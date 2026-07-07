رجب طیب اردوغان: به ما وعده تحویل پنج جنگنده اف-۳۵ داده شده است
اردوغان گفت موضوع جنگندههای اف-۳۵ مسئله تازهای نیست و آنکارا همچنان منتظر اجرای وعده تحویل پنج فروند از این جنگندههاست.
او ابراز امیدواری کرد این موضوع در نشست ناتو روندی مثبت پیدا کند.
اردوغان همچنین گفت در دیدار با دونالد ترامپ درباره جنگ روسیه و اوکراین گفتوگو خواهد کرد.
در سالن دادگاه، جایگاه خبرنگاران و تماشاگران با یک دیواره شفاف از جنس شیشه اکریلیک (پلکسیگلاس) از محل استقرار قضات، متهمان و وکلایشان جدا شده است. در بالانشین سالن، هیات قضایی متشکل از دو قاضی و یک منشی دادگاه، که هر سه زن هستند، ریاست جلسه را بر عهده دارند.
روی نیمکت متهمان، علی س.، مردی ۵۴ ساله، اهل افغانستان و دارای تابعیت دانمارک، به عنوان متهم ردیف اول نشسته است. در پشت سرش تواب م.، ۴۲ ساله، که او هم تبعه افغانستان است، به عنوان متهم ردیف دوم قرار دارد.
دفاع از هر دو متهم را وکلایی ایرانیتبار بر عهده دارند.
در سوی دیگر دیوار شفاف، جایی که بخشی از آن برای خبرنگاران و بخشی هم برای حاضران در نظر گرفته شده است، فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، نشسته و با دقت به اظهارات یکی از شاهدان گوش میدهد و پیوسته یادداشت برمیدارد.
این نخستین بار نیست که نام او در پروندهای مرتبط با طرحهای تروریستی جمهوری اسلامی مطرح میشود و این بار نیز بنا بر کیفرخواست، یکی از اهداف احتمالی عملیات برنامهریزیشده بوده است.
دادگاه راس ساعت تعیین شده با سخنان یکی از مسئولان ارشد تحقیقات اداره پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) به عنوان شاهد آغاز میشود.
این مقام پلیس که او هم زن است، جزییات گستردهای از روند تحقیقات را نه از روی برگه که همه را از حفظ تشریح میکند.
به گفته او، تلفنهای همراه متهم اصلی برای مدت طولانی تحت شنود و نظارت قرار داشته و در چندین سفرش به نقاط مختلف، به طور مستمر تحت مراقبت ماموران امنیتی بوده است.
بر اساس تحقیقات، علی س. طی سال گذشته چندین بار به ایران سفر کرده و در جریان این سفرها با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی و مسئولان مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده است.
متهم ردیف اول در یکی از این سفرها، در دی ماه سال گذشته، از برلین به ترکیه و سپس به ایران رفته و در آنجا با رابطان خود ملاقات میکند.
به گفته شاهد، او به طور مستمر به ایران سفر میکرده و حتی با مسئول بخش اسرائیل در نیروی قدس سپاه پاسداران نیز دیدار داشته است.
بخش قابل توجهی از اطلاعات پرونده از بررسی تلفن همراه متهم ردیف اول به دست آمده است.
بررسیها نشان داده که او پیش از سفر به برلین، نشانی فروشگاه کوشر متعلق به یهودیان را جستوجو کرده بوده و ماموران هنگام مراقبت از او، مشاهده کردهاند که مقابل یکی از این فروشگاهها ایستاده و با تلفن همراه خود مشغول تصویربرداری است.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی میگوید: «در ظاهر به نظر میرسید که علی در حال مکالمه تلفنی است، اما ما میدانستیم که در واقع از محل فیلمبرداری میکند.»
تحقیقات همچنین نشان میدهد که متهم ردیف اول پس از بازگشت از ایران، علاوه بر جستوجوی نشانی فروشگاههای یهودیان، بهدنبال آدرس یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، نیز بوده است.
اسنادی در صفحه نمایش بزرگ دادگاه ارائه میشود که حاوی تصاویر و اسکرینشاتهایی از گوشی علی س. است. عکسهایی از فولکر بک که در حافظه دستگاه او ذخیره شده است. موضوعی که به گفته شاهد، فرضیه برنامهریزی برای حمله به او را تقویت میکند.
