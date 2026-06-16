بنت خطاب به مردم ایران: امیدتان را از دست ندهید، اسرائیل به سرنگونی آیتاللهها کمک میکند
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد طرحی مفصل برای کمک به ایرانیان جهت سرنگونی جمهوری اسلامی تهیه کرده است. او در این گفتوگو از مردم ایران خواست امید خود را از دست ندهند.
نفتالی بنت این سخنان را در حالی مطرح کرد که بسیاری از مخالفان حکومت ایران نگراناند توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به بقای و تقویت حاکمان تندرو در تهران منجر شود.
بنت در گفتوگو با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، افزود: «ما هر کاری که در توانمان باشد انجام خواهیم داد تا در نهایت این رژیم وحشتناک را سرنگون کنیم.»
او خطاب به مردم ایران افزود: «میخواهم به ملت ایران، این ملت فوقالعاده، بگویم امید خود را از دست ندهید.»
بنت ادامه داد: «این رژیم وحشتناک، فاسد، جداافتاده از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد.»
نخستوزیر پیشین اسرائیل که خود را بهعنوان یکی از اصلیترین رقبای بنیامین نتانیاهو مطرح کرده است، گفت قدرتهای خارجی باید برای زمانی که مردم ایران بار دیگر علیه جمهوری اسلامی قیام کنند آماده باشند.
او اظهار داشت: «کاری که ما انجام خواهیم داد این است که اطمینان حاصل کنیم دفعه بعد که مردم ایران قیام کردند، ابزارهای لازم مانند ابزارهای ارتباطی یا دیگر ابزارها را برای پیروزی در اختیار داشته باشند.»
بنت افزود: «این رژیم پوسیده دیر یا زود سقوط خواهد کرد. وظیفه ما این است که این روند را تسریع کنیم.»
اظهارات بنت در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به امضای احتمالی تفاهمنامه میان آمریکا و ایران در روز جمعه ابراز نگرانی کردهاند. آنان بیم دارند واشینگتن و تهران به توافقی دست یابند که پس از ماهها جنگ، سرکوب، قطعی برق و تحریمها، ساختار حاکم را حفظ کند.
پس از سرکوب اعتراضات دی ماه که هزاران کشته و دهها هزار مجروح و بازداشتی برجای گذاشت، هم دونالد ترامپ و هم بنیامین نتانیاهو وعده داده بودند از ایرانیانی که برای سرنگونی حکومت تلاش میکنند، حمایت خواهند کرد.
برنامهای جامع برای سرنگونی جمهوری اسلامی
اما توافق در حال شکلگیری باعث شده بسیاری از مخالفان حکومت احساس کنند مردم عادی بیشترین هزینه را پرداخت کردهاند، در حالی که رهبری تندروتر جمهوری اسلامی نه تنها باقی مانده بلکه ممکن است از طریق دیپلماسی فرصتی برای تجدید قوا به دست آورد.
بنت در پاسخ به این نگرانیها گفت که «یک طرح جامع و مفصل» برای سرنگونی جمهوری اسلامی آماده کرده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «من یک برنامه جامع و دقیق تدوین کردهام که هدف نهایی آن سرنگونی رژیم آیتاللههاست.»
به گفته بنت، این برنامه متکی بر «ابزارهای متعدد و نه صرفا جنگ» خواهد بود و شامل «ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، عملیات آشکار و پنهان» و همچنین اقداماتی برای توانمندسازی مردم ایران میشود.
بنت همچنین هشدار داد که توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نباید به کاهش فشارها بر تهران منجر شود، مگر آنکه هر توافق نهایی به نابودی کامل برنامه هستهای، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی تهران بینجامد.
او گفت: «این یک توافق موقت است. هنوز راه زیادی باقی مانده است. باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی، توافقی خوب باشد؛ توافقی که برنامه هستهای ایران، برنامه موشکهای بالستیک و شبکه تروریسم منطقهای آن را به طور کامل برچیند.»
