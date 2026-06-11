فریپرس: دولت ترامپ اخراج تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، از آمریکا را بررسی میکند
وبسایت فریپرس به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا تحقیقات خود را درباره فعالیتهای تریتا پارسی، بنیانگذار و رییس پیشین نایاک، آغاز کرده و ممکن است اقدامات لازم را برای اخراج او از ایالات متحده در دستور کار قرار دهد.
پارسی که زاده ایران و بزرگشده سوئد است، بیش از ۲۵ سال در ایالات متحده اقامت داشته و در حال حاضر دارای گرینکارت آمریکا است. او اکنون در رسانهها بهعنوان تحلیلگر و یکی از بنیانگذاران اندیشکده کوئینسی ظاهر میشود.
فریپرس پنجشنبه ۲۱ خرداد نوشت با این حال، پارسی در نگاه برخی مقامهای دولت دونالد ترامپ صرفا یک تحلیلگر یا مفسر سیاسی در واشینگتن نیست.
یکی از مقامهای دولت آمریکا با اشاره به تلاشهای مارکو روبیو برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده گفت: «وزیر امور خارجه موضع خود را کاملا روشن کرده است؛ هر فردی که در پی تضعیف ایالات متحده باشد، بهدقت تحت بررسی قرار خواهد گرفت.»
این مقام آمریکایی افزود این رویکرد همچنین شامل افرادی میشود که «از دشمنان ما حمایت میکنند و فعالیتهایشان در راستای پیشبرد اهداف آنها و تضعیف امنیت ما است».
بر اساس اسنادی که فریپرس به آنها دسترسی یافته، نگرانیها درباره پیامدهای احتمالی تحقیقات وزارت امور خارجه علیه پارسی به حدی افزایش یافته که موسسه کوئینسی اقدامات حقوقی پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.
لورا لامپ، مدیرعامل موسسه کوئینسی، در یادداشتی خطاب به کارکنان و حامیان مالی این اندیشکده در ماه آوریل اعلام کرد رییس هیاتمدیره با تامین هزینههای حقوقی لازم بهمنظور مقابله با تلاش احتمالی برای اخراج پارسی موافقت کرده است.
طبق این یادداشت، یک وکیل مهاجرت به اندیشکده کوئینسی توصیه کرده است از هماکنون دادخواستی آماده شود تا در صورت بازداشت ناگهانی پارسی از سوی ماموران مهاجرت، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.
پارسی و موسسه کوئینسی تاکنون به درخواست فریپرس برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی ندادهاند.
رییس پیشین نایاک در مواضع رسانهای و مقالات خود بارها هشدار داده است دولت ترامپ در پرونده جمهوری اسلامی در «باتلاق» گرفتار آمده و تنها راه خروج از این وضعیت، دستیابی به توافقی دیپلماتیک با آیتاللهها و فرماندهان نظامی در تهران است.
او همچنین در یادداشتهای خود در رسانههای وابسته به موسسه کوئینسی و خبرنامه شخصیاش، گزارشهایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده منتشر کرده و در مواردی، این اطلاعات را به «منابعی در تهران» نسبت داده است.
او پیشتر در مطلبی نوشت در صورت ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی، مراکز داده آمریکا در امارات متحده عربی ممکن است به اهداف تهران تبدیل شوند.
به گفته او، «تهران این وضعیت را فرصتی برای ضربه زدن به جاهطلبیهای امارات در تبدیل شدن به یک قطب جهانی هوش مصنوعی میبیند».
بدین ترتیب، رییس پیشین نایاک در اظهارات خود آمریکا و اسرائیل را از ترک آتشبس و حمله مجدد به جمهوری اسلامی بر حذر داشته است.
اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا
دولت ترامپ تاکنون در چند پرونده، فرآیند اخراج وابستگان و حامیان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا را در دستور کار قرار داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا ۲۲ فروردین اعلام کرد گرینکارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن در بازداشت به سر میبرند.
همچنین در فروردینماه، اقامت دو عضو خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در آمریکا لغو شد. بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا، حمیده سلیمانی افشار و دخترش از ۱۴ فروردین در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده هستند.
