ترامپ دستور توقف روابط تجاری با اسپانیا را صادر کرد
در پی تشدید اختلافات میان واشینگتن و مادرید، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو اعلام کرد خواهان توقف روابط تجاری با اسپانیا است.
در پی تشدید اختلافات میان واشینگتن و مادرید، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو اعلام کرد خواهان توقف روابط تجاری با اسپانیا است.
ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر در گفتوگو با خبرنگاران در آنکارا، اسپانیا را «متحدی افتضاح» در ناتو خواند و گفت امکان حلوفصل اختلافات با این کشور وجود ندارد.
او به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دستور داد تمام روابط تجاری با اسپانیا را متوقف کند.
ترامپ افزود: «دیگر نمیخواهیم هیچگونه تبادل تجاری با اسپانیا داشته باشیم. اسپانیا شریکی افتضاح در ناتو است. آنها مشارکت نمیکنند و سهم خود را نمیپردازند. نمیخواهم هیچ کاری با اسپانیا داشته باشم. همه روابط تجاری با اسپانیا، حتی سفرها، باید قطع شود.»
روابط واشینگتن و مادرید در ماههای اخیر دچار تنش شده است. اسپانیا بهصراحت درخواست ترامپ برای افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی را رد کرده است.
دولت سوسیالیست اسپانیا همچنین اجازه استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاههای نظامی این کشور برای کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را نداده است.
واکنش اسپانیا
دفتر پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در واکنش به اظهارات ترامپ اعلام کرد این سخنان را در چارچوب رویکرد همیشگی او ارزیابی میکند.
این نهاد افزود روابط دوجانبه به سود هر دو کشور است.
مونیکا گارسیا، وزیر بهداشت اسپانیا، اما با لحنی تندتر به سخنان ترامپ واکنش نشان داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما کشوری مستقل و دموکراتیک هستیم که از چندجانبهگرایی و صلح دفاع میکند. آنچه واقعا نگرانکننده است، اشتباه گرفتن دیپلماسی با زورگویی است.»
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپاییاش در ناتو تبدیل شده است.
ترامپ در ماههای اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با حکومت ایران متهم کرده است.
ادامه اختلافات در ناتو
خبرگزاری رویترز گزارش داد رهبران اروپایی امیدوار بودند اجلاس سران ناتو در آنکارا با نمایش وحدت، تاکید بر حمایت از اوکراین و کاهش اختلافات داخلی، تصویری منسجم از این ائتلاف ارائه دهد.
این رسانه افزود با این حال، اظهارات ترامپ درباره پایان آتشبس با جمهوری اسلامی، لزوم کنترل گرینلند و قطع روابط تجاری با اسپانیا، این تلاشها را تحتالشعاع قرار داد.
ترامپ ۱۷ تیر گفت: «گرینلند برای ایالات متحده اهمیت بسیار زیادی دارد، اما برای دانمارک اهمیتی ندارد. زمانی که دانمارک در کمتر از یک روز به اشغال نازیها درآمد، هیتلر ظرف یک روز آن را تصرف کرد، از ما خواستند از گرینلند محافظت کنیم. ما هم کنترل گرینلند را در دست گرفتیم، اما بعد در اقدامی احمقانه، آن را پس دادیم.»
در سوی دیگر، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، بار دیگر تاکید کرد گرینلند قابل واگذاری نیست.
او ادامه داد: «ما آمادهایم از هر وجب از خاک ناتو، از جمله سرزمین خودمان، دفاع کنیم.»
به گزارش رویترز، تنشهای اخیر همچنین تصمیم اعضای ناتو برای افزایش هزینههای دفاعی را تا حدی به حاشیه راند.
این ائتلاف ۱۶ تیر از مجموعهای از ابتکارهای نظامی به ارزش دستکم ۵۰ میلیارد دلار رونمایی کرده بود.
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ بهعنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته میشود.
این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید، اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاستهای خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد، اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.