نخستوزیر پیشین اسرائیل تاکید کرد: «این آزمون نهایی خواهد بود. تا زمانی که این اهداف محقق نشدهاند، نباید از تحریمها و سایر فشارها علیه این رژیم وحشتناک دست برداریم.»
اظهارات بنت در حالی بیان میشود که در اسرائیل نسبت به توافق در حال شکلگیری نگرانیهایی وجود دارد. شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داده است که مقامهای اسرائیلی از واشینگتن خواستهاند متن پیشنویس تفاهمنامه را مشاهده کنند، اما آمریکا پیش از ارائه آن پیش از مراسم امضا که قرار است جمعه در سوئیس انجام گیرد، خودداری کرده است.
این اقدام، نگرانیهایی را در اسرائیل ایجاد کرده مبنی بر اینکه توافق ممکن است با خواستههای اعلامشده نتانیاهو، از جمله برچیدن تواناییهای هستهای ایران، محدود کردن برنامه موشکی و مهار شبکه منطقهای تهران، فاصله داشته باشد.
پیام به مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی
بنت جمهوری اسلامی را با اتحاد جماهیر شوروی در سالهای پایانی عمر آن مقایسه کرد و گفت نظامهای اقتدارگرا ممکن است بسیار سریعتر از آنچه انتظار میرود فروبپاشند.
او گفت: «این رژیم سقوط خواهد کرد.»
بنت افزود: «این رژیم رژیمی فاسد، جداافتاده از مردم و ناتوان است؛ بسیار شبیه رژیم اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰.»
او ادامه داد: «اگر در سال ۱۹۸۵ از من میپرسیدید آیا آن رژیم سقوط خواهد کرد، شاید پاسخ مشخصی نداشتم. اما فقط چهار سال بعد فروپاشید.»
بنت خطاب به مردم ایران گفت: «سرتان را بالا بگیرید. به خود افتخار کنید. قوی باشید. ما مراقب شما هستیم.»
او همچنین بهطور مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی داد و گفت: «به آن رهبران، به آن آیتاللهها میگویم: زمان شما رو به پایان است. ما به دنبال شما هستیم. دقیقا میدانیم چه کسانی هستید و مدت زیادی در قدرت باقی نخواهید ماند. ممکن است کمی زمان ببرد، اما دوران شما به سر آمده است.»
العربیه اعلام کرد به نسخهای از یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا دست یافته است که مفاد آن شامل پایان فوری جنگ، آغاز مذاکرات توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، رفع محاصره دریایی، معافیتهای نفتی و بانکی پیش از توافق نهایی و پیشبینی ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران است.
بر اساس متن ۱۴ بندی که شامگاه سهشنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، آمریکا متعهد میشود بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریمها، معافیتهایی برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها، و همچنین خدمات مرتبط از جمله بانکداری، بیمه و حملونقل صادر کند.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال نیز در گزارشی اختصاصی به نقل از افراد آگاه از مفاد این تفاهمنامه نوشت که ایالات متحده بعد از امضای آن به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد فروش نفت و سوخت را بیدرنگ آغاز کند. این منابع تاکید کردهاند که این بند بر ایجاد مشوق مالی زودهنگامی برای تهران متمرکز است تا حاضر شود درگیری را پایان دهد.
این منابع همچنین تاکید کردند که بند مربوط به معافیت از تحریمها برای فروش نفت، بلافاصله پس از امضای توافق در این هفته اجرایی میشود و خدمات ضروری از جمله بانکداری، حملونقل و بیمه را هم در بر میگیرد. این خدمات برای تسهیل فروش نفت ضروری توصیف شدهاند.
یک مقام ارشد آمریکایی نیز به این روزنامه آمریکایی گفت هرچند جمهوری اسلامی برای فروش نفت از معافیت فوری تحریمها برخوردار خواهد شد، اما تداوم این معافیتها به عملکرد حکومت ایران در قبال خواستههای آمریکا درباره موضوعاتی مانند بازگشایی تنگه راهبردی هرمز و برنامه هستهای این کشور وابسته خواهد بود.