در بهمنماه ۱۴۰۴ و بهدنبال بالا گرفتن انتقادات از حضور فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، در ایالات متحده، دانشگاه ایموری او را اخراج کرد.
قوانین مهاجرتی فدرال آمریکا به دولت این کشور اجازه میدهد در مواردی که یک فرد غیرشهروند تهدیدی بالقوه برای منافع یا سیاست خارجی ایالات متحده تلقی شود، نسبت به اخراج او اقدام کند.
انتقادات از پارسی
پارسی ۵۱ ساله سالهاست که با انتقاد و خشم بسیاری از ایرانیان-آمریکایی روبهرو بوده است. منتقدان معتقدند او از اقامت و جایگاه خود در ایالات متحده برای ترویج مواضع جمهوری اسلامی استفاده میکند.
همچنین برخی جمهوریخواهان و فعالان مخالف جمهوری اسلامی سالهاست که فعالیتها و مواضع پارسی را زیر نظر داشته و از او انتقاد کردهاند.
پارسی سال ۲۰۰۲ شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، را بنیان نهاد؛ سازمانی که از «سازش دیپلماتیک» میان واشینگتن و تهران حمایت کرده است.
در سال ۲۰۲۰، تام کاتن، مایک براون و تد کروز، سناتورهای جمهوریخواه، نایاک را به «بازتاب پروپاگاندای رژیم ایران در ایالات متحده» متهم کردند.
آنها خواستار بررسی فعالیتهای نایاک از سوی وزارت دادگستری آمریکا شدند تا مشخص شود که آیا این گروه بدون ثبت رسمی، بهعنوان عامل یک دولت خارجی فعالیت کرده است یا خیر.
با این حال، تاکنون هیچگونه تحقیقات یا اقدام قانونی در این خصوص بهصورت رسمی اعلام نشده است.
پارسی همواره هرگونه تخلف را رد کرده و این انتقادها را تلاشی برای خاموش کردن صدای افرادی دانسته است که با سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران مخالفت میکنند.
نایاک نیز خود را «یک سازمان مدافع حقوق مدنی ایرانیان آمریکایی» توصیف کرده و گفته این سازمان صدای افرادی است که خواهان جلوگیری از وقوع جنگ در کشور زادگاه خود هستند.
پیشتر در ماه آوریل، لورا لومر، کنشگر آمریکایی و از متحدان ترامپ در جنبش ماگا، پارسی را «بلندگوی رژیم ایران» خواند و گفت او از کوئینسی و نایاک برای «ترویج مواضعی در حمایت از رژیم ایران» بهره برده است.
لومر همچنین در ماه مه نوشت: «روزهای حضور پارسی در کشور ما به شماره افتاده است.»
همزمان، یک دادخواست آنلاین که از سوی افشین کامیابنیا، پژوهشگر و فعال ایرانی، راهاندازی شده، توجه گستردهای را جلب کرده است.
بیش از ۸۱ هزار نفر این کارزار را امضا کردند و با اشاره به کمک پارسی به «جنگ اطلاعاتی» جمهوری اسلامی، خواستار اخراج او از ایالات متحده شدند.
نقش پارسی در توافق برجام
اندیشکده کوئینسی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۱۹، خواستار کاهش حضور نظامی ایالات متحده در سراسر جهان و خاتمه دادن به آنچه «جنگهای بیپایان» واشینگتن در خاورمیانه توصیف میکند، بوده است.
این موسسه همچنین از رویکردی مصالحهجویانهتر در قبال رقبای سنتی آمریکا، از جمله چین و روسیه، حمایت کرده و بهطور فعال خواستار کاهش حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل شده است.
فریپرس در ادامه، به نقش پارسی در روند دستیابی به توافق برجام در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما پرداخت و نوشت او بهعنوان رییس پیشین نایاک پیش از نهایی شدن این توافق در سال ۲۰۱۵، بیش از ۳۰ بار به کاخ سفید رفتوآمد داشت.
