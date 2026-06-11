به گزارش وای‌نت، اگرچه اسرائیل از پیشرفت مذاکرات آگاه بود، اما اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه «همه طرف‌های دخیل توافق را تایید کرده‌اند» و همچنین نشانه‌های مثبت از سوی جمهوری اسلامی درباره احتمال پذیرش توافق، فراتر از انتظارات مقام‌های اسرائیلی بود.

این گزارش می‌گوید یک مقام اسرائیلی در واکنش به این تحولات اظهار داشت که دست‌کم تا آن زمان هیچ نشانه‌ای از تایید رسمی توافق از سوی مجتبی خامنه‌ای وجود نداشت. با این حال، ترامپ بعداً اعلام کرد که بر اساس اطلاعات او، رهبر جمهوری اسلامی با چارچوب توافق موافقت کرده است.

وای‌نت نوشت نخستین واکنش دفتر بنیامین نتانیاهو پس از گفت‌وگوی تلفنی او با ترامپ، عملاً تایید کرد که توافقی اولیه در حال شکل‌گیری است، هرچند اسرائیل به‌طور علنی با آن مخالفت نکرد. در بیانیه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل آمده است که ترامپ و نتانیاهو درباره «یادداشت تفاهم در حال شکل‌گیری با ایران برای ورود به مذاکرات» گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این تماس از تعهد ترامپ برای گنجاندن موضوعاتی همچون حذف ذخایر اورانیوم غنی‌شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدودیت در برنامه موشکی ایران و پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای استقبال کرده است. با این حال، وای‌نت تاکید می‌کند که همین اظهارات نشان می‌دهد هنوز هیچ توافق نهایی درباره این موضوعات حاصل نشده و برخلاف ادعای ترامپ، پرونده‌های اصلی همچنان باز هستند.

این رسانه اسرائیلی همچنین گزارش داد که اسرائیل اساساً با این توافق موافق نیست و همچنان امیدوار است مذاکرات شکست بخورد یا از سوی جمهوری اسلامی تایید نشود. به نوشته وای‌نت، جزئیات توافق همچنان مبهم است و مشخص نیست آیا آمریکا از برخی خواسته‌های اولیه خود عقب‌نشینی کرده است یا خیر.

طبق این گزارش، چارچوب فعلی شامل یک دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات هسته‌ای است که امکان تمدید آن برای ۶۰ روز دیگر نیز وجود دارد. با این حال، وای‌نت معتقد است دستیابی به یک توافق جامع در چنین بازه زمانی کوتاهی دشوار خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما حدود یک سال و نیم به طول انجامید.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حل‌نشده، مساله منابع مالی حکومت ایران است. وای‌نت به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بر اساس یک راه‌حل میانه، [حکومت] ایران پول نقد دریافت نخواهد کرد اما می‌تواند از منابع مالی موجود در قطر برای خرید دارو و مواد غذایی استفاده کند. آمریکا نیز اصرار دارد که دارایی‌های مسدودشده ایران تا پیش از تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم آزاد نخواهد شد.

به نوشته این رسانه، توافق اولیه در عمل شامل آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و تعهد [حکومت] ایران به عدم حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای است؛ مواردی که می‌تواند به ترامپ امکان دهد آن را به‌عنوان یک موفقیت دیپلماتیک معرفی کند.

وای‌نت همچنین نوشت که اسرائیل تلاش خواهد کرد در طول دوره ۶۰ روزه مذاکرات بر روند گفت‌وگوها اثر بگذارد، اما غافلگیری تل‌آویو از این توافق اولیه تردیدهایی را درباره میزان نفوذ آن در روند مذاکرات ایجاد کرده است.

این گزارش در ادامه تاکید کرد که [حکومت] ایران بار دیگر توانایی خود را در بهره‌گیری از مذاکرات برای خرید زمان نشان داده است. به باور نویسنده گزارش، تهران موفق شده زمان بیشتری به دست آورد و اکنون پرسش اصلی این است که آیا در کنار زمان، به منابع مالی نیز دست خواهد یافت یا تنها از کمک‌های بشردوستانه بهره‌مند خواهد شد.

وای‌نت همچنین به پیامدهای احتمالی توافق برای لبنان اشاره کرده و نوشته است که برخی محافل اسرائیلی معتقدند توافق میان واشنگتن و تهران می‌تواند حزب‌الله را به پذیرش عقب‌نشینی به شمال رود لیتانی و پایان دادن به درگیری‌ها ترغیب کند.

این رسانه در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که تا پیش از اعلام پیشرفت مذاکرات، اسرائیل تصور می‌کرد ترامپ در حال آماده‌سازی فشارهای نظامی بیشتر علیه حکومت ایران است. تهدید او به تصرف جزیره نفت‌خیز خارک نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شد. اما ترامپ شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که طرح حمله به خارک کنار گذاشته شده است.

به نوشته وای‌نت، خبرگزاری فارس نیز تایید کرده که پیشرفت مذاکرات پس از ورود قطر به روند میانجیگری حاصل شده است. این رسانه در پایان نوشت که برخی مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که فشارهای ترامپ ممکن است مجتبی خامنه‌ای را به پذیرش یک توافق موقت ۶۰ روزه و بازگشایی تنگه هرمز وادار کرده باشد؛ توافقی که از آن با عنوان «جام زهر» یاد می‌کنند.

