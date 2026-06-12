جبریل رجوب، رییس فدراسیون فوتبال فلسطین، اعلام کرد آمریکا از صدور ویزا برای او جهت حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ خودداری کرده است؛ موضوعی که به گفته او مانع حضورش در کنار دیگر روسای فدراسیونهای فوتبال جهان در این تورنمنت شده است.
رجوب که برای تماشای دیدار افتتاحیه جام جهانی میان مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکوسیتی حضور داشت، گفت همچنان موفق به دریافت ویزای آمریکا نشده است. او یکی از چندین مقام و فرد دارای مجوز رسمی حضور در جام جهانی است که تاکنون ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند یا درخواست آنها رد شده است.
رییس فدراسیون فوتبال فلسطین در واکنش به این موضوع گفت: «فکر نمیکنم استفاده ابزاری از فوتبال و محروم کردن افراد از حق حضور در این رویداد جهانی عادلانه باشد.»
هرچند تیم ملی فلسطین موفق به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ نشد، اما فیفا مطابق روال معمول از روسای فدراسیونهای عضو برای حضور در این رقابتها دعوت کرده است. فیفا جام جهانی را نمادی از وحدت جهانی معرفی میکند و جیانی اینفانتینو، رییس این نهاد، سال گذشته تاکید کرده بود که همه افراد برای حضور در مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که آمریکا در ماههای اخیر برای شماری از افراد مرتبط با جام جهانی از کشورهای مختلف نیز محدودیتهای ویزایی اعمال کرده است؛ از جمله یک داور اهل سومالی و یک عکاس همراه تیم ملی عراق.
اینفانتینو این هفته در پاسخ به انتقادها گفت فیفا تلاش کرده مشکلات ویزایی را حل کند، اما نمیتواند تصمیمات دولت آمریکا را نادیده بگیرد. او گفت: «ما پادشاه جهان نیستیم که بتوانیم به دولتها و نهادهای امنیتی دستور بدهیم.»
وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره وضعیت ویزای رجوب اظهارنظر نکرده است. با این حال، ایالات متحده سال گذشته محدودیتهای تازهای برای دارندگان گذرنامه فلسطینی و برخی کارکنان تشکیلات خودگردان فلسطین اعمال کرده بود.
رجوب در سالهای اخیر بارها از فیفا خواسته است علیه اسرائیل اقدام کند. او معتقد است حضور تیمهای مستقر در شهرکهای اسرائیلی کرانه باختری در لیگ فوتبال اسرائیل با قوانین فیفا مغایرت دارد. مقامهای فوتبال فلسطین همچنین بارها نسبت به محدودیتهای اعمالشده بر رفتوآمد بازیکنان فلسطینی و خسارتهای گسترده جنگ غزه به زیرساختهای ورزشی اعتراض کردهاند.
رییس فدراسیون فوتبال فلسطین ماه گذشته نیز در جریان کنگره فیفا از دست دادن با رییس فدراسیون فوتبال اسرائیل خودداری کرد و گفت چنین اقدامی نمیتواند زخمهای موجود را التیام بخشد.
رجوب همچنین با اشاره به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تاکید کرد که دولت روسیه در آن زمان محدودیتهای مشابهی برای مهمانان و مدعوین این رقابتها اعمال نکرده بود.
بهنوشته بلومبرگ، شاید زیانبارترین پیامد این وضعیت تاثیر آن بر تجارت دیرینه نفت ایران با چین باشد؛ رابطهای که طی سالها تحریم آمریکا دوام آورده بود، اما اکنون تحت فشار شدیدی قرار گرفته است.
بر اساس دادههای گردآوریشده از سوی بلومبرگ، صادرات نفت خام ایران به چین در ماه مه به حدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است؛ در حالی که این رقم در ماه فوریه ۱.۸ میلیون بشکه در روز بود.
کاهش شدید محمولههای ارسالی، همراه با افت تقاضا در چین، در شرایطی که پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» با زیانهای مالی فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، فروشندگان را مجبور کرده است برای حجم اندک نفتی که هنوز میتوانند عرضه کنند، تخفیفهای بیشتری ارائه دهند.
در همین حال، تولیدکنندگان نفت در ابوظبی، کویت و دیگر نقاط خاورمیانه موفق شدهاند برخی نفتکشها را از تنگه هرمز عبور دهند و به بازارهای جهانی برسانند؛ موضوعی که اهرم فشار تهران بر این آبراه حیاتی و همچنین موقعیت چانهزنی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۲۱ خرداد از نزدیکی دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی سخن گفت. با اینکه گمانهزنیهایی ودرباره احتمال امضای توافقی در حاشیه نشست هفته آینده رهبران گروه هفت مطرح شده، اما تهران هنوز آمادگی خود را برای چنین توافقی تایید نکرده است.