به نوشته این رسانه، پارسی بهطور علنی خود را «مشاور غیررسمی» مذاکرات معرفی میکرد و همزمان، شماری از مقامهای ارشد دولت اوباما نیز در نشستها و کنفرانسهای سیاستگذاری نایاک حضور مییافتند.
روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، نیز به «لابیگری برای جمهوری اسلامی» متهم شده است. او پیشتر بهعنوان مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه امور بینالملل سوئد، فعالیت میکرد.
رسانههای سوئدی سال ۱۴۰۳ درباره ارتباط روزبه پارسی با یک شبکه وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، افشاگری کردند.
فریپرس به نقل از برخی افراد در دولت ترامپ گزارش داد وزارت خارجه آمریکا تحقیقاتی را درباره تریتا پارسی، بنیانگذار نایاک و معاون اجرایی موسسه کوینسی، آغاز کرده و ممکن است برای لغو گرینکارت او و اخراجش از ایالات متحده اقدام کند.
طبق این گزارش، پارسی و افراد نزدیک به او بهروشنی تحقیق وزارت خارجه آمریکا را تهدیدی جدی میدانند.
فریپرس افزود لورا لومپ، مدیرعامل موسسه کوینسی، در ماه آوریل به کارکنان و حامیان مالی این اندیشکده گفت رییس هیئتمدیره این موسسه با درخواست او برای تامین هزینههای حقوقی جهت آمادگی برای مقابله با حمله اخراج علیه تریتا موافقت کرده است.
طبق این گزارش، موسسه کوینسی در حال استخدام یک وکیل مهاجرت است که توصیه کرده فورا یک دادخواست آزادی فوری برای او تهیه شود تا در صورت بازداشت ناگهانی پارسی از سوی مقامهای مهاجرتی، این دادخواست آماده باشد.
فریپرس افزود مدیرعامل موسسه کوینسی دستکم بخشی از نظارت دولت بر پارسی را ناشی از فعالیتهای لورا لومر، فعال راستگرا، دانست که حملات آنلاین او افرادی را هدف میگیرد که به باور او به رییسجمهوری وفادار نیستند.
سفارت روسیه در ایران از سرقت شمایلها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولای تهران خبر داد؛ تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت. این سفارت با ابراز شگفتی از این اقدام، خواستار بازگرداندن فوری اقلام ربودهشده شد و تأکید کرد این کلیسا در دهههای گذشته از تعرض مصون مانده بود.
سفارت روسیه در ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد از سرقت شمایلها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولای ارتدوکس روسیه در تهران مطلع شده است؛ کلیسایی که یکی از قدیمیترین عبادتگاههای مسیحی در ایران و تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است: «هرگز باور نمیکردیم در ایران افرادی یافت شوند که با مقدسات مسیحی چنین رفتار موهن و هتکحرمتآمیزی داشته باشند.»
سفارت روسیه تأکید کرد کلیسای سنت نیکولای طی دهههای گذشته، از جنگ جهانی دوم و جنگ ایران و عراق گرفته تا حملات سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل، همواره از تعرض مصون مانده است؛ بهجز خساراتی که در نتیجه حمله آمریکا به محوطه سفارت سابق ایالات متحده در نزدیکی این کلیسا وارد شد.
در این بیانیه آمده است این سابقه، نشاندهنده احترامی است که در ایران نسبت به مسیحیت وجود داشته است.
سفارت روسیه در پایان از «همه، و پیش از همه از کسانی که راه خطا پیموده و مرتکب این اقدام شدهاند» خواست شمایلها و اشیای مقدس ربودهشده را به کلیسا بازگردانند و «بار گناه را بیش از این بر دوش خود نیفزایند.»
لیندزی گراهام گفت اگر جمهوری اسلامی فوراً توافق را امضا نکند، آمریکا باید به اسرائیل اجازه دهد «تمام توان خود را به کار گیرد» و خود نیز آماده اقدام نظامی باشد. او افزود مذاکره با مقامهای تهران دشوار است و تلاشهای فعلی هنوز به توافق نرسیده است.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی فوراً توافق مورد نظر را امضا نکند، ایالات متحده باید به اسرائیل اجازه دهد «تمام توان خود را به کار گیرد» و خود نیز برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد.
