شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماری‌ها قرار گرفته‌اند.

چند نفر از زندانیان امنیتی در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، وضعیت نگهداری معترضان دی‌ماه در این زندان را شرح دادند.

ساس، کف‌خوابی و بیماری

بر اساس روایت معترضان بازداشت‌شده، تعداد زندانیان در ماه‌های اخیر دست‌کم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.

هر بند زندان تهران بزرگ ۱۵ اتاق ۱۵ تخته دارد و هر اتاق شامل پنج تخت سه طبقه است.

زندانیان معمولا یکی از تخت‌ها را تبدیل به آشپزخانه می‌کنند و خوراکی و نان را روی آن می‌چینند. بنابراین تنها ۱۴ تخت برای خواب باقی می‌ماند: یعنی ۲۱۰ نفر به تخت دسترسی دارند اما مسئولان، در این فضا حدود ۵۰۰ نفر را می‌گنجانند.

در هر اتاق ۱۵ تخته، حداقل ۳۰ نفر حضور دارند و همین باعث شده نیمی از زندانیان «کف‌خواب» شوند و شب‌ها در کریدورها بخوابند.

این شاهدان، وضعیت بهداشت و نظافت تهران بزرگ را «فاجعه» توصیف کردند: «فضایی پر از ساس، شپش، انواع حشرات، ویروس و میکروب ...»

یکی از شاهدان گفت: «ساس از سر و کول زندانیان بالا می‌رود و همه در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها هستند .... به دلیل ازدحام زیاد، اگر یک نفر بیمار شود، بلافاصله تمام بند مریض می‌شوند. مثلا یک ویروس سرماخوردگی، همه را از پا می‌اندازد.»

از طرف دیگر، بهداری زندان بسیار ناکارآمد و دسترسی به دارو محدود است.

یکی از زندانیان سابق گفت: «خانواده‌ها به هزار بدبختی به بازداشتی‌ها دارو می‌رساندند و همان هم عموما بین همه تقسیم می‌شود. چون بهداری عملا کاری انجام نمی‌دهد. فقط اگر کسی واقعا رو به مرگ باشد او را به بهداری منتقل می‌کنند.»

پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از زندان تهران بزرگ درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاع‌رسانی کرده بودند.

در یک نمونه، رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان می‌گذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانی‌ها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.

او همچنین به امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز، غیر استریل بودن بهداری و کمبود پزشک و کادر درمان اشاره کرده بود.

نبود آب آشامیدنی کافی

یکی از بحران‌های همیشگی زندان، نبود وسایل گرمایشی در زمستان و سرمایشی در تابستان است.

در کنار این‌ها، در زندان تهران بزرگ خبری از آب آشامیدنی پاکیزه نیست.

به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، زندانیان آب را خودشان از فروشگاه زندان می‌خرند اما همین حالا و در میانه تابستان، گاهی فروشگاه آب معدنی نمی‌آورد و ممکن است تا سه روز آب تمیز برای آشامیدن به دست زندانیان نرسد.

بسیاری که تحمل چنین شرایطی را ندارند، مجبورند از آب خود زندان استفاده کنند که بیماری‌زاست.

گاهی از غذا خبری نیست

زندانیان در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش تهران بزرگ، وضعیت غذای زندان را هم «فاجعه و فاقد کیفیت» توصیف کردند.

به گفته آن‌ها همین غذا هم گاهی ارائه نمی‌شود؛ یعنی هر چند روز یک‌بار، یک یا حتی دو وعده، خبری از غذای زندان نیست.

شانزدهم تیر نیز زندانیان سیاسی بند شش این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمام‌ها خبر داده و گفته بودند این اقدامات برای «اعمال فشار» بر آنان انجام شده است.

آن‌ها تاکید کرده بودند ملاقات‌های روز سه‌شنبه نیز لغو و حق ملاقات از آنان گرفته شده است.

مشکل حمام و سرویس‌های «غیر بهداشتی»

شماری از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ به ایران‌اینترنشنال گفتند اساسا در حمام، آب گرم و نظافت وجود ندارد و چه زمستان و چه تابستان، همیشه آب سرد است.

به گفته آن‌ها، وقتی به مسئولان زندان یا تیپ اعتراض می‌شود، در پاسخ می‌گویند امکان تامین آب گرم ندارند و زندانیان باید با همین شرایط کنار بیایند.

از طرف دیگر، در بسیاری از روزهای هفته، چاه توالت‌ها گرفته است.

یکی از شاهدان عینی گفت: «یک‌بار به مدت سه روز، توالت‌ها قابل استفاده نبودند. کار به جایی رسید که زندانیان هنگام سرشماری اعتراض کردند. مسئولان زندان مجبور شدند کسی را بفرستند تا چاه دستشویی‌ها را باز کند.»