علی س. به تنهایی نمیتوانسته است عملیاتی را که گفته میشود کارفرمایان سپاهیاش انجام آن را از او خواسته بودند، به سرانجام برساند. بنابراین باید گروهی را تشکیل میداده که هم انگیزه داشته باشد و هم بتواند به آن اعتماد کند.
او تواب م. را که یکی از شهروندان افغانستانی ساکن دانمارک است و «دستکم انگیزه مذهبی، ضد یهودی و اسرائیلی دارد»، انتخاب میکند. تواب جوانی بلند قد با ریشی کوتاه است که ریشش کمی هم سفید شده. او میپذیرد با علی همکاری کند.
عکسهای با کیفیتی از جلسه علی و تواب در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که در رستوران مکدونالد تهیه شدهاند. دیدارهای این دو نفر که فکرش را نمیکردند دستگاههای اطلاعاتی تا این اندازه به آنان نزدیک باشند و رفت و آمدهایشان را ثبت کنند، اغلب در این رستوران برگزار میشده است .
شاهد دادگاه از چندین نام در دادگاه پرده برمیدارد که همگی از رابطان علی بودهاند؛ از حاج علی و کاظم تا وحید و ....
تصاویر پروفایل (آواتار) برخی از رابطان او در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که دارای نمادهای ضدیهودی و ضداسرائیلی هستند.
پیامرسان تلگرام یکی از ابزارهای ارتباطی متهمان با کارفرمایان سپاهی آنان بوده است.
کارفرمای علی س. به او دستور داده فروشگاه مواد غذایی کوشر را به آتش بکشد. اما این کار باید بهوسیله افرادی انجام شود که دو انگیزه داشته باشند: نیاز مالی داشته باشند، و از اسرائیل و یهودیان متنفر باشند.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی فاش میکند که علی این موضوع را با دخترش در میان میگذارد و از او میپرسد آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را میشناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک (معادل تقریبی چهار هزار یورو)، یکی از فروشگاههای یهودیان را به آتش بکشد؟
به نظر میرسد علی و همدست او قرار بوده عملیاتی پیچیده انجام دهند که چند بُعدی باشد.
وقتی میان دو متهم صحبت از تهیه اسلحه بوده، این یعنی قرار بوده افرادی هم کشته شوند.
دادگاه عالی هامبورگ در ۱۷ جلسه باقی مانده این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد و علی و تواب هم که فعلا نگرانی در چهرهشان دیده نمیشود، با کمک وکلای ایرانیتبارشان آزادانه از خود دفاع خواهند کرد؛ بدون دستبند و بدون فشار و تهدید.
و اما فولکر برای دومین بار چهره افرادی را میبیند که متهم به طرحریزی برای قتل او هستند.
او میگوید از اینکه قاتلان احتمالیاش بازداشت شدهاند حس رضایت دارد اما درونش آرام نیست.
نهادهای امنیتی آلمان در ماههای اخیر نسبت به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا هشدار دادهاند.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان پیشتر اعلام کرده است جمهوری اسلامی ممکن است پس از تحولات اخیر منطقه، دامنه عملیاتهای اطلاعاتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
هشداری که این پرونده، از نگاه مقامهای امنیتی، یکی از نمونههای عملی آن به شمار میرود.
همزمان با سفر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، به دمشق، دو انفجار در نزدیکی محل دیدارهای او رخ داد و ۱۸ نفر، از جمله چهار مامور پلیس، زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۶ تیر گزارش داد این انفجارها در منطقهای شلوغ میان ساختمان وزارت گردشگری و موزه ملی، در آن سوی خیابان هتل «فور سیزنز» رخ داد؛ جایی که مکرون پیش از عزیمت به کاخ ریاستجمهوری سوریه، با نمایندگان جامعه مدنی دیدار کرده بود.
کاخ الیزه اعلام کرد مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، دیدار کرده است.
کاخ الیزه تاکید کرد برنامههای از پیش تعیینشده مکرون بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
به گزارش رویترز، نخستین انفجار پس از حرکت کاروان حامل مکرون به سمت کاخ ریاستجمهوری سوریه رخ داد. انفجار دوم نیز در کنار یک آمبولانس پارکشده در محل حادثه، جایی که بیش از ۲۰ نفر تجمع کرده بودند، به وقوع پیوست.
خبرنگار رویترز که همراه گروه خبری مکرون در سوریه به سر میبرد، گفت در طول برنامههای صبحگاهی رییسجمهوری فرانسه، هیچ صدای انفجاری به گوش نرسید و هیچ نشانهای از آشفتگی و اختلال در روند امور مشاهده نشد.