این مقام تاکید کرد: «با این حال، تهران همچنان به میلیاردها دلار دارایی مسدودشده دسترسی فوری نخواهد داشت.»
همزمان با انتشار این متن از سوی العربیه، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، در گفتوگو با برنامه یوتیوبی مگین کلی، گفت که متن تفاهمنامه با جمهوری اسلامی هنوز منتشر نشده، زیرا مقامهای آمریکایی باید «این روند را به شکل درستی مدیریت کنند.»
او افزود: «برخی مسائل حساس دیپلماتیک در جریان است و ایرانیها و برخی میانجیها از جمله پاکستانیها و قطریها از ما خواستهاند این روند را به شکل درستی پیش ببریم.»
متن منتشرشده العربیه در بخش مرتبط با رفع تحریمها میگوید آمریکا متعهد میشود طبق جدول زمانی مورد توافق در چارچوب توافق نهایی، همه انواع تحریمهایی را که در حال حاضر علیه ایران اعمال شدهاند، پایان دهد. این تحریمها شامل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، مصوبات شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همه تحریمهای یکجانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه، عنوان شده است.
احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و پرهیز از دخالت در امور داخلی
به گزارش العربیه، در این سند آمده است که جمهوری اسلامی و آمریکا متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند، از مداخله در امور داخلی هم خودداری کنند و ظرف حداکثر ۶۰ روز، با امکان تمدید در صورت توافق دو طرف، برای دستیابی به توافق نهایی مذاکره کنند.
رفع محاصره دریایی
یکی از بندهای کلیدی این یادداشت تفاهم به رفع محاصره دریایی مربوط است. بر اساس این بند، آمریکا بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، محاصره دریایی را لغو میکند، مانع هرگونه مداخله یا اخلال علیه ایران میشود و همچنین متعهد میشود رفتوآمد دریایی را حداکثر ظرف ۳۰ روز به ظرفیت کامل بازگرداند.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم اقداماتی را برای ازسرگیری تردد کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس آغاز میکند تا این تردد ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد. در متن منتشر شده تاکید شده است که این روند با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و خنثیسازی مینها از سوی حکومت ایران انجام خواهد شد.
بر اساس این متن، آمریکا همچنین متعهد میشود نیروهای خود را ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی از مناطق اطراف ایران خارج کند.
صندوق بازسازی و توسعه ایران
العربیه نوشت در بخش اقتصادی، آمریکا همراه با شرکای منطقهای خود، متعهد میشود طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند؛ طرحی که باید مورد توافق دو طرف باشد و تامین مالی دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین کند. سازوکار اجرای این طرح نیز قرار است بهعنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین شود.
روزنامه فایننشال تایمز صبح سهشنبه ۲۵ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی از آمادگی دولت ترامپ برای فراهم کردن مقدمات ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری با هدف بازسازی آسیبهای جنگ در ایران خبر داد.
ساعاتی پس از آن، خبرگزاری رویترز جزئیاتی از این طرح ارائه داد و نوشت شرکتهایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، تاکنون تعهد کردهاند که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از اعتبار صندوق ۳۰۰ میلیاردی «بازسازی و توسعه» را تامین کنند.
برنامه هستهای
بر اساس متن منتشر شده از سوی العربیه، جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام میکند که هرگز سلاح هستهای تولید نخواهد کرد.
دو طرف همچنین توافق کردهاند که سرنوشت مواد غنیشده و دیگر مسائل هستهای مورد توافق، از جمله نیازهای هستهای ایران، در توافق نهایی بهطور مناسب تعیین تکلیف شود.
همچنین تا زمان زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت موجود حفظ خواهد شد؛ به این معنا که جمهوری اسلامی وضعیت فعلی برنامه هستهای خود را تغییر نمیدهد، آمریکا نیز تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال نخواهد کرد و نیروهای خود را در منطقه تقویت نمیکند.
