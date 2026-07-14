آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، به شبکه اسکاینیوز گفت بر اساس حقوق بینالملل، هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند، هیچگونه عوارضی وضع کند.
او افزود به تعامل با همه طرفها ادامه خواهد داد تا مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز بماند.
این اظهارات در واکنش به تشدید تنشها و تلاش دولت آمریکا برای دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز مطرح شد.
شبکه اسکاینیوز سهشنبه ۲۳ تیر به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی گزارش داد ۵۵ ماهیگیر ایرانی که در ماههای اخیر از سوی گارد ساحلی امارات بازداشت شده بودند، آزاد شدهاند.
سفارت جمهوری اسلامی اعلام کرد این ماهیگیران بهدلیل «شرایط ویژه» حاکم بر منطقه در جریان جنگ ماههای اخیر بازداشت شده بودند.
بر اساس این گزارش، سفارت جمهوری اسلامی در حال پیگیری بازگرداندن این ماهیگیران به ایران است.
با افزایش حملات آمریکا در ایران و شکلگیری آرایش جدید دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، خاورمیانه شاهد شکلگیری نظم امنیتی جدید با محوریت تنگه هرمز است. در این میان، گمانهزنیها درباره گام بعدی دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» درباره این موضوع میگوید.
وزارت خارجه عمان سهشنبه ۲۳ تیر اعلام کرد این کشور در پی بحثها و دیدگاههای مطرحشده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، به همکاری شفاف و بیطرفانه با همه طرفها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این آبراه، کاملا مطابق با حقوق بینالملل، ادامه میدهد.
این وزارتخانه افزود عمان به تعهدات خود بهعنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها کاملا پایبند است و از همه طرفها خواست به حقوق بینالملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.
سنتکام اعلام کرد هدف از حملات به مواضع جمهوری اسلامی، کاهش توانایی حکومت ایران برای حمله به کشتیهای تجاری است. بنا بر بیانیه سنتکام، در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، از واکنشها در آمریکا به این حملات میگوید
به گزارش خبرگزاری ایرنا، شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد انفجار یک پرتابه در مجاورت سایت تولید آب و برق این جزیره در بامداد سهشنبه ۲۳ تیر، به بخشی از نیروگاه آسیب زده و برخی پارامترهای فنی واحدهای تولید برق را تغییر داده است.
این شرکت افزود میزان خسارت در حال بررسی است و ممکن است برای انجام تعمیرات، تعدادی از واحدهای تولید برق از مدار خارج شوند؛ در این صورت خاموشیهای موقت و زمانبندیشده اعمال خواهد شد.
با وجود این حمله، جریان آب و برق کیش قطع نشد و شرکت آب و برق از ساکنان خواست در مصرف انرژی صرفهجویی کنند.