در پی این انفجار، شعلههای آتش و دود غلیظ سیاه از نزدیکی فروشگاههای اطراف به هوا برخاست و نیروهای امدادی برای مهار آتشسوزی وارد عمل شدند.
رویترز نوشت این انفجارها بار دیگر چالشهای امنیتی سوریه را برجسته کرده است.
مکرون نخستین رییس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا به شمار میرود که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴، به سوریه سفر کرده است.
شبکه دولتی الاخباریه سوریه گزارش داد نیروهای امنیتی عملیات جستوجو را برای شناسایی عاملان انفجارها آغاز کردهاند.
یک منبع امنیتی نیز به رویترز گفت پس از حادثه، مسیرهای منتهی به محل انفجار مسدود و تدابیر امنیتی در منطقه تشدید شد.
چالشهای امنیتی و مسیر دشوار دولت الشرع
رویترز در ادامه نوشت سفر مکرون با هدف نمایش روند گذار سیاسی سوریه تحت رهبری الشرع انجام شده است.
الشرع پس از رسیدن به قدرت کوشیده برای بازسازی سوریه در پی ۱۳ سال جنگ ویرانگر، روابط نزدیکی با کشورهای غربی و قدرتهای منطقهای برقرار کند.
با این حال، چالشهای امنیتی همچنان از مهمترین موانع پیش روی دولت سوریه محسوب میشوند.
هفته گذشته انفجار بمبی در یک کافه در دمشق به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر انجامید. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن حمله را بر عهده نگرفته است.
در جریان جنگ داخلی سوریه، گروههای شبهنظامی مختلف، از جمله داعش، در بخشهایی از این کشور نفوذ یافتند.
داعش از ماه فوریه تاکنون مسئولیت چندین حمله علیه نیروهای دولتی سوریه را بر عهده گرفته و از آغاز مرحلهای تازه از عملیات خود علیه دولت الشرع خبر داده است.
رویترز افزود الشرع که از اعضای اکثریت مسلمانان سنی سوریه است، پس از پایان بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد، وعده داده نظامی فراگیر و مبتنی بر مشارکت همه گروهها در سوریه ایجاد کند.
با این حال، ادامه درگیریهای فرقهای و قومی، تحقق این وعده را با چالش روبهرو کرده است.
در ماههای گذشته، درگیری میان نیروهای حامی دولت و اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی به کشته شدن صدها نفر انجامید و به نگرانیها درباره ثبات و امنیت سوریه دامن زد.
مقامهای ونزوئلا اعلام کردند شمار جانباختگان دو زمینلرزه این کشور به ۳۵۳۵ نفر رسیده است. همچنین بیش از یک هفته پس از وقوع این فاجعه مرگبار، نزدیک به ۱۸ هزار نفر همچنان بیخانمان هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز، رییس پارلمان ونزوئلا، شامگاه دوشنبه ۱۵ تیر گفت بر اساس تازهترین آمار رسمی، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر در این زمینلرزهها زخمی شده و ۱۷ هزار و ۸۵۴ نفر خانههای خود را از دست دادهاند.
این دو زمینلرزه با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، سوم تیر تنها در فاصله چند ثانیه از یکدیگر رخ دادند و کاراکاس و مناطق ساحلی اطراف آن را لرزاندند.
آمار جدید از ابعاد گسترده فاجعه در کاراکاس و لا گوایرا، منطقهای ساحلی که بیشترین آسیب را در زلزله دیده است، حکایت دارد.
معاونت اجتماعی ریاستجمهوری ونزوئلا اعلام کرد دستکم ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر در ۸۰ مرکز اسکان موقت در کاراکاس و لا گوایرا مستقر شدهاند.
این در حالی است که انتقادها از عملکرد حکومت ونزوئلا در قبال این بحران بالا گرفته و شماری از شهروندان واکنش دولت را «دیرهنگام و ناکافی» توصیف کردهاند.
سازمانهای امدادرسان بینالمللی، از جمله کمیته بینالمللی نجات، نیز از واکنش دولت انتقاد کردهاند.
در سوی دیگر، دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، از عملکرد دولت در مدیریت این فاجعه دفاع کرد و گفت نیروهای امنیتی «بلافاصله» پس از وقوع زمینلرزهها به نقاط آسیبدیده اعزام شدند.
او همچنین از تشکیل یک یگان نظامی جدید برای کمک به مدیریت بحرانها و بلایای طبیعی در آینده خبر داد.
هشدار درباره مخاطرات بهداشتی در مناطق زلزلهزده
مائوریسیو سرپا کالدرون، مشاور مرکز عملیات اضطراری سازمان بهداشت پانآمریکا در واشینگتن، درباره افزایش مخاطرات بهداشتی در محلهای اسکان موقت شهروندان زلزلهزده ونزوئلایی هشدار داد.
او در مصاحبه با رویترز گفت: «یکی از پیامدهای زلزله ایجاد پناهگاهها یا اردوگاههای موقت است. خطرهای بهداشتی در این مکانها به ازدحام جمعیت، تهویه محدود، اختلال در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مشکلات آب و بهداشت، و مدیریت نامناسب مواد غذایی و پسماندها مرتبط است.»
او افزود اولویتهای فوری در شرایط کنونی شامل مقابله با عفونتهای تنفسی، اسهال، بیماریهای پوستی، عفونت زخمها، تب دنگی و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن مانند کزاز، سرخک، سرخجه، دیفتری، سیاهسرفه و فلج اطفال است.
در شهر لا گوایرا، خبرنگاران رویترز ۱۵ تیر شاهد انتقال تابوتها با کامیون و فعالیت نیروهای پزشکی قانونی بودند. همزمان، ماشینآلات در محوطهای باز که با صلیبهای سفید مشخص شده بود، برای دفن جانباختگان گور حفر میکردند.
روزنامه اسپانیایی ال پائیس نیز با انتشار تصاویری گزارش داد برخی از قبرها با نام جانباختگان و برخی دیگر تنها با شماره علامتگذاری شدهاند.
کالدرون در ادامه مصاحبه خود گفت سازمان بهداشت پانآمریکا و سازمان بهداشت جهانی برای کمک به مدیریت شمار بالای جانباختگان، دستورالعملهای فنی و کیسههای مخصوص حمل اجساد را در اختیار مقامهای ونزوئلا قرار دادهاند.
همچنین سه کانتینر سردخانهای برای نگهداری اجساد در بندر لا گوایرا و دو کوره جسدسوزی در نقاط دیگر فراهم شده است.
او افزود مقامهای بهداشتی ونزوئلا در حال بررسی اجرای کارزارهای هدفمند واکسیناسیون در پناهگاههای موقت هستند.
سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد در هماهنگی با حکومت ونزوئلا، همچنان در حال گسترش عملیات امدادرسانی است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، ۱۵ تیر به خبرنگاران گفت: «برخی تیمهای جستوجو و نجات همچنان در مناطق آسیبدیده مستقر هستند و در همین حال، تیمهای تخصصی مهندسی و نیروهای پشتیبانی پزشکی بیشتری در حال رسیدن به این مناطقاند.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا با آلمان و چند کشور دیگر اروپایی درباره راهاندازی تولید مشترک موشکهای «ایم-۱۲۰ آمرام» ساخت ریتیون و همچنین ایجاد یک مرکز تعمیر و نگهداری موشکهای پاتریوت ساخت لاکهید مارتین در اروپا در حال گفتوگو است.
اگر این طرحها اجرا شوند، بخشی از ظرفیت کارخانههای ریتیون و لاکهید مارتین در آمریکا آزاد خواهد شد و این شرکتهای بزرگ صنایع دفاعی آمریکا خواهند توانست تولید خود را در داخل این کشور افزایش دهند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت کشورهای مشارکتکننده قرار است روز سهشنبه، در حاشیه نشست آنکارای ناتو و در جریان «مجمع صنایع ناتو»، بیانیهای درباره قصد خود برای اجرای این همکاری امضا کنند.
موشکهای پاتریوت و موشکهای آمرام که از سامانه پدافند هوایی ناسامز و همچنین جنگندههای اف-۱۶ شلیک میشوند، در اوکراین تقاضای بالایی دارند
رهبران کشورهای عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار است در نشست آنکارا از مجموعهای از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش دهها میلیارد دلار رونمایی کنند. اقدامی که با هدف نشان دادن افزایش سرمایهگذاری اروپا در حوزه دفاعی در پاسخ به درخواستهای مکرر آمریکا انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای اروپایی صبح سهشنبه ۱۶ تیر بهصورت رسمی این قراردادها را در مجمع صنایع دفاعی ناتو اعلام خواهند کرد.
این مجمع پیش از ورود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به آنکارا برای دیدار با رجب طیب اردوغان، همتای او در ترکیه، و شرکت در اجلاس ناتو برگزار میشود.
نشست سران ناتو شامگاه ۱۶ تیر با ضیافت شام آغاز خواهد شد و تا ۱۷ تیر ادامه خواهد یافت.
مارک روته، دبیرکل ناتو، ۱۵ تیر اعلام کرد کشورهای اروپایی در پی افزایش نگرانیها از تهدیدهای روسیه، بهویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، هزینههای دفاعی خود را «بهطور چشمگیری» افزایش دادهاند و فشارهای ترامپ نیز در این روند نقش مهمی داشته است.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، کشورهای اروپایی را به اتکای بیش از حد به آمریکا برای تامین امنیت خود متهم کرده است.
روته با اشاره به روند افزایش هزینههای دفاعی افزود: «اکنون در حال ایجاد ائتلافی هستیم که پایدار باشد و آمریکا بداند این یک توافق منصفانه است.»
او ماه گذشته خبر داده بود اعضای اروپایی ناتو و کانادا در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال پیش از آن، ۹۰ میلیارد دلار بر بودجه دفاعی خود افزودهاند و مجموع هزینههای دفاعی آنها به بیش از ۵۷۰ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که از رشد حدود ۲۰ درصدی در یک سال حکایت دارد.
رویترز نوشت جزییات قراردادهای تسلیحاتی تا زمان اعلام رسمی، محرمانه نگه داشته شده تا ناتو پیش از آغاز نشست آنکارا، بیشترین بازتاب رسانهای را ایجاد کند.
با این حال، دیلان یشیلگوز، وزیر دفاع هلند، ۱۵ تیر اعلام کرد کشورش از قراردادها و برنامههایی به ارزش بیش از سه میلیارد یورو، از جمله همکاری با بلژیک در زمینه پدافند هوایی و با بریتانیا در حوزه کشتیها در نیروی دریایی، رونمایی خواهد کرد.
چهار منبع آگاه نیز هفته گذشته به رویترز گفتند ناتو قصد دارد ناوگان فرسوده هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد آواک ساخت آمریکا را با هواپیماهای گلوبالآی ساخت شرکت سوئدی ساب جایگزین کند.
اختلاف بر سر جنگ ایران
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی یکی دیگر از محورهای اصلی تنش میان واشینگتن و متحدانش در ناتو بوده است.
ترامپ در ماههای اخیر با انتقاد از اعضای ناتو، آنها را به حمایت نکردن کافی از ایالات متحده در جنگ ایران متهم کرده است.
او حتی هشدار داده که ممکن است واشینگتن را از ناتو خارج کند یا به تعهدات دفاع متقابل این ائتلاف پایبند نماند.
در سوی دیگر، مقامهای اروپایی تاکید دارند با وجود آنکه پیش از آغاز جنگ ایران با آنها مشورتی نشده بود، بیشتر کشورهای عضو ناتو به تعهدات خود برای در اختیار گذاشتن حریم هوایی و پایگاههای نظامی به آمریکا عمل کردند.
این در حالی است که بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر به افزایش قیمت جهانی انرژی انجامید و اقتصاد اروپا و دیگر نقاط جهان را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش رویترز، ایالات متحده روند خارج کردن بخشی از نیروهای خود از اروپا را آغاز کرده و تجهیزات اختصاصیافته به برنامههای دفاعی ناتو، نظیر یک ناو هواپیمابر، هواپیماهای سوخترسان، جنگندهها و پهپادها را کاهش داده است.
آمریکا همچنین روند بازنگری ششماهه درباره چشمانداز حضور نظامی خود در اروپا را آغاز کرده است.
رویترز در ادامه نوشت مقامهای اروپایی انتظار دارند ترامپ در نشست آنکارا بار دیگر انتقادهای خود را از ناتو مطرح کند، اما امیدوارند اردوغان و روته با استفاده از روابط نزدیک خود با رییسجمهوری آمریکا، مانع تشدید تنشها شوند.
با این حال، مقامهای اروپایی با توجه به ادامه اختلافات بر سر گرینلند و ایران و همچنین روابط پرفراز و نشیب ترامپ با برخی رهبران اروپایی، از جمله تنش اخیر او با جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، نسبت به دستیابی به نتیجهای مثبت در نشست ناتو اطمینان ندارند.