکار و نزدیک به جبهه پایداری فعالیت میکند، شنبه تصویری حاوی عکس ۱۳ نفر از رهبران جهانی از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا منتشر و ادعا کرد این افراد در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار دارند.
در صدر این فهرست، عبارت «جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد» دیده میشود. این جمله بخشی از تازهترین بیانیه رهبر کنونی جمهوری اسلامی پس از دفن علی خامنهای، رهبر پیشین است. زیرِ این عنوان، تصاویر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با لباس نارنجی زندانیان در آمریکا و نشانه هدفگیری روی پیشانیشان منتشر شده است.
وزرای خارجه و جنگ آمریکا، فرمانده سنتکام، وزرای دفاع و خارجه اسرائیل، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و سفیر آمریکا در اسرائیل، همراه با کییر استارمر، نخستوزیر مستعفی بریتانیا، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، دیگر شخصیتهایی هستند در فهرست روزنامه همشهری به «انتقام حتمی» تهدید شدهاند.
به نوشته رپوبلیکا در کاخ نخستوزیری ایتالیا سطح هوشیاری بالا رفته است. ملونی علنا واکنش مستقیمی نشان نداده، اما آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه، گفته است او مرعوب چنین تهدیدهایی نخواهد شد و احتمال احضار سفیر ایران را نیز رد نکرده است.
روزنامه رپوبلیکا با اشاره به اینکه خط مشی روزنامه همشهری بازتابدهنده دیدگاههای مدیریت شهری تهران به رهبری زاکانی است، تاکید کرده که هنوز مشخصی نیست آیا میان این روزنامه و ساختار حاکمیتی در ایران ارتباط مستقیمی وجود دارد و آیا مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی مواضع منتشرشده در این روزنامه را تایید میکنند یا نه.
رپوبلیکا میگوید دولت ایتالیا پس از انتشار این تصویر رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. یکی از دلایل این احتیاط آن است که سرویسهای اطلاعاتی ایتالیا از مدتها پیش کانال ارتباطی مستقیمی با تهران دارند که آن را باثبات و قابل اعتماد میدانند و مایل نیستند این کانال، بهویژه در شرایط جنگ و تنش منطقهای، از بین برود.
روزنامه بیلد آلمان: فراخوان مُلاها برای قتل مرتس
روزنامه آلمانی و محافظهکار بیلد، در گزارش خود، بر خلاف رپوبلیکا، فاصله چندانی میان جمهوری اسلامی و روزنامه همشهری بهعنوان ارگان رسانهای یکی از جناحهای تندروی حاکمیت قائل نشده و انتشار این تصویر را تهدیدی مستقیم از سوی «حکومت ملاها» صورتبندی کرده است.
بیلد این روزنامه را رسانهای «نزدیک به حکومت» و «تریبون تندروها» معرفی میکند. سپس به سابقه محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هفتههای گذشته با آمریکا، در مدیریت همشهری اشاره میکند و او را از قدرتمندترین چهرههای حکومت و فردی مؤثر در تماسهای جمهوری اسلامی با آمریکا میخواند.
این روزنامه آلمانی نوشته است که وجود تصویر مرتس در این فهرست ترور «تصادفی» نیست، زیرا صدراعظم این کشور در ماههای گذشته بهتندی از جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
در این گزارش به انتقاد کمسابقه صدراعظم آلمان از عملکرد داخلی جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته اشاره شده است. مرتس پس از کشتار گسترده معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی گفت حکومت ایران «عملا به پایان رسیده» است و احتمالا بهزودی سقوط خواهد کرد. بیلد نتیجه گرفته است که این مواضع احتمالا مرتس را از انگاه تندروهای جمهوری اسلامی به یک «دشمن سیاسی» تبدیل کرده است.
تلگراف: فهرستی از اهداف انتقام
روزنامه بریتانیایی تلگراف نیز در گزارشی، انتشار این تصویر را به پیام مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، پیوند میدهد. خامنهای شنبه ۲۰ تیر در پیامی به مناسبت دفن پدرش، علی خامنهای، نوشت انتقام او خواست ملت است و «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
مجتبی خامنهای همچنین به وجود «فهرست جنایتکاران» اشاره کرد: «این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست.»
هرچند در مطلب روزنامه تلگراف به حضور کییر استارمر در میان دیگر شخصیتها تاکید دارد، اما صحبتی از واکنش رسمی دفتر نخستوزیری یا وزارت خارجه بریتانیا منتشر نشده است.
در اسرائیل، رسانههای تایمز آو اسرائیل و شبکه خبری آی۲۴ که به دیدگاههای دولت نتانیاهو نزدیک است، تصویر روزنامه همشهری را با عنوان «فهرست انتقام» بازتاب دادند و حضور نتانیاهو، مقامهای نظامی و دیپلماتیک اسرائیل و علامت هدفگیری روی تصویر نتانیاهو را برجسته کردند، اما تا زمان انتشار این گزارش واکنش رسمی جداگانهای از سوی دولت اسرائیل ارائه نشده است.