در بخش پایانی متن منتشرشده آمده است که پس از امضای یادداشت تفاهم و پس از دریافت تضمینهایی درباره آغاز اجرای بندهای مربوط به رفع محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکا، تعهد هستهای جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف مسائل هستهای، هر دو طرف وارد مذاکرات مربوط به توافق نهایی خواهند شد.
بر اساس این متن، توافق نهایی قرار است از طریق یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود.
خبرگزاری رویترز نوشت که شرکتهایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، تاکنون تعهد کردهاند که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از اعتبار صندوق ۳۰۰ میلیاردی «بازسازی و توسعه» را که بخشی از یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی است، تامین کنند.
این گزارش که شامگاه سهشنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، جزییات تازهای درباره صندوقی ارائه میدهد که پیشتر فایننشال تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی از آن بهعنوان یکی از مشوقهای مالی واشینگتن برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی یاد کرده بود.
رویترز به نقل از منبع آگاهی که بهطور مستقیم از جزئیات توافق مطلع است، هدف از ایجاد این صندوق را ایجاد انگیزه اقتصادی برای هر دو طرف خواند تا بر دستیابی به یک توافق نهایی متمرکز شوند.
به گفته این منبع اول، صندوق جدید یک سازوکار سرمایهگذاری خصوصی است، نه برنامهای برای بازسازی یا پرداخت غرامت، و هیچ پول دولتی یا کمک بلاعوضی در آن وجود نخواهد داشت. او افزود شرکتهایی مستقر در آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا با تعهد به تامین مالی موافقت کردهاند.
این منبع گفت سرمایهگذاریهای تعهدشده حوزههایی از جمله انرژی، لجستیک، تولید و حملونقل را دربر میگیرد.
یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت ایجاد این صندوق پس از درخواست تهران مبنی بر دریافت غرامت ۴۰۰ میلیارد دلاری از آمریکا بابت جنگ ۴۰ روزه مطرح شد. واشینگتن در مواجهه با این درخواست گفته بود چنین پولی را پرداخت نخواهد کرد.
به گفته منبع ایرانی، سازوکار مورد نظر مشارکت کشورهای منطقه را به شیوههای مختلف پیشبینی میکند. این شیوهها شامل تضمین وامها، ایجاد خطوط اعتباری یا تامین مالی مستقیم برای بازسازی مکانهای آسیبدیده در جنگ است؛ از جمله تاسیساتی مانند مجتمع فولاد مبارکه، پالایشگاهها، فرودگاهها و، در سطحی گستردهتر، زیرساختهایی که از درگیری آسیب دیدهاند.
به گفته این منبع، صندوق سرمایهگذاری کاملا جدا از مسیر مذاکرات درباره رفع تحریمهای آمریکا و آزادسازی داراییهای حاکمیتی ایران است که در خارج مسدود شدهاند. او این دو را سازوکارهای مالی متمایزی توصیف کرد که اهداف و جدولهای زمانی متفاوتی دارند.
این منبع تاکید کرد: «این صندوق تنها زمانی ایجاد خواهد شد که توافق نهایی امضا شود. در این ۶۰ روز، مدیران صندوق با ایرانیها و سرمایهگذاران همکاری خواهند کرد تا پروژهها را برنامهریزی و دامنه آنها را مشخص کنند.»
در گزارش فایننشال تایمز نیز تاکید شده بود که دولت آمریکا در صورتی زمینه ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را فراهم میکند که جمهوری اسلامی با یک توافق نهایی بر سر برنامه هستهای خود و پایان دادن به جنگ موافقت کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، صبح سهشنبه در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در فرانسه، به گمانهزنیها درباره اختصاص منابع مالی به جمهوری اسلامی در چارچوب تفاهمنامه واکنش نشان داد و تاکید کرد که قرار نیست کشورش در ایران سرمایهگذاری کند.