او گفت: «ما باید به اسرائیل اجازه دهیم تمام توان خود را به کار گیرد و اگر آنها همین حالا توافقی را امضا نکنند، خودمان نیز از نیروی نظامی استفاده کنیم.»
گراهام با مقایسهای جنجالی افزود: «اگر به هیتلر میگفتید مردم در رنج هستند، برایش اهمیتی نداشت.»
این سناتور جمهوریخواه همچنین اظهار داشت مقامهای جمهوری اسلامی بیش از آنکه به رنج مردم ایران اهمیت دهند، به ایدئولوژی و برنامههای خود پایبند هستند و مذاکره با آنها بسیار دشوار است. او در عین حال گفت دستیابی به توافق غیرممکن نیست، اما تأکید کرد آنچه تاکنون انجام شده هنوز به نتیجه نرسیده است.
دونالد ترامپ از جمهوریخواهان کنگره خواست طرح ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را فوری تصویب کنند. او گفت این لایحه گامی به سوی بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری است و برای تقویت سامانههای دفاعی، ناوگان دریایی و هوایی، ذخایر تسلیحاتی و توان فضایی و پهپادی آمریکا ضروری است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از جمهوریخواهان در کنگره خواست طرح ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را فورا تصویب کنند؛ طرحی که به گفته او با هدف افزایش چشمگیر بودجه نظامی آمریکا و تقویت توان بازدارندگی این کشور تدوین شده است.
ترامپ تاکید کرد این لایحه بخشی از مسیر رسیدن به بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری دفاعی است و باید بدون تاخیر و تغییر اساسی تصویب شود.
او گفت این سرمایهگذاری برای توسعه سامانههای دفاعی جدید، تقویت ناوگان دریایی و هوایی، افزایش ذخایر تسلیحاتی و گسترش توان فضایی و پهپادی آمریکا انجام میشود و آن را اقدامی تعیینکننده برای برتری نظامی ایالات متحده در سالهای آینده توصیف کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به مردم ایران نسبت به «اختلافافکنی، حاشیهسازی و عملیات روانی رژیم» با هدف دور کردن مردم ایران از یکدیگر هشدار داد و «حفظ امید و همبستگی ملی و تداوم ایستادگی» را وظیفه همه مردم خواند.
او در پیامی ویدیویی که چهارشنبه ۲۰ خرداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت: «امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی، حفظ امید و همبستگی ملی، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلافافکنی، حاشیهسازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند.»
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه افزود: «چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست.»
او همچنین با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی گفت این حکومت «از مردم، از اینترنت و از حقیقت» میترسد و نمایشهای خیابانی آن «نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به ضعف و ترس» است.
شاهزاده رضا پهلوی افزود جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و «دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد».
او در بخش دیگری از این پیام، حکومت جمهوری اسلامی را «فرسوده و درمانده» خواند و گفت مردم ایران از «مزدورانی که برای نمایشهای تبلیغاتی به خیابان فرستاده میشوند، مصممتر و استوارتر» هستند.
شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه «راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است»، گفت ملتهایی که تاریخ را تغییر دادهاند، از دل سختترین روزها عبور کردهاند و ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد.
او با اشاره به فشارهای اقتصادی، ناامنی و بیثباتی در ایران گفت رنج مردم را میبیند و صدای آنان را میشنود و تا «روز آزادی ایران» در کنار آنان خواهد ماند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود، جمهوری اسلامی را حکومتی دانست که به گفته او «به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است».
او همچنین با اشاره به کشتهشدگان اعتراضات و مبارزات مردم ایران گفت این دستاوردها «پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران» است؛ به زنان و مردانی که ایستادند، جوانانی که جان دادند و مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند.
او افزود: «ایران ما تشنه زندگی است. تشنه امنیت و ثبات است. تشنه آزادی و عدالت است. تشنه رفاه و پیشرفت است. و آن روز خواهد رسید.»
شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود گفت به ایران، روح ایرانی، ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارد و تاکید کرد: «ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب، کشور خود را پس خواهد گرفت.»