تهدید رهبران آمریکا، اسرائیل و اروپا به انتقام و مرگ بابت کشته شدن علی خامنهای در مراسم هفتروزه تشییع جنازه او شدت گرفت. در این مراسم دستنوشتهها و بیلبوردهای بسیاری حاوی درخواست کشتن ترامپ در دست شرکتکنندگان دیده شد و شخصیتهای سیاسی نزدیک به تندروهای جمهوری اسلامی در سخنرانیها و اظهار نظرهای خود طی یک هفته گذشته بر این موضوع تاکید کردند.
این تهدیدهای فزاینده ترامپ را به واکنش واداشت. او شامگاه جمعه ۱۹ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، نوشت اگر حکومت ایران برای ترور من اقدام کند، هزاران موشک دیگر به سوی ایران شلیک خواهد شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و رییس تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی، آمریکا را به «نقض» تفاهمنامه پایان جنگ متهم کرد. این در حالی است که در پی تشدید تنشها، جمهوری اسلامی بار دیگر شماری از کشورهای منطقه را هدف قرار داد.
قالیباف یکشنبه ۲۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مقامهای آمریکایی نوشت: «دوران توافقهای یکطرفه به پایان رسیده است. به شما هشدار داده بودیم: یا به تعهداتتان پایبند بمانید یا هزینهاش را بپردازید. اکنون با واقعیت روبهرو میشوید.»
او در ادامه، تصویری از بند پنجم تفاهمنامه تهران و واشینگتن را به اشتراک گذاشت.
در این بند آمده است جمهوری اسلامی با بهکارگیری تمام تلاش خود، ترتیباتی را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری بدون دریافت هیچ هزینهای و تنها برای مدت ۶۰ روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد.
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
جمهوری اسلامی این اقدام را مغایر با یادداشت تفاهم میداند و در روزهای گذشته، برخی شناورها را در این گذرگاه راهبردی هدف قرار داده است.
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) صبح ۲۱ تیر اعلام کرد در سومین دور از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در هفته جاری، حدود ۱۴۰ موضع نظامی را هدف قرار داده است.
سنتکام افزود این عملیات در پاسخ به حمله حکومت ایران به یک کشتی تجاری دیگر و با هدف کاهش توانمندیهای جمهوری اسلامی برای ادامه این حملات انجام گرفت.
رسانهها و مقامهای حکومت ایران تاکنون هدف قرار گرفتن شهرهای عسلویه، دیر، بوشهر، دشتی و تنگستان در استان بوشهر، شهر ویسیان در استان لرستان، «یک موقعیت نظامی» در اطراف یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، یک دکل ارتباطی در جنوب استان کرمان و «یک منطقه نظامی» در خنداب در استان مرکزی را تایید کردهاند.
در سوی دیگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به پایگاههای آمریکا در کشورهای قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن خبر دادند.
سپاه پاسداران نیز اعلام کرد یک شناور «متخلف» دیگر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. بدینترتیب، شمار کشتیهایی که در ۲۴ ساعت گذشته هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، به دو فروند رسید.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، ۲۱ تیر در مصاحبه با شبکه خبر صداوسیما گفت: «آمریکاییها باید از مفاد تفاهمنامه اسلامآباد تمکین کنند و مداخلات آمریکا برای ایجاد مسیر غیرقانونی در تنگه هرمز باعث ناامنی شده است.»
او با تکرار تهدیدات مقامهای حکومت ایران افزود: «به مداخلات دشمن پاسخ کوبنده دادیم... بانک اهداف نیروهای مسلح دائما در حال بهروزرسانی است.»
روزنامه نیویورکتایمز ۱۹ تیر گزارش داد تنگه هرمز همچنان کانون اصلی بحران به شمار میرود و جمهوری اسلامی اصرار دارد شناورهای تجاری باید از مسیر تعیینشده در آبهای سرزمینی ایران عبور کنند.
بر پایه این گزارش، بخشی از اختلاف دو طرف به ابهام در متن تفاهمنامه بازمیگردد و نحوه اجرای تعهدات تهران برای تامین امنیت شناورها در تنگه هرمز بهطور دقیق مشخص نشده است.
نیویورکتایمز افزود حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را درهم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده و در این عملیات حدود ۱۴۰ هدف نظامی را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام، این حملات در پاسخ به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده بامداد یکشنبه اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را به پایان رسانده است؛ عملیاتی که به گفته این فرماندهی با هدف پاسخگو کردن نیروهای ایرانی پس از حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد نیروهای آمریکایی در این عملیات حدود ۱۴۰ هدف نظامی حکومت ایران را با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق مورد حمله قرار دادند. این حملات با مشارکت جنگندههای مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا انجام شد.