منابع رویترز درباره چگونگی اداره صندوق و نهاد ناظر بر آن توضیحی ندادند و اضافه کردند که جزییات کلیدی هنوز نهایی نشده است.
منبع ایرانی رویترز از شرکتهایی از کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، مالزی و ایالات متحده به عنوان شرکتهایی نام برد که تعهداتی دادهاند، اما از ارائه فهرست کامل خودداری کرد.
تفاهمنامه ۶۰ روزه که یکشنبه ۲۴ خرداد بهصورت الکترونیکی امضا شد و قرار است جمعه ۲۹ خرداد در یک برنامه رسمی در سوئیس نیز امضا شود، یک چارچوب برای گفتوگوهایی است که طی ۶۰ روز پس از امضای رسمی میان مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی و آمریکا با هدف رسیدن به یک توافق نهایی برگزار خواهد شد. انتظار میرود مذاکرهکنندگان در این دوره در چند مسیر مختلف، شامل مسائل هستهای، تحریمها و امنیت منطقهای کار کنند.
رویترز فاش کرد که ارتش آمریکا برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر دهها عملیات محرمانه انتقال نفت طی دو هفته گذشته نظارت کرده و در این عملیات، از همان ابتکاری بهره گرفته که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریمها استفاده کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که ۲۶ خرداد منتشر شد، به نقل از ۱۱ فرد آگاه از این عملیات نوشت که دو محل مشخص که انتقال رفت و برگشتی کشتی به کشتی در آنها انجام میشود، شناسایی شده است؛ یکی در نزدیکی ساحل فجیره در امارات متحده عربی و دیگری در نزدیکی بندر صحار عمان.
این عملیات اوایل ماه مه (نیمه دوم اردیبهشت) آغاز شد و بر اساس دادههای کشتیرانی و تصاویر ماهوارهای بررسیشده از سوی رویترز، دستکم ۹۲ کشتی در این انتقالها دخیل بودهاند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای بررسیشده از سوی رویترز، تا ۲۱ خرداد، ۱۷ جفت کشتی در این دو محل بهطور همزمان در حال انتقال نفت دیده میشدند.
دو نقطهای که این انتقالها در آنها انجام میشود، در دریای عمان و نزدیک خروجی تنگه هرمز قرار دارند و به مرزهایی نزدیکاند که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» بهعنوان محدوده تحت کنترل حکومت ایران تعیین کرده است.
این نهاد ۱۵ اردیبهشت و در جریان بحران تنگه هرمز تاسیس شد و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز ایجاد آن را بهطور رسمی در ۲۸ اردیبهشت تایید کرد.
ارتش ایالات متحده با استفاده از پهپادهای هوایی و دریایی و بالگردها از کاروانهای در حال حرکت به سوی نفتکشهای حاوی نفت پشتیبانی میکرد.
چهار منبع، از جمله یک مقام پیشین آمریکایی آگاه به حملات آمریکا، به این رسانه گفتهاند بالگرد آپاچی که ۱۹ خرداد در نزدیکی سواحل عمان هدف نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و سقوط کرد، در عملیات انتقال نفت دخیل بود. سقوط این بالگرد به بمبارانهای تلافیجویانه ایالات متحده منجر شد.
رویترز با استفاده از تصاویر ماهوارهای، در روزی که آپاچی سرنگون شد، ۱۲ نفتکش را کنار هم و در محدودهای کوچک در نزدیکی بندر صحار شمرده است.
بندر فجیره نیز در دورهای که عملیات انتقال محرمانه نفت به رهبری آمریکا در جریان بود، بارها از سوی سپاه هدف قرار گرفت.
این رسانه به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا نوشت که هیچ نیرویی از فرماندهی مرکزی آمریکا در عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریا مشارکت ندارد.