به گفته او، در حمام و دستشویی، مواد شوینده به قدر کافی وجود ندارد، پتوها و فرش‌ها و ظرف‌ها همه کثیف هستند و برای همین، خیلی‌ها دچار بیماری پوستی مسری «گال» می‌شوند.

هواخوری اجباری زیر آفتاب و دمای ۴۰ درجه

یکی دیگر از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ، به مشکل «هواخوری اجباری» اشاره کرد.

این زندان که در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران، در بخش فشافویه شهرستان ری قرار دارد، در منطقه‌ای بیابانی است و در تابستان به شدت گرم می‌شود.

مسئولان زندان در هوای بسیار گرم تابستان، زندانیان را مجبور می‌کنند هر روز دست‌کم دو ساعت در محوطه‌ای آزاد و بدون سقف، زیر آفتاب بمانند.

به گفته این شاهد عینی، این وضعیت در زمستان هم برقرار است: «در سرما حتی اگر یخ می‌زدی هم اجازه نمی‌دادند به داخل بند برگردی.»

در چنین شرایطی و با وجود شمار بازداشت‌شدگان بیش از ظرفیت زندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش وثیقه برای آزادی موقت معترضان تا زمان برگزاری دادگاه نیست.

چالش «ارزی‌ها» و «شعبه‌ای‌ها»

زندانیان زندان تهران بزرگ همواره از دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده‌اند، اما با افزایش شمار افراد محبوس در این زندان پس از انقلاب ملی ایرانیان، این بحران شدیدتر شده است.

تا پیش از نوروز، دو زندان تهران بزرگ و اوین بود که بازداشتی‌های پایتخت را پذیرش می‌کرد.

شماری از معترضان که در بازداشتگاه‌های امنیتی نامشخص مانند یک-‌الف حضور داشتند هم بعد از مدتی به تهران بزرگ منتقل می‌شدند که ظرفیت بیشتری داشت.

در آن هفته‌ها، زندان اوین هم پر شده بود و بعضی از زندانیان آن به تهران بزرگ منتقل شدند.

همه این موارد باعث شد شمار زندانیان، بسیار بیشتر از فضای زندان شود و معترضان بازداشتی با وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از حالت عادی مواجه شوند.

یکی از افرادی که دی‌ماه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد، به ایران‌اینترنشنال گفت پیش از نوروز، سه بند یک، دو و چهار از تیپ شش این زندان را به «بچه‌های اعتراضی» اختصاص داده بودند.

به گفته او، کلیدواژه سیستم قضایی برای این معترضان «ارزی» بود.

مشخص نیست که چرا مقام‌ها و دست‌اندرکاران قوه قضاییه جمهوری اسلامی، معترضان بازداشت‌شده دی‌ماه را با این ادبیات خطاب می‌کنند.

در همان روزهای بازداشت‌های گسترده دی‌ماه، «ارزی‌ها» در سه بندی اسکان یافتند که پیش‌تر متعلق به زندانیانی با جرایمی مانند «مصرف مواد مخدر» یا «سرقت» بود.

در زندان اوین، معمولا خود زندانیان سیاسی یا معترضان، مسئولیت اداره بند را بر عهده دارند.

با این حال در این سه بند تهران بزرگ، وکیل بند و انتظامات از معترضان بازداشت‌شده نیستند، بلکه افرادی با اتهامات سرقت و مواد مخدر، اداره بندها را بر عهده دارند. افرادی که در ادبیات زندان، آن‌ها را «شعبه‌ای» خطاب می‌کنند.

یکی از شاهدان عینی توضیح داد: «برخی از شعبه‌ای‌ها درکی از وضعیت اعتراضات دی نداشتند و حتی اگر در لفظ به معترضان می‌گفتند هوایتان را داریم، اما در عمل با معترضان بازداشتی رفتارهایی بد و توهین‌آمیز داشتند و با آن‌ها درگیر می‌شدند. افسر نگهبان هم البته با آن‌ها همراهی می‌کرد.»

به گفته او، «این دسته از شعبه‌ای‌ها، گاهی توطئه می‌چیدند تا یکی از بازداشتی‌ها را بکشند».

به گفته این شاهد عینی، زندانیان غیر‌سیاسی در یک مورد، درگیری بزرگی راه انداختند و به دو نفر از معترضان چاقو زدند؛ به‌طوری‌ که دست یک نفر از آن‌ها دچار جراحاتی جدی و شدید شد.

این شاهد عینی تاکید کرد بسیاری از بازداشتی‌ها اغلب بسیار جوان و در سنین پایین هستند و مواجهه با چنین فضایی باعث شده در شرایط روحی بسیار بدی قرار بگیرند.