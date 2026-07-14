عمان خواستار بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر اساس حقوق بینالملل شد
وزارت خارجه عمان سهشنبه ۲۳ تیر اعلام کرد این کشور در پی بحثها و دیدگاههای مطرحشده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، به همکاری شفاف و بیطرفانه با همه طرفها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این آبراه، کاملا مطابق با حقوق بینالملل، ادامه میدهد.
این وزارتخانه افزود عمان به تعهدات خود بهعنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها کاملا پایبند است و از همه طرفها خواست به حقوق بینالملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.
سنتکام اعلام کرد هدف از حملات به مواضع جمهوری اسلامی، کاهش توانایی حکومت ایران برای حمله به کشتیهای تجاری است. بنا بر بیانیه سنتکام، در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، از واکنشها در آمریکا به این حملات میگوید
به گزارش خبرگزاری ایرنا، شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد انفجار یک پرتابه در مجاورت سایت تولید آب و برق این جزیره در بامداد سهشنبه ۲۳ تیر، به بخشی از نیروگاه آسیب زده و برخی پارامترهای فنی واحدهای تولید برق را تغییر داده است.
این شرکت افزود میزان خسارت در حال بررسی است و ممکن است برای انجام تعمیرات، تعدادی از واحدهای تولید برق از مدار خارج شوند؛ در این صورت خاموشیهای موقت و زمانبندیشده اعمال خواهد شد.
با وجود این حمله، جریان آب و برق کیش قطع نشد و شرکت آب و برق از ساکنان خواست در مصرف انرژی صرفهجویی کنند.
جنگ ۴۰ روزه، نه فقط به حذف زمامدار تمامیتخواه جمهوری اسلامی، بلکه به کشتهشدن دهها مقام ارشد نظامی و امنیتی و حکومتی رژیم ولایت فقیه منجر شد.
علاوه بر وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و نیز فرمانده بسیج و جانشین او و رییس سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و جانشینش، دهها فرمانده سپاه پاسداران، بسیج، نیروی قدس سپاه و نیروی انتظامی در جنگ ۴۰ روزه کشته شدند.
بسیاری از کشتهشدگان، منصوبان و معتمدان دیرین شخص خامنهای بودند، و اغلب آنها از بازیگران مهم، پرتجربه و کارآزموده حکومت استبدادی.
محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، از پرسابقهترین و مهمترین چهرههای نظامی که در جنگ ۳۳روزه در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه، فرماندهی جنگ حزبالله با اسرائیل را برعهده داشت، از مهمترین حذفشدگان نظام ولایت فقیهی است. مقام ارشد نظامی که به گزارش مقامهای حکومتی، حفاظت از اطلاعات و رعایت مسائل امنیتی را به شدت لحاظ میکرد.
پاکپور در مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و پیش از آن، فرمانده نیروی زمینی از عاملان سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و بهویژه قتل عام دیماه ۱۴۰۴ بود.
علاوه بر اهمیت ویژه حذف محمد پاکپور از رژیم ولایت فقیه، باید به کشته شدن علی لاریجانی در جنگ ۴۰روزه اشاره کرد. یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و امنیتی حکومت که بیش از چهار دهه در منصبهای مختلف ایفای نقش کرد و به دلیل تعهد خود به ولی فقیه، ارتقاء یافت.
لاریجانی با پیشینه ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، و با حکم خامنهای برای یک دهه ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت. او برای سه دوره، ریاست مجلس شورای اسلامی را هم بر عهده داشت.
لاریجانی علاوه بر پیگیری پروژه راهبردی همکاری تهران و پکن، در یک سال و نیم پایانی زندگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بود و نقشی کلیدی در قتل عام دیماه داشت. علی لاریجانی را با اطمینان میتوان از معدود استراتژیستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد که پس از کشتهشدن خامنهای به چهره نخست رژیم سیاسی تبدیل شد.
ترور لاریجانی، حذف سیاستمداری بود که رژیم اقتدارگرا به دشواری میتواند جایگزین همترازی برای او معرفی کند.
در کنار حذف پاکپور و لاریجانی از ساختار قدرت، میتوان به اهمیت کشتهشدن علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و از مشاوران ارشد خامنهای اشاره کرد. یکی از باسابقهترین و پرتجربهترین کارگزاران استبداد دینی که شبکهای از مناسبات مافیایی را در پیوند دو حوزه ثروت و قدرت، به نفع بازتولید و تداوم نظام ولایت فقیه در اختیار داشت.
کشتهشدن بازیگران مهمی مانند شمخانی، لاریجانی و پاکپور، تنها به معنای حذف یک شخصیت و کارگزار برجسته حکومت نیست، بلکه همزمان، و در عمل، به معنای ایجاد اختلال جدی در شبکه نیروهایی است که در راستای استمرار و تحکیم استبداد دینی ایفای نقش میکند.
این، واقعیتی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و به ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است؛ وضعیتی که به معنای تضعیف رژیم سیاسی، با وجود تداوم ظاهری ساختار قدرت و نهادهای حکومتی، و البته، فراهمشدن شرایطی کمسابقه برای مخالفان حکومت و اکثریت ناراضی و تغییرخواه برای گذار از استبداد دینی است.
یک دانشآموز ساکن بندرعباس در پیامی به ایراناینترنشنال از وقوع انفجارهای مهیب همزمان با برگزاری امتحان نهایی ادبیات پایه دوازدهم خبر داد. به گفته این شهروند، صدای سه انفجار باعث قطع برق حوزه امتحانی، شکستن شیشهها و خروج دانشآموزان از جلسه امتحان شد.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد