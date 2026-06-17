بازتاب گسترده حضور مخالفان جمهوری اسلامی در حاشیه دیدار ایران و نیوزیلند
حاشیههای نخستین دیدار تیم فوتبال ایران برابر نیوزیلند ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچمهای شیر و خورشید در داخل و خارج از ورزشگاه، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان و شبکههای اجتماعی داشته است.
حاشیههای نخستین دیدار تیم فوتبال ایران برابر نیوزیلند ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچمهای شیر و خورشید در داخل و خارج از ورزشگاه، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان و شبکههای اجتماعی داشته است.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، چهارشنبه ۲۷ خرداد اعلام کرد این کشور بازگشت ۳۰ شهروند ایرانی به ایران را تسهیل میکند. این افراد شامل ۲۲ خدمه نفتکش «داوینا» هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود.
دار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این گروه شامل هشت ماهیگیر ایرانی نیز میشود که پس از به گل نشستن قایقشان در دریا، توسط کشتی بریتانیایی «امامای ولور» نجات یافتهاند. به گفته او، انتظار میرود هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران بازگردند.
وزیر خارجه پاکستان گفت اسلامآباد در هماهنگی نزدیک با مقامهای جمهوری اسلامی، آمریکا و بریتانیا برای تضمین انتقال امن و بازگشت سریع این شهروندان ایرانی همکاری میکند. او افزود پاکستان به همکاریهای بشردوستانه متعهد است و هرگونه کمک ممکن را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد.
ارتش آمریکا ۱۵ خرداد اعلام کرد نفتکش تحریمشده «داوینا» را در اقیانوس هند توقیف کرده است. این نفتکش که با نام «لنور» نیز شناخته میشود، توانایی حمل حدود دو میلیون بشکه نفت خام را دارد و در اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران تحت تحریم آمریکا قرار گرفت.
محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، با انتقاد از مواضع ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس درباره تنگه هرمز، گفت این کشورها سیاست «یک بام و دو هوا» را در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتهاند و تنها به دنبال تامین منافع خود هستند.
او گفت کشورهای اروپایی باید درباره تنگه هرمز «با منطق و مبتنی بر حقوق بینالملل» موضعگیری کنند و افزود جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حق دارد نسبت به مدیریت این آبراه اقدام کند.
صباغیان بافقی همچنین گفت درخواست چهار کشور اروپایی برای بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی بیقید و شرط و نامحدود ناوبری، نادیده گرفتن حق مشروع جمهوری اسلامی در کنترل تردد دریایی ایمن در این مسیر است.
به گزارش فاکسنیوز، در پی یک تغییر برنامه غیرمنتظره، به تیم ملی فوتبال ایران دستور داده شد پس از بازی افتتاحیه خود در جام جهانی مقابل نیوزیلند، هرچه سریعتر خاک آمریکا را ترک کند.
این در حالی است که پیش از این قرار بود ملیپوشان ایران شب را برای ریکاوری در لسآنجلس سپری کنند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، گفت تنها چند ساعت پس از تساوی ۲-۲ مقابل نیوزیلند در یک بازی پرتنش، به آنها دستور داده شد به کمپ تمرینی خود در تیخوانای مکزیک بازگردند.
قلعهنویی با «بسیار عجیب» خواندن این وضعیت گفت: «آنها حتی به ما زمان ریکاوری ندادند و گفتند باید فورا سوار هواپیما شوید. تصمیمگیریها برای ما در جای دیگری انجام میشود و فکر میکنم تیم ما مظلومترین تیم جام جهانی است.»
او مشخص نکرد چه نهادی این دستور را صادر کرده است.
همچنین مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی ایران، با اشاره به بازرسیهای امنیتی شدید ۵ ساعته در مسیر ورود به آمریکا، شرایط را یک «فاجعه» نامید و خواستار کمک بیشتر فیفا شد.
اندکی پس از آغاز کارزار نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، مجموعهای از اهداف را برای این عملیات برشمرد؛ از نابودی توان موشکی گرفته تا جلوگیری دائمی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۷ خرداد نوشت پس از حدود ۱۱۰ روز از آغاز این کارزار و در شرایطی که تهران و واشینگتن به تفاهم دست یافتهاند، این پرسش مطرح میشود که ترامپ تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته است.
توان موشکی و پهپادی
پیش از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی بزرگترین زرادخانه موشکهای بالستیک خاورمیانه را در اختیار داشت. برآوردها نشان میداد ایران بین ۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ موشک از انواع مختلف در اختیار دارد؛ موشکهایی که برخی از آنها با بردی تا ۲۰۰۰ کیلومتر قادر به هدف قرار دادن اسرائیل بودند.
بخشی از این تسلیحات نیز به کلاهکهای خوشهای مجهز هستند که رهگیری و مقابله با آنها دشوارتر است.
حکومت ایران همچنین از تولیدکنندگان مهم پهپادهای دوربرد به شمار میآید؛ بهویژه پهپاد انتحاری «شاهد» که افزون بر استفاده در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از سوی روسیه نیز در جنگ اوکراین به کار گرفته شده است.
حدود یک ماه پس از آغاز جنگ اخیر، رویترز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد یکسوم زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی نابود شده و احتمالا یکسوم دیگر نیز آسیب دیده، از بین رفته یا زیر آوار مدفون شده است.
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، ۲۴ اردیبهشت در سخنانی در کنگره اعلام کرد توانایی جمهوری اسلامی برای تولید و انباشت موشکها و پهپادهای دوربرد برای سالها به عقب رانده شده است.
او افزود آمریکا و متحدانش در جریان این درگیری بیش از ۱۵۰۰ موشک و ۶۰۰۰ پهپاد را رهگیری کردهاند.
هرچند مشخص نیست حکومت ایران چه تعداد موشک در اختیار دارد، اما همچنان توانایی هدف قرار دادن متحدان آمریکا در منطقه را حفظ کرده است.از جمله در ۱۶ خرداد، چند حمله موشکی کویت و بحرین را هدف قرار داد و یک روز بعد نیز موشکهایی به سوی اسرائیل شلیک شد.
رییسجمهوری آمریکا در آغاز جنگ تاکید کرد نباید به تهران اجازه داده شود به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتی خود در عراق، لبنان، نوار غزه و یمن ادامه دهد؛ نیروهایی که جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته برای گسترش نفوذ منطقهای و اعمال فشار بر رقبای خود، به آنها متکی بوده است.
رویترز نوشت از زمان آغاز جنگ، حکومت ایران هیچ تمایلی برای توقف حمایت از گروههای نیابتی نشان نداده است.
با این حال، ارزیابیهای نظامی آمریکا و گزارشهای مستقل نشان میدهد شبکه گروههای نیابتی تهران نسبت به گذشته بهمراتب کماثرتر شده است.
روند تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه پیش از آغاز جنگ اخیر نیز در جریان بود. اسرائیل پس از حمله هفتم اکتبر، بسیاری از رهبران ارشد حماس و هزاران نفر از نیروهای این گروه را در نوار غزه از پا درآورد.
همچنین شمار زیادی از رهبران حزبالله لبنان به دست ارتش اسرائیل کشته شدند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در سال ۲۰۲۴، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات به حزبالله را از دست داد.
تحریمها و مشکلات اقتصادی نیز توانایی حکومت ایران برای تامین مالی گروههای نیابتی را کاهش داده است.
گروههای مورد حمایت تهران نقش تعیینکنندهای در جنگ اخیر ایفا نکردهاند. حماس از نوار غزه حملهای علیه اسرائیل تدارک ندید و حوثیهای یمن نیز اختلال قابل توجهی در مسیر کشتیرانی در دریای سرخ ایجاد نکردند.
حزبالله ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ با شلیک موشک و پهپاد به سوی اسرائیل وارد جنگ شد. اسرائیل نیز در واکنش، حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را علیه حزبالله آغاز کرد؛ عملیاتی که تاکنون به کشته شدن نزدیک به ۳۷۰۰ نفر و آوارگی حدود ۱.۲ میلیون نفر در لبنان انجامیده است.
در سوی دیگر، ۲۸ سرباز و ۴ غیرنظامی اسرائیلی نیز در این درگیریها جان خود را از دست دادهاند.
فرمانده سنتکام پیشتر در کنگره گفت حکومت ایران دیگر قادر نیست «بهصورت قابل اتکا» سلاحهای پیشرفته را به این گروهها برساند، هرچند جزییات بیشتری درباره ابعاد این محدودیت ارائه نکرد.
رویترز نوشت ترامپ پیش از آغاز جنگ، معترضان ایرانی را به سرنگونی حاکمان خود تشویق کرده بود. او پس از جنگ نیز کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، را «بزرگترین فرصت» مردم ایران برای در دست گرفتن حکومت توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که حکومت ایران «بدون هیچ قید و شرطی تسلیم شود» و رهبری جدید و «قابل قبول» در این کشور روی کار بیاید.
جنگ نتوانست به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد، اما ترامپ بارها گفته به هدف خود دست یافته است، زیرا دیکتاتور پیشین ایران با پسرش، مجتبی خامنهای، جایگزین شده است.
او هشتم فروردین نیز اعلام کرد «رژیمی معقولتر» در ایران قدرت را به دست گرفته است.
به گزارش رویترز، ترامپ در هفتههای اخیر از تکرار درخواستهای خود برای سرنگونی رهبران جمهوری اسلامی خودداری کرده است.