پیشرفتهای دیپلماتیک قبلی نیز نتوانستند به یک توافق نهایی منجر شوند و جمهوری اسلامی همچنان در موقعیت دشواری قرار دارد.
بهنوشته بلومبرگ در شرایطی که فشار بر بخش انرژی ایران هر روز بیشتر میشود، این پرسش مطرح است که آیا تهران شرایط آمریکا برای یک توافق صلح را خواهد پذیرفت، یا موج تازهای از حملات علیه متحدان آمریکا و کشتیها در تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد و تنشها را در سراسر منطقه افزایش خواهد داد؟
در هر دو صورت، اقدام بعدی جمهوری اسلامی پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی انرژی خواهد داشت.
در همین حال، معاملهگران کالا در حال گسترش تلاشهای خود برای فروش نفت ونزوئلا به بازار آسیا هستند؛ زیرا تولید نفت این کشور افزایش یافته و جنگ ایران موجب اختلال در عرضههای رقیب از خاورمیانه شده است.
اکنون هند تقریبا به همان اندازهای نفت ونزوئلا وارد میکند که چین در گذشته وارد میکرد. از زمانی که دولت ترامپ کنترل فروش نفت کاراکاس را در دست گرفته، پکن هنوز هیچ خریدی از نفت ونزوئلا انجام نداده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با انتشار بیانیهای تاکید کرد به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح هستهای دست یابد و موجودیت اسرائیل را تهدید کند.
نتانیاهو در این بیانیه که جمعه ۲۲ خرداد منتشر شد، گفت: «بیش از ۳۰ سال است که در خط مقدم مبارزه بینالمللی علیه برنامه هستهای ایران قرار داشتهام. اگر این مبارزه نبود، [حکومت] ایران مدتها پیش با هدف نابودی اسرائیل به بمب اتمی دست یافته بود.»
او ادامه داد: «تا زمانی که نخستوزیر اسرائیل هستم، ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
نتانیاهو همچنین از همسویی دیدگاه خود با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره جلوگیری از دستیابی تهران به بمب اتمی خبر داد و افزود دو طرف بر ضرورت ممانعت از هستهای شدن جمهوری اسلامی «توافق کامل» دارند.
پایگاه خبری واینت پیشتر گزارش داد روابط ترامپ و نتانیاهو در هفته اخیر با تنشهایی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در تماس تلفنی اخیر خود با ترامپ تاکید کرده است اسرائیل «قربانی» توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن نخواهد شد.
نتانیاهو: جمهوری اسلامی به دنبال نابودی اسرائیل است
نخستوزیر اسرائیل در ادامه بیانیه خود هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان به دنبال نابودی اسرائیل است.
در این بیانیه آمده است: «تا زمانی که من نخستوزیر اسرائیل باشم، این اتفاق نخواهد افتاد... من زندگی خود را وقف جلوگیری از تحقق این هدف کردهام.»
در سالهای اخیر، علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و سایر مقامهای جمهوری اسلامی بارها از قصد خود برای «نابودی اسرائیل» سخن گفتهاند.
مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، نیز پنجم خرداد در پیامی تهدید کرد اسرائیل به «مراحل پایانی عمر» خود نزدیک شده است.
در واکنش به این تهدید، گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، به کشته شدن علی خامنهای اشاره کرد و بهطعنه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آشنا به نظر میرسد. به یاد دارم فردی با نام خانوادگی مشابه نیز قبلا چنین حرفهایی به زبان میآورد.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره توافق احتمالی واشینگتن و تهران و واکنش اسرائیل به آن بالا گرفته است.
۱۸ خرداد، جی دی ونس، معاون ترامپ، اعلام کرد توافق با تهران بر سر پرونده هستهای در راستای منافع آمریکا خواهد بود و واشینگتن صرفنظر از مواضع اسرائیل، روند مذاکرات را ادامه خواهد داد.
در نهایت، ترامپ 21 خرداد از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات خبر داد و گفت: «ما به یک توافق عالی برای پایان جنگ ایران دست یافتهایم.»
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی از مهمترین موانع دستیابی دو طرف به توافق به شمار میرود.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۲۲ خرداد نوشت پس از امضای تفاهمنامه احتمالی، جمهوری اسلامی در بازهای ۶۰ روزه «صرفا در چارچوب اصول بنیادین مورد نظر نظام»، بر سر پرونده هستهای مذاکره خواهد کرد.
ایرنا افزود مسائلی مانند «حق غنیسازی» و «باقی ماندن مواد غنیشده نزد جمهوری اسلامی» در جریان مذاکرات برای توافق نهایی مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
پایگاه خبری اکسیوس ۲۲ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد ترامپ در چارچوب تلاشها برای حلوفصل اختلافات هستهای، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل، رقیقسازی شود.