کاخ سفید پرسشهای رویترز را به سنتکام ارجاع داد و حکومت ایران نیز به درخواستهای این رسانه برای اظهارنظر درباره عملیات انتقال پاسخ نداد.
جمهوری اسلامی در واکنش به جنگ آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را بست. مسدود شدن آبراهی که یکپنجم مصرف جهانی نفت از آن عبور میکند، بزرگترین اختلال در عرضه جهانی انرژی در تاریخ را ایجاد کرد و به تورم در سراسر جهان دامن زد.
هشت منبع، از جمله یک پیمانکار امنیتی خصوصی که در این عملیات انتقال دخیل بوده است، به رویترز گفتند این عملیات بهطور کامل تحت کنترل ارتش ایالات متحده اجرا شد.
به گفته یکی از منابع و همچنین بر اساس تصاویر ماهوارهای، نفتکشها باید پیش از رسیدن به تنگه به یک نقطه ملاقات بروند و سپس زمان حرکت خود را طوری تنظیم کنند که حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر از هم فاصله داشته باشند. به گفته چهار منبع، فرستندههای شناسایی آنها خاموش باید خاموش و چراغهایشان کمنور شده باشد.
در این روش، چند نقطه مشخص در مسیر تعیین میشوود تا ارتش آمریکا بتواند حرکت نفتکشها را مرحلهبهمرحله زیر نظر بگیرد. با این حال، یکی از منابع گفت نظارت آمریکاییها در عمل دائمی است و آنها در تمام طول مسیر کشتیها را رصد میکنند.
رویترز در توضیح انتقال نفت میان دو کشتی نوشت: «وقتی نفتکشها از تنگه هرمز عبور میکنند، درست آن سوی منطقهای که ایران آن را تحت کنترل خود ترسیم کرده است، کنار نفتکشهای غولپیکرِ دریافتکننده قرار میگیرند تا انتقال نفت آغاز شود. تکمیل این انتقالها بین ۲۴ تا ۴۰ ساعت طول میکشد. سپس نفتکشهای خالی دوباره از تنگه بازمیگردند و نفتکشهای بسیار بزرگ نفت خام که تازه بارگیری کردهاند به مسیر خود ادامه میدهند.»
این عملیات کشتیبهکشتی از آن رو امکانپذیر شده که چند شرکت کشتیرانی، با وجود محاصره ایران، پذیرفتهاند کشتیهای خود را از تنگه عبور دهند و نفت را به نفتکشهایی برسانند که در انتظار دریافت محمولهاند.
رونوشتی از روش آزمودهشده تهران و پکن
جمهوری اسلامی سالهاست از روش انتقال کشتی به کشتی برای دور زدن تحریمها استفاده میکند، زیرا این روش منبع نفت را پنهان میکند. تفاوت روش کار جمهوری اسلامی با آنچه آمریکا در هفتههای گذشته آزموده است، تغییر کشتیهای دخیل در انتقال است.
به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی برای اجتناب از شناسایی و هم به این دلیل که صادرات نفت پیش از جنگ ۴۰ روزه نسبتا محدود شده بود، در هر نوبت انتقال دو کشتی دخیل در فرآیند را تغییر میداد.
اما در عملیات به رهبری آمریکا که شامل انتقالهای گسترده است، به تولیدکنندگان خلیج فارس محافظت بیشتری در برابر حملات تلافیجویانه ایران میدهد تا بتوانند نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را به خریداران بینالمللی منتقل کنند.
رویترز با بررسی بیش از دوازده تصویر ماهوارهای از فاصله ۲ مه تا ۱۱ ژوئن (۱۲ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد) مواردی از انتقال نفت از کشتیهای متعلق به ناوگانهای دولتی خلیج فارس به نفتکشهای بینالمللی را شناسایی کرد. دادههای کشتیرانی الاسایجی و کپلر نیز نشان میدهد نفتکشهای فعال در این منطقه در همین مدت بارها در نقاطی مشخص کنار هم قرار گرفتهاند.