بر اساس این بیانیه، اهداف مورد حمله شامل سایتهای موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی، انبارهای مهمات، شبکههای ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی ایران بوده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد که در مجموع طی سه شب حملات این هفته، بیش از ۳۰۰ هدف در ایران به دستور فرمانده کل قوای ایالات متحده هدف قرار گرفتهاند. به گفته این فرماندهی، هدف از این عملیاتها کاهش توانایی حکومت ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز بوده است.
در این بیانیه آمده است که با وجود تنشهای اخیر، عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به شمار میرود، همچنان ادامه دارد.
سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ابتدای ماه مه تاکنون به عبور ایمن بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردهاند.
دور تازه تنشهای نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شنبه در حالی آغاز شد که نیروی دریایی سپاه به یک کشتی تجاری که از مسیر جنوب تنگه هرمز عبور میکرد حمله کرد. در پاسخ به این حمله، ارتش آمریکا حملاتی را علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران انجام داد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این حملات دستکم به سمت کویت، اردن، قطر و بحرین تعدادی موشک و پهپاد انتحاری شلیک کردند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد در پی حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی کانتینری با پرچم قبرس در تنگه هرمز، آمریکا سومین دور حملات خود به اهداف ایران در هفته جاری را آغاز کرده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۷:۱۵ عصر شنبه به وقت شرق آمریکا، سومین دور حملات خود در هفته جاری علیه ایران را آغاز کردند.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد این حملات پس از آن انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گفته این فرماندهی، به طور آشکار به کشتی کانتینری با پرچم قبرس که در حال عبور از تنگه هرمز بود، حمله کردند.
بر اساس این بیانیه، در پی این حمله یک عضو غیرنظامی خدمه کشتی مفقود شده و این شناور به دلیل آتشسوزی در داخل کشتی و وارد آمدن خسارت قابل توجه به موتورخانه، دیگر قادر به ادامه مسیر نیست.
سنتکام همچنین تاکید کرد که پس از حملات پیشین به کشتیهای تجاری، بار دیگر به [حکومت] ایران فرصت داده شده بود تا پایبندی خود به «یادداشت تفاهم» میان دو طرف را نشان دهد، اما تهران «بار دیگر در انجام این تعهد ناکام ماند.»
در این بیانیه آمده است که ایالات متحده در پاسخ، با ادامه حملات خود در پی آن است که توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز را تضعیف کند و «هزینه سنگینی» بر تهران تحمیل کند.
سنتکام تاکید کرد این حملات به دستور فرمانده کل قوای ایالات متحده انجام میشود.
ساعاتی پیش از آن، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» در منطقه خوانده، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داد و آمریکا را به حملات بیشتر تهدید کرده بود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» در منطقه خوانده، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با «شلیک اخطار» خبر داد و آمریکا را به حملات بیشتر تهدید کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه ۲۱ تیر با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که تنگه هرمز از این پس تا اطلاع ثانوی و تا پایان «مداخلات آمریکا» در منطقه بسته خواهد بود و هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه را نخواهد داشت.
در این اطلاعیه نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد یک فروند «کشتی متخلف» پس از بیتوجهی به اخطارها و تلاش برای عبور از «مسیر غیرمصوب»، هدف «شلیک اخطار» قرار گرفته و متوقف شده است.
سپاه مدعی شد پیشتر درباره «مداخلات بیگانگان» و «تعیین غیرقانونی مسیر حرکت کشتیها» در تنگه هرمز هشدار داده بود و اعلام کرده بود که ادامه این روند با «برخورد قاطع» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه آمده است که ساعاتی پیش، «با تحریک بیگانگان»، چند کشتی تلاش کردند از مسیرهای «غیرمصوب» عبور کنند و به اخطارها برای اصلاح مسیر توجهی نکردند.
به گفته نیروی دریایی سپاه، یکی از این کشتیها که به ادعای این نیرو سامانههای شناسایی خود را خاموش کرده و «امنیت دریایی را به مخاطره انداخته بود»، با شلیک اخطار متوقف شد.
سپاه این حادثه را دلیلی برای بستن تنگه هرمز اعلام کرد و مدعی شد که ناامنی ایجادشده ناشی از «مداخله غیرقانونی بیگانگان» بوده است.
نیروی دریایی سپاه همچنین هشدار داد که اگر به گفته این نیرو، «دشمن متجاوز» از این حادثه بهعنوان بهانهای برای حمله جدید به ایران استفاده کند، با «پاسخی شدید» روبهرو خواهد شد و «پایگاههای جدید دشمن در منطقه» هدف حمله قرار خواهند گرفت.
در پایان این بیانیه، سپاه مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از این تحولات را متوجه «دشمن آمریکایی-صهیونی» و کشورهایی دانست که به گفته این نیرو، خاک خود را در اختیار پایگاههای آمریکا قرار دادهاند.
این اقدام سپاه در حالی صورت گرفته است که پیش از این اعلام شده بود دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا شنبه با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند. مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که در صورت خودداری تهران از این اقدام، با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.