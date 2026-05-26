با وجود ثبت بارش نزدیک به نرمال در میانگین کشوری، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان درباره بحران آب در برخی استان‌ها و کلان‌شهرها هشدار می‌دهند. بحرانی که به گفته کارشناسان، می‌تواند تامین آب شرب میلیون‌ها نفر را تهدید کند.

احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، سه‌شنبه پنجم خرداد با اشاره به تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک گفت ساکنان این شهرها باید «حداکثر صرفه‌جویی» را انجام دهند، در غیر این صورت احتمال کمبود آب شرب وجود دارد.

او در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد تهران در سال آبی جاری ۱۵۵ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده، در حالی که میانگین بلندمدت بارش این استان ۲۵۰ میلی‌متر است.

به گفته وظیفه، تهران با ۳۸ درصد کم‌بارشی نسبت به وضعیت نرمال، رکورددار کم‌بارشی در کشور است و سال گذشته آبی را نیز با حدود ۵۰ درصد کم‌بارشی به پایان رسانده بود.

وظیفه گفت میانگین بارندگی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۲۵ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱۷ میلی‌متری، حدود چهار درصد بیشتر است، اما پراکندگی نامتوازن بارش‌ها باعث شده بحران آب در برخی مناطق همچنان پابرجا بماند.

به گفته او، استان‌های قم، سمنان، مرکزی، گیلان، یزد و اصفهان نیز کمتر از میانگین نرمال بارش دریافت کرده‌اند.

وظیفه همچنین گفت تهران و البرز با تنش آبی روبه‌رو هستند و با وجود ثبت بارش نرمال در خراسان رضوی، مشهد نیز در تنش آبی قرار دارد.

یک‌سوم ظرفیت مخازن سدها خالی است

آمارهای رسمی نشان می‌دهد ورودی آب به سدهای ایران در ۲۴۳ روز نخست سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا دوم خرداد سال جاری) نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش یافته است.

با این حال، هنوز ۳۳ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و کارشناسان می‌گویند توزیع نامتوازن بارش‌ها همچنان مدیریت منابع آب را با چالش روبه‌رو کرده است.

پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی نیز هشدار داد خاموشی چاه‌های کشاورزی علاوه بر اتلاف منابع آب زیرزمینی، می‌تواند تولید محصولات کشاورزی را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

او گفت با هر بار قطع برق چاه‌ها، حدود یک ساعت آب در مزرعه تلف می‌شود و این وضعیت امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز اعلام کرد میانگین بارندگی کشور در سال آبی جاری به ۲۲۹ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما ۱۲ استان همچنان کمتر از میانگین بلندمدت بارش دریافت کرده‌اند.

او گفت «نامتوازنی مکانی» و «نامناسب بودن زمان بارش‌ها» همچنان مدیریت منابع آب را دشوار کرده و با وجود افزایش بارندگی، برخی سدها از جمله در زنجان همچنان پایین‌تر از متوسط بلندمدت قرار دارند.

در ماه‌های گذشته، هم‌زمان با تشدید بحران آب و آشکارتر شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، مقام‌های حکومتی بارها سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد را نادیده گرفته و مردم را عامل اصلی بحران نشان داده و به «صرفه‌جویی» فراخوانده‌اند.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت با هشدار درباره تشدید بحران در صورت مدیریت‌ نشدن مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست صرفه‌جویی را جدی بگیرند .

علی شیرازی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، در ارزیابی این سخنان پزشکیان تاکید کرد که او به‌جای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.

او تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.