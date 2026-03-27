رویترز جمعه هفتم فروردین نوشت وضعیت حدود یک‌سوم دیگر از ذخایر موشکی حکومت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما حملات اخیر احتمالا به آسیب‌دیدگی، نابودی یا مدفون ‌شدن آن‌ها در تونل‌ها و تاسیسات زیرزمینی انجامیده است.

به گفته یک مقام آمریکایی، برآوردها درباره توان پهپادی جمهوری اسلامی نیز وضعیتی مشابه بخش موشکی را نشان می‌دهد و می‌توان با سطحی از اطمینان تایید کرد که حدود یک‌سوم ظرفیت پهپادی تهران از بین رفته است.

رویترز با استناد به اظهارات این منابع اطلاعاتی افزود هرچند بخش زیادی از موشک‌های جمهوری اسلامی نابود شده‌اند یا در دسترس نیستند، تهران همچنان ذخیره قابل توجهی در اختیار دارد و ممکن است پس از پایان درگیری‌ها بتواند بخشی از موشک‌های آسیب‌دیده یا مدفون خود را بازیابی کند.

این مقام‌های آمریکایی خواستند به‌دلیل حساسیت موضوع، هویتشان مخفی بماند.

توان موشکی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در ارتباط با تنگه هرمز ، نقشی تعیین‌کننده دارد؛ گذرگاهی راهبردی که با مسدود شدن آن از سوی حکومت ایران، جریان تامین انرژی جهانی دچار اختلال شده و بهای نفت در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ششم فروردین با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز گفت: «۹۹ درصد [از موشک‌های ایران] را از بین برده‌ایم. اما یک درصد نیز قابل قبول نیست، چون همین یک درصد می‌تواند به معنای اصابت موشکی به بدنه یک کشتی باشد که یک میلیارد دلار ارزش دارد.»

در سوی دیگر، ست مولتون، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، روایت ترامپ از ضربات گسترده به زرادخانه حکومت ایران را زیر سوال برد.

او گفت: «اگر ایران هوشمندانه عمل کرده باشد، احتمالا بخشی از توانایی‌های خود را حفظ کرده و همه امکاناتش را به کار نگرفته است؛ بلکه آن‌ها را برای استفاده در زمان مناسب نگه داشته است.»

جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ چه تعداد موشک در اختیار داشت؟

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد یکی از چالش‌های اصلی در ارزیابی‌ها، نامشخص بودن تعداد موشک‌هایی است که جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ در پناهگاه‌های زیرزمینی ذخیره کرده بود. ایالات متحده نیز برآورد خود از حجم ذخایر موشکی حکومت ایران پیش از جنگ را منتشر نکرده است.

افزون بر این، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تاکنون به‌طور دقیق مشخص نکرده چه میزان از توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در جریان حملات از میان رفته است.

اسرائیل نیز تاکنون در مورد تعداد دقیق موشک‌های باقی‌مانده جمهوری اسلامی اظهار نظر نکرده است.

مقام‌های نظامی اسرائیل می‌گویند حکومت ایران پیش از جنگ، ۲۵۰۰ موشک بالستیک با قابلیت رسیدن به اسرائیل در اختیار داشت.

به گفته یک مقام ارشد نظامی اسرائیل، تاکنون بیش از ۳۳۵ پرتابگر موشک «خنثی شده» که معادل ۷۰ درصد از ظرفیت جمهوری اسلامی است.

رویترز افزود مقام‌های اسرائیلی در محافل غیرعلنی اذعان دارند که نابودی ۳۰ درصد باقی‌مانده از این ظرفیت، دشوارتر خواهد بود.

برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات میان تهران و واشینگتن بوده و تهران تاکنون حاضر به کنار گذاشتن آن نشده است.

کاهش حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران

یک مقام پنتاگون در مصاحبه با رویترز اعلام کرد از زمان آغاز مناقشه کنونی، حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.

او افزود سنتکام بیش از ۶۶ درصد از مراکز تولید موشک، پهپاد و تجهیزات دریایی حکومت ایران، از جمله تاسیسات کشتی‌سازی، را هدف قرار داده و آن‌ها را منهدم یا دچار خسارت کرده است.

مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، ششم فروردین با اشاره به حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه دیه‌گو گارسیا هشدار داد برنامه موشکی تهران تهدیدی مستقیم علیه متحدان این ائتلاف نظامی به شمار می‌رود.

از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.