مایکل فرومن، رییس اندیشکده شورای روابط خارجی، مستقر در آمریکا، جمعه ۲۲ خرداد در یادداشتی الگو گرفتن ایالات متحده از «دفترچه راهنمای چین، روسیه، کُره شمالی و ایران» را «طنزآمیز» خوانده بود.
دریافتکنندگان نفت: گردانندگان بینالمللی نفتکشها
رویترز نوشت بررسی سوابق کشتیرانی نشان میدهد طرف دریافتکننده نفت در این عملیات عمدتا شرکتهای بینالمللی ادارهکننده نفتکشها هستند. از جمله این شرکتها «دیناکام تانکرز منیجمنت» مستقر در یونان است که از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، به تلاش برای یافتن راههای ابتکاری انتقال نفت از تنگه اشاره کرده است.
متخصصان امنیت دریایی و مقامهای صنعت کشتیرانی درباره ریسکهای این عملیات برای کشتیهای دخیل در آن گفتند فرستندههایی که برای اعلام موقعیت کشتیها استفاده میشوند باید در این روش خاموش شوند. به این ترتیب، شرکتها از طریق مراکز گزارشدهی معمول گزارش نمیدهند و این مساله خطر برخورد میان کشتیهایی را که شبانه، با چراغهای خاموش حرکت میکنند، افزایش میدهد.
چهار منبع آگاه به رویترز گفتند شرکتهایی که میخواهند از این سامانه استفاده کنند، باید پیش از دریافت زمان عبور از تنگه، از یک روند بررسی و تایید عبور کنند و اطلاعات لازم را به دفتر «همکاری و راهنمایی دریایی برای کشتیرانی» نیروی دریایی آمریکا در بحرین ارائه دهند.
دو سند اولیهای که رویترز بررسی کرده نشان میدهد این شرکتها باید سوابق کامل ردیابی کشتیها، اطلاعات مربوط به مالکیت نهایی، اسناد محموله و همچنین آمادگی خود را برای اجازه دادن به آزمایش محموله ارائه کنند.
در صورت تایید، برای کشتیهای مشارکتکننده بازههای مشخصی برای عبور تعیین میشود و آنها در طول سفر با دفتر نظامی آمریکا در بحرین در تماس میمانند.
به نوشته رویترز، بررسی سوابق کشتیرانی نشان میدهد صادرات امارات بخش قابل توجهی از این عملیات انتقال نفت تحت نظارت آمریکا را تشکیل میدهد. شش منبع گفتند شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، از فعالترین مشارکتکنندگان در این انتقال بودهاند.
شرکت نفتکش کویت نیز در این عملیات فعال بوده است. بر اساس دادههای تانکر ترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، در ۶ ژوئن (۱۶ خرداد)، یکی از شلوغترین روزهای این انتقالها، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام از یکی از کشتیهای این شرکت در نزدیکی ساحل صحار به کشتی دیگری منتقل شد. کشتی دریافتکننده، با نام «سی روبی»، پنج روز بعد در نزدیکی ساحل جنوبغربی هند دیده شد و به سوی چین در حرکت بود. انتظار میرفت محموله آن در چین تخلیه شود.
دولت امارات، ادنوک و شرکت نفتکشهای کویت به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
رویترز بر اساس تصاویر محاسبه کرد که از اوایل ماه مه (نیمه دوم اردیبهشت) ممکن است دستکم ۹۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از این شبکه دریایی عبور کرده باشد. این حجم که بر اساس ظرفیت حمل نفتکشها محاسبه شده است، همچنان در مقایسه با میانگین پیش از جنگ، یعنی حدود ۲۰ میلیون بشکهای که روزانه از تنگه عبور میکرد، اندک است.
نوام ریدان، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن و متخصص ریسک دریایی که یافتههای رویترز در این گزارش را بررسی کرده است، این روش انتقال را «راهحلی موقت در شرایطی استثنایی» توصیف کرد و گفت چنین کاری نمیتواند یک راهحل دائمی باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در فرانسه اعلام کرد ایالات متحده در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی، «هیچ پولی» در ایران سرمایهگذاری نخواهد کرد.
