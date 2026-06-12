این پایگاه خبری جمعه ۲۲ خرداد نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هسته‌ای خود خواهد پذیرفت؛ از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و بن‌بست موجود بر سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد.

یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت این یادداشت تفاهم «تمام جزییات مربوط به مسائل هسته‌ای را در بر می‌گیرد» و «همه خواسته‌های ایالات متحده را برآورده می‌کند».

با این حال، اکسیوس گزارش داد هرگونه اقدام در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دستیابی به توافقی دیگر وابسته است.

این رسانه افزود با توجه به پیچیدگی مذاکرات بر سر یادداشت تفاهم اولیه، چشم‌انداز رسیدن به یک توافق جامع‌تر مبهم به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، این یادداشت تفاهم آتش‌بس را به مدت ۶۰ روز، از جمله در لبنان، تمدید می‌کند و در این مدت، مذاکرات هسته‌ای برگزار خواهد شد.

سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی از مهم‌ترین موانع دستیابی دو طرف به توافقی برای پایان دادن به جنگ بوده است.

ترامپ ۲۵ اردیبهشت‌ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی‌شده را تحویل ندهد، آمریکا در «مقطعی مناسب» وارد ایران خواهد شد.

کانال ۱۲ اسرائیل پیش‌تر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داده بود خروج ذخایر اورانیوم از ایران یکی از شروط اصلی رییس‌جمهوری آمریکا در مذاکرات است و بدون تحقق آن، توافقی در کار نخواهد بود.

بازگشایی تنگه هرمز در برابر معافیت موقت از تحریم‌ها

اکسیوس در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی و دیپلماتی از یکی از کشورهای میانجی در مذاکرات گزارش داد یادداشت تفاهم احتمالی خواهان آن است که تنگه هرمز فورا و بدون دریافت عوارض عبور بازگشایی شود و حجم تردد کشتی‌ها در این گذرگاه ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد.

در مقابل، ارتش ایالات متحده محاصره بنادر جنوبی ایران را لغو خواهد کرد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، پس از بازگشایی تنگه هرمز، واشینگتن به‌صورت موقت حکومت ایران را از تحریم‌ها معاف خواهد کرد تا بتواند به مدت ۶۰ روز نفت خود را صادر کند. اقدامی که می‌تواند درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، در صورتی که تهران به تعهدات اولیه پایبند بماند و در مذاکرات بعدی «حسن نیت» نشان دهد، دامنه لغو تحریم‌ها گسترش خواهد یافت.

یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت: «هیچ تاریخ مشخصی برای رفع تحریم‌ها تعیین نشده است و این موضوع به نحوه اجرای توافق بستگی خواهد داشت.»

بازارهای جهانی سهام پس از اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال نهایی شدن توافق تهران و واشینگتن در آینده‌ای نزدیک، شاهد رشد چشمگیری بودند.

فعالان بازار این تحولات را نشانه کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش احتمال بازگشایی تنگه هرمز ارزیابی کرده‌اند.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، تردد کشتی‌ها را در این آبراه راهبردی مختل کرده است. اقدامی که به افزایش بهای جهانی انرژی انجامیده و به نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه دامن زده است.

سرنوشت مبهم دارایی‌های مسدودشده تهران

اکسیوس در ادامه گزارش داد هنوز مشخص نیست یادداشت تفاهم احتمالی شامل جزییات روشنی درباره سرنوشت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواهد بود یا نه.

به نوشته این رسانه، تهران خواستار دسترسی فوری به بخشی از این منابع مالی پس از امضای هر توافق اولیه است، اما واشینگتن تاکید دارد آزادسازی این دارایی‌ها باید به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش انجام شود.

یک منبع آمریکایی خارج از دولت ترامپ نسبت به احتمال گنجانده شدن موضوع دارایی‌های بلوکه‌شده حکومت ایران در یک توافق محرمانه جانبی ابراز نگرانی کرد.

با این حال، یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با اکسیوس، این احتمال را رد کرد.

اکسیوس افزود ایالات متحده، جمهوری اسلامی و قطر، در روزهای اخیر درباره سازوکاری گفت‌وگو کرده‌اند که بر اساس آن، تهران بتواند برای خرید کالاهای بشردوستانه به بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود در قطر دسترسی پیدا کند.

۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیم‌پست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌اش به یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.