ترامپ سهشنبه ۲۶ خرداد در حاشیه دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به برخی گزارشها درباره اختصاص منابع مالی به تهران در چارچوب توافق اخیر واکنش نشان داد و گفت: «ما پولی در ایران سرمایهگذاری نمیکنیم. دیروز هم شایعهای در این باره منتشر شد که مضحک بود.»
او با انتقاد از سیاستهای باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، در قبال پرونده هستهای جمهوری اسلامی افزود: «ما مثل اوباما برای این موضوع پول پرداخت نکردیم. او میلیاردها دلار پرداخت کرد. ۱.۷ میلیارد دلار را با هواپیما بهصورت نقدی پرداخت کرد. این دیوانگی بود.»
امیر قطر نیز در دیدار با ترامپ، از توافق اخیر تهران و واشینگتن استقبال کرد و در عین حال یادآور شد: «هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.»
آمریکا و حکومت ایران بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
روزنامه فایننشالتایمز ۲۵ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دولت ترامپ آماده است در صورت دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای و پایان دادن به جنگ، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را برای حکومت ایران فراهم آورد.
ترامپ: به تغییر رژیم اعتقادی ندارم
رییسجمهوری آمریکا در ادامه اظهارات خود در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد به «تغییر حکومت» اعتقادی ندارد.
ترامپ گفت: «من به تغییر رژیم اعتقاد ندارم. سالها شاهد تغییر رژیمهای مختلف بودهام. هرگز نتیجه نمیدهند.»
او حاکمان کنونی جمهوری اسلامی را «افرادی بسیار منطقی» خواند و اضافه کرد آنها «افراطی نیستند و در پی کمک کردن به کشورشان هستند».
رییسجمهوری آمریکا بار دیگر اظهارات پیشین خود را درباره کنار رفتن دو گروه از رهبران ارشد جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تکرار کرد و گفت حاکمان فعلی «باهوشتر از گروههای اول و دوم هستند».
ترامپ همچنین پیشبینی کرد مرحله بعدی مذاکرات با حکومت ایران «آسانتر» خواهد بود.
او در عین حال هشدار داد اگر تهران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی باشد، «جهنم بر آنها نازل خواهد شد».
نشست گروه هفت که از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان-له-بن فرانسه برگزار میشود، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا، گرد هم آورده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران اروپایی در این نشست به ترامپ گفتند که یک توافق «موقت و سطحی» ممکن است به تثبیت برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود.
رویترز نوشت فرانسه، بریتانیا و آلمان میکوشند جایگاه خود را در مذاکرات آینده درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی بازیابند.
ترامپ: اسرائیل رسیدگی به مساله حزبالله را به سوریه واگذار کند
ترامپ در ادامه سخنان خود، مناقشه لبنان را «جزئی» خواند و اعلام کرد با وجود ادامه تنشها بر سر پرونده لبنان، توافق با حکومت ایران میتواند پابرجا بماند.
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد حزبالله بهعنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، همچنان مشکل اصلی در لبنان به شمار میرود.
او در عین حال از عملکرد اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «اسرائیل مدت زیادی است با حزبالله میجنگد و افراد بسیار زیادی کشته میشوند. لازم نیست هر بار که به دنبال یک نفر هستید، یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، زیرا افراد زیادی در آن ساختمانها زندگی میکنند و همه آنها عضو حزبالله نیستند.»
ترامپ همچنین خبر داد به اسرائیل پیشنهاد کرده است سوریه مسئولیت مقابله با حزبالله را بر عهده بگیرد.
ترامپ رابطه خود را با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «بسیار خوب» توصیف کرد و در عین حال افزود او باید اکنون در قبال لبنان «مسئولانهتر رفتار کند».
اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که مقامهای اسرائیلی تاکید کردند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.